Воєнний стан введено в 10 областях України

Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59

Gippo написав: Вот именно, что добились своего . А озвучивали то наше . Вот мне и непонятно, что ж теперь они могут такое сказать, чтобы им еще раз кто-то поверил?

Вот именно, что добились. А озвучивали то. Вот мне и непонятно, что ж теперь они могут такое сказать, чтобы им еще раз кто-то поверил?

наше

их

Gippo написав: Surfer написав: И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение

А вчера была против. Целых 2-3 часа. Тоже можно сходить на Ютуб. А вчера была против. Целых 2-3 часа. Тоже можно сходить на Ютуб.

Да неозвучивали а, с целью узурпировать власть в полностью спровоцированной ситуации. А еще чуть раньше Батькивщина четко преостерегала о возможных попытках президента узурпировать власть через намеренную эскалацию конфлиткта с целью введения военного положения и отсрочивания вплоть до отмены выборов. ИМЕННО ТАК все и произошло - попытку узурпировать власть не заметил только ленивый или явно заангажированный.Именно потому что удалось переломать попытку узурпации власти президентом по уже накатанному однотуровым плану, условия ВП были значительно подкорректированы, и стало возможным проголосовать за эти положения.Точно так же как в 2010 накануне выборов Батькивщина предупреждала о Януковиче, и шансах потерять страну в случае его победы, и все действительно шло к поглощению рашей, таежными союзами и т.д. и на сегодня мы действительно не имеем территорий страны образца 2013 года. Точно так же как в 2014 они же предупреждали что порошенко - человек олигархической системы и никаких реальных изменений , реальной борьбы с олигархией и коррупцией с ним в стране не будет - в чем тоже уже нет никаких сомнений. Все прогнозы сбываются абсолютно четко - так как им после этого не верить ?