Воєнний стан введено в 10 областях України

Конечно, пропустили. Изначальный проект был выхолощен, постановление о выборах принято, в Киеве военного положение даже на несколько дней не ввели. Чего бы не проголосовать.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:21
Конечно, пропустили. Изначальный проект был выхолощен, постановление о выборах принято, в Киеве военного положение даже на несколько дней не ввели. Чего бы не проголосовать.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:45
Ну бились же они якобы, не за выборы, и не за невведение ВП в Киеве. А за электорат душа болела, за народ.. А тут взяли, и...
Не знаю, какое слово можно вписать.
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