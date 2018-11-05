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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:52

Менталитет штука интересная. В других странах гордятся что много налогов платят, а у нас что уклоняются от их уплаты. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:00

  locustsucol написав:
  Rainbow написав:Молодці, борються за права кожного українця на достойне життя!!

У Франції, теж зупинили рух на дорогах і що? Ніхто не вмер?

Я наприклад плачу за все податки і де блага, де дороги, де безкоштовна освіта? Чому все коштує дорожче, а ЗП мізерні у людей?

Чому Француз на середню ЗП купить 750 літрів бензину, а українець 300?
Ми дурніші, чи у нас чиновники крадуть більше?

О, ще один свідок шари. Дайте йому все і зараз безкоштовно і як у Фарнції. Негайно! А то він нам все перекриє, працьовитий бльохєр. :mrgreen:

Вот никогда не видел чтобы locustsucol банили. Хотя есть за что. Товарищи модераторы, дайте своему коллеге по затылку. А то планку перегибает. Или он типа не палится, типа хером обозвал и уже не провладный бот.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:36

  M-A-X написав:По сути - это схема.
Вот только простым людям не позволено схемничать.


Так именно схема.
И меняют ее с таким нежеланием и скрипом так долго, именно потому что, ее придумали и крышуют годами государственные чиновники. Один из главных персонажей - тот, который сейчас заменил того, который на лечение выехал в багажнике, не будем называть имен, они всем известны.
Или есть сомнение, что сотни тысяч автомобилей без ведома и участия таможни и гфс вот так вот просто можно ввезти? 8)

Давно пора было, (сразу как помер наш автопром, ведь сборка 300 машин в месяц на всю страну - это вообще ни о чем) упростить разтаможку легковых авто, по примеру той же Молдовы или Грузии - ходя бы на 5 летний период. Все равно, уже через 10 лет в ЕС физически будут ездить принципиально другого уровня и класса машины - гибриды, электро и т.п. и вопрос автохлама отпадет сам собою.
Коню понятно, что у нас, в ближайшие 10 лет, максимум сборочное производство автомобилей реально. Никто ведь не будет строить новый завод по производству авто с ДВС, когда с уже построенными что то надо быстро решать.

Проблема еврономеров решается спокойно и за день: введением платы за пользование украинскими дорогами для всех автомобилей на иностранной регистрации - 1-2 евро в сутки. Виньетка как у румынов - и вперед. После 10 дней в стране - обязательная регистрация в базе полиции, бесплатно. Нет виньетки - автоматом шрафплощадка, эвакуация и штраф х20 за каждый неоплаченный день.
1 миллион машин? Да не вопрос. Ведь это - 1-2 миллиона евро в сутки или минимум 15 миллиардов целевых гривень на дороги в год.
Страховка ОСАГО на каждую машину опять же сотни миллионов гривень - тоже немалые деньги.
И все довольны.
Вести отдельную базу машин не на укрномерах - при современных техвозможностях вообще не вопрос. Вообще то, она у таможни и так уже есть, просто чуть ее надо допилить 8)

Если только не мутить воду для "заработать", незачем выдумывать педального коня 8)
Востаннє редагувалось EKO в Вів 20 лис, 2018 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:39

Re: Власники

  Rainbow написав:Чому Француз на середню ЗП купить 750 літрів бензину, а українець 300?
Ми дурніші, чи у нас чиновники крадуть більше?


Ви самі відповіли на своє питання. "Ми дурніші". Французи як і всі інші розвинуті країни боряться з нові робочі місця і високу зарплатню, а в нас хочуть щоби все дешеве було, дешевий бензин, безплатний газ і т.д.
sdr112
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:42

Re: Власники

  antikkristall написав:Все правильно, но власть ничего не сделает, так как сама стала властью нарушив закон... в

Повна дурня. Ви напевне з Московії родом.
sdr112
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:07

Re: Власники

  EKO написав:Давно пора было,
ща тебя евробляхеры заклюют - ты им предалагаешь 365-730 эвро в год платить :mrgreen:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:26

  yuri1978 написав:
  EKO написав:Давно пора было,
ща тебя евробляхеры заклюют - ты им предалагаешь 365-730 эвро в год платить :mrgreen:


Ну да, но это же вариант. И ведь хороший, а главное реальный, простой и быстрый 8)
Ну а что? Ведь даже если акциз вообще сделать 0, то никуда не денется НДС, ввозная пошлина исходя из оценочной стоимости( есть такой талмуд, в котором ежегодно и хз кем определяются цены на автомобили. И они сильно выше, чем европейские бу) + 3% в пенсионный фонд. И с самой обычной "бл-я-хи" за 2-3 к.евро плата составит 500-700 евро, не меньше.
А сколько та евробляха проездит, год-два-три, пока не начнет сыпаться и ее не поменяют на другую? Думаю не больше.
Везти корчи за 500 - да, дорого и не выгодно. Так это даже и хорошо, откровенный хлам отпадет сам.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:31

Re: Власники

когда-то уже была идея про 2 евро в день - они точно запищали, так что нет )
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:05

Re: Власники

  EKO написав:Проблема еврономеров решается спокойно и за день: введением платы за пользование украинскими дорогами для всех автомобилей на иностранной регистрации - 1-2 евро в сутки. Виньетка как у румынов - и вперед. После 10 дней в стране - обязательная регистрация в базе полиции, бесплатно. Нет виньетки - автоматом шрафплощадка, эвакуация и штраф х20 за каждый неоплаченный день.


это "временный костыль", а не решение проблемы ))
хотя в принципе если после 10 дней регистрации 1-2 евро платить не нужно, то думаю б*** согласятся.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:11

Re: Власники

  EKO написав:Ну а что? Ведь даже если акциз вообще сделать 0, то никуда не денется НДС, ввозная пошлина исходя из оценочной стоимости( есть такой талмуд, в котором ежегодно и хз кем определяются цены на автомобили. И они сильно выше, чем европейские бу) + 3% в пенсионный фонд. И с самой обычной "бл-я-хи" за 2-3 к.евро плата составит 500-700 евро, не меньше.
А сколько та евробляха проездит, год-два-три, пока не начнет сыпаться и ее не поменяют на другую? Думаю не больше.


ездят, и гораздо поболее
во многом случае оттуда сплавляют машину по дешевке не потому что начала скрипеть и рассыпаться, а потому что у них по мере старения машины серьезно повышаются налоги на их содержание, в результате чего ее выгоднее сплавить хоть за что-то в Украину, нежели содержать там.
у нас кстати импортеры тоже предлагали налог ввести, это конечно наглость высшей степени. понимаю еще если бы производитель.
galex
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