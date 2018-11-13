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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:49

  svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет

Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит:
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

Быстро как то стал не нужен кредит МВФ ради которого повышали тариф на газ.
В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:05

  ruvex написав:
  svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет

Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит:
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану

1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:

1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;

2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;

3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;

5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

Т.е. отчуждение имущества - не обязательный пункт и не самовольное решение администраций во время ВП, он должен фигурировать в Указе Президента Украины. Вы его уже видели? С чего сразу нагнетать то?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:12

Faceless Указ. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/26/7199360/
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:16

  Molchyn написав:Faceless Указ. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/26/7199360/

https://www.president.gov.ua/documents/3902018-25574
И там ничего об отчуждении имущества.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:17

  Faceless написав:
  ruvex написав:
  svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет

Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит:
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

Стаття 6. Указ Президента України про введення воєнного стану

1. В указі Президента України про введення воєнного стану зазначаються:

1) обґрунтування необхідності введення воєнного стану;

2) межі території, на якій вводиться воєнний стан, час введення і строк, на який він вводиться;

3) завдання військового командування, військових адміністрацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо запровадження і здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

4) завдання суб’єктам забезпечення цивільного захисту щодо приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її функціональних та територіальних підсистем у готовність до виконання завдань за призначенням в особливий період;

5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

Т.е. отчуждение имущества - не обязательный пункт и не самовольное решение администраций во время ВП, он должен фигурировать в Указе Президента Украины. Вы его уже видели? С чего сразу нагнетать то?

Да этот пункт есть в законе. Мной он был процитирован.
Все остальное уже не мои фантазии.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:21

Faceless Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. :mrgreen: Про це? :mrgreen: Обмеження п.3 Указу
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:25

  Molchyn написав:Faceless Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. :mrgreen: Про це? :mrgreen: Обмеження п.3 Указу

Да и на п.4, абзац 2 указа исходя из закона можно трактовать по разному.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:27

ruvex
Да и на п.4, абзац 2 не стоит смотреть сквозь пальцы.
Да там тоже не четко. Как "забезпечити" еще не ясно.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:30

  Molchyn написав:Faceless Стаття 41. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. :mrgreen: Про це? :mrgreen: Обмеження п.3 Указу

Еще раз, где в Указе, где должен быть "5) вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану із зазначенням строку дії цих обмежень, а також тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;", вы ограничения прав и свобод?
Faceless
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