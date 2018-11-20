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Через новий закон в Україну не пустили понад 200...
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна.
Дивися повний текст Через новий закон в Україну не пустили понад 200 \"єврономерів\"
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02
Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму
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Taras Rudko
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:08
Taras Rudko написав:
Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму
Нет, это касается только резидентов Украины.
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valme
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:26
valme Ну якщо так, то ще не все втрачено )))
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Taras Rudko
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:30
Зразковий дебілізм - це коли розумник купляє бричку, яку він буде використовувати з порушенням закону, а потім, коли його непускають, перекриває проїзд людам, які нічого не порушували і не мають жодного стосунку до тих хто прийняв закон. Продовження цього дебілізму - коли менти пасивно спостерігають за розумниками, які перекрили проїзд. ПС: завдяки цьому закону з часом буде ЛЕГШЕ проїхати кордон бо буде менше оціх псевдотранзитерів.
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noyesnoyes
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:51
valme написав: Taras Rudko написав:
Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму
Нет, это касается только резидентов Украины.
Вот они плюсы 2го гражданства !!! Или надо быть не резедентом в украине. т.е. не платить в украине налоги.
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izmalkov_vladimir
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Додано: Вів 27 лис, 2018 13:12
izmalkov_vladimir написав:
Вот они плюсы 2го гражданства !!! Или надо быть не резедентом в украине. т.е. не платить в украине налоги.
Просто не платить налоги в Украине не достаточно. Таких "нерезедентов" у нас и так пол страны.
Тут вариант только заезжать по второму паспорту, у кого он есть.
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valme
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Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59
Нужно жёстко стоять на своей позиции, отставить возможность покупки авто по приемлимым ценам а не платить акцизы, сборы и налоги в карманы казнокрадов.
"Борітеся — поборете!"
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cia
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Додано: Вів 27 лис, 2018 15:34
Так а сколько нужно заплатить налога, чтобы, скажем двухлитровое "ведро" 90-х пропустить?
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papazina
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