Итоги: Мировой фондовый рынок 26.11.18

Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на фоне худшего за последние три года дня для американской нефти.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,73%, до 24285,95 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,66%, до 2632,56 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,48%, до 6938,98 пункта.
Стоимость нефти марок Brent и WTI в пятницу вечером рухнула на 5,4-7,8% из-за опасений переизбытка сырья на рынке. День стал худшим для марки WTI с 2015 года - стоимость январских фьючерсов упала на 7,76%, до $50,39 за баррель.
«Инвесторы беспокоятся, поскольку в последний раз, когда мы видели такое падение нефти, в 2015 году, также мы видели и серьезное замедление мирового роста», - сказала старший стратег Voya Investment Management Кэрин Кавано.
Рынки США были закрыты в четверг из-за празднования Дня благодарения, а в «черную пятницу» завершились раньше обычного.
Инвесторы ждали данных об активности покупателей в первый день традиционных скидок. Согласно опубликованному Национальной ассоциацией ритейлеров США (NRF) прогнозу, в среднем в предстоящий праздничный сезон американцы потратят 1007 долларов, что на 4,1% больше, чем годом ранее.
Также участники рынка следят за развитием торгового спора с Китаем. В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20 в Аргентине на следующей неделе.
При этом в пятницу помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь отметил, что Китай не приемлет заявлений и действий во время саммита G20, которые будут подрывать его коренные интересы.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,73% до уровне 24 285,95 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,66%, до 2 632,56 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,48% до 6 938,98 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок за неделю снизился.
Европейский фондовый рынок в целом остался на положительной территории в пятницу, но вышедшие экономические данные подчеркнули замедление экономического роста в еврозоне.
Испания пригрозила приостановить соглашение по Brexit из-за статуса Гибралтара.
Объем торговли был ниже обычного, так как рынок США вернулся после дня благодарения к сокращенной сессии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,40%, после снижения на 0,7% в четверг.
Пара фунт-доллар снизилась на 0,5%, пара евро-доллар упала на 0,5%.
Ноябрьские индексы деловой активности в еврозоне вышли хуже ожиданий. Общий индекс деловой активности был на 52,4 против ожидавшихся 53. Значения выше 50 показывают рост активности.
Вышедшие хуже ожиданий данные оказали давление на евро и снизили ожидания по восстановлению в четвёртом квартале. Окончательные данные по изменению ВВП Германии в третьем квартале подтвердили снижение на 0,2%.
Акции нефтяных компаний резко снизились на фоне снижения цен на нефть.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,40%, после снижения на 0,7% в четверг.
Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,10% и составил 6 952,86 пункта. За неделю потеря составила 0,87%.
Немецкий DAX вырос на 0,49% до 11 192,69 пункта. За неделю индекс упал на 1,31%.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,18% — на отметке 4 946,96 пункта. В течение недели потери составили 1,56%.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 2675,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1330,93 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,73%, до 26376,18 пункта, корейский KOSPI - на 1,24%, до 2083,02 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,76%, до 21812 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,78%, до 5671,6 пункта.
На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес назвал предстоящую встречу «возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту».
Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.
«Проведение ЭКСПО-2025 - это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения», - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов в пятницу упали. Индекс Мосбиржи по итогам торгов снизился на 1,12% - до 2342,97 пункта, РТС упал на 2,18%, до 1113,52 пункта.
Российские фондовые индексы продолжают снижаться на фоне падения цен на нефть. 23-го снижение котировок Brent усилилось, вполне вероятно, что цена опустится в район $56 за баррель, а возможно и ниже. На этом фоне индекс Мосбиржи просел на 1,3%, индекс РТС потерял 2,1%.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева поднялся на 1,02%, до 66,29 RUB/USD, курс евро - на 0,5%, до 75,23 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне упал на 6,09% - до $58,71 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 1,04%, «Газпрома» — на 1,6%, Московской биржи — на 0,79%, «ЛУКОЙЛа» — на 3,09%. Бумаги «АЛРОСы» выросли в цене на 0,43%.
Российский рынок акций в пятницу ушел в «красную» зону. Индекс Мосбиржи продолжает колебаться в коридоре 2 335—2 365 пунктов, но если к понедельнику внешняя конъюнктура не сгладится, рублевый индикатор быстро спустится к 2 300 пунктам. Вниз его потянут бумаги нефтяных компаний, которые до сих пор торгуются с отставанием от сырьевых колебаний. Индекс РТС сохраняется внутри краткосрочного коридора 1 110—1 135 пунктов и тоже имеет шансы на новую волну снижения.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 23 ноября понизился на 1,99 пункта или на 0,34% до уровня 577,92 пунктов.
Объем торгов за день составил 127,33 млн. грн., акциями наторговали 0,95 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг 22 ноября ПФТС-индекс повысился на 8,40 пункта или на 1,47% до уровня 579,91 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 262,86 пунктов или на 83,43% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 23 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, биржи Китая в пятницу демонстрируют значительную негативную динамику, оказывая давление на остальные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Инвесторы опасаются, что грядущий саммит G20 не поможет улучшить торговые отношения США и КНР.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,63% - до 2602,3 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,6%, до 1349,82 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,03% - до 25941,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,63%, до 2057 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,43% - до 5717,1 пункта.
Биржи Японии закрыты в пятницу в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 вырос на 0,65% - до 21646,55 пункта.
Участники торгов ждут саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь выразил надежду, что на предстоящем саммите G20 стороны выскажут решительную поддержку системе многосторонней торговли и выступят против политики торгового протекционизма.
Однако ряд экономистов сомневаются, что встреча G20 поможет разрешить затянувшийся торговый конфликт США и Китая. В частности, аналитик ING Пракаш Сакпал отметил, что с самого начала торговой войны события развиваются без оптимистичных перспектив.
Давление на рынки также оказывают опасения за перспективы китайской экономики. В среду Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз по росту ВВП Китая в 2018 году до 6,6% с 6,7%. В следующем году ОЭСР ждет замедления роста экономики КНР до 6,3%, а в 2020 году - до 6%.
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу снизился на 0,34% - до 577,92 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 127,33 млн. грн., в том числе акциями - 0,95 млн. грн.
Индексную динамику определили акции Центрэнерго (-2,07%).
Выросли в цене акции Райффайзен Банка Аваль (+0,91%) и Донбассэнерго (+0,62%).
«Номинальный» индекс «Украинской биржи» остался неизменным на уровне 1765,24 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу оставался на уровне 466,44 пункта. Торговый оборот к указанному времени составил 6,9 млн. злотых (50,7 млн. грн.).
В «индексной корзине» изменились котировки акций «Кернела» (+5,07%), агрохолдинга ИМК (+0,34%) и «Агротона» (-0,98%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 19 – 23 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 583,29 к отметке 577,92 пунктов, потеряв 5,37 пункта или 0,92%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 6,94 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 12 – 16 ноября ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 595,83 к отметке 583,29 пунктов, потеряв 12,54 пункта или 2,10%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 27,96 млн. грн.
К полудню понедельника, 26 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в конце текущей недели.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,29% - до 2586,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1336,59 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,72%, до 26372,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,12%, до 2080,6 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,79%, до 5671,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,73%, до 21807,55 пункта.
Инвесторы ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.
Встреча лидеров США и Китая - это крупнейшее событие конца текущего года.
В то же время биржевой индекс Австралии в понедельник не поддерживает общей тенденции к росту фондовых рынков АТР. Инвесторы в стране отыгрывают пятничное падение цен на нефть на 5-6%, что уводит вниз стоимость акций сырьевых компаний страны. Так, ценные бумаги таких австралийских компаний как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search теряют в цене от 1 до 3,5%.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 2675,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1330,93 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,73%, до 26376,18 пункта, корейский KOSPI - на 1,24%, до 2083,02 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,76%, до 21812 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,78%, до 5671,6 пункта.
На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес назвал предстоящую встречу «возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту».
Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.
«Проведение ЭКСПО-2025 - это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения», - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.
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