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фондовый рынок 26.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Пон 26 лис, 2018 13:46 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.11.18 США



Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне худшего за последние три года дня для американской нефти.



Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,73%, до 24285,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 2632,56 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,48%, до 6938,98 пункта.



Стоимость нефти марок Brent и WTI в пятницу вечером рухнула на 5,4-7,8% из-за опасений переизбытка сырья на рынке. День стал худшим для марки WTI с 2015 года - стоимость январских фьючерсов упала на 7,76%, до $50,39 за баррель.



«Инвесторы беспокоятся, поскольку в последний раз, когда мы видели такое падение нефти, в 2015 году, также мы видели и серьезное замедление мирового роста», - сказала старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано.



Рынки США были закрыты в четверг из-за празднования Дня благодарения, а в «черную пятницу» завершились раньше обычного.



Инвесторы ждали данных об активности покупателей в первый день традиционных скидок. Согласно опубликованному Национальной ассоциацией ритейлеров США (NRF) прогнозу, в среднем в предстоящий праздничный сезон американцы потратят 1007 долларов, что на 4,1% больше, чем годом ранее.



Также участники рынка следят за развитием торгового спора с Китаем. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.

При этом в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь отметил, что Китай не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,73% до уровне 24 285,95 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,66%, до 2 632,56 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,48% до 6 938,98 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок за неделю снизился.

Европейский фондовый рынок в целом остался на положительной территории в пятницу, но вышедшие экономические данные подчеркнули замедление экономического роста в еврозоне.



Испания пригрозила приостановить соглашение по Brexit из-за статуса Гибралтара.



Объем торговли был ниже обычного, так как рынок США вернулся после дня благодарения к сокращенной сессии.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,40%, после снижения на 0,7% в четверг.



Пара фунт-доллар снизилась на 0,5%, пара евро-доллар упала на 0,5%.



Ноябрьские индексы деловой активности в еврозоне вышли хуже ожиданий. Общий индекс деловой активности был на 52,4 против ожидавшихся 53. Значения выше 50 показывают рост активности.



Вышедшие хуже ожиданий данные оказали давление на евро и снизили ожидания по восстановлению в четвёртом квартале. Окончательные данные по изменению ВВП Германии в третьем квартале подтвердили снижение на 0,2%.



Акции нефтяных компаний резко снизились на фоне снижения цен на нефть.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,40%, после снижения на 0,7% в четверг.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,10% и составил 6 952,86 пункта. За неделю потеря составила 0,87%.



Немецкий DAX вырос на 0,49% до 11 192,69 пункта. За неделю индекс упал на 1,31%.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,18% — на отметке 4 946,96 пункта. В течение недели потери составили 1,56%.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 2675,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1330,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,73%, до 26376,18 пункта, корейский KOSPI - на 1,24%, до 2083,02 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,76%, до 21812 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,78%, до 5671,6 пункта.



На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес назвал предстоящую встречу «возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту».



Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.

«Проведение ЭКСПО-2025 - это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения», - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу упали. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 1,12% - до 2342,97 пункта, РТС упал на 2,18%, до 1113,52 пункта.



Российские фондовые индексы продолжают снижаться на фоне падения цен на нефть. 23-го снижение котировок Brent усилилось, вполне вероятно, что цена опустится в район $56 за баррель, а возможно и ниже. На этом фоне индекс Мосбиржи просел на 1,3%, индекс РТС потерял 2,1%.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 1,02%, до 66,29 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 75,23 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне упал на 6,09% - до $58,71 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 1,04%, «Газпрома» — на 1,6%, Московской биржи — на 0,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,09%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,43%.



Российский рынок акций в пятницу ушел в «красную» зону. Индекс Мосбиржи продолжает колебаться в коридоре 2 335—2 365 пунктов, но если к понедельнику внешняя конъюнктура не сгладится, рублевый индикатор быстро спустится к 2 300 пунктам. Вниз его потянут бумаги нефтяных компаний, которые до сих пор торгуются с отставанием от сырьевых колебаний. Индекс РТС сохраняется внутри краткосрочного коридора 1 110—1 135 пунктов и тоже имеет шансы на новую волну снижения.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 23 ноября понизился на 1,99 пункта или на 0,34% до уровня 577,92 пунктов.



Объем торгов за день составил 127,33 млн. грн., акциями наторговали 0,95 млн. грн.



Как сообщалось, в четверг 22 ноября ПФТС-индекс повысился на 8,40 пункта или на 1,47% до уровня 579,91 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 262,86 пунктов или на 83,43% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, биржи Китая в пятницу демонстрируют значительную негативную динамику, оказывая давление на остальные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Инвесторы опасаются, что грядущий саммит G20 не поможет улучшить торговые отношения США и КНР.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,63% - до 2602,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,6%, до 1349,82 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,03% - до 25941,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,63%, до 2057 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,43% - до 5717,1 пункта.



Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,65% - до 21646,55 пункта.



Участники торгов ждут саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь выразил надежду, что на предстоящем саммите G20 стороны выскажут решительную поддержку системе многосторонней торговли и выступят против политики торгового протекционизма.



Однако ряд экономистов сомневаются, что встреча G20 поможет разрешить затянувшийся торговый конфликт США и Китая. В частности, аналитик ING Пракаш Сакпал отметил, что с самого начала торговой войны события развиваются без оптимистичных перспектив.



Давление на рынки также оказывают опасения за перспективы китайской экономики. В среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП Китая в 2018 году до 6,6% с 6,7%. В следующем году ОЭСР ждет замедления роста экономики КНР до 6,3%, а в 2020 году - до 6%.



Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,34% - до 577,92 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 127,33 млн. грн., в том числе акциями - 0,95 млн. грн.



Индексную динамику определили акции Центрэнерго (-2,07%).

Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,91%) и Донбассэнерго (+0,62%).



«Номинальный» индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1765,24 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу оставался на уровне 466,44 пункта. Торговый оборот к указанному времени составил 6,9 млн. злотых (50,7 млн. грн.).



В «индексной корзине» изменились котировки акций «Кернела» (+5,07%), агрохолдинга ИМК (+0,34%) и «Агротона» (-0,98%).



Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.



В течение истекшей недели, 19 – 23 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 583,29 к отметке 577,92 пунктов, потеряв 5,37 пункта или 0,92%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,94 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 12 – 16 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 595,83 к отметке 583,29 пунктов, потеряв 12,54 пункта или 2,10%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 27,96 млн. грн.



К полудню понедельника, 26 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в конце текущей недели.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,29% - до 2586,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1336,59 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,72%, до 26372,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,12%, до 2080,6 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,79%, до 5671,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,73%, до 21807,55 пункта.



Инвесторы ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.



Встреча лидеров США и Китая - это крупнейшее событие конца текущего года.



В то же время биржевой индекс Австралии в понедельник не поддерживает общей тенденции к росту фондовых рынков АТР. Инвесторы в стране отыгрывают пятничное падение цен на нефть на 5-6%, что уводит вниз стоимость акций сырьевых компаний страны. Так, ценные бумаги таких австралийских компаний как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search теряют в цене от 1 до 3,5%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 2675,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1330,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,73%, до 26376,18 пункта, корейский KOSPI - на 1,24%, до 2083,02 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,76%, до 21812 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,78%, до 5671,6 пункта.



На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес назвал предстоящую встречу «возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту».



Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.

«Проведение ЭКСПО-2025 - это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения», - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне худшего за последние три года дня для американской нефти.Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,73%, до 24285,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 2632,56 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,48%, до 6938,98 пункта.Стоимость нефти марок Brent и WTI в пятницу вечером рухнула на 5,4-7,8% из-за опасений переизбытка сырья на рынке. День стал худшим для марки WTI с 2015 года - стоимость январских фьючерсов упала на 7,76%, до $50,39 за баррель.«Инвесторы беспокоятся, поскольку в последний раз, когда мы видели такое падение нефти, в 2015 году, также мы видели и серьезное замедление мирового роста», - сказала старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано.Рынки США были закрыты в четверг из-за празднования Дня благодарения, а в «черную пятницу» завершились раньше обычного.Инвесторы ждали данных об активности покупателей в первый день традиционных скидок. Согласно опубликованному Национальной ассоциацией ритейлеров США (NRF) прогнозу, в среднем в предстоящий праздничный сезон американцы потратят 1007 долларов, что на 4,1% больше, чем годом ранее.Также участники рынка следят за развитием торгового спора с Китаем. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.При этом в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь отметил, что Китай не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы.Европейский фондовый рынок за неделю снизился.Европейский фондовый рынок в целом остался на положительной территории в пятницу, но вышедшие экономические данные подчеркнули замедление экономического роста в еврозоне.Испания пригрозила приостановить соглашение по Brexit из-за статуса Гибралтара.Объем торговли был ниже обычного, так как рынок США вернулся после дня благодарения к сокращенной сессии.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,40%, после снижения на 0,7% в четверг.Пара фунт-доллар снизилась на 0,5%, пара евро-доллар упала на 0,5%.Ноябрьские индексы деловой активности в еврозоне вышли хуже ожиданий. Общий индекс деловой активности был на 52,4 против ожидавшихся 53. Значения выше 50 показывают рост активности.Вышедшие хуже ожиданий данные оказали давление на евро и снизили ожидания по восстановлению в четвёртом квартале. Окончательные данные по изменению ВВП Германии в третьем квартале подтвердили снижение на 0,2%.Акции нефтяных компаний резко снизились на фоне снижения цен на нефть.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес назвал предстоящую встречу «возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту».Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.«Проведение ЭКСПО-2025 - это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения», - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.Российские фондовые индексы продолжают снижаться на фоне падения цен на нефть. 23-го снижение котировок Brent усилилось, вполне вероятно, что цена опустится в район $56 за баррель, а возможно и ниже. На этом фоне индекс Мосбиржи просел на 1,3%, индекс РТС потерял 2,1%.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 1,02%, до 66,29 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 75,23 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне упал на 6,09% - до $58,71 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 1,04%, «Газпрома» — на 1,6%, Московской биржи — на 0,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,09%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,43%.Российский рынок акций в пятницу ушел в «красную» зону. Индекс Мосбиржи продолжает колебаться в коридоре 2 335—2 365 пунктов, но если к понедельнику внешняя конъюнктура не сгладится, рублевый индикатор быстро спустится к 2 300 пунктам. Вниз его потянут бумаги нефтяных компаний, которые до сих пор торгуются с отставанием от сырьевых колебаний. Индекс РТС сохраняется внутри краткосрочного коридора 1 110—1 135 пунктов и тоже имеет шансы на новую волну снижения.Как сообщалось, в четверг 22 ноября ПФТС-индекс повысился на 8,40 пункта или на 1,47% до уровня 579,91 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 262,86 пунктов или на 83,43% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 ноября, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.К полудню понедельника, 26 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68918 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4385 раз. Подякували: 7967 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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