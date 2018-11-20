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Через новий закон в Україну
не пустили понад 200...

Через новий закон в Україну не пустили понад 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02

Через новий закон в Україну не пустили понад 200...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-секретар Державної фіскальної служби України Наталія Непряхіна.

Дивися повний текст Через новий закон в Україну не пустили понад 200 \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:02

Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:08

  Taras Rudko написав:Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму

Нет, это касается только резидентов Украины.
valme
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:26

valme Ну якщо так, то ще не все втрачено )))
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:30

Зразковий дебілізм - це коли розумник купляє бричку, яку він буде використовувати з порушенням закону, а потім, коли його непускають, перекриває проїзд людам, які нічого не порушували і не мають жодного стосунку до тих хто прийняв закон. Продовження цього дебілізму - коли менти пасивно спостерігають за розумниками, які перекрили проїзд. ПС: завдяки цьому закону з часом буде ЛЕГШЕ проїхати кордон бо буде менше оціх псевдотранзитерів.
noyesnoyes
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:51

  valme написав:
  Taras Rudko написав:Тобто молдаванин, щоб проїхати на своїй машині через Україну в Польщу має внести заставу за авто??? Верх дебілізму

Нет, это касается только резидентов Украины.

Вот они плюсы 2го гражданства !!! Или надо быть не резедентом в украине. т.е. не платить в украине налоги.
izmalkov_vladimir
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:12

  izmalkov_vladimir написав:Вот они плюсы 2го гражданства !!! Или надо быть не резедентом в украине. т.е. не платить в украине налоги.

Просто не платить налоги в Украине не достаточно. Таких "нерезедентов" у нас и так пол страны.
Тут вариант только заезжать по второму паспорту, у кого он есть.
valme
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59

Нужно жёстко стоять на своей позиции, отставить возможность покупки авто по приемлимым ценам а не платить акцизы, сборы и налоги в карманы казнокрадов.
"Борітеся — поборете!"
Шевченко, Тарас Григорьевич
cia
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:34

Так а сколько нужно заплатить налога, чтобы, скажем двухлитровое "ведро" 90-х пропустить?
papazina
 
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