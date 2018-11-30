Уголок журналиста

После того, как я появился на форуме FINANCE.UA и сразу начал задавать много вопросов, вместо ответов иногда я получал недоуменные взгляды и вопросы: "Кто это? Что ему нужно?"
Поэтому сразу поясню: я - журналист проекта FINANCE.UA, который занимается освещением различных финансовых вопросов, пишет всевозможные инструкции и путеводители, создает "Битвы кредиток" и прочее. Как вы все отлично понимаете, одному человеку невозможно все знать и во всем разбираться. Именно поэтому я периодически обращался за помощью и подсказками к уважаемым форумчанам (а здесь, как я успел убедиться, собралось очень много знающих и думающих людей).
Немного подумав, я решил создать вот такую тему-блог, в которой, во-первых, я смогу не только задавать вопросы, но и обращать внимание форумчан на интересные вещи, новинки, спрашивать их мнение о том или ином событии или новшестве. В общем, сделать наше общение интерактивным и, по возможности, обоюдоинтересным.
Я однаково вільно пишу, розмовляю і спілкуюся і російською, і українською мовами, і у цій темі обидві мови будуть однаково вільно використовуватися (до чого і запрошую всіх!).
Теперь - хотелось бы отдельно обратиться к представителям банков, финансовых компаний, всех, кто работает с клиентами. Буду рад получать от вас информацию обо всем, что может быть интересно нашим форумчанам! Пишите прямо в личные сообщения, я постараюсь по возможности оперативно отреагировать.
Приглашаю всех в эту тему! Надеюсь, она станет одной из самых интересных и полезных на этом форуме с вашим непосредственным участием, дорогие друзья!
Портал FINANCE.UA намагається крокувати в ногу з часом. Як ви всі знаєте, нещодавно запрацював наш канал у Телеграм. Кількість його читачів вже сягнула майже півтисячі осіб і невпинно продовжує зростати. Цікаво, чи читаєте його ви?
А ще дуже цікаво, чи задоволені ви матеріалами, які в ньому розміщені? Що ви хотіли б у ньому бачити, які теми, які рубрики варто освітлювати частіше?
ShtormK, а що Ви вже написали як журналіст...де глянути Ваше портфоліо? В якій темі вважаєте себе профі?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Пытаюсь понять, как по-максимуму использовать потенциал форума для достижения профессиональных целей По факту, все для вас, дорогие форумчане!
Пока с обратной связью туговато ((( Вот здесь открыл тему "Карты с индивидуальным дизайном", пытаясь узнать, кто еще, кроме Приватбанка, предлагает подобную услугу. И что? 159 просмотров и ноль ответов. Или это такой большой секрет, или, кроме Привата, никто этим не занимается? Обзвон банков успехом не увенчался, все говорят, что этим не занимаются. Но так ли это?...
ShtormK написав: А вот еще вопрос. Какие карты больше предпочитают форумчане: VISA или MasterCard? И почему?
Почему у меня такое же ощущение, как тогда, когда дочка принесла из школы очередную новость, что надо сделать новогоднюю поделку к празднику?
Тут тот случай, что никто никого не заставляет ничего отвечать. Не знаешь - просто промолчи. Но некоторые устраивают состязания в остроумии, "как посильней уколоть". Даже не знаю, кому отдать первое место - Вам или klug'u. Наверно, разделю на двоих...
Я могу написать обзор только по Привату. Опыт имеется) Как я понял, то там больше интересовались продуктами других банков.
Спасибо большое! Как раз по Привату информации достаточно, они все на своем сайте выложили. Интересовало, есть ли хоть у кого-то еще подобное. Обзвон банков ничего не дал, кроме понимания, насколько слаба порой поддержка на ГЛ. Просто я сомневаюсь, что только Приват в Украине этим занимается.