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Безробіття оновило історичний
мінімум: скільки українців...

Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:41

Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців...

Пропонуємо до обговорення:
Рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися та оновив черговий історичний мінімум.

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Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 19:42

У чому може полягати причина такого низького безробіття?
andrey_yasharov
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Повідомлення Додано: Вів 25 лип, 2023 22:04

Re: Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців

andrey_yasharov написав:У чому може полягати причина такого низького безробіття?
Виїзд за кордон
GALeon
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