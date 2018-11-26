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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:21

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?


Конечно, пропустили. Изначальный проект был выхолощен, постановление о выборах принято, в Киеве военного положение даже на несколько дней не ввели. Чего бы не проголосовать.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:45

  freeze написав:Изначальный проект был выхолощен, постановление о выборах принято, в Киеве военного положение даже на несколько дней не ввели. Чего бы не проголосовать.


Ну бились же они якобы, не за выборы, и не за невведение ВП в Киеве. А за электорат душа болела, за народ.. А тут взяли, и...
Не знаю, какое слово можно вписать.
Gippo
 
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