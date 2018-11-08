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В Іспанії планують
закрити сім АЕС

В Іспанії планують закрити сім АЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:30

  locustsucol написав:
  ssnet написав:У нас на оптовом рынке атомная энергия стоит 2 цена за киловатт. И она стабильна. В связке с гидро энергетикой легко сглаживаются дневные-ночные колебания. За счет чего собираются покрывать вечерний пик потребления энергии с 6 до 9 вечера ? Покупать дорогуше недолговечные аккумуляторы ?

))) ЛОЛ
1. У нас нет рынка
2. У нас цены регулируемые
3. Енергоатом выкладывает данные, по которым легко видно, что наши атомные станции убыточны, т.е. дотируются.
4. В тариф за атомную енергию не то что строительство станции не заложено и хранение отходов - по текущему тарифу от НКРЕКП они не могут даже проводить плановые ремонты вовремя.
5. Все современные солнечные станции проектируются с аккумулятивными мощностями.
6. На этом портале недавно была новость, которую озаглавили ""Енергоатом" вимагає на атомне паливо тариф "Роттердам+50%" - НКРЕКП". Тимошенковское кодло вдавливает в нищенское состояние атомную енергетику, чтобы зрадофилия атомных городков и обслуживающих эти города - сыграла им на руку на выборах.

Вы считаете немцы идиоты, верят просто на слово чуши? Или подумают, что указанный мной линк на Fraunhofer ISE - фейк ))? Открой страницу евростата с отчетом от 2018 за 2016 год о возобновляемых ресурсчх енергии -
https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... e/7177.pdf
плюс
https://www.cleanenergywire.org/factshe ... rspectives
и перестань выдумывать из своей головы поток глупостей, основанных на расейском невосприятии всего того, что их уничтожает.

За счет чего дотируют ? Еще скажите что за счет зеленой энергии :mrgreen:
вот тут есть графики по атомной энергии https://medium.com/@Jorisvandorp/how-mu ... d7703dd5d3
Есть такие же по зеленой?

Аккумуляторы на солнечную энергию ставят только в случаи крайней необходимости. Та же Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос.
Если зеленая энергия такая выгодная, то чего не отменяют зеленые тарифы и сравняют налоговую нагрузку. Что-то мне подсказывает, что в не богатых странах после этого вложения в зеленую энергетику очень сильно уменьшатся.
Те же немцы дотирую зеленую энергию, вот и цена получаются. Китайцы вообще демпингуют. У них там гос программа с нулевыми кредитами от государства на производство панелей.
ssnet
1
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:15

  ssnet написав:За счет чего дотируют ? Еще скажите что за счет зеленой энергии :mrgreen:
вот тут есть графики по атомной энергии https://medium.com/@Jorisvandorp/how-mu ... d7703dd5d3
Есть такие же по зеленой?

Аккумуляторы на солнечную энергию ставят только в случаи крайней необходимости. Та же Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос.
Если зеленая энергия такая выгодная, то чего не отменяют зеленые тарифы и сравняют налоговую нагрузку. Что-то мне подсказывает, что в не богатых странах после этого вложения в зеленую энергетику очень сильно уменьшатся.
Те же немцы дотирую зеленую энергию, вот и цена получаются. Китайцы вообще демпингуют. У них там гос программа с нулевыми кредитами от государства на производство панелей.

Дотируют за счет бюджета и кредитов, потому как их доля в тарифе установлена ниже себестоимости. Еще раз - "плановые ремонты" на атомных станциях у нас проводятся не планово для замены вовремя комплетующих(тех же насосов), а когда они уже далеко прошли свой ресурс. Потому что нет денег. Именно по этой причине мы постоянно берем кредиты для атомной енергетики, у того же ЕБРР, в ответ на что он дает деньги постоянно, но требует поднять логично тарифы на енергию со смешных 2 центов, хотябы до 8. Отработанное толпливо годами складируется на временных площадках самих станций, потмоу что нет нормальных хранилищ, они строятся под вой той же тимошенковской коблы кстати :roll: . Топливо для атомных станций постоянно дорожает во всем мире.
По твоему линку на писанину "специалиста" из Нидерландов - прикольно кидать обывательскую теоретическую статью от чувака, который лоббирует интересы своей компании Smits van Burgst, производящей оборудование для своего основного заказчика - атомные станции.
И да, в этой же статье указана "просчитанная" им цена атомной енергии - 10 центов :roll: (и чего ты спорил то ?), которую, он по сути берет с потолка при больших допущениях, без учета массы вещей, потому как ему нравится заявленная цена у китайцев, которые вообще ни о чем не думают, кроме быстрого роста любой ценой, особенно о безопасности и того, что будет завтра. Ни один идиот даже в раше не даст строить станцию китайцам, даже за копейки.
"Тесла предлагает варианты, но там цена улетает в космос." - если опустить, что вообще-то, основной способ аккумуляции в Германии от СЕС - водоёмы, а не батареи, ну и если упустить второй по массовости способ - тепловые аккумуляторы )) не придумывай снова что попало. Этот "космос" почему-то окупается за пол года на разнице в тарифах во времени суток. Хватит лепить с неба белеберду.
Я дал реальные цифры, на стоимость реальных сейчас объектов, реальную рыночную стоиомсть, из реальных отчетов, а ты в ответ даешь статью теоретика о гипотетической утопии - обеспечить типа все енергоресрусами от атомок. На что нет ни у кого ни денег, ни топлива, ни рабочего персонала. А главное - хватает ума не греть планету атомками, а использовать даровую енергию от солнца. Цена атомок и их закрытие растет каждый год, а цена солнечных панелей и ветряков - падет.
Угадайте, кто не хочет, чтобы у него не покупали ядерное топливо, нефть, уголь, газ ? :mrgreen: Из какой страны сюда заходят люди, каментирующие все тут в стиле а "баба яга против" ? :mrgreen:

Немцы не дотируют солнечную енергетику уже лет 5. Одна из последних европейских стран, кто отменил зеленый тариф на солнечную енергию - Испания, от чего жестко пострадала в этой сфере, если не ошибаюсь, в 2013-15 годах. Поинтересуйся теми же статьями в Украине от економистов,
http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/84623/
требующих срочно убрать дотирование, потому что он подорвет всю отрасль через 2-3 года. Солнечная енергия уже сейчас самая дешевая, зеленый тариф неактуален давно.
locustsucol
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