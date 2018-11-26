Воєнний стан введено в 10 областях України

Додано: Вів 27 лис, 2018 11:47

ssnet написав: Я вот не понимаю, отчего столько вони. АТО было без всякого военного положения, но с мобилизацией. Я вот не понимаю, отчего столько вони. АТО было без всякого военного положения, но с мобилизацией.

тоже не понимаю зачем нужно это ВП. Мобилизация? А в 2014 - и без ВП положения как-то справились. Перевод промышленности/силовых структур страны в режим борьбы с внешней/внутренней (террористической) угрозой? Так почему тогда не на всей территории? И еще такой момент - допустим РФ хотела напасть. Зачем было этот представление с катерами? Чтобы предупредить о своих коварных планах, подождать пока соберется ВРУ, пока проголосует, пока през подпишет закон, пока он вступит в силу и только потом нападать? Если нужен был повод для войнушки - то гораздо проще сделать что-то похожее на то что сделали немцы перед нападением на Польшу. Так что имхо - это всё делается для срыва выборов (а то что дату выборов не переносили - так что мешает в конце декабря еще раз сплавать в "гости" или сделать это уже на суше).