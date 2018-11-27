Итоги: Мировой фондовый рынок 27.11.18

Фондовый рынок в США в понедельник вырос после распродажи на прошлой неделе, ожидания высоких продаж в «киберпонедельник» укрепило акции ритейлеров.
S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq показали самый высокий дневной рост за три недели. В пятницу закрытие по S&P 500 было на 10,2% ниже рекордного максимума.
Расходы потребителей в «киберпонедельник», как ожидается, достигнут $7,8 млрд., что является историческим максимумом.
Индекс акций розничной торговли в S&P вырос на 3,1%.
Цены на нефть выросли, размер дневного роста по WTI был максимальным за пять месяцев, при снижении запасов в США и росте опасений в отношении предложения. Акции энергетического сектора выросли на 1,7%.
Телеканал CNBC со ссылкой на данные Adobe Analytics в воскресенье сообщил, что объемы интернет-продаж в «черную пятницу» в США достигли $6,22 миллиарда, что на 23,6% больше, чем год назад.
Участники рынка также обратили внимание на новости из Европы. В понедельник агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник в правительстве Италии, что правящая коалиция страны обсуждает возможность сокращения целевого показателя дефицита бюджета на 2019 год до 2% ВВП с показателя 2,4%, который предполагался в исходном законопроекте.
Между тем, некоторые инвесторы считают, что радоваться росту на рынке еще рано.
«В прошлую пятницу индекс S&P 500 закрылся на новом минимуме, и даже с сегодняшним ростом он лишь возвращается на тот уровень, на котором торговался за полчаса до закрытия в среду», - сказал агентству MarketWatch Пол Хики, один из основателей Bespoke Market Intelligence.
Все 11 основных секторов S&P 500 выросли, наиболее сильный процентный рост был у сектора потребительских товаров повседневного спроса, технологического сектора.
Рост технологического сектора на 2,3% внёс самый большой вклад в рост S&P 500, после снижения более чем на 6%, что было наиболее сильным снижением за восемь месяцев.
Сезон отчетности почти закончился, около 97% компаний, акции которых входят в S&P 500, отчитались по результатам квартала, у 78% отчётность была лучше ожиданий аналитиков.
Инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая в рамках саммита G20 в пятницу и субботу, как ожидается, встреча будет посвящена торговым спорам.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,80 к 1, на Nasdaq 1,50 к 1.
Объем торговли на биржах США был 6,68 млрд. акций, по сравнению с 8,02 млрд. в среднем за последние 20 торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,46% до уровне 24 640,24 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,56%, до 2 673,45 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 2,06% до 7 081,85 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник вырос.
Европейский фондовый рынок вырос на восстановлении цен на нефть и надеждах, что итальянское правительство достигнет общей позиции с ЕС по вопросу бюджета.
Подтверждение соглашения между Великобританией и ЕС на саммите в воскресенье дало поддержку акциям британских банков.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +1.23%, после снижения на 0,4% в пятницу.
Появились сообщения, что итальянское правительство рассматривает снижение дефицита бюджета до 2% с 2,4% по плану, представленному ранее. Это было хорошо воспринято рынками и помогло росту акций финансового сектора, особенно в Италии. Остается неясным, будет ли этого достаточно для ЕС, который угрожал началось процедуры при нарушении бюджетных правил.
Восстановление цен на нефть после резкого снижения и некоторый оптимизм в отношении заседания ОПЕК, которое состоится на следующей неделе, поддержало акции нефтяных компаний, которые выросли сильнее рынка в целом.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на +1.23%, после снижения на 0,4% в пятницу.
Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,20% и составил 7 036,00 пункта.
Немецкий DAX вырос на 1,45% до 11 354,72 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,97% — на отметке 4 994,98 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2674,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,43%, до 1336,68 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17%, до 26331,96 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,79%, до 2099,42 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, до 21952,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 1%, до 5728,3 пункта.
В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.
Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.
В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.
В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.
В то же время восстановление на рынках США может оказаться вод вопросом, поскольку Трамп «возобновил свой конфронтационный подход перед встречей с лидером Китая на саммите G20». Не секрет, что заявления Трампа способствовали тому, что инвесторы стали проявлять осторожность в ходе торгов.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на 1,47% - до 2308,5 пункта, РТС - на 2,64%, до 1084,17 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.00 Киева вырос на 1,34%, до 67,08 RUB/USD, курс евро - на 1,41%, до 76,11 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла к 18.00 Киева на 2,4% - до $60,56 за баррель.
Бумаги Сбербанка подешевели на 4,46%, «Газпрома» — на 1,49%, «ЛУКОЙЛа» — снизились на 1,01%, «АЛРОСы» — на 2,27%, Московской биржи —на 1,29%.
Российский фондовый рынок в понедельник оказался в давно забытой ситуации, когда избыточные эмоции и неприятный внешний фон четко направляют ход торгов.
Индекс Мосбиржи, впрочем, даже на фоне имеющегося негатива не ушел под отметку 2 300 пунктов. Краткосрочный ход событий напрямую зависит от того, как будет развиваться внешняя драма, которую «замутила» ФСБ России.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 26 ноября повысился на 1,32 пункта или на 0,23% до уровня 579,24 пунктов.
Объем торгов за день составил 230,676 млн. грн., акциями наторговали 0,66 млн. грн.
Как сообщалось, в пятницу 23 ноября ПФТС-индекс понизился на 1,99 пункта или на 0,34% до уровня 577,92 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,21 пунктов или на 83,65% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 26 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в понедельник в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20 в конце текущей недели.
По состоянию на 06.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,29% - до 2586,96 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,11%, до 1336,59 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,72%, до 26372,43 пункта, южнокорейский KOSPI - на 1,12%, до 2080,6 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 0,79%, до 5671,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,73%, до 21807,55 пункта.
Инвесторы ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Одной из ключевых тем, за которыми следят рынки, являются торговые отношения США и Китая и встреча лидеров стран на грядущем саммите. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с КНР уже на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая планируется на саммите G20.
Встреча лидеров США и Китая - это крупнейшее событие конца текущего года.
В то же время биржевой индекс Австралии в понедельник не поддерживает общей тенденции к росту фондовых рынков АТР. Инвесторы в стране отыгрывают пятничное падение цен на нефть на 5-6%, что уводит вниз стоимость акций сырьевых компаний страны. Так, ценные бумаги таких австралийских компаний как Beach Energy, Woodside Petroleum и Oil Search теряют в цене от 1 до 3,5%.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги без единой динамики перед саммитом G20, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,14%, до 2675,81 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,32%, до 1330,93 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,73%, до 26376,18 пункта, корейский KOSPI - на 1,24%, до 2083,02 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,76%, до 21812 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,78%, до 5671,6 пункта.
На текущей неделе мировые рынки ждут саммита G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами. Аналитик OANDA Стивен Иннес назвал предстоящую встречу «возможно, наилучшим и последним шансом для двух лидеров прийти к компромиссному варианту».
Поддержку настроениям японских инвесторов оказали новости о том, что японский город Осака получил право проведения всемирной выставки ЭКСПО-2025. Вместе с Осакой за право проведения выставки боролись Екатеринбург и Баку. Екатеринбург вышел во второй тур, получив поддержку 48 стран, однако в итоге уступил Осаке.
«Проведение ЭКСПО-2025 - это хорошие новости, которые оказали повсеместное положительное влияние на рыночные настроения», - сказал старший технический аналитик Daiwa Securities Хикару Сато.
Отечественные биржевые индексы завершили торги в понедельник умеренным ростом: индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 579,24 пункта, номинальный индекс «Украинской биржи» - на 0,45%, до 1773,14 пункта.
Торговый оборот на ПФТС составил 230,676 млн. грн., в том числе акциями - 0,66 млн. грн.
Среди индексных бумаг подорожали акции Райффайзен Банка Аваль (+0,54%) и Укрнафты (+0,33%).
Снизились в цене акции Центрэнерго (-1,4%) и Донбассэнерго (-0,46%).
Индекс акций украинских компаний, обращающихся на Варшавской фондовой бирже - WIG-Ukraine, в понедельник рухнул на 5,61% - до 447,79 пункта на новостях о российской агрессии в Керченском проливе и заявлениях о возможном введении в Украине военного положения.
Все индексные акции завершили торги в «красной зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги агрохолдинга ИМК (-14,19%), «Агротона» (-13,5%) и «Кернела» (-4,86%).
Торговый оборот индексными бумагами составил 6,263 млн. злотых (46 млн. грн.).
К полудню вторника, 27 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику во вторник, поддерживая оптимизм на американских площадках в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.57 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,42% - до 2586,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,62%, до 1339,29 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,09%, до 26352,56 пункта, южнокорейский KOSPI - рос на 0,62%, до 2095,87 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,87%, до 5721,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 21916,39 пункта.
Инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.
При этом ограничивают рост азиатских индексов новые заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.
В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%. Теперь рынки ждут встречи лидеров США и Китая, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце текущей недели.
Старший аналитик валютного рынка Westpac Шон Кэллоу считает, что пессимистический взгляд Трампа на перспективы торгового соглашения с Китаем может подорвать оптимизм на фондовых рынках в начале недели.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2674,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,43%, до 1336,68 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17%, до 26331,96 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,79%, до 2099,42 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, до 21952,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 1%, до 5728,3 пункта.
В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.
Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.
В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.
В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.
В то же время восстановление на рынках США может оказаться вод вопросом, поскольку Трамп «возобновил свой конфронтационный подход перед встречей с лидером Китая на саммите G20». Не секрет, что заявления Трампа способствовали тому, что инвесторы стали проявлять осторожность в ходе торгов.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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