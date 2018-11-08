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В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:55
lapay написав: Джон написав:
В общем панове сегодня исторический момент если ВР поддержит это решение СНБО то мы присутствуем при зарождении диктатуры . Революция закончена наступает эпоха диктатора.
На счет того что 60 дней не обольщайтесь. Ну не будет же диктатор говорить что это ему пожизненно).
Підтримає. Пукіна давно попереджали, а йому все не доходило.
А что если Путин просто подыгрывает. Как говорят - ищи кому выгодно. А выгоднее всего военное положение Пете.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:57
freeze написав: lapay написав: Джон написав:
В общем панове сегодня исторический момент если ВР поддержит это решение СНБО то мы присутствуем при зарождении диктатуры . Революция закончена наступает эпоха диктатора.
На счет того что 60 дней не обольщайтесь. Ну не будет же диктатор говорить что это ему пожизненно).
Підтримає. Пукіна давно попереджали, а йому все не доходило.
Так а действительно дальше то, что. Как на Пукине военное положение отразится?
Порошенко сказал, что наступательных действий с нашей стороны не будет, а если и Пукин не будет наступать?
Ищи кому выгодно... А выгодно Пете.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 11:58
Molchyn написав:
До решения Рады из банков выгребать деньги будут вкладчики. Это мой прогноз. А по курсу валюты даже не берусь прогнозировать. И это не истерия а реальность.
Мои знакомые уже побежали в банки. Надо и нам готовиться.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:01
lapay написав: makishin60 написав:
А кто послал туда эти кораблики зная на 100 процентов что их будут таранить ? Это есть самая настоящая провокация
Хто їх буде таранити? Раша сто разів прокукурікала, що в Азовському морі військові кораблі можуть плавати де завгодно, перевіряти що завгодно, причому наші можуть робити те саме.
Так само вони можуть і проходити через протоку, в загальному порядку. Ми заявку давали, хитродупі, у відповідь, "посадили танкер на мілину", а потім перетнули межу.
там какая-то мутная история - якобы, наши заявку подавали, а русские не подтвердили, что и стало причиной блокирования и расстрела катеров.
данный инцидент какая-то неубедительная, как по мне причина вводить ВП. Даже понимая, что под выборы (которых может не быть) самое оно
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:03
nalim
Мои знакомые уже побежали в банки. Надо и нам готовиться.
Спасибо. Я уже.
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Molchyn
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:04
Molchyn написав:
Його мрії варті життів наших патріотів?
Задрала вже ця зрадофільська хрінь - теорія змов. Тим більше, що Гебельса ви все одно не переплюнете.
Molchyn написав:
З нашої сторони поранені моряки! А з їх? Вони наши катери притягли на буксирі до себе. Пройти не дали. Це перемога наша чи їх? Ризикувати життям треба було? Наказ повернутись після тарану треба було віддати? Чи гадали перестрибнути через міст з баржею? Куди перли після тарану? Це адекватна подія для введення військового стану? Тільки чесно!
Куди перли після тарану? Таранити танкер, що сидів на милині, його треба було підпихнути.
Годі вже хрінь нести, виправдовуючи Пуйла.
Molchyn написав:
Так Петро так і став президентом! Так хоче на цьому і втриматися! Не можна президенту власні проблеми вирішувати за рахунок простих громадян. Не в моїй країні. Не за узурпацію царем гинули і продовжують гинути найкращі хлопці.
Так Пукін сам все робить для того, щоб виборів не було. Мазохист, напевне, як і наші, вітчизняні, ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:05
nalim
А что если Путин просто подыгрывает.
Подыгрывает себе на новые санкции? У него там свои тараканы, но интерес его в этом?
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Molchyn
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:07
nalim написав:
Ищи кому выгодно... А выгодно Пете.
За 4 года выждал удобного лично для себя момента, остаться при власти.
Почему то такой момент не настал когда в Иловайске смотрели киевский парад в День Независимости, российские войска пересекали украинскую границу.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:13
lapay
Куди перли після тарану? Таранити танкер, що сидів на милині, його треба було підпихнути.
Там було таке. Після заходу ніби в їх води (бо Крим вважають своїм і води їх), вони почали таранити наш буксир. Є відео з матюками. То наши втратили двигун та майже хід. А катери та цей буксир пішли далі до мосту. От у мене питання чому на повному не повернули назад? Чого чекали з пулеметами без захисту ППО? І не чипляйте до мене путлера. Чи Вам якщо нема чим відповезти то треба путлером замазати?
Але може Ви вважаєте що росіяне будуть спокійно дивитися як наш буксир з під мосту витягатиме їх баржу и наша ескадра пройде до Азова... Може Ви фантаст?
Таранити танкер, що сидів на милині, його треба було підпихнути.
Востаннє редагувалось Molchyn
в Пон 26 лис, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:14
Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет
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