А можуть роздати гранати та наказати плисти кримський міст підривати! Не всі гарно плавають. Я можу не доплисти.Можуть передивитись бюджет, збільшити військову складову.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:00
lapay
А можуть роздати гранати та наказати плисти кримський міст підривати! Не всі гарно плавають. Я можу не доплисти.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:03
При пересмотре бюджета по-любому заплатим мы с вами, а не Пукин, чтобы что-то увеличить надо собрать больше налогов или уменьшить соцрасходы. Иначе нет другой арифметики.
А заблокировать рахунки запоребриковых у нас, если они остались, можно и без военного положения и мобилизации первой линии. Всё равно не понял, чем персонально Пукин заплатит. Может санкции усилят, так тоже для этого не надо мобилизации.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:10
А кто послал туда эти кораблики зная на 100 процентов что их будут таранить ? Это есть самая настоящая провокация
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:15
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Мріями, мріями щось змінити у нас на свою користь.
Правильно. Тільки порахуйте, скільки втрачає, і втратить Україна через блокування наших портів в Азовському морі. Не виходить по-нормальному, з запоребриковими, вони тільки силу розуміють. Хто не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу.
Так мобілізації і не буде. Зайвий раз партизанів викличуть, щоб було кому доти на березі будувати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:21
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Хто їх буде таранити? Раша сто разів прокукурікала, що в Азовському морі військові кораблі можуть плавати де завгодно, перевіряти що завгодно, причому наші можуть робити те саме.
Так само вони можуть і проходити через протоку, в загальному порядку. Ми заявку давали, хитродупі, у відповідь, "посадили танкер на мілину", а потім перетнули межу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:30
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Тобто в Ізварино, Іловайську, Дебальцево, ДАПі... не перетинали? А в Криму що це було?
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:33
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:37
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Тоді була інша ситуація. Можливо, треба було і тоді ввести, але тоді воно б нічого не змінило на краще.
Основний наслідок ВС - відміна виборів. Саме зараз цей наслідок і може якось вплинути на Огризка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:49
lapay
Його мрії варті життів наших патріотів?
З нашої сторони поранені моряки! А з їх? Вони наши катери притягли на буксирі до себе. Пройти не дали. Це перемога наша чи їх? Ризикувати життям треба було? Наказ повернутись після тарану треба було віддати? Чи гадали перестрибнути через міст з баржею? Куди перли після тарану? Це адекватна подія для введення військового стану? Тільки чесно!
Йому начхати на це. А нам? Як це буде впливати на мою країну? Будемо робити назло рашке? Так Петро так і став президентом! Так хоче на цьому і втриматися! Не можна президенту власні проблеми вирішувати за рахунок простих громадян. Не в моїй країні. Не за узурпацію царем гинули і продовжують гинути найкращі хлопці.
Востаннє редагувалось Molchyn в Пон 26 лис, 2018 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 26 лис, 2018 11:53
Какая-то хрень... Стелят хорошо, а потом будет как всегда. Пора бабки из банков доставать.
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