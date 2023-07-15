Рівень офіційного безробіття в Україні продовжує знижуватися та оновив черговий історичний мінімум.
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Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік
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Додано: Вів 25 лип, 2023 19:41
Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців...
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Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців стали на облік
Додано: Вів 25 лип, 2023 22:04
Re: Безробіття оновило історичний мінімум: скільки українців
Виїзд за кордон
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