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Уголок журналиста

Уголок журналиста
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:36

Уголок журналиста

После того, как я появился на форуме FINANCE.UA и сразу начал задавать много вопросов, вместо ответов иногда я получал недоуменные взгляды и вопросы: "Кто это? Что ему нужно?"

Поэтому сразу поясню: я - журналист проекта FINANCE.UA, который занимается освещением различных финансовых вопросов, пишет всевозможные инструкции и путеводители, создает "Битвы кредиток" и прочее.
Как вы все отлично понимаете, одному человеку невозможно все знать и во всем разбираться.
Именно поэтому я периодически обращался за помощью и подсказками к уважаемым форумчанам (а здесь, как я успел убедиться, собралось очень много знающих и думающих людей).

Немного подумав, я решил создать вот такую тему-блог, в которой, во-первых, я смогу не только задавать вопросы, но и обращать внимание форумчан на интересные вещи, новинки, спрашивать их мнение о том или ином событии или новшестве. В общем, сделать наше общение интерактивным и, по возможности, обоюдоинтересным.

Я однаково вільно пишу, розмовляю і спілкуюся і російською, і українською мовами, і у цій темі обидві мови будуть однаково вільно використовуватися (до чого і запрошую всіх!).

Теперь - хотелось бы отдельно обратиться к представителям банков, финансовых компаний, всех, кто работает с клиентами. Буду рад получать от вас информацию обо всем, что может быть интересно нашим форумчанам!
Пишите прямо в личные сообщения, я постараюсь по возможности оперативно отреагировать.

Приглашаю всех в эту тему! Надеюсь, она станет одной из самых интересных и полезных на этом форуме с вашим непосредственным участием, дорогие друзья!
ShtormK
Журналіст форуму
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:51

Портал FINANCE.UA намагається крокувати в ногу з часом.
Як ви всі знаєте, нещодавно запрацював наш канал у Телеграм.
Кількість його читачів вже сягнула майже півтисячі осіб і невпинно продовжує зростати.
Цікаво, чи читаєте його ви?

А ще дуже цікаво, чи задоволені ви матеріалами, які в ньому розміщені? Що ви хотіли б у ньому бачити, які теми, які рубрики варто освітлювати частіше?

Пишіть прямо сюди або ж у окрему тему "Канал портала в Телеграм", ми будемо дуже вдячні вам за поради і побажання!

Наголошую: дана тема відкрита для ваших коментарів! Ласкаво просимо!
ShtormK
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 00:15

ShtormK, а що Ви вже написали як журналіст...де глянути Ваше портфоліо?
В якій темі вважаєте себе профі?
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 20:50

Re: Уголок журналиста штормит

пока ток копипастит,очень много вопросов задает,с нормативкой не дружит и шьет статью :D
viewtopic.php?p=4423303#p4423303

работает не покладая клаву
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:10

  Мизантрóп написав:пока ток копипастит,очень много вопросов задает,с нормативкой не дружит и шьет статью :D
viewtopic.php?p=4423303#p4423303

работает не покладая клаву


Пытаюсь понять, как по-максимуму использовать потенциал форума для достижения профессиональных целей :) По факту, все для вас, дорогие форумчане!

Пока с обратной связью туговато ((( Вот здесь открыл тему "Карты с индивидуальным дизайном", пытаясь узнать, кто еще, кроме Приватбанка, предлагает подобную услугу.
И что? 159 просмотров и ноль ответов. Или это такой большой секрет, или, кроме Привата, никто этим не занимается? Обзвон банков успехом не увенчался, все говорят, что этим не занимаются. Но так ли это?...

А вот еще вопрос. Какие карты больше предпочитают форумчане: VISA или MasterCard? И почему?
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:12

  ShtormK написав:
А вот еще вопрос. Какие карты больше предпочитают форумчане: VISA или MasterCard? И почему?


Почему у меня такое же ощущение, как тогда, когда дочка принесла из школы очередную новость, что надо сделать новогоднюю поделку к празднику?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:43

  WachtAmRhein написав:
  ShtormK написав:
А вот еще вопрос. Какие карты больше предпочитают форумчане: VISA или MasterCard? И почему?


Почему у меня такое же ощущение, как тогда, когда дочка принесла из школы очередную новость, что надо сделать новогоднюю поделку к празднику?


Тут тот случай, что никто никого не заставляет ничего отвечать. Не знаешь - просто промолчи.
Но некоторые устраивают состязания в остроумии, "как посильней уколоть". Даже не знаю, кому отдать первое место - Вам или klug'u. Наверно, разделю на двоих...
ShtormK
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 08:54

Re: Уголок журналиста

Ты посмотри какие обидчивые просители пошли :)
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 09:33

Re: Уголок журналиста

  ShtormK написав:Вот здесь открыл тему "Карты с индивидуальным дизайном", пытаясь узнать, кто еще, кроме Приватбанка, предлагает подобную услугу.
И что?
Я могу написать обзор только по Привату. Опыт имеется)
Как я понял, то там больше интересовались продуктами других банков.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 09:53

  MASolomko написав:
  ShtormK написав:Вот здесь открыл тему "Карты с индивидуальным дизайном", пытаясь узнать, кто еще, кроме Приватбанка, предлагает подобную услугу.
И что?
Я могу написать обзор только по Привату. Опыт имеется)
Как я понял, то там больше интересовались продуктами других банков.


Спасибо большое! Как раз по Привату информации достаточно, они все на своем сайте выложили. Интересовало, есть ли хоть у кого-то еще подобное. Обзвон банков ничего не дал, кроме понимания, насколько слаба порой поддержка на ГЛ.
Просто я сомневаюсь, что только Приват в Украине этим занимается.
ShtormK
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