зато высасывание из пальцев статистики - это признак высокого интеллекта и математического склада ума.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 15:41
зато высасывание из пальцев статистики - это признак высокого интеллекта и математического склада ума.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 16:52
Менталитет штука интересная. В других странах гордятся что много налогов платят, а у нас что уклоняются от их уплаты.
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:00
Вот никогда не видел чтобы locustsucol банили. Хотя есть за что. Товарищи модераторы, дайте своему коллеге по затылку. А то планку перегибает. Или он типа не палится, типа хером обозвал и уже не провладный бот.
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