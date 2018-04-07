Finance.ua: Готуйтеся до «чорної п'ятниці»

На різдвяних знижках можна добре заощадити, але до них треба готуватися До чорної п'ятниці залишилося декілька днів. 23 листопада в США і багатьох інших країнах почнуться різдвяні розпродажі. Знижки на деякі товари можуть доходити до 70-90%. Щоб взяти з цього дня максимальну вигоду, до нього потрібно підготуватися. Finance.ua розповість, що і як потрібно робити.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
кто-то нашел РЕАЛЬНЫЕ скидки от РЕАЛЬНЫХ цен в эту пятницу ? электроника еще что-то ? поделитесь
пример я только ЧЕСТНУЮ скидку на фильтры для воды (обратного осмоса) нашел https://rosa1.com/akciyi/ ну и другой бренд https://www.aqua-ua.com/product/sistema ... -505u-jg-/ хотя по сути фильтруют одинаково все обратные осмосы от 1700 грн до 30 000 грн и более ( промышленные) качество воды на выходе у любого обратного осмоса одинаковое , а минерализаторы и прочее это маркетинГ Так вот если кто нашел реальные честные скидки поделитесь здесь или в приват
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа