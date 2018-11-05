Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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golllmax написав:Вопрос в борьбе за удобные законы для всех людей !!
закон принят. для половины населения страны он безразличен - пешеходы (хотя и тут есть нюансы со свежим воздухом), для 40% - приемлем, ибо решается проблема с "бегунами" с места ДТП, взысканием с них ущерба и т.п., 5% - искренне радуются, что смогут купить новое авто дешевле, так как растаможка подешевела. и только 5% недовольны, ибо придется платить. % могут быть не точны, но точно отражают суть настроений и их примерное соотношение.
а можно ссылочку на данные опросов (чтобы не быть пустословом или данные высосаны из пальца)?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
golllmax написав:Вопрос,модельный на подумать, если пистолет к твоей голове приставить и ты отдашь 2000 баксов. Это будет сфера услуг?
это сфера каких-то нереальных эротических фантазий, причем твоих. кто тебя заставлял даже не купить, а "просто так" отдать 2000 долларов США за право пользования вещью, которую ты точно не мог легализировать в стране своего проживания? ты ж сам эту гранату положил в свой карман, а чеку отдал поляку или литовцу (или кто у тебя там "верблюд")
yuri1978 Да или Нет, а потом аргументы (не уклоняйся). меня никто не заставлял, я езжу на растомож. иномарке. Мне просто хочется порядок в стране навести. а для этого нужно в головах у народа порядок навести особенно у тех кто говорит, что он учит людей. (Не в обиду но мой статус позволяет учить учителей и студентам лекции читать). Просто не подменяй понятия думай и прямо отвечай на вопросы не переводя тему.
Востаннє редагувалось golllmax в Вів 20 лис, 2018 15:12, всього редагувалось 1 раз.