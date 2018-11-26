Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги; Валюта 26.11.18 Итоги; Валюта 26.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 26 лис, 2018 13:52 Итоги; Валюта 26.11.18



Инвесторы продолжают ставить под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Большинство аналитиков и трейдеров уверены, что Федрезерв поднимет ставку в декабре, но ожидания на 2019 год в последнее время уменьшились с трех до одного повышения.



Евро к 08.15 Киева поднялся до $1,1346 с $1,1337 по итогам прошлой недели в Нью-Йорке.



Курс евро увеличился до ¥128,47 со ¥128,07 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара к японской нацвалюте повысился со ¥112,96 до ¥113,22.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снизился на 0,1%.



Фунт стерлингов стабилен в понедельник. В воскресенье главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях. Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британские СМИ сообщают, что в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.



Стоимость золота в понедельник утром поднимается, инвесторы ожидают встречу лидеров США и КНР на саммите G20, который стартует в пятницу.



По состоянию на 7.26 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $2,2, или на 0,18% - до $1231,3 за тройскую унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,61%, до $14,455 за унцию.



Участники торгов ждут саммита G20, который пройдет в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.



В ходе текущей недели инвесторы также ожидают речь главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла по экономическому прогнозу. Инвесторы ожидают подсказок по монетарной политике регулятора на следующий год, а именно сохранит ли регулятор темпы повышения ставки.



Традиционно доллар поддерживается увеличением ставки ФРС, что негативно влияет на золото. Металл в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 26 ноября повысился на 84,08 коп. и составил 66,5072 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в четверг относительно доллара на 3,18 коп., на торгах пятницы понизился на 5,00 коп., оказавшись на уровне 27,7958 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 23-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,14 коп., составил 27,8033 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 23 ноября с уровней предыдущего закрытия 27,76/27,78 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 27,81/27,83 UAH/USD. Однако, спустя полчаса, доллар, прекратив рост, ограничился сужением спреда до 27,81/27,82 UAH/USD, инициировав неспешную коррекцию.

Заметный даже по нынешним временам подскок курса доллара на старте сессии имел две причины. Во-первых, на рынке наблюдался дефицит доллара. Из-за выходного дня в США 22 ноября, наши экспортеры не получили на свои счета СКВ внешнеторговой выручки, сформировав нехватку валюты на межбанке 23-го. Во-вторых, Казначейство увеличило «порции» компенсации НДС, нарастив гривневую ликвидность, о чем дали понять выросшие с уровня 48 756,1 млн. грн. к отметке 50 794,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Казалось, доллару некуда деваться, кроме как расти в цене. Однако, росту помешал дефицит покупателей, Игроки не стали приобретать СКВ в пятницу, вполне резонно рассчитывая на появление уже на следующих торгах межбанка двойной порции отложенной с 22 ноября экспортной выручки, что могло бы уронить цену «американца» до привлекательных отметок.



Нехватка спроса стала главным драйвером стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного «американца». Доллар терял в цене поэтапно, оказавшись около 13.40 Киева на отметке 27,74/27,76 UAH/USD, которую уже не покидал до самого завершения пятничной сессии валютного межбанка .



При этом, несмотря на столь заметный послеобеденный откат, средневзвешенный курс «американца» вырос вследствие объемных сделок по нему в период с открытия и до 11.20 Киева, когда цена СКВ превышала 27,80 UAH/USD.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7958 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,97% с 28,0672 UAH/USD до 27,7958 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 23 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 23 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар вверх толкал дефицит СКВ, из-за выходного дня в США не попавшей на счета экспортеров в четверг.



Во-вторых, импортерам, которым срочно понадобилась валюту, было за что ее приобретать – выросла гривневая ликвидность стараниями компенсаций НДС Казначейством.



В-третьих, доллар приобретала та часть игроков, которая традиционное по пятницам входит в эту СКВ, стараясь обезопасить свои активы.



В-четвертых, «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание СКВ на наличном рынке.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, в пятницу торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в более приемлемом в Украине режиме. При этом нельзя забывать об очень низкой базе сравнения.



Во-вторых, на рынке выросла гривневая ликвидность, давая возможность «нетерпеливым» импортерам, не откладывая, приобретать валюту.



В-третьих, на межбанке 23 ноября наблюдался «ассортимент» настроений: от роста курса доллара на старте торгов, до коррекции цен «американца» после 11.10.



Наличный рынок в течение пятницы продемонстрировал очень сдержанное снижение пары доллар-гривня. Со слов «неформальных» дилеров рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь), основными «медвежьими» драйверами для наличного «американца» 23-го была «черная пятница», предполагавшая рост спроса на гривневый кэш, а также стартовавшая после 11.10 Киева коррекция цен безналичного доллара на торгах валютного межбанка.



С другой стороны именно пятница, кануны выходных, стала источником вышеупомянутой «сдержанности» в коррекции цен наличного «американца». Кроме того, препятствовало более заметному падению долларовых цен на наличном рынке равновесие покупок и продаж «американца» практически во всех вышеперечисленных населенных пунктах.



Как водится, исключение составил рынок Запорожья, после обеда буквально «сорвавшийся с цепи» баланса и перекосившись в сторону «приноса» появившимися после 14.00 Киева агрессивными клиентскими оферами валюты.



Сбалансированная торговля на рынках остальных городов в пятницу привела тамошние рынки к некоторому прогрессу на участке ликвидности. Снова исключение составило Запорожье, где перекос и дополуденное отсутствие оптовых сделок не позволили вырасти оборотам.



В течение пятницы биды наличного «неформального» доллар либо не изменились (Киев, Запорожье), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одессы и Крыжополь), офера либо не изменились (Киев), либо потеряли 1,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 2,0 коп. (Харьков). Позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (Днепр, Киев), либо потеряла 1,0 коп. (Запорожье, Харьков, Крыжополь).



Как и в предыдущем обзоре, напомним, что нынешний «прогноз» наличного рынка для ближайших торгов валютного межбанка, сулящий фактическую стабильность действующих цен, никуда не годится. Думается, свое решающее слово на торгах понедельника по безналичному доллару скажет двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа, половину которое надо обязательно реализовать на межбанке. С известными последствиями для «безналичного «американца».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 23 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 23 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,418/0,424 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать очень символической «ценовой поддержкой» из-за стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного доллара на торгах валютного межбанка.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.



В течение 23 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,92/27,97 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 23-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс довольно скоро начал нуждаться е в ценовой поддержке из-за стартовавшего с 11.10 Киева снижения котировок безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, со слов оптовиков, до полудня наблюдалось незначительное превышение клиентского «приноса», поэтому сегмент нуждался в балансировке посредством симметричного снижения обеих позиция в паре доллар-гривня.



К 12.12 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На это время оптовики констатировали равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.



В дальнейшем, после обеда, оптовикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 23 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 22 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 ноября уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 23-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 23-го практически перестал интересовать клиентов.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.

Ситуацию для евро усугубило изрядное падение евро, случившееся в два приема на европейской сессии рынка forex, в течение которого евро упал с $1,1415 к отметке $1,1335.



Не удивительно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1413 к $1,1343, потеряв в течение этого промежутка времени заметные 70 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, уронившие в течение пятницы по 10,0 коп. в бидах и оферах наличного евро, достаточно сообразно отреагировали на эту потерю евро «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 23 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1403 пара евро-доллар с 02.00 Киева инициировала «ползучий» рост, около 06.00 оказавшись в районе отметки $1,1415, которую не покидала до 10.30 Киева, одномоментно провалившись к $1,1370. На этом неприятности у евро не закончились, и после 12.30 единая валюта провалилась в район $1,1350.



Немногим позже, возобновив нисходящий тренд, евро оказался в диапазоне $1,1330-1,1340, который не покидал до 20.30 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Слабые данные по немецкой экономике и крайне низкая ликвидность способствовали довольно ощутимому падению евро утром в пятницу на торгах в Европе. Евро не смог удержать рост и упал до дневного минимума, поскольку экономические данные по крупнейшей экономике еврозоны разочаровали инвесторов. Данные из Германии Экономический рост Германии в ноябре оказался самым слабым за последние четыре года. Экономика страны в третьем квартале сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, подъем за которые составлял 0,5%, показали окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).



Динамика показателя совпала как с предварительной оценкой Destatis, так и со средними ожиданиями экономистов. Падение ВВП зафиксировано впервые с января-марта 2015 года, причем его темпы оказались максимальными с начала 2013 года. В годовом выражении рост экономики ФРГ с поправкой на число рабочих дней замедлился до 1,1% с 2,3% кварталом ранее. Это также совпало с предварительными данными и прогнозами экспертов.



Снижение экономики произошло из-за падения экспорта и потребительских расходов, несмотря на рост инвестиций. Экспорт ФРГ в июле-сентябре упал на 0,9% после роста на 0,8% в предыдущие три месяца, импорт увеличился на 1,3% после повышения на 1,5% во II квартале. Потребительские расходы в минувшем квартале сократились на 0,3% по сравнению с ростом на аналогичную величину в апреле-июне. Капвложения выросли на 0,8% после роста на 0,5%, темпы подъема инвестиций в строительство остались на уровне второго квартала – 0,9%.



Отдельный опрос показал, что замедлилась как сфера услуг, так и рост производства. Индекс PMI упал до 52,2 против 53,4 в прошлом месяце, что ниже всех оценок в обзоре экономистов Bloomberg.



Пара евро-доллар, реагируя на эти немецкие «неприятности», упала на 0,3% до $1,1364. Объемы остаются «тонкими».

Активность валютного рынка может вновь быть пониженной из-за не совсем полноценной после Дня благодарения торговой сессии в США.



В пятницу истекает срок следующих опционов, по данным Bloomberg: $1,1360 (Є879 млн.), $1,1400 (Є695 млн.), $1,1450 (Є398 млн.).



Фунт также теряет свои потери после данных, вызвавших общее повышение доллара.



Пара фунт-доллар упала на 0,3% до $1,2829, дневного минимума.



Евро дешевеет в пятницу в паре с долларом и завершает снижением пятую неделю подряд.



Инвесторов встревожили крайне слабые данные о деловой активности в Германии: индексы менеджеров закупок (PMI) показали, что экономический рост в стране в ноябре ослабел до минимума за почти четыре года. Эта слабость отразилась и на значениях PMI для всей еврозоны.



Евро к 14.20 Киева подешевел до $1,1353 с $1,1403 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к этому времени опустилась до ¥128,07 по сравнению со ¥128,80 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥112,81 против ¥112,95 днем ранее.



Деловая активность в перерабатывающей промышленности секторе еврозоны оказалась на самом низком с мая 2016 года уровне, в сфере услуг - на минимуме с октября 2016 года, а значение сводного PMI на уровне 52,4 стало худшим почти за четыре года. В Германии сводный индекс также упал к минимуму декабря 2014 года, снижение наблюдалось и в промышленности, и в сфере услуг.



Торги на биржах Японии в пятницу не проводятся, поскольку страна празднует День благодарности труду. В четверг США отмечали День благодарения.

Внимание инвесторов в ближайшее время будет сосредоточено на саммите G20, который пройдет 30 ноября - 1 декабря.



Между тем в пятницу фунт дешевеет к большинству валют, в том числе к доллару - на 0,4%, до $1,2827. Накануне его курс поднимался на 0,8%.

Еврокомиссия выразила уверенность в том, что саммит по Brexit состоится в эти выходные.



Таким образом, пара евро-доллар, вопреки нашим ожиданиям, не смогла продолжить начатый ранее рост и осталась на этой неделе в диапазоне $1,1330-1,1430.



А в пятницу пара провалилась от отметки $1,1410 до $1,1335 после публикации данных по индексам деловых настроений PMI в Европе за ноябрь по первой оценке.



В 10.30 Киева данные по PMI Германии как в сфере услуг, так и в промышленности показали заметное снижение, композитный (общий) индекс упал с 53,4 до 52,2 (прогноз 53,1). Правда в 11.00 данные PMI в целом по еврозоне вышли не настолько плохими, композитный индекс еврозоны показал снижение лишь с 53.1 до 52.4 (прогноз 53.0).



Однако евро это уже не помогло. После долгого стояния на месте выход даже такой средней степени значимости статистики, как индекс деловых настроений PMI в Германии, спровоцировал сильное направленное движение на рынке. Пара провалилась глубоко под отметку $1,14, и теперь возврат обратно в район $1,1430, и тем более тестирование уровня $1,15 видится весьма маловероятным.



Итак, изменение риторики ФРС в пользу менее агрессивных темпов повышения ставки не смогло вызвать значительного укрепления евро против доллара, так как по самой Европе хватает негатива.

Кроме проблемы слабого экономического роста против евро играют еще неопределенности вокруг итальянского бюджета и вокруг Brexit.



Впрочем, доходность 10-летних облигаций Италии упала уже до 3,37%, несмотря на то, что Еврокомиссия отвергла бюджетный план Италии на 2019 год.



Видимо, рынки склонны считать, что Евросоюз не будет вводить жесткие санкции против Италии и провоцировать ухудшение ситуации.



Должен заметить, что многие экономисты выступают фактически на стороне Италии исходя из соображений исключительно экономической теории. Например, главный экономист ЕЦБ Питер Прет в четверг заявил в отношении Италии, что «текущие финансовые ограничения слишком жесткие для страны со слабым ростом и низкой инфляцией».

С другой стороны, представители многих стран активно выступают за то, чтобы наказать Италию за ее поведение, ведь последствия ослабления финансовой дисциплины отдельных стран еврозоны в конечном счете могут лечь тяжким бременем на налогоплательщиков других, более дисциплинированных, стран. Позволив Италии игнорировать мнение Еврокомиссии, Евросоюз подорвет основы своего существования, поэтому пока неясно, к чему здесь приведет развитие событий.



Другой негативный фактор, который продолжает давить на курс евро – это неопределенность вокруг Brexit. Хотя премьер Великобритании Мэй продолжает активно дорабатывать соглашение с ЕС, финальный вариант которого будет подписан на саммите ЕС 25 ноября в воскресенье, не совсем понятно, на что она рассчитывает, учитывая, что шансов провести сделку через парламент Великобритании у нее практически нет.



Бывший министр Брекзита Доминик Рааб, ушедший в отставку еще на прошлой неделе, заявил, что скорее откажется от идеи Brexit, чем примет план Мэй. По его словам, сделка с ЕС будет «неизбежно» отклонена в парламенте Великобритании.



Бывший министр торговли и инвестиций Великобритании Грег Хэндс заявил, что около 80 парламентариев-консерваторов выступают против сделки или не будут за нее голосовать. Всего в Палате Общин 650 мест, для проведения через нее законопроекта нужно 320 голосов. При том, что у консерваторов в парламенте 316 мест (большинство было сформировано только за счет альянса консерваторов с Демократической Юнионистской Партией Ирландии, у которых 10 мест, и последние больше не поддерживают Мэй), шансов провести через Палату Общин сделку при таком раскладе у Мэй нет решительно никаких.



Ситуация пойдет либо по сценарию неуправляемого Brexit, либо придется проводить второй референдум. Неопределенность здесь сохраняется, и пока перспектива провала голосования в парламенте играет против евро.



Исходя из всего вышеизложенного, мы полагаем, что пара евро-доллар возвращается к снижению в рамках общего тренда на сворачивание аппетитов к риску и роста доллара. Хотя локально мы не исключаем коррекции прошедшего падения и попытки снизу вернуться к уровню $1,14, но даже если это и произойдет, мы затем ждем возобновления падения пары евро-доллар.





Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 23 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,418/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля не изменились,

офера прибавили 10 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 ноября по спросу не изменились, прибавив 10 пунктов по предложению.



Торги безналичным долларом в пятницу оправдали наш прогноз, констатировав рост курса «американца», базировавшийся на ожиданиях падения притока экспортной выручки из-за рубежа по причине выходного дня в США, а также выросшей «порции» компенсации НДС Казначейством.



Торги прошли деловито и отчасти «скучно», без «бычьего» «надрыва». Последнее стало следствием дефицита покупателей валюты, которые наверняка отложили свои проекты на ближайшую сессию межбанка, когда на рынок поступит двойная порция экспортной выручки, предположительно понизив цену «американца». Нынче в его подорожании на межбанке, кроме вышеупомянутого дефицита СКВ, принимал участие пресловутый «пятничный синдром», предписывающий по мере сил и возможностей, накануне выходных для спокойного и комфортного отдыха входить в «старый надежный» доллар.



Наличный рынок наблюдал за «вяловатыми» торгами межбанка в атмосфере спокойной и сбалансированной торговли валютным кэшем, сопровождаясь курсовой стабильностью.



Итак, на ближайших торгах валютного межбанка рискнем предположить такую же спокойную и деловитую атмосферу на пути безналичного «американца» вниз, под давлением двойной порции оферов экспортной СКВ, в утилизации которой, не исключено, примет участие и регулятор. Выкупая СКВ с платформы Matching.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть заметно больше – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки. Регламент межбанка предполагает появление этой СКВ лишь на следующей сессии, то есть, в понедельник. Так что, это выросшее количество на межбанке СКВ будет за что покупать. Если, конечно, найдутся желающие.



Около 10.16 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,84/27,87 UAH/USD. Остается определить что доллар толкает вверх: пиратство в районе Азовского моря, изрядный рост гривневой ликвидности или превентивные мероприятия экспортеров, на счета которых 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки, чтоб подороже в понедельник продать ее половину?



Наш консультант склонен считать, что главными «бычьими» драйверами утром 26-го на отечественном валютном межбанке стали события в районе Корчь-Еникальского пролива и рост гривневой ликвидности. Аргументируя свое мнение приличным не по-понедельничному количеству покупателей СКВ.



По состоянию на 10.48 Киева на межбанке доллар, сохранив восходящий тренд, поднялся к цифре 27,85/27,90 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием количества покупателей СКВ.



Около 11.18 котировки безналичного доллара на межбанке , несколько замедлив восходящий тренд, сузили спред котировок до 27,90/27,91 UAH/USD, индицируя переход роста курса СКВ в насыщение.



Дополуденное волатильное «зеленое» ралли, несколько замедлившееся после 11.00 Киева, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,25% годовых, противореча изрядному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Меж тем, около 11.41 котировки безналичного доллара, подтверждая предположение о том, что рост выдыхается, понизились до отметки 27,87/27,90 UAH/USD.



К 12.29 котировки безналичного «американца» стали еще немного 27,87/27,89 UAH/USD в сопровождении равновесной торговли.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 9,09 коп., составив 27,8942 UAH/USD.



По состоянию на 13.20 на межбанке котировки доллара еще немного просели к отметке 27,86/27,87 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с 23 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 ноября по спросу не изменился, потеряв 20 пунктов по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник упало до отметки $1,1335, повысившись до $1,1355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 17,0 коп.), евро – 31,60/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос просел на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На открытии торгов 26 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня доминировал клиентский спрос без оферов. Обороты очень низкие.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 17,0 коп.), евро – 31,60/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос просел на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).



На старте торгов 26 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось жесткое доминирование спроса на фоне предельно низкой ликвидности реальных сделок.



На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно подняли цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне падения ликвидности реальных сделок до уровня, сравнимого с плинтусом: 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR.



По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выросших цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,85/32,20 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.



Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив восходящий тренд, поднялись к 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе доминирование спроса. Обороты средние.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,422 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,55/31,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,55/31,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,95 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,419 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Доллар США и японская иена в ходе азиатских торгов в понедельник дешевеют ко всем основным валютам на фоне роста фондовых индексов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и фьючерсов на американские индексы.Инвесторы продолжают ставить под сомнение темпы дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Большинство аналитиков и трейдеров уверены, что Федрезерв поднимет ставку в декабре, но ожидания на 2019 год в последнее время уменьшились с трех до одного повышения.Стоимость золота в понедельник утром поднимается, инвесторы ожидают встречу лидеров США и КНР на саммите G20, который стартует в пятницу.С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 0,97% с 28,0672 UAH/USD до 27,7958 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 23 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,75/18,00% годовых (с 12.09 Киева - 16,50/18,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 23 ноября, сменив «медвежий» тренд на «бычий», прибавил в цене по следующим причинам.Во-первых, доллар вверх толкал дефицит СКВ, из-за выходного дня в США не попавшей на счета экспортеров в четверг.Во-вторых, импортерам, которым срочно понадобилась валюту, было за что ее приобретать – выросла гривневая ликвидность стараниями компенсаций НДС Казначейством.В-третьих, доллар приобретала та часть игроков, которая традиционное по пятницам входит в эту СКВ, стараясь обезопасить свои активы.В-четвертых, «зеленых быков» межбанка поддержало сдержанное подорожание СКВ на наличном рынке.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 23 ноября выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, в пятницу торговался доллар валютированием tod или «сегодня», в более приемлемом в Украине режиме. При этом нельзя забывать об очень низкой базе сравнения.Во-вторых, на рынке выросла гривневая ликвидность, давая возможность «нетерпеливым» импортерам, не откладывая, приобретать валюту.В-третьих, на межбанке 23 ноября наблюдался «ассортимент» настроений: от роста курса доллара на старте торгов, до коррекции цен «американца» после 11.10.Наличный рынок в течение пятницы продемонстрировал очень сдержанное снижение пары доллар-гривня. Со слов «неформальных» дилеров рынков системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь), основными «медвежьими» драйверами для наличного «американца» 23-го была «черная пятница», предполагавшая рост спроса на гривневый кэш, а также стартовавшая после 11.10 Киева коррекция цен безналичного доллара на торгах валютного межбанка.С другой стороны именно пятница, кануны выходных, стала источником вышеупомянутой «сдержанности» в коррекции цен наличного «американца». Кроме того, препятствовало более заметному падению долларовых цен на наличном рынке равновесие покупок и продаж «американца» практически во всех вышеперечисленных населенных пунктах.Как водится, исключение составил рынок Запорожья, после обеда буквально «сорвавшийся с цепи» баланса и перекосившись в сторону «приноса» появившимися после 14.00 Киева агрессивными клиентскими оферами валюты.Сбалансированная торговля на рынках остальных городов в пятницу привела тамошние рынки к некоторому прогрессу на участке ликвидности. Снова исключение составило Запорожье, где перекос и дополуденное отсутствие оптовых сделок не позволили вырасти оборотам.В течение пятницы биды наличного «неформального» доллар либо не изменились (Киев, Запорожье), либо потеряли 1,0-2,0 коп. (Днепр, Харьков, Одессы и Крыжополь), офера либо не изменились (Киев), либо потеряли 1,0 коп.По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр, Запорожье, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Киев), либо потеряли 2,0 коп. (Харьков). Позиция «предложение» за сутки либо не изменилась (Днепр, Киев), либо потеряла 1,0 коп. (Запорожье, Харьков, Крыжополь).Как и в предыдущем обзоре, напомним, что нынешний «прогноз» наличного рынка для ближайших торгов валютного межбанка, сулящий фактическую стабильность действующих цен, никуда не годится. Думается, свое решающее слово на торгах понедельника по безналичному доллару скажет двойная порция притока экспортной выручки из-за рубежа, половину которое надо обязательно реализовать на межбанке. С известными последствиями для «безналичного «американца».Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 23 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 23 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль – 0,418/0,424 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать очень символической «ценовой поддержкой» из-за стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного доллара на торгах валютного межбанка.Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», повысили показатели предыдущей сессии.В течение 23 ноября биды и офера наличного «неформального» розничного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре не изменились.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 27,92/27,97 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 23-го в низколиквидном равновесии покупок и продаж, и этот баланс довольно скоро начал нуждаться е в ценовой поддержке из-за стартовавшего с 11.10 Киева снижения котировок безналичного «американца» на межбанке. Кроме того, со слов оптовиков, до полудня наблюдалось незначительное превышение клиентского «приноса», поэтому сегмент нуждался в балансировке посредством симметричного снижения обеих позиция в паре доллар-гривня.К 12.12 в оптовом сегменте наличного рынка Днепра действовали цены: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На это время оптовики констатировали равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.В дальнейшем, после обеда, оптовикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.На протяжении 23 ноября биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре потеряли по 1,0 коп.По сравнению с закрытием 22 ноября обе позиции оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не претерпели изменений.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 23 ноября уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы десятикопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 23-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынков.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 23-го практически перестал интересовать клиентов.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Ситуацию для евро усугубило изрядное падение евро, случившееся в два приема на европейской сессии рынка forex, в течение которого евро упал с $1,1415 к отметке $1,1335.Не удивительно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 31,60/31,80 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные десятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.Торги рублем 23 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,418/0,424 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды оптового рубля не изменились,офера прибавили 10 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 23 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему на 15,0 коп. с закрытия четверга спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 23 ноября по спросу не изменились, прибавив 10 пунктов по предложению.Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,74/27,76 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги валютного межбанка, как появились признаки расширения гривневой ликвидности, на которое указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 50 794,8 млн. грн. к отметке 57 706,3 млн. грн. Эта динамика играет на стороне безналичного доллара. Кстати, последнего на нынешних торгах должно быть заметно больше – из-за выходного дня в США на счета экспортеров 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки. Регламент межбанка предполагает появление этой СКВ лишь на следующей сессии, то есть, в понедельник. Так что, это выросшее количество на межбанке СКВ будет за что покупать. Если, конечно, найдутся желающие.Около 10.16 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.10 в реальную сферу, выросли до 27,84/27,87 UAH/USD. Остается определить что доллар толкает вверх: пиратство в районе Азовского моря, изрядный рост гривневой ликвидности или превентивные мероприятия экспортеров, на счета которых 23-го упала двойная порция внешнеторговой выручки, чтоб подороже в понедельник продать ее половину?Наш консультант склонен считать, что главными «бычьими» драйверами утром 26-го на отечественном валютном межбанке стали события в районе Корчь-Еникальского пролива и рост гривневой ликвидности. Аргументируя свое мнение приличным не по-понедельничному количеству покупателей СКВ.По состоянию на 10.48 Киева на межбанке доллар, сохранив восходящий тренд, поднялся к цифре 27,85/27,90 UAH/USD, сопровождаясь преобладанием количества покупателей СКВ.Около 11.18 котировки безналичного доллара на межбанке , несколько замедлив восходящий тренд, сузили спред котировок до 27,90/27,91 UAH/USD, индицируя переход роста курса СКВ в насыщение.Дополуденное волатильное «зеленое» ралли, несколько замедлившееся после 11.00 Киева, сопровождалось относительной стабильностью на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo ограничились расширением спреда с уровня 16,75/18,00% к отметке 16,50/18,25% годовых, противореча изрядному росту объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Меж тем, около 11.41 котировки безналичного доллара, подтверждая предположение о том, что рост выдыхается, понизились до отметки 27,87/27,90 UAH/USD.К 12.29 котировки безналичного «американца» стали еще немного 27,87/27,89 UAH/USD в сопровождении равновесной торговли.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который подскочил на 9,09 коп., составив 27,8942 UAH/USD.По состоянию на 13.20 на межбанке котировки доллара еще немного просели к отметке 27,86/27,87 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.На этой цифре участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.Евро по сравнению с 23 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 ноября по спросу не изменился, потеряв 20 пунктов по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник упало до отметки $1,1335, повысившись до $1,1355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,95/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 17,0 коп.), евро – 31,60/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос просел на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).На открытии торгов 26 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня доминировал клиентский спрос без оферов. Обороты очень низкие.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,95/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 3,0 коп., предложение подскочило на 17,0 коп.), евро – 31,60/32,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 ноября спрос просел на 10,0 коп., офера прибавили столько же), рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 30 пунктов, предложение потеряло 10 пунктов).На старте торгов 26 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось жесткое доминирование спроса на фоне предельно низкой ликвидности реальных сделок.На 12.13 столичные валютчики-оптовики «неформалы» заметно подняли цены открытия в парах доллар-гривня и евро-гривня на фоне падения ликвидности реальных сделок до уровня, сравнимого с плинтусом: 28,10/28,25 UAH/USD, евро – 31,70/32,10 UAH/EUR.По состоянию на 12.15 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о выросших цен открытия на фоне пролонгации двусторонней торговли розничными партиями валюты: 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,85/32,20 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив восходящий тренд, поднялись к 28,15/28,35 UAH/USD, евро – 31,95/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе доминирование спроса. Обороты средние.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,00/28,08 UAH/USD, евро – 31,75/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,422 UAH/RUB, Киев опт 27,95/28,05 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,95/28,05 UAH/USD, евро (опт) 31,55/31,85 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,55/31,85 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,80/28,00 UAH/USD, евро – 31,40/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 27,90/27,95 UAH/USD, розница – 27,88/28,00 UAH/USD; Запорожье – 28,00/28,10 UAH/USD; евро – 31,70/32,00 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,419 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68918 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4385 раз. Подякували: 7967 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 23.11.18

дядя Caша » П'ят 23 лис, 2018 13:13 0 335

дядя Caша П'ят 23 лис, 2018 13:13 Итоги: Валюта 22.11.18

дядя Caша » Чет 22 лис, 2018 13:19 0 152

дядя Caша Чет 22 лис, 2018 13:19 Итоги: Валюта 21.11.18

дядя Caша » Сер 21 лис, 2018 13:39 0 168

дядя Caша Сер 21 лис, 2018 13:39