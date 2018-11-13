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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:43

lapay
Що ми когось атакували.
Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:49

  Molchyn написав:lapay
Що ми когось атакували.
Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!

  Molchyn написав:Ризикувати життям треба було? Наказ повернутись після тарану треба було віддати? Чи гадали перестрибнути через міст з баржею? Куди перли після тарану

Так куди вони перли після тарану, що фейсам прийшлось вогонь відкривати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:58

lapay Так і я у Вас питаю після першої навали куди перли? чому не стали відходити? Після другої коли почали виходити? Росіянин капітан питав про блокування виходу набагато пізніше. Було його здивування. Тобто якщо зразу уходили наші вони нас випустили! Чому маневруючи не пішли повним ходом до своїх? Ви маєте повну картину з привязкою до хвилини? Довіряєте переговорам ворога? Брехун та підлабузник влади це Ви. Жодне питання, чесна відповідь на яке заплямовує владу Ви ігноруєте. Таким еталоном бути нікому не побажаєшь. Все.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:01

  nalim написав:
  ruvex написав:Быстро как то стал не нужен кредит МВФ ради которого повышали тариф на газ.
В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.

Киевский офис МВФ уже заявил, что ВП не помеха, главное, чтобы реформы шли. Так что было бы желание...

Так их реформ как раз и нет, окромя постоянного поднятия тарифов.
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