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фондовый рынок 14.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Сер 14 лис, 2018 14:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.11.18 США



Фондовые индексы в США не смогли удержать ранний рост и закрылись со снижением во вторник, так как цены на нефть обвалились, резко увлекая энергетический сектор, а разрешение торговой войны между США и Китаем оставалось неуловимым.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 102 пункта, или на 0,4%, до 25 284 пункта.

Индекс S&P500 упал на 3 пункта или на 0,1% до 2 722 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 6 пунктов до 7 207 пункта.



Декабрьская нефть WTI упала на 7,1%, достигнув отметки $55,69 за баррель - минимального уровня почти за год. Некоторые инвесторы рассматривают слабость нефти как признак вялой глобального экономического роста.



Президент Дональд Трамп, возможно, также помог усугубить распродажу цен на нефть после того, как он выразил неодобрение по поводу возможного сокращения производства Саудовской Аравией и ОПЕК, и написал в твиттере, что цены «должны быть намного ниже на основе предложения!».



«То, что поддержало рынок на рынок в начале этого года, например, синхронизированный глобальный рост и свободная денежно-кредитная политика, официально превратились в проблему», - сказал Эрик Вайганд, старший портфельный менеджер из U.S. Bank.

«Реальные цены на акции сейчас будут связаны с потенциалом ошибок в политике», - сказал Вайганд, утверждая, что инвесторы справедливо обеспокоены тем, что администрация Трампа не сможет добиться сближения с Китаем по вопросам торговли и что ФРС повысит ставки слишком агрессивно, даже когда инфляционное давление, по-видимому, ослабляется.



«Нам нужны фактические комментарии как от Трампа, так и от Си о том, что торговые переговоры продвинулись вперед, чтобы создать разумную основу для устойчивого ралли», - сказал Майк Антонелли, трейдер в Robert W. Baird & Co.



Промышленный индекс Dow Jones упал на 0,40%, до 25 286,49 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,15%, до 2 722,18 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся во флэте, поднявшись на 0,01% до 7 200,88 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок во вторник вырос, завершив сессию на позитивной территории, на фоне роста фондовых рынков в мире. Однако рост сдерживался снижением акций крупных нефтяных компаний, так как цены на нефть снижаются.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,67%, после снижения в понедельник на 1% (когда акции снижались также и в мире).



Европейские инвесторы наблюдали за спором по бюджету между Италией и ЕС, а также развитием ситуации с Brexit, в связи с возможным достижением договорённости по ирландской границе.



В целом мировые рынки пытались восстановиться после потерь в понедельник, что совпадало со снижением акций в США.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,67%, после снижения в понедельник на 1% (когда акции снижались также и в мире).



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,01% и составил 7 053,76 пункта.



Немецкий DAX вырос на 1,30% до 11 472,22 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,85% — на отметке 5 101,85 пункта.



Азия



Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики. В течение дня преобладала тенденция к снижению вслед за падением на рынках США на фоне самого значительного снижения цен на нефть с 2015 года.

Поток статданных в регионе также не внес ясности, хотя часть китайских показателей тревожит инвесторов и заставляет ожидать от Пекина дополнительных мер стимулирования.



Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Индекс «голубых фишек» Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потерял 1%.



Японские Nikkei 225 и Topix поднялись на 0,2% по итогам крайне волатильной сессии.



Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 1,7%, несмотря на позитивные статданные.



Южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%, как и новозеландский NZX 50.

Вместе с тем филиппинский PSEi подскочил на 1,2%, индонезийский Jakarta Composite поднялся на 0,4%.



Подъем розничных продаж в Китае замедлился в октябре до минимума за пять месяцев, рост продаж новостроек - до минимума за полгода. Вместе с тем темпы повышения промпроизводства и инвестиций в основные средства усилились.

«Мы полагаем, что худшее еще впереди, в первой половине 2019 года рост будет замедляться быстрее», - заявил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лю.



Экономика Японии в третьем квартале возобновила падение, наблюдавшееся в начале текущего года: ВВП снизился на 0,3% относительно апреля-июня и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3% и 1% соответственно.



Рост средней зарплаты в Австралии усилился в III квартале до 2,3% в годовом выражении, максимума за три года, с 2,1% в предыдущие три месяца.



Доверие австралийских потребителей к экономике страны в ноябре увеличилось на 2,8 пункта относительно предыдущего месяца - до 104,3 пункта, говорится в отчете Westpac Bank, рассчитывающего этот индекс. «Сегодняшний отчет о доверии рисует картину более уверенного потребителя, чем ожидали, хотя эта уверенность не приводит к усилению намерений тратить деньги», - заявил главный экономист Westpac Билл Эванс.



Ралли в ряде азиатских стран поддерживали позитивная отчетность компаний за III квартал и падение цен на нефть. На индикатор Филиппин позитивное влияние также оказало небольшое улучшение доли в индексах MSCI.



Резкое падение цен на нефть во вторник отрицательно сказалось на нефтегазовых компаниях АТР, хотя ситуация стабилизировалась в среду: австралийская Santos и китайская CNOOC потеряли более 5%, японская Inpex - 2%.



При этом акции авиакомпаний дорожают на ожиданиях снижения расходов на топливо: Japan Airlines - на 2,2%, Air China - на 1,5%, AirAsia - на 6,7%.



Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее более чем на 2,3%, Fortescue Metals - на 4,6%.

В рамках китайских индексов падение возглавили нефтегазовые и финансовые компании, а также производители потребительских товаров.



Вместе с тем курсы акций китайских сталелитейных компаний выросли в Гонконге и Шанхае, поскольку октябрьские данные сигнализировали о стабилизации в промышленности и усилении инвестиций. Chongqing Iron & Steel прибавила 2,6%, Maanshan Iron & Steel - 1,4%.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,79% - до 2374,94 пункта, РТС снизился на 1,32%, до 1100,05 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос 0,24% до 68 RUB/USD, курс евро - на 0,63% до 76,7 RUB/EUR.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,5% - до $67,32 за баррель.



Во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. Основным негативным фактором для бумаг РФ стала динамика рынка энергоносителе. Поддержку же российским активам мог оказать коррекционный рост внешних фондовых площадок.



Что же касается индекса Мосбиржи, то вероятным выглядит дальнейшее его отступление к поддержке на уровне 2 350 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интересными



Индекс Мосбиржи не исчерпал свой потенциал снижения и может опуститься в район 2370 пунктов, индекс РТС также находится под давлением на фоне ослабления рубля и может опуститься ниже 1100 пунктов. Российский рубль дешевеет по отношению к доллару и евро. С большой долей вероятности на фоне падения нефтяных котировок рубль продолжит терять позиции. А вместе с ним и фондовые индексы РФ.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 12 ноября повысился на 9,00 пункта или на 1,501% до уровня 607,85 пунктов.



Объем торгов за день составил 142,534 млн. грн., акциями наторговали 10,30 млн. грн.



Как сообщалось, в понедельник 12 ноября ПФТС-индекс повысился на 3,02 пункта или на 0,51% до уровня 598,85 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 292,83 пунктов или на 92,94% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник торгуются преимущественно в «минусе» вслед за падением индексов Уолл-стрит почти на 3% и в результате распродаж в технологическом секторе.

Фондовые рынки азиатско-тихоокеанского региона снижаются вслед за рынком США, который снизился в понедельник.



Опасения, связанные с внешней торговлей, продолжают оказывать давление на индексы, вместе с перспективой продолжения процесса повышения ставок ФРС.

В начале вторникf был короткий период оптимизма после появления новостей, что вице-премьер Китая намерен посетить США по торговым переговорам, с фокусом внимания на деэскалации нынешней напряжённости, но бычьи настроения оказались недолговечными, так как технологические акции продолжили снижение из—за снижения спроса на потребительскую электронику. Беспокойство на рынке выросло.



По состоянию на 7.10 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,11% - до 2633,46 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,77%, до 1372,22 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index снижался на 0,1% - до 25606,49 пункта, корейский KOSPI - на 0,91%, до 2061,41 пункта.



Японский Nikkei 225 падал на 2,48% - до 21716,6 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся в «минусе» на 1,73%, опустившись до 5838,7 пункта.



Основные американские фондовые индексы в понедельник потеряли до 2,8% на фоне падения акций Apple и Goldman Sachs на 5,04% и 7,5% соответственно.



На японских биржах во вторник сильнее всего дешевеют акции поставщиков компании Apple, - они опасаются снижения спроса на смартфоны. Аналитики Elazar Capital сообщили, что многие поставщики снизили прогноз по продажам, ссылаясь на сокращение заказов от «крупного клиента». По мнению аналитиков, этим клиентом является именно Apple. Бумаги японских поставщиков электронных компонентов TDK и Murata дешевеют на 6,8% и на 4,4% соответственно.



Котировки акций японских автопроизводителей снижаются на сообщениях агентства Рейтер о том, что министерство торговли США отправило в Белый дом проект рекомендаций по возможному введению пошлин на импортные автомобили. Акции Toyota и Honda на этом фоне дешевеют на 2,6%.



В то же время акции SoftBank во вторник растут в цене на 1,4%. В понедельник компания сообщила, что получила разрешение от Токийской биржи 19 декабря разместить 36% акций своего подразделения по оказанию услуг мобильной связи в Японии SoftBank Corp. В случае высокого спроса на бумаги размещение может принести SoftBank Group до $23 миллиардов.



Во-вторых, большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опустились по итогам торгов во вторник вслед за обвалом индексов в США, однако китайские акции выросли на оптимизме по поводу урегулирования торгового конфликта со Штатами.



Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,1%, более широкий Topix - на 2%.



Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,8%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%, снижение южнокорейского Kospi составило 0,4%.



Тем временем китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, Shenzhen Composite - 1,1%, гонконгский Hang Seng - 0,6% на сообщении СМИ о том, что министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили переговоры по поводу торговых вопросов в преддверии встречи лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.



Главным негативным фактором для азиатских индексов стал рост курса доллара. Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику американской валюты к шести основным мировым валютам, накануне обновил максимум с лета прошлого года на ожидании продолжения повышения ставок Федеральной резервной системы.



Опасения инвесторов сейчас велики.

У Китая свои проблемы, у Европы - свои, кроме того, многие компании снижают прогноз прибылей, а Федрезерв не намерен прекращать повышение ставок.



Ралли китайского рынка вызвано новостью о визите Лю Хэ в США до встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином.

Опасения по поводу торговых конфликтов, очевидно, снижаются.



Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на бирже Гонконга увеличился на 1,4%. Участники рынка ждут отчетности компании, которая будет обнародована в среду.



Рыночная стоимость китайских нефтегазовых компаний CNOOC и Petrochina снизилась на 3% и 1,3% соответственно на фоне вновь опустившихся до минимума с весны цен на нефть.



Капитализация одного из крупнейших в мире производителей смартфонов Samsung Electronics Co. снизились на 1,6%, другой корейской компании в этом секторе SK Hynix - на 3,5%.



Рыночная стоимость поставщиков деталей для Apple упала вслед за акциями самой компании, накануне потерявшей 5% капитализации. Цена бумаг Luxshare Precision снизилась на 1,9%, Suzhou Dongshan - на 1,7%.

Ценные бумаги японских компаний Toyota и Sony опустились на 2,4% и 2,7% соответственно, тогда как оператор сотовой связи SoftBank прибавил 1,9% капитализации.



Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 1,5% - до 607,85 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 142,534 млн. грн., в том числе акциями - 10,3 млн. грн.



Среди индексных акций подорожали бумаги Укрнафты (+7,36%), Райффайзен Банка Аваль (+3,9%) и Центрэнерго (+0,5%).

Подешевели акции Донбассэнерго (-2,37%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,31% - до 1796,53 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 0,16% - до 447,32 пункта при объеме торгов 10,06 млн. злотых (более 75 млн. грн.).



В «индексной корзине» выросли в цене бумаги «Агротона» (+9%), агрохолдинга ИМК (+1,65%) и «Кернела» (+0,2%).

Индекс просел из-за падения котировок акций «Астарты» (-2,32%).



К полудню среды, 14 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном снижаются, реагируя на падение нефтяных цен.



По состоянию на 6.35 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,06% - до 2653,24 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - рос на 0,34%, до 1388,57 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13%, до 25758,06 пункта, корейский KOSPI - на 0,19%, до 2067,36 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 1,61% и составлял 5740,4 пункта, японский Nikkei 225 - увеличивался на 0,22%, до 21859,04 пункта.



Во вторник нефтяные цены обрушились на 7-8% на фоне опасений по избытку предложения и слабому спросу. Согласно ноябрьскому докладу ОПЕК, организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. ОПЕК также понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018-2019 годах.



В среду нефтяные котировки продолжают снижаться.



В результате подешевели акции энергетических компаний региона. Так, бумаги китайской CNOOC теряют 4,7% стоимости, японской JX Holdings дешевеют на 2,3%, австралийской Woodside Petroleum - на 2,8%.



Инвесторы оценивают и неоднозначную статистику по Китаю. Так, объем промышленного производства в стране в октябре поднялся на 5,9% в годовом выражении против 5,8% месяцем ранее, аналитики ожидали сохранения темпов роста. Объем розничных продаж за этот же месяц поднялся на 8,6% к прошлому году против роста на 9,2% в сентябре, ожидался рост на уровне прошлого месяца.



Среди рисков на рынках остаются опасения по ситуации с выходом Великобритании из ЕС (Brexit). Во вторник правительство Великобритании подтвердило факт согласования с Брюсселем проекта договора и заявило, что намерено обсудить его положения в среду. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.



Во-вторых, фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики. В течение дня преобладала тенденция к снижению вслед за падением на рынках США на фоне самого значительного снижения цен на нефть с 2015 года.

Поток статданных в регионе также не внес ясности, хотя часть китайских показателей тревожит инвесторов и заставляет ожидать от Пекина дополнительных мер стимулирования.



Гонконгский Hang Seng опустился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, Shenzhen Composite - на 0,4%. Индекс «голубых фишек» Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 потерял 1%.



Японские Nikkei 225 и Topix поднялись на 0,2% по итогам крайне волатильной сессии.



Австралийский S&P/ASX 200 рухнул на 1,7%, несмотря на позитивные статданные.



Южнокорейский KOSPI снизился на 0,2%, как и новозеландский NZX 50.

Вместе с тем филиппинский PSEi подскочил на 1,2%, индонезийский Jakarta Composite поднялся на 0,4%.



Подъем розничных продаж в Китае замедлился в октябре до минимума за пять месяцев, рост продаж новостроек - до минимума за полгода. Вместе с тем темпы повышения промпроизводства и инвестиций в основные средства усилились.

«Мы полагаем, что худшее еще впереди, в первой половине 2019 года рост будет замедляться быстрее», - заявил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лю.



Экономика Японии в третьем квартале возобновила падение, наблюдавшееся в начале текущего года: ВВП снизился на 0,3% относительно апреля-июня и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3% и 1% соответственно.



Рост средней зарплаты в Австралии усилился в III квартале до 2,3% в годовом выражении, максимума за три года, с 2,1% в предыдущие три месяца.



Доверие австралийских потребителей к экономике страны в ноябре увеличилось на 2,8 пункта относительно предыдущего месяца - до 104,3 пункта, говорится в отчете Westpac Bank, рассчитывающего этот индекс. «Сегодняшний отчет о доверии рисует картину более уверенного потребителя, чем ожидали, хотя эта уверенность не приводит к усилению намерений тратить деньги», - заявил главный экономист Westpac Билл Эванс.



Ралли в ряде азиатских стран поддерживали позитивная отчетность компаний за III квартал и падение цен на нефть. На индикатор Филиппин позитивное влияние также оказало небольшое улучшение доли в индексах MSCI.



Резкое падение цен на нефть во вторник отрицательно сказалось на нефтегазовых компаниях АТР, хотя ситуация стабилизировалась в среду: австралийская Santos и китайская CNOOC потеряли более 5%, японская Inpex - 2%.



При этом акции авиакомпаний дорожают на ожиданиях снижения расходов на топливо: Japan Airlines - на 2,2%, Air China - на 1,5%, AirAsia - на 6,7%.



Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее более чем на 2,3%, Fortescue Metals - на 4,6%.

В рамках китайских индексов падение возглавили нефтегазовые и финансовые компании, а также производители потребительских товаров.



Вместе с тем курсы акций китайских сталелитейных компаний выросли в Гонконге и Шанхае, поскольку октябрьские данные сигнализировали о стабилизации в промышленности и усилении инвестиций. Chongqing Iron & Steel прибавила 2,6%, Maanshan Iron & Steel - 1,4%.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы в США не смогли удержать ранний рост и закрылись со снижением во вторник, так как цены на нефть обвалились, резко увлекая энергетический сектор, а разрешение торговой войны между США и Китаем оставалось неуловимым.Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 102 пункта, или на 0,4%, до 25 284 пункта.Индекс S&P500 упал на 3 пункта или на 0,1% до 2 722 пункта.Индекс Nasdaq Composite вырос на 6 пунктов до 7 207 пункта.Декабрьская нефть WTI упала на 7,1%, достигнув отметки $55,69 за баррель - минимального уровня почти за год. Некоторые инвесторы рассматривают слабость нефти как признак вялой глобального экономического роста.Президент Дональд Трамп, возможно, также помог усугубить распродажу цен на нефть после того, как он выразил неодобрение по поводу возможного сокращения производства Саудовской Аравией и ОПЕК, и написал в твиттере, что цены «должны быть намного ниже на основе предложения!».«То, что поддержало рынок на рынок в начале этого года, например, синхронизированный глобальный рост и свободная денежно-кредитная политика, официально превратились в проблему», - сказал Эрик Вайганд, старший портфельный менеджер из U.S. Bank.«Реальные цены на акции сейчас будут связаны с потенциалом ошибок в политике», - сказал Вайганд, утверждая, что инвесторы справедливо обеспокоены тем, что администрация Трампа не сможет добиться сближения с Китаем по вопросам торговли и что ФРС повысит ставки слишком агрессивно, даже когда инфляционное давление, по-видимому, ослабляется.«Нам нужны фактические комментарии как от Трампа, так и от Си о том, что торговые переговоры продвинулись вперед, чтобы создать разумную основу для устойчивого ралли», - сказал Майк Антонелли, трейдер в Robert W. Baird & Co.Европейский фондовый рынок во вторник вырос, завершив сессию на позитивной территории, на фоне роста фондовых рынков в мире. Однако рост сдерживался снижением акций крупных нефтяных компаний, так как цены на нефть снижаются.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,67%, после снижения в понедельник на 1% (когда акции снижались также и в мире).Европейские инвесторы наблюдали за спором по бюджету между Италией и ЕС, а также развитием ситуации с Brexit, в связи с возможным достижением договорённости по ирландской границе.В целом мировые рынки пытались восстановиться после потерь в понедельник, что совпадало со снижением акций в США.Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в среду без единой динамики. В течение дня преобладала тенденция к снижению вслед за падением на рынках США на фоне самого значительного снижения цен на нефть с 2015 года.Поток статданных в регионе также не внес ясности, хотя часть китайских показателей тревожит инвесторов и заставляет ожидать от Пекина дополнительных мер стимулирования.Подъем розничных продаж в Китае замедлился в октябре до минимума за пять месяцев, рост продаж новостроек - до минимума за полгода. Вместе с тем темпы повышения промпроизводства и инвестиций в основные средства усилились.«Мы полагаем, что худшее еще впереди, в первой половине 2019 года рост будет замедляться быстрее», - заявил главный экономист Nomura по Китаю Тин Лю.Экономика Японии в третьем квартале возобновила падение, наблюдавшееся в начале текущего года: ВВП снизился на 0,3% относительно апреля-июня и на 1,2% в годовом выражении. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,3% и 1% соответственно.Рост средней зарплаты в Австралии усилился в III квартале до 2,3% в годовом выражении, максимума за три года, с 2,1% в предыдущие три месяца.Доверие австралийских потребителей к экономике страны в ноябре увеличилось на 2,8 пункта относительно предыдущего месяца - до 104,3 пункта, говорится в отчете Westpac Bank, рассчитывающего этот индекс. «Сегодняшний отчет о доверии рисует картину более уверенного потребителя, чем ожидали, хотя эта уверенность не приводит к усилению намерений тратить деньги», - заявил главный экономист Westpac Билл Эванс.Ралли в ряде азиатских стран поддерживали позитивная отчетность компаний за III квартал и падение цен на нефть. На индикатор Филиппин позитивное влияние также оказало небольшое улучшение доли в индексах MSCI.Резкое падение цен на нефть во вторник отрицательно сказалось на нефтегазовых компаниях АТР, хотя ситуация стабилизировалась в среду: австралийская Santos и китайская CNOOC потеряли более 5%, японская Inpex - 2%.При этом акции авиакомпаний дорожают на ожиданиях снижения расходов на топливо: Japan Airlines - на 2,2%, Air China - на 1,5%, AirAsia - на 6,7%.Бумаги крупнейших горнодобывающих концернов мира BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее более чем на 2,3%, Fortescue Metals - на 4,6%.В рамках китайских индексов падение возглавили нефтегазовые и финансовые компании, а также производители потребительских товаров.Вместе с тем курсы акций китайских сталелитейных компаний выросли в Гонконге и Шанхае, поскольку октябрьские данные сигнализировали о стабилизации в промышленности и усилении инвестиций. Chongqing Iron & Steel прибавила 2,6%, Maanshan Iron & Steel - 1,4%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос 0,24% до 68 RUB/USD, курс евро - на 0,63% до 76,7 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,5% - до $67,32 за баррель.Во вторник российский фондовый рынок продолжил отступление. Основным негативным фактором для бумаг РФ стала динамика рынка энергоносителе. Поддержку же российским активам мог оказать коррекционный рост внешних фондовых площадок.Что же касается индекса Мосбиржи, то вероятным выглядит дальнейшее его отступление к поддержке на уровне 2 350 пунктов. При этом среднесрочно продолжаем считать текущие уровни по российским бумагам сравнительно интереснымиИндекс Мосбиржи не исчерпал свой потенциал снижения и может опуститься в район 2370 пунктов, индекс РТС также находится под давлением на фоне ослабления рубля и может опуститься ниже 1100 пунктов. Российский рубль дешевеет по отношению к доллару и евро. С большой долей вероятности на фоне падения нефтяных котировок рубль продолжит терять позиции. А вместе с ним и фондовые индексы РФ.Как сообщалось, в понедельник 12 ноября ПФТС-индекс повысился на 3,02 пункта или на 0,51% до уровня 598,85 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 292,83 пунктов или на 92,94% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 13 ноября, сессия в ПФТС.К полудню среды, 14 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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