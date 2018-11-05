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Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:45
EKO написав:
Ну да, но это же вариант. И ведь хороший, а главное реальный, простой и быстрый
вы еще не поняли, что б*** не хотят платить ничего?
их устраивает только бесплатный вариант
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Pegasmaster
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:51
galex написав:
во многом случае оттуда сплавляют машину по дешевке не потому что начала скрипеть и рассыпаться, а потому что у них по мере старения машины серьезно повышаются налоги на их содержание, в результате чего ее выгоднее сплавить хоть за что-то в Украину, нежели содержать там.
ой, а чего же б*** об этих налогах умалчивают, зато кричат о дешевой растаможке в странах ЕС?
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Pegasmaster
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:47
А мне евробляха не нужна . Пусть государство за меня платит пожизненно комуналку !!!
Я тоже хочу халяву !
Готов перекрывать трассу !
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ogongalo
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:07
EKO написав: airmax78 написав:
Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей...
Не спорю даже - дышим. Вот только, если предметно рассмотреть все, то, к примеру в моем частном киевском случае на Левобережье, есть и еще такой фактор, а точнее сразу три - это, с одного бока коптящая на антраците серой и еще хз чем Дарницкая ТЭС, а с другого мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая говнянка (там коктейль не кислородный). И все это хозяйство даст по возрасту двойную фору любой "евробляхе".
И, глядя на сажу и копоть на внешних стеклах окон и подоконнике, коих не было даже в лихих 90-х, я понимаю, что "машины из европы" сейчас далеко не самое главное зло для экологии
Может с угля все же правильней начать? Газ дорогой? Так и гибриды и Теслы тоже еще не по карману. Вот людям и приходится пользоваться тем, на что хватает в карманах, поэтому придется находить "золотую середину".
Все что вы перечислили - это локальные источники загрязнения и с этим надо тоже решать. А вы предлагаете легализовать вал мобильных источников загрязнения, которые заполонят все пространство где вы обитаете. Т.е. проблема будет не вблизи Дарницкой ТЭС, а по всему городу. Это теория разбитых окон в чистом виде: раз кто-то уже загрязняет, то и пох, давайте превратим страну в чадящую свалку. Ведь людям нужны доступные автомобили.
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airmax78
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:08
ogongalo написав:
А мне евробляха не нужна . Пусть государство за меня платит пожизненно комуналку !!!
Я тоже хочу халяву !
Готов перекрывать трассу !
Я вообще ни на какой импорт не хочу никаких пошлин и налогов платить. Мне сейчас ремонт делать - сплошной импорт. Присоединюсь к вашей акции по перекрытию дорог.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:09
Pegasmaster написав: galex написав:
во многом случае оттуда сплавляют машину по дешевке не потому что начала скрипеть и рассыпаться, а потому что у них по мере старения машины серьезно повышаются налоги на их содержание, в результате чего ее выгоднее сплавить хоть за что-то в Украину, нежели содержать там.
ой, а чего же б*** об этих налогах умалчивают, зато кричат о дешевой растаможке в странах ЕС?
У б*** могут быть только права. Обязанности они не приемлют. Очень свободолюбивые люди.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:12
Pegasmaster написав: EKO написав:
Ну да, но это же вариант. И ведь хороший, а главное реальный, простой и быстрый
вы еще не поняли, что б*** не хотят платить ничего?
их устраивает только бесплатный вариант
Я так понял, что не просто бесплатный вариант, а вариант: привез машину, показал свой паспорт, тебе ее зарегистрировали. Кому она на самом деле принадлежит, на основании каких документов, снята ли она с регистрации и т.д. и т.п. - эти глупые вопросы задавать не должны и документы никакие требовать тоже.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 15:19
airmax78 написав: Pegasmaster написав: EKO написав:
Ну да, но это же вариант. И ведь хороший, а главное реальный, простой и быстрый
вы еще не поняли, что б*** не хотят платить ничего?
их устраивает только бесплатный вариант
Я так понял, что не просто бесплатный вариант, а вариант: привез машину, показал свой паспорт, тебе ее зарегистрировали. Кому она на самом деле принадлежит, на основании каких документов, снята ли она с регистрации и т.д. и т.п. - эти глупые вопросы задавать не должны и документы никакие требовать тоже.
И пригонят б*** Мерины S-classe и Бумеры Ха 5е-6е которые совсем не в угоне в ЕС и не в залоге у какой то кредитной латвийско-польской организации. И нет на них ориентировок в полиции там же и совсем их не ищут в дойчланде за подозрение в участии в гопстопе каком или аварии с тяжкими телесными. В общем чистенькие и ухоженные машинки по 3куе максимум будут у рагулья нашего ненасытного
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:15
airmax78 написав: Pegasmaster написав: EKO написав:
Ну да, но это же вариант. И ведь хороший, а главное реальный, простой и быстрый
вы еще не поняли, что б*** не хотят платить ничего?
их устраивает только бесплатный вариант
Я так понял, что не просто бесплатный вариант, а вариант: привез машину, показал свой паспорт, тебе ее зарегистрировали. Кому она на самом деле принадлежит, на основании каких документов, снята ли она с регистрации и т.д. и т.п. - эти глупые вопросы задавать не должны и документы никакие требовать тоже.
Естественно, глупые вопросы - это же коррупция!
Ну нет в Рейнже стекла водителя, а у Мерина вместо замка зажигания скрутка проводов, и что? Вместо того, чтобы пожалеть, укомплектовать недостающим прямо на таможне, требуют какие-то бумажки непотребные. Ладно бы еще туалетную требовали - на заправке в Поляндии вполне можно рулон-другой выдрать из лотка для бравых погранцов. Так нет, дай им с печатями и выписками.
А вот шиш вам! Автоевросила, ровняем рога параллельно асфальту - и вперед!
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