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Урожай зернових перевищив
історичний максимум

Урожай зернових перевищив історичний максимум
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  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:22

Видимо, совпало - не я один обратил внимание на проблему
30 миллионов коров: «Укрлендфарминг» заявляет о планах возрождения скотоводства в Украине
https://economics.unian.net/agro/103476 ... raine.html
Ситуацию с сокращением поголовья крупного рогатого скота в Украине эксперты называют катастрофической. В начале 90-х поголовье составляло 25 млн голов, сегодня - меньше 4 млн.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:55

Re: Урожай зернових перевищив історичний максимум

Минагрополитики уточняет:

Урожай еще выше - по состоянию на 22 ноября украинские аграрии намолотили 67,6 млн тонн зерна с площади 14,4 млн га (97%).

И это без 7% оккупированных территорий.
Во времена УССР только один раз, в начале 80-х, урожай немного превысил 50 млн тн.
avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 18:02

Волгарь
Такими темпами (сокращение поголовья свиней в хозяйствах населения на 8% в год) в стране скоро просто не останется скота.

Это компенсируется количеством свиней в городах. Да и в Раде скотов полно.
Сужу по Киеву. :mrgreen:
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