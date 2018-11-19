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фондовый рынок 19.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 19 лис, 2018 13:28 Итоги: Мировой фондовый рынок 19.11.18 США



Фондовые индексы США в пятницу закрылись преимущественно в «плюсе» на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары из Китая.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,49% - до 25413,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,15%, до 7247,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,22%, до 2736,27 пункта.



Трамп в пятницу не исключил возможность того, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.



«Мы ввели тарифы на товары объемом $250 миллиардов, и если мы захотим, введем еще на $267 миллиарда. Может, нам не придется этого делать, Китай хочет договориться», - сказал он, выразив уверенность, что Пекин «хочет достичь соглашения».



В четверг стало известно, что Китай и США возобновили двусторонние консультации на высоком уровне по вопросу разрешения торгово-экономических противоречий.

Объем промышленного производства в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,1% вместо ожидавшихся аналитиками 0,2%. Показатель сентября был пересмотрен в сторону уменьшения - до 0,2% с сообщавшихся ранее 0,3%.



Обычно приближающийся сезон праздников - отличное время для рынков, прибыли хорошие, и мы все еще можем увидеть затяжной эффект от снижения налогов в ближайшие пару кварталов, - таково мнение главного инвестиционного стратега State Street Global Advisors Майкла Ароне.



Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,49%, до 25 412,22 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,22%, до 2 736,27 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,15% до 7 247,87 пункта.



Европа



Европейские фондовые рынки в пятницу снизились.

Европейский фондовый рынок в 16 ноября снизился, на фоне экономических и политических опасений. Выросли риски политического кризиса в Великобритании.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70% после падения на 1,06% в четверг.



Акции нефтяных компаний получили дозу негатива недельном падении цен на нефть на 4,5%.

Инвесторы отреагировали на слабые данные по экономическому росту в Германии и противоречивые экономические данные из Китая.



К вечеру пятницы была опубликована европейская статистика:



Индекс ВВП в Германии за III квартал 2018 года составил -0,2% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был -0,3% кв/кв, +1,3% г/г, предварительное значение составляло +0,5% кв/кв, +2,3% г/г).



Индекс ВВП в еврозоне за III квартал 2018 года составил 0,2% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,7% г/г, предварительное значение составляло 0,2% кв/кв, 1,7% г/г).



Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 0,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение составляло 1,0% м/м, 0,9% г/г).



Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за октябрь составил 0,3% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение составляло 0,4% м/м, 3,1% г/г). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании за октябрь составил 0,8% м/м, 10,0% г/г (прогноз был 0,6% м/м, 9,6% г/г, предыдущее значение составляло 1,3% м/м, 10,3% г/г).



Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение 0,1% за месяц, 2,4% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение составляло 0,0% м/м, 3,3% г/г).



Голосование о недоверии лидеру Консервативной партии премьеру Терезе Мэй, как ожидается, состоится в следующий вторник, 20 ноября.

Об этом сообщают источники, связанные с процессом Brexit. По их данным, все 48 писем с выражением недоверия Мэй, необходимые для инициирования голосования, могут быть получены уже в эту пятницу.

На данный момент не менее 20 депутатов парламента уже публично объявили, что направили письма с выражением недоверия Мэй.

Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия, необходима поддержка 15% членов партии в парламенте. В настоящий момент это 48 человек.

Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В нем примут участие все члены парламента от Консервативной партии. Для того, чтобы остаться лидером партии, Мэй нужно будет набрать простое большинство голосов.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70%, после падения в четверг на 1,06%.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,34% и составил 7 013,88 пункта.



Немецкий DAX просел на 0,11% до 11 341,00 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,17% — на отметке 5 025,20 пункта.









Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в пятницу показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,37% - до 2372,67 пункта, индекс РТС вырос на 0,34%, до 1134,93 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,05% - до 65,86 USD/RUB, курс евро вырос на 0,51%, до 75,06 RUB/EUR.



При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,97% - до $67,96 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 0,44%, «Газпрома» — на 0,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,62%, «АЛРОСы» — на 1,59%, Московской биржи — на 0,54%.



Российский фондовый рынок к концу недели выглядит неплохо, но именно здесь в отличие от валютного сектора основные эмоции уже улеглись. Индекс Мосбиржи спустился к 2 370 пунктам и стоит немного ниже, но пока поддержка на 2 345 пунктах остается нетронутой, переживать не о чем. Индекс РТС расположился в пределах 1 115—1 140 пунктов и начнет новую неделю в этом же коридоре.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 16 ноября понизился на 24,28 пункта или на 4,00% до уровня 583,29 пунктов.



Объем торгов за день составил 764,87 млн. грн., акциями наторговали 9,26 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 15 ноября ПФТС-индекс на 0,07 пункта или на 0,01% до уровня 607,57 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 268,23 пунктов или на 85,14% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее.



По состоянию на 06.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,71% - до 2687,04 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,04%, до 1412,9 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,33%, до 26190,33 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,31%, до 2094,92 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,23%, до 5749,4 пункта, японский Nikkei 225 - опускался на 0,3%, до 21740,24 пункта.



Участники торгов обратили внимание на то, что фондовые индексы США в четверг выросли в пределах 0,8-1,7% на фоне надежд инвесторов на налаживание торговых отношений с Китаем. В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение новой волны пошлин на импорт товаров из Китая. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию, что сдерживает оптимизм инвесторов.



«Возможно, если будет достигнут прогресс в торговых отношениях, то это может стать стимулом для роста рынков», - сказал главный инвестиционный стратег FundX Investment Group Джейсон Браун.

При этом он добавил, что ожидания нового повышения ставки ФРС США могут нивелировать все плюсы для рынков.



На заседании в начале ноября Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2-2,25% годовых, указав при этом на благоприятные экономические условия для продолжения повышения ставки. Теперь инвесторы ожидают ее повышения в декабре до 2,25-2,5%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно в «плюсе» на фоне надежд на то, что Китай и США смогут разрешить существующие торговые противоречия.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,41%, до 2679,11 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,84%, до 1410,18 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,31%, до 26183,53 пункта, корейский KOSPI - на 0,21%, до 2092,4 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,57%, до 21680,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,09%, до 5730,6 пункта.



В четверг издание Financial Times сообщило, что США приостановили введение новой волны пошлин на импорт товаров из Китая. Однако в пятницу офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опроверг данную публикацию, что сдержало оптимизм инвесторов.



Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп в недавнем телефонном разговоре пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на полях саммита G20 в Аргентине в конце ноября.

При этом давление на настроения японских инвесторов оказали финансовые результаты разработчика графических ускорителей и процессоров Nvidia. Компания сообщила, что выручка за III квартал (завершился 28 октября) 2018-2019 финансового года выросла на 20,7%, до $3,18 миллиарда, хотя аналитики ждали значения показателя на уровне $3,24 миллиарда.



На этом фоне по итогам торгов снизились в цене акции технологических компаний Японии. Ценные бумаги производителя видеоигр Nintendo, который использует в своих игровых консолях производимые Nvidia процессоры Tegra, подешевели более чем на 9%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу рухнул на 4% - до 583,29 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 764,87 млн. грн, в том числе акциями - 9,26 млн. грн.



В «индексной корзине» больше всех подешевели бумаги Крюковского вагоностроительного завода (-12,88%) и Донбассэнерго (-10,24%).

Ростом стоимости завершили торги только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,43%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» повысился на 0,08% - до 1797,89 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу оставался неизменным на уровне 458,16 пункта. Торговый оборот к указанному времени составил 1,05 млн. злотых (7,66 млн. грн.).



Среди индексных акций изменились в стоимости бумаги агрохолдинга ИМК (+5,24%), «Кернела» (+0,19%) и «Астарты» (-0,34%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 12 – 16 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 595,83 к отметке 583,29 пунктов, потеряв 12,54 пункта или 2,10%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 27,96 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 05 – 09 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 574,05 к отметке 595,83 пунктов, прибавив 21,78 пункта или 3,79%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,44 млн. грн.



К полудню понедельника, 19 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник торгуются разнонаправленно на фоне ожиданий, что США воздержатся от введения новых импортных пошлин на товары из Китая.



По состоянию на 7.25 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,24% - до 2684,91 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite опускался на 0,29%, до 1406,96 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,26%, до 26253,9 пункта, южнокорейский KOSPI снижался - на 0,03%, до 2091,8 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,84%, до 5682,4 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,52%, до 21792,39 пункта.



Участники торгов в Азии в понедельник отыгрывают пятничные сообщения, связанные с перспективами торговых отношений США и Китая.



В частности, президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность, что КНР хочет урегулировать торговые споры с США, и не исключил, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.



Глава отдела по валютной стратегии National Australia Bank Рэя Аттрилл считает, что комментарии Трампа стали для рынков проблеском надежды на то, что дальнейшие меры в области пошлин могут быть приостановлены.



Участники торгов также обратили внимание на торговую статистику из Японии. Так, согласно официальным данным, объем экспорта в стране в октябре вырос на 8,2% в годовом выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее. В то же время, хотя показатель улучшился, он оказался немного хуже прогноз аналитиков, ожидавших его роста на 9%. Импорт Японии в октябре вырос на 19,9% в годовом выражении, что оказалось выше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост показателя на уровне 14,5%.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовые индексы США в пятницу закрылись преимущественно в «плюсе» на фоне заявлений президента страны Дональда Трампа по пошлинам на товары из Китая.Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,49% - до 25413,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снизился на 0,15%, до 7247,87 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,22%, до 2736,27 пункта.Трамп в пятницу не исключил возможность того, что Вашингтон может избежать дальнейшего введения пошлин на китайский импорт.«Мы ввели тарифы на товары объемом $250 миллиардов, и если мы захотим, введем еще на $267 миллиарда. Может, нам не придется этого делать, Китай хочет договориться», - сказал он, выразив уверенность, что Пекин «хочет достичь соглашения».В четверг стало известно, что Китай и США возобновили двусторонние консультации на высоком уровне по вопросу разрешения торгово-экономических противоречий.Объем промышленного производства в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,1% вместо ожидавшихся аналитиками 0,2%. Показатель сентября был пересмотрен в сторону уменьшения - до 0,2% с сообщавшихся ранее 0,3%.Обычно приближающийся сезон праздников - отличное время для рынков, прибыли хорошие, и мы все еще можем увидеть затяжной эффект от снижения налогов в ближайшие пару кварталов, - таково мнение главного инвестиционного стратега State Street Global Advisors Майкла Ароне.Европейские фондовые рынки в пятницу снизились.Европейский фондовый рынок в 16 ноября снизился, на фоне экономических и политических опасений. Выросли риски политического кризиса в Великобритании.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,70% после падения на 1,06% в четверг.Акции нефтяных компаний получили дозу негатива недельном падении цен на нефть на 4,5%.Инвесторы отреагировали на слабые данные по экономическому росту в Германии и противоречивые экономические данные из Китая.К вечеру пятницы была опубликована европейская статистика:Индекс ВВП в Германии за III квартал 2018 года составил -0,2% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был -0,3% кв/кв, +1,3% г/г, предварительное значение составляло +0,5% кв/кв, +2,3% г/г).Индекс ВВП в еврозоне за III квартал 2018 года составил 0,2% кв/кв, 1,7% г/г (прогноз был 0,2% кв/кв, 1,7% г/г, предварительное значение составляло 0,2% кв/кв, 1,7% г/г).Индекс промышленного производства в еврозоне за сентябрь составил -0,3% м/м, 0,9% г/г (прогноз был -0,3% м/м, 0,3% г/г, предыдущее значение составляло 1,0% м/м, 0,9% г/г).Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за октябрь составил 0,3% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,1% г/г, предыдущее значение составляло 0,4% м/м, 3,1% г/г). Индекс промышленных закупочных цен в Великобритании за октябрь составил 0,8% м/м, 10,0% г/г (прогноз был 0,6% м/м, 9,6% г/г, предыдущее значение составляло 1,3% м/м, 10,3% г/г).Индекс потребительских цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 2,4% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 2,5% г/г, предыдущее значение 0,1% за месяц, 2,4% г/г). Индекс розничных цен в Великобритании за октябрь составил 0,1% м/м, 3,3% г/г (прогноз был 0,2% м/м, 3,5% г/г, предыдущее значение составляло 0,0% м/м, 3,3% г/г).Голосование о недоверии лидеру Консервативной партии премьеру Терезе Мэй, как ожидается, состоится в следующий вторник, 20 ноября.Об этом сообщают источники, связанные с процессом Brexit. По их данным, все 48 писем с выражением недоверия Мэй, необходимые для инициирования голосования, могут быть получены уже в эту пятницу.На данный момент не менее 20 депутатов парламента уже публично объявили, что направили письма с выражением недоверия Мэй.Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по вотуму недоверия, необходима поддержка 15% членов партии в парламенте. В настоящий момент это 48 человек.Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В нем примут участие все члены парламента от Консервативной партии. Для того, чтобы остаться лидером партии, Мэй нужно будет набрать простое большинство голосов.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева снизился на 0,05% - до 65,86 USD/RUB, курс евро вырос на 0,51%, до 75,06 RUB/EUR.При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,97% - до $67,96 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 0,44%, «Газпрома» — на 0,64%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,62%, «АЛРОСы» — на 1,59%, Московской биржи — на 0,54%.Российский фондовый рынок к концу недели выглядит неплохо, но именно здесь в отличие от валютного сектора основные эмоции уже улеглись. Индекс Мосбиржи спустился к 2 370 пунктам и стоит немного ниже, но пока поддержка на 2 345 пунктах остается нетронутой, переживать не о чем. Индекс РТС расположился в пределах 1 115—1 140 пунктов и начнет новую неделю в этом же коридоре.Как сообщалось, в четверг 15 ноября ПФТС-индекс на 0,07 пункта или на 0,01% до уровня 607,57 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 268,23 пунктов или на 85,14% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 16 ноября, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника, 19 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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дядя Caша П'ят 16 лис, 2018 13:30 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.11.18

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дядя Caша Чет 15 лис, 2018 13:35 Итоги: Мировой фондовый рынок 14.11.18

дядя Caша » Сер 14 лис, 2018 14:40 0 77

дядя Caша Сер 14 лис, 2018 14:40