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Власники "єврономерів" знову
протестують у центрі столиці

Власники "єврономерів" знову протестують у центрі столиці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:31

  airmax78 написав:Все что вы перечислили - это локальные источники загрязнения и с этим надо тоже решать. А вы предлагаете легализовать вал мобильных источников загрязнения, которые заполонят все пространство где вы обитаете. Т.е. проблема будет не вблизи Дарницкой ТЭС, а по всему городу. Это теория разбитых окон в чистом виде: раз кто-то уже загрязняет, то и пох, давайте превратим страну в чадящую свалку. Ведь людям нужны доступные автомобили.


Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать.
Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила.
Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.
Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году.
В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.
Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 07:44

Re: Власники

  EKO написав:Законодательство менять для удобства граждан,
странно...
при импорте авто из США, да и из Европы (Евро-5-6), что-то никто не жалуется. и только с 20-летними б*** проблема...
знаешь почему? :wink:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:02

  барабашов написав:Вот кстати что 6ыдлоэуросыла творит под Полтавой:
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... _iQ9udqUwQ

Порадовали комменты под видео. Все-таки адекватных людей в Украине еще достаточно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:07

  EKO написав:
Если не заметили - УЖЕ превращена. Когда вода затопила улицы поздно берега укреплять, надо было раньше думать.
Схему эту однозначно придумали и реализовали люди при власти (фискалы и таможня) и продолжают ее крышевать, а никакая не автоевросила.
Законодательство менять для удобства граждан, а не под владельцев автозаза и богдана - при этой каденции никто не будет. Только недалекий может думать, что закон написанный под заказ бухгалтером петра, будет в чем то противоречить его и бизнес-партнеров интересам.
Если бы изначально хотели решить вопрос и думали о бюджете, а не о коррупционных потоках с таможни в свои карманы - эта схема даже не появилась бы еще в 2015 году.
В который раз говорю, при желании, в считанные дни можно принять меры и простой платой за пользование дорогами закрыть, пусть даже временно этот вопрос и главное, получить миллиарды гривень в бюджет, а не в карманы чиновников.
Было бы желание. Вместо этого, принимается закон, по которому будет еще выгоднее завозить именно люксовые б/у машины, ведь на них можно будет сэкономить максимально и который, принципиально вообще никак не решает существующую проблему.

Я заметил овер миллион чадящих ведер, наводнивших Украину в течение последних 3х лет. Сотни ДТП в которых какие-то уепки просто бросают свои ведра и съепывают. Вот это я действительно заметил. И да, 3 года назад этой проблемы не было. Сейчас - есть.
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