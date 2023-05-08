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Дефіцит держбюджету
перевищив 400 млрд - нардеп

Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:30

Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп

Пропонуємо до обговорення:
За січень-травень дефіцит загального фонду державного бюджету України за 5 місяців року становив 401,9 млрд гривень, у травні – 91,3 млрд.

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Дефіцит держбюджету перевищив 400 млрд - нардеп
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:30

Дякую фінансу, але з базовим рівнем аналітики все зрозуміло. Все почалося не з майдану, все почалось зі знищення освіти у 90-х.
pilivilibillibons
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Модератори: Ірина_, Модератор

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