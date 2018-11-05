Додано: Вів 20 лис, 2018 17:36

M-A-X написав: По сути - это схема.

Вот только простым людям не позволено схемничать. По сути - это схема.Вот только простым людям не позволено схемничать.

годами

целевых

Так именно схема.И меняют ее с таким нежеланием и скрипом так долго, именно потому что, ее придумали и крышуют. Один из главных персонажей - тот, который сейчас заменил того, который на лечение выехал в багажнике, не будем называть имен, они всем известны.Или есть сомнение, что сотни тысяч автомобилей без ведома и участия таможни и гфс вот так вот просто можно ввезти?Давно пора было, (сразу как помер наш автопром, ведь сборка 300 машин в месяц на всю страну - это вообще ни о чем) упростить разтаможку легковых авто, по примеру той же Молдовы или Грузии - ходя бы на 5 летний период. Все равно, уже через 10 лет в ЕС физически будут ездить принципиально другого уровня и класса машины - гибриды, электро и т.п. и вопрос автохлама отпадет сам собою.Коню понятно, что у нас, в ближайшие 10 лет, максимум сборочное производство автомобилей реально. Никто ведь не будет строить новый завод по производству авто с ДВС, когда с уже построенными что то надо быстро решать.Проблема еврономеров решается спокойно и за день: введением платы за пользование украинскими дорогами для всех автомобилей на иностранной регистрации - 1-2 евро в сутки. Виньетка как у румынов - и вперед. После 10 дней в стране - обязательная регистрация в базе полиции, бесплатно. Нет виньетки - автоматом шрафплощадка, эвакуация и штраф х20 за каждый неоплаченный день.1 миллион машин? Да не вопрос. Ведь это - 1-2 миллиона евро в сутки или минимум 15 миллиардовгривень на дороги в год.Страховка ОСАГО на каждую машину опять же сотни миллионов гривень - тоже немалые деньги.И все довольны.Вести отдельную базу машин не на укрномерах - при современных техвозможностях вообще не вопрос. Вообще то, она у таможни и так уже есть, просто чуть ее надо допилитьЕсли только не мутить воду для "заработать", незачем выдумывать педального коня