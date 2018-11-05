EKO написав:

airmax78 написав: Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей... Капец, чем вы думаете? Поставьте рядом два авто: ЕВРО 3/4 и ЕВРО 5/6, включите двигатели и постойте рядом с выхлопной одной машины и второй. Это дерьмо наводняет города как лавина. Мы дышим этим говном. При чем самым токсичным - выхлопами старых дизелей...

Не спорю даже - дышим. Вот только, если предметно рассмотреть все, то, к примеру в моем частном киевском случае на Левобережье, есть и еще такой фактор, а точнее сразу три - это, с одного бока коптящая на антраците серой и еще хз чем Дарницкая ТЭС, а с другого мусоросжигательный завод "Энергия" и Бортническая говнянка (там коктейль не кислородный). И все это хозяйство даст по возрасту двойную фору любой "евробляхе".И, глядя на сажу и копоть на внешних стеклах окон и подоконнике, коих не было даже в лихих 90-х, я понимаю, что "машины из европы" сейчас далеко не самое главное зло для экологииМожет с угля все же правильней начать? Газ дорогой? Так и гибриды и Теслы тоже еще не по карману. Вот людям и приходится пользоваться тем, на что хватает в карманах, поэтому придется находить "золотую середину".