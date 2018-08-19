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Урожай зернових перевищив
історичний максимум

Урожай зернових перевищив історичний максимум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:08

0mage0
  0mage0 написав:
  p_a_l написав:Питання від зрадофіла. А чому тоді свинину завозимо все більше і більше. Напевно не вигідно годувати зерновими за ціною золота? Або є інші думки? Що не так?

Якщо новина погана, пишемо коментар про зраду.
Якщо новина добра, шукаємо іншу новину, погану, і пишемо коментар про зраду під доброю новиною...


Для меня , хорошая новость была, когда узнал, что на Украине создали свою крылатую ракету. Не то, что теперь захер_ячим всех ватников, а тем, что ещё в состоянии делать наукоёмкий продукт. А достижение в сельском хозяйстве -- это хорошо, но из бедности страну не вытянет (добавленная стоимость в СХ маленькая)
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:10

  bobo написав:lapay чему радоваться кукуруза соя подсолнечник убивают землю и нас ждет пустыня

После нас - хоть потоп.
В смысле - второй срок, а там хоть трава не расти.. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:21

  lapay написав:
  p_a_l написав:Вопрос от зрадофила. А почему тогда свинину завозим все больше и больше. Наверно не выгодно кормить зерновыми по цене золота? Или есть иные мнения? Что не так?

Поголів'я свиней скоротилось, за рік, на 4,5%, ВРХ на 4,3%, курей зросло на 2,8%.
Висновок зрадофіла - свині і корови їдять дороге зерно, кури клюють дешеве. :)

За рик - да. А вот за 30 лет поголовье свиней сократилось с 19,5 млн. до 6,7, а КРС - 25,5 до 3,7!!! Производство мяса - с 4,3 млн. т до 2,3 млн, молока с 24,5 до 10 млн. т.
И это при том, что сбор зерновых вырос с 48 до 60+ млн т. ежегодно, более половины которого как раз кукуруза. Почему не развивать на этой базе собственное животноводство?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:30

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

  Волгарь написав:И это при том, что сбор зерновых вырос с 48 до 60+ млн т. ежегодно, более половины которого как раз кукуруза. Почему не развивать на этой базе собственное животноводство?

Ви не правильно ставите питання. Треба так - чому птахівництво розвивається, а твариництво стагнує? І відповідь на це питання все прояснить.
Основа - курятина дешевша, українці віддають їй перевагу, а не свинині чи яловичині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:35

  lapay написав:
  Волгарь написав:И это при том, что сбор зерновых вырос с 48 до 60+ млн т. ежегодно, более половины которого как раз кукуруза. Почему не развивать на этой базе собственное животноводство?

Ви не правильно ставите питання. Треба так - чому птахівництво розвивається, а твариництво стагнує? І відповідь на це питання все прояснить.
Основа - курятина дешевша, українці віддають їй перевагу, а не свинині чи яловичині.

Во-первых, не такая уж и дешевая - судя по ценам, которые публикует Госкомстат, она процентов на 10% дороже, чем в РФ при несопоставимых доходах населения. Во-вторых, более половины зерна, собираемого на Украине - экспортируется. Так вот, мясо экспортировать гораздо выгоднее.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:41

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

  Волгарь написав:За рик - да. А вот за 30 лет поголовье свиней сократилось с 19,5 млн. до 6,7, а КРС - 25,5 до 3,7!!! Производство мяса - с 4,3 млн. т до 2,3 млн, молока с 24,5 до 10 млн. т.
А навіщо нам порівнювати з цими "30 лєт", коли діяла планова економіка? Зараз є ринок, є поточні потреби населення, є спеціалізація хоч за країнами, хоч за видами бізнесу.
Коли той самий бізнес побачить суттєву вигоду в нарощуванні тваринництва, вважаєте, що не інвестуватиме туди?
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:42

  forumreader написав:
  Волгарь написав:За рик - да. А вот за 30 лет поголовье свиней сократилось с 19,5 млн. до 6,7, а КРС - 25,5 до 3,7!!! Производство мяса - с 4,3 млн. т до 2,3 млн, молока с 24,5 до 10 млн. т.
А навіщо нам порівнювати з цими "30 лєт", коли діяла планова економіка? Зараз є ринок, є поточні потреби населення, є спеціалізація хоч за країнами, хоч за видами бізнесу.
Коли той самий бізнес побачить суттєву вигоду в нарощуванні тваринництва, вважаєте, що не інвестуватиме туди?

Действительно, навіщо?
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:52

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

  Волгарь написав:Во-первых, не такая уж и дешевая - судя по ценам, которые публикует Госкомстат, она процентов на 10% дороже, чем в РФ при несопоставимых доходах населения. Во-вторых, более половины зерна, собираемого на Украине - экспортируется. Так вот, мясо экспортировать гораздо выгоднее.

Точно дешевше?
Фундаментальная причина, ограничивающая экспорт отечественного мяса, — все еще достаточно высокие цены внутреннего рынка, считает он. «Мы только входим в стадию зрелости, а в Бразилии, США и ЕС производители уже давно жестко конкурируют между собой на национальных рынках, — говорит Дальнов. — Регулярные кризисы перепроизводства „шлифуют“ игроков, учат их функционировать при весьма низких ценах». Для них вывоз — это вопрос выживания, а не диверсификации или получения дополнительной прибыли, как для российских производителей. Например, филе грудки бройлера в России сейчас стоит около $2,75/кг, а на внутреннем рынке Бразилии — $1,4. «Гипотетически, если бы у нас была квота на поставки в ЕС, у нас с бразильцами сейчас были бы очень разные представления о приемлемой экспортной цене», — полагает он. Дешевый американский окорочок и фарш MDM ставят под сомнение перспективы экспорта в страны Африки в текущем году, полагает Дальнов. А недорогая бразильская и украинская тушка никак не помогают развитию российских поставок на Ближний Восток.

https://www.agroinvestor.ru/markets/new ... tora-raza/
І росіяни теж більше споживають курятину
Согласно данным Росстата, за первые три месяца этого года в России произведено 2,7 млн т мяса скота и птицы в живом весе, что на 7% больше чем январь-март 2017-го. В том числе получено 231,3 тыс. т говядины, 960,1 тыс. т свинины, 1,5 млн т мяса птицы.

Так як купівельна спроможність українців менша, то курятини ми їмо ще більше, і значну частину ще й експортуємо. В ринковій економіці все балансується попитом-пропозицією.
Що Ви хочете довести - не зрозуміло.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:54

То есть, производить свинину в Украине невыгодно, с местными ценами на сырье и рабочую силу, а вот импортировать свинину по мировым долларовым ценам внезапно выгодно (импорт растет из года в год огромными темпами).

Страна победившего маразма.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:55

  Sharpe написав:Прекрасна новина. А зрадофілів нехай корчить і далі.

высокий урожай привёл к снижению цены на внутреннем рынке.
из разговора с человеком из этой отрасли - ещё проблема с доставкой к портам.
так що не всё так просто и если урожай больше, скажем, в 2 раза, это не означает, шо и зароботок будет больше в 2 раза.
и гемора больше.
отакой парадокс
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