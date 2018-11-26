Воєнний стан введено в 10 областях України

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Surfer написав:Давайте без напусконого пафоса - изначальное постановление порошенко о ВП было значительно изменено - не 60 дней а 30 , что не смещает дату выборов, не вся украина а только приграничные области + назначение президентских выборов на 31 марта - что сломало планы Порошенко сместить выборы. Так что оппоненты пороха добились [u]своего[/u] значительно изменив начальные планы власти - это дало им возможность проголосовать за введение ВП на значительно измененных условиях.
Да нет никакого пафоса. Так, раздражение. Вот именно, что добились своего. А озвучивали то наше. Вот мне и непонятно, что ж теперь они могут такое сказать, чтобы им еще раз кто-то поверил?
Surfer написав:И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение
А вчера была против. Целых 2-3 часа. Тоже можно сходить на Ютуб.
Вы уверены, что в эти 30 дней будет наступление, я уверен, что именно в эти 30 дней наступления не будет.
Есть такой писатель Суворов, он бывший советский разведчик. Так он уверен что фашисты на СССР напали от безысходности. Это была упреждающая мера. Успеть до нападения СССР. Так вод игры играми, но что может случится за 30 дней? Может многое...
Это не он уверен - это Кейтель сказал на Нюрнбергском процессе. Рассматривая возможность защиты после присоединения к СССР Бессарабии нефтепромыслы Плоешти, критически важные для экономики Германии, ОКХ пришел к выводу, что сделать это можно только путем полномасштабной войны с СССР. Впрочем, это не более чем попытка оправдания - от виселицы она фельдмаршала не спасла.
Это не он уверен - это Кейтель сказал на Нюрнбергском процессе.
Спасибо. Я привел этот пример только для того чтобы указать что с некоторого времени невозможно предсказать поступки президента одной европейской страны, на которые он может решится для своей победы на выборах, а возможно другого пути для удержания своей власти.
А допустим есть смысл в переносе выборов... Если так - Петр относительно молод, Вова - относительно стар. Вова помирает от старости. В раше развал... Петя победитель и рейтинг взлетел? Хотя шестой флот в Азове и то выглядит реальнее...
Кузя написав:Странно, что все смотрят только на "выборы" при введении военного положения - затуманили глаза, что ли?
Хронология событий: - Общественное мнение настраивается против евробл@хeров. К сожалению, все резонансные ДТП за последние пару лет происходят на авто с укр регистрацией, поэтому причины для разогревания ненависти приходится высасывать. - Верховна Рада голосует во втором чтении за законы, по которым владелец автомобиля с иностранными номерами в правах распоряжения своей собственностью приравнивается к неграм 200 лет назад в Америке (фактически эти законы отменяют право собственности). - Евробл@херы начинают устраивать акции протеста - Главарь Верховной Рады подписывает законы против евробл@х - Президент подписывает законы против евробл@х (затронуто овер 1 000 000 непосредственно водителей + члены их семей. Напоминаю, это экономически активная и сознательная часть населения, многие из которых прошли АТО ещё вначале и прихватили домой "сувениры") - Евробл@херы начинают устраивать акции протеста не только в Киеве, но и по всей стране (а над доном Педро нависает неиллюзорная возможность получить кулю [в лоба] в тройной подбородок) - Суббота, 24 ноября 2018 года - закон публикуют в "Урядовом курьере" - Воскресенье, 25 ноября 2018 года - законы о "евробл@х" вступают в силу. - Воскресенье, 25 ноября 2018 года - ВНЕЗАПНО, чисто случайное совпадение (!!!), 3 укр кораблика попёрли буром в российские территориальные воды, игнорируя российских погранцов. Финал известен (и был легко предсказуем со 100% вероятностью) - Понедельник, 26 ноября 2018 года - внезапно, чисто случайное совпадение (!), срочно (!!!) понадобилось ввести военное положение, которое нафиг никому было не нужно много лет. Евробляхерам ограничиваются права и свободы - мирные акции протеста становятся незаконными, запрет собраний, запрет свободы слова и т.д. Простой анализ показывает: больше всех выиграл от введения военного положения дон Педро (не считая депутатов, он почти единоличный выгодоприобретатель). Самая пострадавшая сторона это евробл@хeры Вобщем, совпадения по датам и такая спешка с военным положением неслучайны.
Gippo написав:Вот именно, что добились своего. А озвучивали то наше. Вот мне и непонятно, что ж теперь они могут такое сказать, чтобы им еще раз кто-то поверил?
Да не наше озвучивали а их, с целью узурпировать власть в полностью спровоцированной ситуации. А еще чуть раньше Батькивщина четко преостерегала о возможных попытках президента узурпировать власть через намеренную эскалацию конфлиткта с целью введения военного положения и отсрочивания вплоть до отмены выборов. ИМЕННО ТАК все и произошло - попытку узурпировать власть не заметил только ленивый или явно заангажированный.
Gippo написав:
Surfer написав:И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение
А вчера была против. Целых 2-3 часа. Тоже можно сходить на Ютуб.
Именно потому что удалось переломать попытку узурпации власти президентом по уже накатанному однотуровым плану, условия ВП были значительно подкорректированы, и стало возможным проголосовать за эти положения.
Точно так же как в 2010 накануне выборов Батькивщина предупреждала о Януковиче, и шансах потерять страну в случае его победы, и все действительно шло к поглощению рашей, таежными союзами и т.д. и на сегодня мы действительно не имеем территорий страны образца 2013 года. Точно так же как в 2014 они же предупреждали что порошенко - человек олигархической системы и никаких реальных изменений , реальной борьбы с олигархией и коррупцией с ним в стране не будет - в чем тоже уже нет никаких сомнений. Все прогнозы сбываются абсолютно четко - так как им после этого не верить ?
Востаннє редагувалось Surfer в Вів 27 лис, 2018 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Gippo написав:Да нет никакого пафоса. Так, раздражение. Вот именно, что добились своего. А озвучивали то наше. Вот мне и непонятно, что ж теперь они могут такое сказать, чтобы им еще раз кто-то поверил?
Surfer написав:И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение
А вчера была против. Целых 2-3 часа. Тоже можно сходить на Ютуб.
Они отстаивают в первую очередь свои интересы и своего бизнеса. Для фона они вспоминают о страждущих избирателях, которые их приводят к власти и возможностям один раз и они потом пользуются этими благами несколько лет. Вспомнили и здесь. Но в конечном итоге если продлят ВП, то выигрывает и П и депутаты, так как выборы в ВР думаю пойдут паравозиком. Все при своих интересах. В накладе только те, кто реально претендует на трон.
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