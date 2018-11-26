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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 26 лис, 2018 13:39 Итоги: Прогнозы 26.11.18



Как сообщило Федеральное статистическое агентстве Destatis, за июль-сентябрь ВВП потерял 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

И хотя величина падения оказалась символической, даже такой спад экономика ФРГ не видела с 2013 года.

Основной причиной снижения экономики стала неблагоприятная ситуация с внешней торговлей, отмечает Destatis: экспорт сократился на 0,9%, а его вклад в ВВП составил минус 1 процентный пункт.



Падение экспортных доходов ударило по потребителям и инвестициям: в сумме они уменьшили ВВП на 1%.



В годовом выражении экономика осталась в плюсе, но накопленный с начала года прирост стремительно тает: во втором квартале это было 2,3%, а началу четвертого осталось 1,1%.



Вслед за Германией проседает макростатистика по всей еврозоне: индекс деловой активности PMI в ноябре упал с 52 до 51,5 пункта.



Замедление наблюдается и в США, но если там оно умеренное (с 55,7 до 55,4 пункта), то в Европе приобретает угрожающий характер. Так, во Франции индекс деловой активности упал с 51,2 до 50,7 пункта, вплотную приблизившись к черте, которая отделяет рост от сжатия.



Российские компании в этом году впервые за десять лет не смогли провести IPO из-за санкций.



Как минимум десять российских компаний - от нефтехимии до здравоохранения - обсуждали возможность IPO на общую сумму не менее $4 млрд в текущем году. Но после санкций в отношении Олега Дерипаски и его активов, включая Русал, весеннее окно размещений для российских компаний захлопнулось, не успев открыться.



При этом некоторые, такие как один из крупнейших ритейлеров Магнит, перешли практически под госконтроль. Другие же, как Дикси или Мегафон, объявили делистинги.

Для вторичных размещений акций год также не был урожайным, особенно в сравнении с предыдущим годом, - четыре сделки собрали несколько сотен миллионов долларов.

В прошлом году российские компании привлекли порядка $8 миллиардов от продажи акций на рынке, из которых первичных размещений - на $3 миллиарда, в первую очередь IPO En+.



Назад в 2014-й: Нефть Brent рухнула ниже $60, бюджет РФ затрещал по швам.



Ситуация на рынке нефти постепенно скатывается в режим паники: цены падают со скоростью 5-7% в день вторую неделю подряд.

Чуть меньше чем за два месяца котировки рухнули на 30%, чего трейдеры не видели с осени 2014 года, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть покупателей на рынок, который захлебывается в избытке предложения из Саудовской Аравии и США.

На торгах в пятницу цена сорта Brent обвалилась еще на 5,9% и впервые с октября 2017 года оказалась ниже $60 за баррель.



Контракты на январь заключались по $59,34 за баррель, цена российской Urals опустилась ниже $59 - уровня, на котором, по оценке АКРА, российский федеральный бюджет становится дефицитным.



Рынок «снова лихорадит», трейдеры «закрывают длинные позиции», констатирует стратег CMC Markets Майкл Маккарти: банки и хедж-фонды, поставившие на рост цен на нефть более 70 млрд долларов, распродают контракты.

«Рынок ошеломлен потоком медвежьих новостей», - говорит управляющий директор Genscape Клэй Сигл.



США и Саудовская Аравия в сумме добавили на рынок 2,9 млн. баррелей новых ежедневных поставок и довели собственную добычу до исторических максимумов - 11,7 и 11 млн. баррелей в сутки. Дополнительное предложение вдвое перекрыло новый мировой спрос, который ОПЕК оценивает в 1,4 млн. баррелей в сутки.



Избыток достиг критических 1,2 млн. баррелей в день - 5-6 супертанкеров в неделю, оценивает JPMorgan: настолько, как считает крупнейший в США банк, ОПЕК нужно сократить добычу, чтобы хотя бы остановить «крутое пике».



Но рынок сомневается, что две крупнейшие петрократии мира - Россия и Саудовской Аравия - на этот раз смогут договориться, отмечает аналитик Rivkin Securities Уильям О’Лафлин.



«Нож в спину» прилетел из Госдепа, чиновники которого в мае провели закрытые переговоры с ближневосточными союзниками из ОПЕК, потребовав увеличить добычу на 1 млн. баррелей в сутки.

Спустя месяц сделка ОПЕК+ - первый скоординированный шаг Москвы и Эр-Рияда более чем за 20 лет - была переписана, а страны-участницы коллективно «повернули вентили».



Вслед за Саудовской Аравией Россия начала качать рекордные со времен СССР 11,4 млн. баррелей в сутки и теперь считает, что сокращать добычу в условиях взрывного роста сланцевых конкурентов из США было бы «не системным подходом». Об этом заявил Reuters высокопоставленный чиновник в правительстве РФ.



Болевой порог для России - отметка $48,8 за баррель, оценивают аналитики АКРА: ниже этого уровня в федеральном бюджете 2019-го года возникает «дыра», покрывать которую придется либо за счет ФНБ, либо за счет долга.



Занимать при этом становится все труднее и все дороже: под угрозой санкций США иностранные инвесторы распродают облигации федерального займа со средней скоростью 70 млрд. рублей в месяц, а доходность 10-летних ОФЗ с 6,9% взлетела до 8,74%.

На 2020-й год «точка кипения» российского бюджета находится на уровне $50,6 за баррель, на 2021-й год - $51,2, следует из расчетов АКРА.

Россия явно не настроена на сокращение добычи, а если его не будет нефти открыта прямая дорога на $50, - говорит Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента «Локо-Инвест. - Если котировки закрепятся под этой отметкой, то это может стать уже новой реальностью, о который мы начали забывать. При движении на $50 давление на российские активы будет возрастать вне зависимости от санкционной тематики, а ниже $50 может начаться паника».



Конфликт в Керчь-Еникальском проливе, спровоцированный ВМС РФ в комплекте с заметно выросшей гривневой ликвидностью, о которой дал понять «потяжелевший» объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, стали главными «бычьими» драйверами понедельничного отскока курса безналичного «американца» на межбанке под неафишируемую радость экспортеров, получивших в пятницу на свои счета двойную порцию притока экспортной выручки, половину которой им надлежало обязательно продать 26 ноября. Эти продажи, судя по всему, стартовали с 11.16 Киева, когда цена безналичного «американца» достигла своего апогея.



Наличный рынок, «вспомнив былое», побежал впереди паровоза взвинчивая цену наличного доллара и подтверждая сохранение одного из свойств Украины как страны «непуганых карибу». Знатоки флоры тундры не дадут соврать: ягель, которым питаются карибу, отрастает очень медленно. Не исключено, что признак очередного обострения российско-украинского конфликта, попав на благодатную почву, вызвал заметный рост курса наличного доллара, подогреваемого разнообразными толкованиями готовящегося введения в стране военного положения.



Мы далеки от мысли умалять значимость событий в районе Керчи, но, думается, наличный рынок явно «перегибает палку» взвинчивая текущие цены наличной валюты.



Рискнем предположить вероятность достаточно «мягкого» варианта готовящегося введения военного положения, который может крепко разочаровать скупившихся 26 ноября втридорога на наличном рынке обывателей.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Экономика Германии в III квартале 2018 года упала впервые за три года.Как сообщило Федеральное статистическое агентстве Destatis, за июль-сентябрь ВВП потерял 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.И хотя величина падения оказалась символической, даже такой спад экономика ФРГ не видела с 2013 года.Основной причиной снижения экономики стала неблагоприятная ситуация с внешней торговлей, отмечает Destatis: экспорт сократился на 0,9%, а его вклад в ВВП составил минус 1 процентный пункт.Падение экспортных доходов ударило по потребителям и инвестициям: в сумме они уменьшили ВВП на 1%.В годовом выражении экономика осталась в плюсе, но накопленный с начала года прирост стремительно тает: во втором квартале это было 2,3%, а началу четвертого осталось 1,1%.Вслед за Германией проседает макростатистика по всей еврозоне: индекс деловой активности PMI в ноябре упал с 52 до 51,5 пункта.Замедление наблюдается и в США, но если там оно умеренное (с 55,7 до 55,4 пункта), то в Европе приобретает угрожающий характер. Так, во Франции индекс деловой активности упал с 51,2 до 50,7 пункта, вплотную приблизившись к черте, которая отделяет рост от сжатия.Российские компании в этом году впервые за десять лет не смогли провести IPO из-за санкций.Как минимум десять российских компаний - от нефтехимии до здравоохранения - обсуждали возможность IPO на общую сумму не менее $4 млрд в текущем году. Но после санкций в отношении Олега Дерипаски и его активов, включая Русал, весеннее окно размещений для российских компаний захлопнулось, не успев открыться.При этом некоторые, такие как один из крупнейших ритейлеров Магнит, перешли практически под госконтроль. Другие же, как Дикси или Мегафон, объявили делистинги.Для вторичных размещений акций год также не был урожайным, особенно в сравнении с предыдущим годом, - четыре сделки собрали несколько сотен миллионов долларов.В прошлом году российские компании привлекли порядка $8 миллиардов от продажи акций на рынке, из которых первичных размещений - на $3 миллиарда, в первую очередь IPO En+.Назад в 2014-й: Нефть Brent рухнула ниже $60, бюджет РФ затрещал по швам.Ситуация на рынке нефти постепенно скатывается в режим паники: цены падают со скоростью 5-7% в день вторую неделю подряд.Чуть меньше чем за два месяца котировки рухнули на 30%, чего трейдеры не видели с осени 2014 года, но этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть покупателей на рынок, который захлебывается в избытке предложения из Саудовской Аравии и США.На торгах в пятницу цена сорта Brent обвалилась еще на 5,9% и впервые с октября 2017 года оказалась ниже $60 за баррель.Контракты на январь заключались по $59,34 за баррель, цена российской Urals опустилась ниже $59 - уровня, на котором, по оценке АКРА, российский федеральный бюджет становится дефицитным.Рынок «снова лихорадит», трейдеры «закрывают длинные позиции», констатирует стратег CMC Markets Майкл Маккарти: банки и хедж-фонды, поставившие на рост цен на нефть более 70 млрд долларов, распродают контракты.«Рынок ошеломлен потоком медвежьих новостей», - говорит управляющий директор Genscape Клэй Сигл.США и Саудовская Аравия в сумме добавили на рынок 2,9 млн. баррелей новых ежедневных поставок и довели собственную добычу до исторических максимумов - 11,7 и 11 млн. баррелей в сутки. Дополнительное предложение вдвое перекрыло новый мировой спрос, который ОПЕК оценивает в 1,4 млн. баррелей в сутки.Избыток достиг критических 1,2 млн. баррелей в день - 5-6 супертанкеров в неделю, оценивает JPMorgan: настолько, как считает крупнейший в США банк, ОПЕК нужно сократить добычу, чтобы хотя бы остановить «крутое пике».Но рынок сомневается, что две крупнейшие петрократии мира - Россия и Саудовской Аравия - на этот раз смогут договориться, отмечает аналитик Rivkin Securities Уильям О’Лафлин.«Нож в спину» прилетел из Госдепа, чиновники которого в мае провели закрытые переговоры с ближневосточными союзниками из ОПЕК, потребовав увеличить добычу на 1 млн. баррелей в сутки.Спустя месяц сделка ОПЕК+ - первый скоординированный шаг Москвы и Эр-Рияда более чем за 20 лет - была переписана, а страны-участницы коллективно «повернули вентили».Вслед за Саудовской Аравией Россия начала качать рекордные со времен СССР 11,4 млн. баррелей в сутки и теперь считает, что сокращать добычу в условиях взрывного роста сланцевых конкурентов из США было бы «не системным подходом». Об этом заявил Reuters высокопоставленный чиновник в правительстве РФ.Болевой порог для России - отметка $48,8 за баррель, оценивают аналитики АКРА: ниже этого уровня в федеральном бюджете 2019-го года возникает «дыра», покрывать которую придется либо за счет ФНБ, либо за счет долга.Занимать при этом становится все труднее и все дороже: под угрозой санкций США иностранные инвесторы распродают облигации федерального займа со средней скоростью 70 млрд. рублей в месяц, а доходность 10-летних ОФЗ с 6,9% взлетела до 8,74%.На 2020-й год «точка кипения» российского бюджета находится на уровне $50,6 за баррель, на 2021-й год - $51,2, следует из расчетов АКРА.Россия явно не настроена на сокращение добычи, а если его не будет нефти открыта прямая дорога на $50, - говорит Кирилл Тремасов, директор аналитического департамента «Локо-Инвест. - Если котировки закрепятся под этой отметкой, то это может стать уже новой реальностью, о который мы начали забывать. При движении на $50 давление на российские активы будет возрастать вне зависимости от санкционной тематики, а ниже $50 может начаться паника».Конфликт в Керчь-Еникальском проливе, спровоцированный ВМС РФ в комплекте с заметно выросшей гривневой ликвидностью, о которой дал понять «потяжелевший» объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах регулятора, стали главными «бычьими» драйверами понедельничного отскока курса безналичного «американца» на межбанке под неафишируемую радость экспортеров, получивших в пятницу на свои счета двойную порцию притока экспортной выручки, половину которой им надлежало обязательно продать 26 ноября. Эти продажи, судя по всему, стартовали с 11.16 Киева, когда цена безналичного «американца» достигла своего апогея.Наличный рынок, «вспомнив былое», побежал впереди паровоза взвинчивая цену наличного доллара и подтверждая сохранение одного из свойств Украины как страны «непуганых карибу». Знатоки флоры тундры не дадут соврать: ягель, которым питаются карибу, отрастает очень медленно. Не исключено, что признак очередного обострения российско-украинского конфликта, попав на благодатную почву, вызвал заметный рост курса наличного доллара, подогреваемого разнообразными толкованиями готовящегося введения в стране военного положения.Мы далеки от мысли умалять значимость событий в районе Керчи, но, думается, наличный рынок явно «перегибает палку» взвинчивая текущие цены наличной валюты.Рискнем предположить вероятность достаточно «мягкого» варианта готовящегося введения военного положения, который может крепко разочаровать скупившихся 26 ноября втридорога на наличном рынке обывателей.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68918 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4385 раз. Подякували: 7967 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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