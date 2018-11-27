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фондовый рынок 27.11.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.11.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: Вів 27 лис, 2018 13:40 Итоги: Мировой фондовый рынок 27.11.18 США



Фондовый рынок в США в понедельник вырос после распродажи на прошлой неделе, ожидания высоких продаж в «киберпонедельник» укрепило акции ритейлеров.



S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq показали самый высокий дневной рост за три недели. В пятницу закрытие по S&P 500 было на 10,2% ниже рекордного максимума.



Расходы потребителей в «киберпонедельник», как ожидается, достигнут $7,8 млрд., что является историческим максимумом.



Индекс акций розничной торговли в S&P вырос на 3,1%.

Цены на нефть выросли, размер дневного роста по WTI был максимальным за пять месяцев, при снижении запасов в США и росте опасений в отношении предложения. Акции энергетического сектора выросли на 1,7%.

Телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics в воскресенье сообщил, что объемы интернет-продаж в «черную пятницу» в США достигли $6,22 миллиарда, что на 23,6% больше, чем год назад.



Участники рынка также обратили внимание на новости из Европы. В понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в правительстве Италии, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.



Между тем, некоторые инвесторы считают, что радоваться росту на рынке еще рано.



«В прошлую пятницу индекс S&P 500 закрылся на новом минимуме, и даже с сегодняшним ростом он лишь возвращается на тот уровень, на котором торговался за полчаса до закрытия в среду», - сказал агентству MarketWatch Пол Хики, один из основателей Bespoke Market Intelligence.



Все 11 основных секторов S&P 500 выросли, наиболее сильный процентный рост был у сектора потребительских товаров повседневного спроса, технологического сектора.



Рост технологического сектора на 2,3% внёс самый большой вклад в рост S&P 500, после снижения более чем на 6%, что было наиболее сильным снижением за восемь месяцев.



Сезон отчетности почти закончился, около 97% компаний, акции которых входят в S&P 500, отчитались по результатам квартала, у 78% отчётность была лучше ожиданий аналитиков.



Инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в пятницу и субботу, как ожидается, встреча будет посвящена торговым спорам.

Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,80 к 1, на Nasdaq 1,50 к 1.



Объем торговли на биржах США был 6,68 млрд. акций, по сравнению с 8,02 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,46% до уровне 24 640,24 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,56%, до 2 673,45 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 2,06% до 7 081,85 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.



Европейский фондовый рынок вырос на восстановлении цен на нефть и надеждах, что итальянское правительство достигнет общей позиции с ЕС по вопросу бюджета.

Подтверждение соглашения между Великобританией и ЕС на саммите в воскресенье дало поддержку акциям британских банков.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +1.23%, после снижения на 0,4% в пятницу.



Появились сообщения, что итальянское правительство рассматривает снижение дефицита бюджета до 2% с 2,4% по плану, представленному ранее. Это было хорошо воспринято рынками и помогло росту акций финансового сектора, особенно в Италии. Остается неясным, будет ли этого достаточно для ЕС, который угрожал началось процедуры при нарушении бюджетных правил.



Восстановление цен на нефть после резкого снижения и некоторый оптимизм в отношении заседания ОПЕК, которое состоится на следующей неделе, поддержало акции нефтяных компаний, которые выросли сильнее рынка в целом.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +1.23%, после снижения на 0,4% в пятницу.



Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,20% и составил 7 036,00 пункта.



Немецкий DAX вырос на 1,45% до 11 354,72 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,97% — на отметке 4 994,98 пункта.



Азия



Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2674,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,43%, до 1336,68 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17%, до 26331,96 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,79%, до 2099,42 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, до 21952,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 1%, до 5728,3 пункта.



В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.



Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.



В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.



В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.



В то же время восстановление на рынках США может оказаться вод вопросом, поскольку Трамп «возобновил свой конфронтационный подход перед встречей с лидером Китая на саммите G20». Не секрет, что заявления Трампа способствовали тому, что инвесторы стали проявлять осторожность в ходе торгов.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 1,47% - до 2308,5 пункта, РТС - на 2,64%, до 1084,17 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 1,34%, до 67,08 RUB/USD, курс евро - на 1,41%, до 76,11 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла к 18.00 Киева на 2,4% - до $60,56 за баррель.



Бумаги Сбербанка подешевели на 4,46%, «Газпрома» — на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 1,01%, «АЛРОСы» — на 2,27%, Московской биржи —на 1,29%.



Российский фондовый рынок в понедельник оказался в давно забытой ситуации, когда избыточные эмоции и неприятный внешний фон четко направляют ход торгов.



Индекс Мосбиржи, впрочем, даже на фоне имеющегося негатива не ушел под отметку 2 300 пунктов. Краткосрочный ход событий напрямую зависит от того, как будет развиваться внешняя драма, которую «замутила» ФСБ России.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 26 ноября повысился на 1,32 пункта или на 0,23% до уровня 579,24 пунктов.



Объем торгов за день составил 230,676 млн. грн., акциями наторговали 0,66 млн. грн.



Как сообщалось, в пятницу 23 ноября ПФТС-индекс понизился на 1,99 пункта или на 0,34% до уровня 577,92 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,21 пунктов или на 83,65% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 ноября, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в конце текущей недели.



По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,29% - до 2586,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1336,59 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,72%, до 26372,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,12%, до 2080,6 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,79%, до 5671,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,73%, до 21807,55 пункта.



Инвесторы ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.



Встреча лидеров США и Китая - это крупнейшее событие конца текущего года.



В то же время биржевой индекс Австралии в понедельник не поддерживает общей тенденции к росту фондовых рынков АТР. Инвесторы в стране отыгрывают пятничное падение цен на нефть на 5-6%, что уводит вниз стоимость акций сырьевых компаний страны. Так, ценные бумаги таких австралийских компаний как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search теряют в цене от 1 до 3,5%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 2675,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1330,93 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,73%, до 26376,18 пункта, корейский KOSPI - на 1,24%, до 2083,02 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,76%, до 21812 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,78%, до 5671,6 пункта.



На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес назвал предстоящую встречу «возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту».



Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.

«Проведение ЭКСПО-2025 - это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения», - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.



Отечественные биржевые индексы завершили торги в понедельник умеренным ростом: индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 579,24 пункта, номинальный индекс «Украинской биржи» - на 0,45%, до 1773,14 пункта.



Торговый оборот на ПФТС составил 230,676 млн. грн., в том числе акциями - 0,66 млн. грн.



Среди индексных бумаг подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,54%) и Укрнафты (+0,33%).

Снизились в цене акции Центрэнерго (-1,4%) и Донбассэнерго (-0,46%).



Индекс акций украинских компаний, обращающихся на Варшавской фондовой бирже - WIG-Ukraine, в понедельник рухнул на 5,61% - до 447,79 пункта на новостях о российской агрессии в Керченском проливе и заявлениях о возможном введении в Украине военного положения.



Все индексные акции завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-14,19%), «Агротона» (-13,5%) и «Кернела» (-4,86%).

Торговый оборот индексными бумагами составил 6,263 млн. злотых (46 млн. грн.).



К полудню вторника, 27 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику во вторник, поддерживая оптимизм на американских площадках в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.57 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,42% - до 2586,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,62%, до 1339,29 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,09%, до 26352,56 пункта, южнокорейский KOSPI - рос на 0,62%, до 2095,87 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,87%, до 5721,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 21916,39 пункта.



Инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.



При этом ограничивают рост азиатских индексов новые заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.

В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%. Теперь рынки ждут встречи лидеров США и Китая, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце текущей недели.



Старший аналитик валютного рынка Westpac Шон Кэллоу считает, что пессимистический взгляд Трампа на перспективы торгового соглашения с Китаем может подорвать оптимизм на фондовых рынках в начале недели.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2674,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,43%, до 1336,68 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17%, до 26331,96 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,79%, до 2099,42 пункта.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, до 21952,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 1%, до 5728,3 пункта.



В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.



Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.



В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.



В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.



В то же время восстановление на рынках США может оказаться вод вопросом, поскольку Трамп «возобновил свой конфронтационный подход перед встречей с лидером Китая на саммите G20». Не секрет, что заявления Трампа способствовали тому, что инвесторы стали проявлять осторожность в ходе торгов.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , https://mycredit.in.ua/ , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukrnews.com , Фондовый рынок в США в понедельник вырос после распродажи на прошлой неделе, ожидания высоких продаж в «киберпонедельник» укрепило акции ритейлеров.S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq показали самый высокий дневной рост за три недели. В пятницу закрытие по S&P 500 было на 10,2% ниже рекордного максимума.Расходы потребителей в «киберпонедельник», как ожидается, достигнут $7,8 млрд., что является историческим максимумом.Индекс акций розничной торговли в S&P вырос на 3,1%.Цены на нефть выросли, размер дневного роста по WTI был максимальным за пять месяцев, при снижении запасов в США и росте опасений в отношении предложения. Акции энергетического сектора выросли на 1,7%.Телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics в воскресенье сообщил, что объемы интернет-продаж в «черную пятницу» в США достигли $6,22 миллиарда, что на 23,6% больше, чем год назад.Участники рынка также обратили внимание на новости из Европы. В понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в правительстве Италии, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.Между тем, некоторые инвесторы считают, что радоваться росту на рынке еще рано.«В прошлую пятницу индекс S&P 500 закрылся на новом минимуме, и даже с сегодняшним ростом он лишь возвращается на тот уровень, на котором торговался за полчаса до закрытия в среду», - сказал агентству MarketWatch Пол Хики, один из основателей Bespoke Market Intelligence.Все 11 основных секторов S&P 500 выросли, наиболее сильный процентный рост был у сектора потребительских товаров повседневного спроса, технологического сектора.Рост технологического сектора на 2,3% внёс самый большой вклад в рост S&P 500, после снижения более чем на 6%, что было наиболее сильным снижением за восемь месяцев.Сезон отчетности почти закончился, около 97% компаний, акции которых входят в S&P 500, отчитались по результатам квартала, у 78% отчётность была лучше ожиданий аналитиков.Инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в пятницу и субботу, как ожидается, встреча будет посвящена торговым спорам.Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,80 к 1, на Nasdaq 1,50 к 1.Объем торговли на биржах США был 6,68 млрд. акций, по сравнению с 8,02 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.Европейский фондовый рынок вырос на восстановлении цен на нефть и надеждах, что итальянское правительство достигнет общей позиции с ЕС по вопросу бюджета.Подтверждение соглашения между Великобританией и ЕС на саммите в воскресенье дало поддержку акциям британских банков.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +1.23%, после снижения на 0,4% в пятницу.Появились сообщения, что итальянское правительство рассматривает снижение дефицита бюджета до 2% с 2,4% по плану, представленному ранее. Это было хорошо воспринято рынками и помогло росту акций финансового сектора, особенно в Италии. Остается неясным, будет ли этого достаточно для ЕС, который угрожал началось процедуры при нарушении бюджетных правил.Восстановление цен на нефть после резкого снижения и некоторый оптимизм в отношении заседания ОПЕК, которое состоится на следующей неделе, поддержало акции нефтяных компаний, которые выросли сильнее рынка в целом.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.В то же время восстановление на рынках США может оказаться вод вопросом, поскольку Трамп «возобновил свой конфронтационный подход перед встречей с лидером Китая на саммите G20». Не секрет, что заявления Трампа способствовали тому, что инвесторы стали проявлять осторожность в ходе торгов.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 1,34%, до 67,08 RUB/USD, курс евро - на 1,41%, до 76,11 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла к 18.00 Киева на 2,4% - до $60,56 за баррель.Бумаги Сбербанка подешевели на 4,46%, «Газпрома» — на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 1,01%, «АЛРОСы» — на 2,27%, Московской биржи —на 1,29%.Российский фондовый рынок в понедельник оказался в давно забытой ситуации, когда избыточные эмоции и неприятный внешний фон четко направляют ход торгов.Индекс Мосбиржи, впрочем, даже на фоне имеющегося негатива не ушел под отметку 2 300 пунктов. Краткосрочный ход событий напрямую зависит от того, как будет развиваться внешняя драма, которую «замутила» ФСБ России.Как сообщалось, в пятницу 23 ноября ПФТС-индекс понизился на 1,99 пункта или на 0,34% до уровня 577,92 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,21 пунктов или на 83,65% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 ноября, сессия в ПФТС.К полудню вторника, 27 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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