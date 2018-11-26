Воєнний стан введено в 10 областях України

ЯЧитатель написав:

Кузя написав: Странно, что все смотрят только на "выборы" при введении военного положения - затуманили глаза, что ли? Странно, что все смотрят только на "выборы" при введении военного положения - затуманили глаза, что ли?

Хронология событий:- Общественное мнение настраивается против евробл@хeров. К сожалению, все резонансные ДТП за последние пару лет происходят на авто с укр регистрацией, поэтому причины для разогревания ненависти приходится высасывать.- Верховна Рада голосует во втором чтении за законы, по которым владелец автомобиля с иностранными номерами в правах распоряжения своей собственностью приравнивается к неграм 200 лет назад в Америке (фактически эти законы отменяют право собственности).- Евробл@херы начинают устраивать акции протеста- Главарь Верховной Рады подписывает законы против евробл@х- Президент подписывает законы против евробл@х (затронуто овер 1 000 000 непосредственно водителей + члены их семей. Напоминаю, это экономически активная и сознательная часть населения, многие из которых прошли АТО ещё вначале и прихватили домой "сувениры")- Евробл@херы начинают устраивать акции протеста не только в Киеве, но и по всей стране (а над доном Педро нависает неиллюзорная возможность получить кулю [в лоба] в тройной подбородок)- Суббота, 24 ноября 2018 года - закон публикуют в "Урядовом курьере"- Воскресенье, 25 ноября 2018 года - законы о "евробл@х" вступают в силу.- Воскресенье, 25 ноября 2018 года - ВНЕЗАПНО, чисто случайное совпадение (!!!), 3 укр кораблика попёрли буром в российские территориальные воды, игнорируя российских погранцов. Финал известен (и был легко предсказуем со 100% вероятностью)- Понедельник, 26 ноября 2018 года - внезапно, чисто случайное совпадение (!), срочно (!!!) понадобилось ввести военное положение, которое нафиг никому было не нужно много лет. Евробляхерам ограничиваются права и свободы - мирные акции протеста становятся незаконными, запрет собраний, запрет свободы слова и т.д.Простой анализ показывает: больше всех выиграл от введения военного положения дон Педро (не считая депутатов, он почти единоличный выгодоприобретатель). Самая пострадавшая сторона это евробл@хeрыВобщем, совпадения по датам и такая спешка с военным положением неслучайны.