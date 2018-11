Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 28.11.18 Итоги: Прогнозы 28.11.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Сер 28 лис, 2018 13:22 Итоги: Прогнозы 28.11.18



Все будет зависеть от данных, а именно: как снижение безработицы повлияет на усиление инфляционного давления.

Заместитель председателя Федерального резерва Ричард Кларида сказал, что постепенный подъем процентных ставок центральным банком продолжится, приближая денежно-кредитную политику США к ее долгосрочной цели.



«По мере приближения экономики к обоим целям, обозначенным в мандате ФРС, риски становятся более симметричными и менее искаженными в сторону экономического спада, как это было три года назад в момент старта монетарного ужесточения», - заявил Кларида на Ежегодной конференции в The Clearing House and Bank в Нью-Йорке во вторник.



Постепенное повышение ставок позволяет ФРС «накапливать больше информации о достижении конечной цели нашей политики: снижения уровня безработицы и повышения инфляции до 2-процентной цели», - сказал он. Столкнувшись с замедлением роста мировой экономики, некоторые экономические субъекты сокращают деловые инвестиции и вложения в недвижимость. На этом фоне чиновники ФРС пытаются сообщить, как выходящие экономические данные будут определять путь денежно-кредитной политики на протяжении следующего года. Председатель ФРС Джером Пауэлл планируется выступить в Нью-Йорке в среду.



В своих замечаниях Кларида сказала, что ФРС по мере поступления новых данных будет корректировать свои оценки нейтральной процентной ставки с учетом того, как низкий уровень безработицы согласуется со стабильными ценами. Тем не менее, ставки сейчас «намного ближе к области» нейтральных, чем в декабре 2015 года, когда ФРС начала цикл повышения ставок.



Подъем ставок ФРС был предсказуемым процессом в минувшие годы: они повышались один раз в квартал с декабря 2017 года. Центральный банк США повысит базовую кредитную ставку в четвертый раз в этом году, когда соберется 18-19 декабря, согласно рынкам фьючерсов, которые допускают 76-процентный шанс этого.



Однако инвесторы скептически относятся к дальнейшему повышению ставок, которое прогнозирует ФРС, согласно сентябрьской точечной диаграмме. Это прогноз предполагает три дополнительных подъема в 2019 году.



В речи Клариды говорилось, что поступающие экономические отчеты будут иметь решающее значение для определения темпов ужесточения политики ФРС на следующий год. Так что сентябрьский прогноз действительно может выглядеть слишком оптимистичным.



В то время как крупнейшая экономика в мире остается сильной по большинству индикаторов, в последнее время появились некоторые признаки замедления, в том числе более слабый рынок жилья и капитальные затраты, которые ранее в этом году способствовали росту. Промышленные заказы в США на товары длительного пользования, исключая военные и заказы самолетов, сокращались в октябре на протяжении третьего месяца подряд. Кларида присоединился к коллегам по ФРС в сентябре, озвучив осторожность в связи с замедлением роста объема инвестиций в оборудование и программное обеспечение в III квартале.



«Один отчет не создает тенденцию, но улучшение деловых инвестиций необходимо, чтобы поддержать высокий рост производительности труда последних кварталов», - сказал он.



Комментарии Клариды пришлись на время, когда рост цен приближается к таргету ФРС по инфляции.



«Хотя мой базовый сценарий заключается в сохранении этой модели, важно следить за показателями инфляционных ожиданий, чтобы подтвердить, что домохозяйства и компании ожидают стабильности цен», - сказал он.



Кларида сказал, что инфляционные ожидания в опросе Университета Мичигана находятся в пределах, соответствующих стабильности цен, но в его нижней части, и что рыночный показатель - предпочтительный ценовой показатель ФРС (дефлятор потребительских расходов PCE) - находится «на уровне чуть ниже 2%».



США: Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в сентябре вырос на 5,5% г/г.



Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в сентябре вырос на 5,5% г/г против 5,7% в августе. В течение последних двух лет цены на жилье растут быстрее доходов и инфляции. Цены на жилье стали расти медленнее на фоне повышения процентных ставок и увеличения предложения домов. Индекс цен для 10 крупных городах в сентябре вырос на 4,8% г/г после роста на 5,2%. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 5,1%. Цены на жилье в Лас-Вегасе росли быстрее всего на 13,5% г/г, в Сан-Франциско недвижимость подорожала на 9,9% г/г, в Сиэтле на 8,4%.



Скандал с Украиной путает карты российскому ЦБ.



Инцидент между Россией и Украиной на этой неделе усилил неопределенность вокруг решения по процентной ставке в следующем месяце, которое и так очень трудно предсказать.

Всплеск напряженности в Керченском проливе вызвал новый скачок волатильности рубля, когда тот только начал стабилизироваться после распродажи ранее в этом году. Дальнейшее ослабление валюты может склонить центробанк в пользу еще одного повышения ставки в попытке отразить инфляционные риски, как это произошло в сентябре.



«Направление ставок на данный момент довольно неясно - вы увидите, что некоторые ждут повышения, некоторые снижения, некоторые сохранения, - говорит Лиза Ермоленко, экономист Barclays Capital в Лондоне. - Банку России действительно нравится удивлять рынок, так как это позволяет ему оказывать большее влияние на валюту».



Собственные сигналы центробанка усилили неопределенность: монетарные власти настаивают на том, что Россия не находится в цикле ужесточения, но также предупреждают, что инфляционные риски могут привести к новым повышениям ставки. Инвесторы и аналитики могут получить больше подсказок от председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая выступит в среду в Москве.



Они также будут внимательно следить за любыми намеками о возобновлении покупок иностранной валюты на миллиарды долларов, сигнал по которым Набиуллина обещала предоставить до конца года. Покупки валюты были приостановлена в августе, чтобы помочь остановить падение рубля. Еще один непредвиденный фактор - это падение цен на нефть, которое до сих пор не оказало большого влияния на валюту крупнейшего в мире энергоэкспортера, но может это сделать, если снижение продолжится.

Три экономиста в опросе Bloomberg ожидают ужесточения в декабре, в то время как семь прогнозируют, что ставка остается на уровне 7,5%. Ожидается, что инфляция вырастет примерно до 4% в этом году и может достичь пика в 6 процентов в первой половине следующего года, говорит центробанк.



«Я не вижу необходимости в дальнейших повышениях, - сказал Виктор Сабо, управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне, который инвестирует в российские облигации. - Самое главное - это сказать рынку, что они не нервничают по поводу курса рубля».



Крупный бизнес не поверил в план ускорения российской экономики.



Объявленный правительством план ускорения российской экономики, которая с 2008 года находится в зоне стагнации, отставая как развитых, так и от развивающихся стран, останется на бумаге.



Такое мнение высказали 70% представителей крупнейших российских компаний, принявших участие в опросе PwC.



Исследование, охватившее более тысячи топ-менеджеров, показало, что именно государство, по мнению бизнеса, является тормозом для экономического развития.

60% респондентов заявили, что не доверяют действиям правительства, 88% сообщили, что вести бизнес в стране «сложно» или «очень сложно», каждый четвертый пожаловался, что ситуация за последние годы не претерпела изменений в лучшую сторону.



Основным препятствием для развития бизнес называет чрезмерное налогообложение» - эту проблему на первое место поставили 19% респондентов.

Еще 12% пожаловались на «административные барьеры», 11% - на общую «политику государства в отношении бизнеса».



При этом почти половина топ-менеджеров считают, что поставленная Путиным задача - увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза за 6 лет - выполнима.

Для этого требуется реформа госуправления. Однако в ее реалистичность верит меньшинство. 60% опрошенных считают, что эффективных изменений в системе не будет.

59% не верят также, что состоится сколь-нибудь значимая реформа образования и здравоохранения, которые также объявлены в качестве приоритетов на ближайший 6-летний срок.

70% топ-менеджеров жалуются на коррупцию, при этом практически каждый четвертый (23%) говорит, что за последние годы она выросла.



«Главные проблемы, похоже, не меняются годами, - резюмирует итоги опроса управляющий партнер PwC в России Игорь Лютаков. - Это жалобы на чрезмерное налогообложение, административные барьеры/бюрократию, постоянные изменения в законодательстве, коррупцию».

«Большинство руководителей компаний убеждены, что темпы роста ВВП России будут ниже среднемировых показателей и через год, и через три, и через шесть лет», - констатирует он: число тех респондентов, которые рассчитывают, что темпы роста российского ВВП будут опережать среднемировые, ни в одном из случаев не превышает 10%.



Россия попросила в Европе валюту, опасаясь скорых санкций.



На фоне обострения конфликта с Украиной и угрозы дальнейшего ужесточения санкций Запада правительство России неожиданно решило выйти на рынок внешних займов.

Во вторник Минфин впервые за 5 лет предложил инвесторам суверенные облигации в евро. Размещение проходило со скоростью спецоперации: без предварительной «рекламы» в виде road show около 10.00 Киева Минфин открыл книгу заявок на бумаги с погашением в декабре 2025 года, ориентируя потенциальных покупателей на доходность 2,875-3% годовых.



Вечером ведомство отчиталось о результатах: удалось занять Є1 млрд. под 3% годовых. Единственным организатором размещения выступал «ВТБ Капитал».

«Все было сделано очень быстро», - констатирует аналитик «Альпари» Анна Бодрова.

«Покупатели приобретали долг без ажиотажа», - добавляет она: Є1 млрд. не «самая весомая сумма», а ставка, которую придется платить, оказалась максимально возможной из предложенного Минфином диапазона.



Всего три недели назад замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия в принципе не планирует до конца года снова возвращаться к внешним займам. Но сменить позицию и поторопиться Минфин, вероятно, заставила угроза санкций, которые в случае введения полностью отрежут его от возможности привлекать долг в валюте.

«Возможно, решили не ждать дополнительных санкций, которые наверняка будут, но пока отложились», - сказал Bloomberg трейдер BCS Global Markets в Лондоне Алексей Черницер.



С учетом того, как прошла сделка, - ее скорость и наличие всего одного организатора, вызывает вопросы как рыночный характер размещения, так и широта спроса, пишут аналитики Росбанка.



«Тестовое размещение прошло не самым лучшим образом, спрос небольшой, и при внезапной потребности в деньгах выйти на рынок суверенного долга можно, но придется давать приличный дисконт», - резюмирует Бодрова из «Альпари».

В последний раз Россия размещала семилетние облигации, номинированные в евро в 2013 году. Ставка купона по ним составляет 3,625%, бумага торгуется выше номинала с Z-спредом, близким к своему историческому минимуму. При этом доходность долларовых бондов России с погашением в 2047 году превышает 6%, достигла рекордного уровня с момента размещения в июне прошлого года.



Как и предполагалось, рост курса безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка начал терять темп. При этом стоит подчеркнуть очевидное снижение объема проводимых долларовых интервенция с платформы Matching. Если накануне регулятор «с присными» добавил на рынок до $90,0 млн., нынче затраты казенных банков, которые первые начали продажи, и НБУ, подключившегося после 11.30 Киева, были заметно ниже.



Наличный рынок, продемонстрировавший накануне очень динамичную коррекцию, в среду по сути «топтался» на месте, сопровождаясь преимущественно равновесной торговлей на достигнутых ко вторничному закрытию уровнях. Иначе говоря, «наличка» вошла в боковой тренд, ожидая там валютный межбанк, которому не дают покоя военное положение, рост гривневой ликвидности и попытки непоседливых спекулянтов еще раз «качнуть» рынок.



Думаю, замедление роста курса безналичного доллара будет продолжено в сопровождении снижения объема долларовых интервенций до начала нового месяца. Если раньше заметным «бычьим» драйвером для безналичного доллара был его «наличный «родственник», нынче этот вопрос снят с повестки дня, давая шанс на постепенное втягивание безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.



А в первых числах декабря следует ожидать активизации покупок СКВ нерезидентами.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Ричард Кларида рассказал, как ФРС будет повышать ставку в 2019 году.Все будет зависеть от данных, а именно: как снижение безработицы повлияет на усиление инфляционного давления.Заместитель председателя Федерального резерва Ричард Кларида сказал, что постепенный подъем процентных ставок центральным банком продолжится, приближая денежно-кредитную политику США к ее долгосрочной цели.«По мере приближения экономики к обоим целям, обозначенным в мандате ФРС, риски становятся более симметричными и менее искаженными в сторону экономического спада, как это было три года назад в момент старта монетарного ужесточения», - заявил Кларида на Ежегодной конференции в The Clearing House and Bank в Нью-Йорке во вторник.Постепенное повышение ставок позволяет ФРС «накапливать больше информации о достижении конечной цели нашей политики: снижения уровня безработицы и повышения инфляции до 2-процентной цели», - сказал он. Столкнувшись с замедлением роста мировой экономики, некоторые экономические субъекты сокращают деловые инвестиции и вложения в недвижимость. На этом фоне чиновники ФРС пытаются сообщить, как выходящие экономические данные будут определять путь денежно-кредитной политики на протяжении следующего года. Председатель ФРС Джером Пауэлл планируется выступить в Нью-Йорке в среду.В своих замечаниях Кларида сказала, что ФРС по мере поступления новых данных будет корректировать свои оценки нейтральной процентной ставки с учетом того, как низкий уровень безработицы согласуется со стабильными ценами. Тем не менее, ставки сейчас «намного ближе к области» нейтральных, чем в декабре 2015 года, когда ФРС начала цикл повышения ставок.Подъем ставок ФРС был предсказуемым процессом в минувшие годы: они повышались один раз в квартал с декабря 2017 года. Центральный банк США повысит базовую кредитную ставку в четвертый раз в этом году, когда соберется 18-19 декабря, согласно рынкам фьючерсов, которые допускают 76-процентный шанс этого.Однако инвесторы скептически относятся к дальнейшему повышению ставок, которое прогнозирует ФРС, согласно сентябрьской точечной диаграмме. Это прогноз предполагает три дополнительных подъема в 2019 году.В речи Клариды говорилось, что поступающие экономические отчеты будут иметь решающее значение для определения темпов ужесточения политики ФРС на следующий год. Так что сентябрьский прогноз действительно может выглядеть слишком оптимистичным.В то время как крупнейшая экономика в мире остается сильной по большинству индикаторов, в последнее время появились некоторые признаки замедления, в том числе более слабый рынок жилья и капитальные затраты, которые ранее в этом году способствовали росту. Промышленные заказы в США на товары длительного пользования, исключая военные и заказы самолетов, сокращались в октябре на протяжении третьего месяца подряд. Кларида присоединился к коллегам по ФРС в сентябре, озвучив осторожность в связи с замедлением роста объема инвестиций в оборудование и программное обеспечение в III квартале.«Один отчет не создает тенденцию, но улучшение деловых инвестиций необходимо, чтобы поддержать высокий рост производительности труда последних кварталов», - сказал он.Комментарии Клариды пришлись на время, когда рост цен приближается к таргету ФРС по инфляции.«Хотя мой базовый сценарий заключается в сохранении этой модели, важно следить за показателями инфляционных ожиданий, чтобы подтвердить, что домохозяйства и компании ожидают стабильности цен», - сказал он.Кларида сказал, что инфляционные ожидания в опросе Университета Мичигана находятся в пределах, соответствующих стабильности цен, но в его нижней части, и что рыночный показатель - предпочтительный ценовой показатель ФРС (дефлятор потребительских расходов PCE) - находится «на уровне чуть ниже 2%».США: Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в сентябре вырос на 5,5% г/г.Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в сентябре вырос на 5,5% г/г против 5,7% в августе. В течение последних двух лет цены на жилье растут быстрее доходов и инфляции. Цены на жилье стали расти медленнее на фоне повышения процентных ставок и увеличения предложения домов. Индекс цен для 10 крупных городах в сентябре вырос на 4,8% г/г после роста на 5,2%. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 5,1%. Цены на жилье в Лас-Вегасе росли быстрее всего на 13,5% г/г, в Сан-Франциско недвижимость подорожала на 9,9% г/г, в Сиэтле на 8,4%.Скандал с Украиной путает карты российскому ЦБ.Инцидент между Россией и Украиной на этой неделе усилил неопределенность вокруг решения по процентной ставке в следующем месяце, которое и так очень трудно предсказать.Всплеск напряженности в Керченском проливе вызвал новый скачок волатильности рубля, когда тот только начал стабилизироваться после распродажи ранее в этом году. Дальнейшее ослабление валюты может склонить центробанк в пользу еще одного повышения ставки в попытке отразить инфляционные риски, как это произошло в сентябре.«Направление ставок на данный момент довольно неясно - вы увидите, что некоторые ждут повышения, некоторые снижения, некоторые сохранения, - говорит Лиза Ермоленко, экономист Barclays Capital в Лондоне. - Банку России действительно нравится удивлять рынок, так как это позволяет ему оказывать большее влияние на валюту».Собственные сигналы центробанка усилили неопределенность: монетарные власти настаивают на том, что Россия не находится в цикле ужесточения, но также предупреждают, что инфляционные риски могут привести к новым повышениям ставки. Инвесторы и аналитики могут получить больше подсказок от председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая выступит в среду в Москве.Они также будут внимательно следить за любыми намеками о возобновлении покупок иностранной валюты на миллиарды долларов, сигнал по которым Набиуллина обещала предоставить до конца года. Покупки валюты были приостановлена в августе, чтобы помочь остановить падение рубля. Еще один непредвиденный фактор - это падение цен на нефть, которое до сих пор не оказало большого влияния на валюту крупнейшего в мире энергоэкспортера, но может это сделать, если снижение продолжится.Три экономиста в опросе Bloomberg ожидают ужесточения в декабре, в то время как семь прогнозируют, что ставка остается на уровне 7,5%. Ожидается, что инфляция вырастет примерно до 4% в этом году и может достичь пика в 6 процентов в первой половине следующего года, говорит центробанк.«Я не вижу необходимости в дальнейших повышениях, - сказал Виктор Сабо, управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне, который инвестирует в российские облигации. - Самое главное - это сказать рынку, что они не нервничают по поводу курса рубля».Крупный бизнес не поверил в план ускорения российской экономики.Объявленный правительством план ускорения российской экономики, которая с 2008 года находится в зоне стагнации, отставая как развитых, так и от развивающихся стран, останется на бумаге.Такое мнение высказали 70% представителей крупнейших российских компаний, принявших участие в опросе PwC.Исследование, охватившее более тысячи топ-менеджеров, показало, что именно государство, по мнению бизнеса, является тормозом для экономического развития.60% респондентов заявили, что не доверяют действиям правительства, 88% сообщили, что вести бизнес в стране «сложно» или «очень сложно», каждый четвертый пожаловался, что ситуация за последние годы не претерпела изменений в лучшую сторону.Основным препятствием для развития бизнес называет чрезмерное налогообложение» - эту проблему на первое место поставили 19% респондентов.Еще 12% пожаловались на «административные барьеры», 11% - на общую «политику государства в отношении бизнеса».При этом почти половина топ-менеджеров считают, что поставленная Путиным задача - увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза за 6 лет - выполнима.Для этого требуется реформа госуправления. Однако в ее реалистичность верит меньшинство. 60% опрошенных считают, что эффективных изменений в системе не будет.59% не верят также, что состоится сколь-нибудь значимая реформа образования и здравоохранения, которые также объявлены в качестве приоритетов на ближайший 6-летний срок.70% топ-менеджеров жалуются на коррупцию, при этом практически каждый четвертый (23%) говорит, что за последние годы она выросла.«Главные проблемы, похоже, не меняются годами, - резюмирует итоги опроса управляющий партнер PwC в России Игорь Лютаков. - Это жалобы на чрезмерное налогообложение, административные барьеры/бюрократию, постоянные изменения в законодательстве, коррупцию».«Большинство руководителей компаний убеждены, что темпы роста ВВП России будут ниже среднемировых показателей и через год, и через три, и через шесть лет», - констатирует он: число тех респондентов, которые рассчитывают, что темпы роста российского ВВП будут опережать среднемировые, ни в одном из случаев не превышает 10%.Россия попросила в Европе валюту, опасаясь скорых санкций.На фоне обострения конфликта с Украиной и угрозы дальнейшего ужесточения санкций Запада правительство России неожиданно решило выйти на рынок внешних займов.Во вторник Минфин впервые за 5 лет предложил инвесторам суверенные облигации в евро. Размещение проходило со скоростью спецоперации: без предварительной «рекламы» в виде road show около 10.00 Киева Минфин открыл книгу заявок на бумаги с погашением в декабре 2025 года, ориентируя потенциальных покупателей на доходность 2,875-3% годовых.Вечером ведомство отчиталось о результатах: удалось занять Є1 млрд. под 3% годовых. Единственным организатором размещения выступал «ВТБ Капитал».«Все было сделано очень быстро», - констатирует аналитик «Альпари» Анна Бодрова.«Покупатели приобретали долг без ажиотажа», - добавляет она: Є1 млрд. не «самая весомая сумма», а ставка, которую придется платить, оказалась максимально возможной из предложенного Минфином диапазона.Всего три недели назад замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия в принципе не планирует до конца года снова возвращаться к внешним займам. Но сменить позицию и поторопиться Минфин, вероятно, заставила угроза санкций, которые в случае введения полностью отрежут его от возможности привлекать долг в валюте.«Возможно, решили не ждать дополнительных санкций, которые наверняка будут, но пока отложились», - сказал Bloomberg трейдер BCS Global Markets в Лондоне Алексей Черницер.С учетом того, как прошла сделка, - ее скорость и наличие всего одного организатора, вызывает вопросы как рыночный характер размещения, так и широта спроса, пишут аналитики Росбанка.«Тестовое размещение прошло не самым лучшим образом, спрос небольшой, и при внезапной потребности в деньгах выйти на рынок суверенного долга можно, но придется давать приличный дисконт», - резюмирует Бодрова из «Альпари».В последний раз Россия размещала семилетние облигации, номинированные в евро в 2013 году. Ставка купона по ним составляет 3,625%, бумага торгуется выше номинала с Z-спредом, близким к своему историческому минимуму. При этом доходность долларовых бондов России с погашением в 2047 году превышает 6%, достигла рекордного уровня с момента размещения в июне прошлого года.Как и предполагалось, рост курса безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка начал терять темп. При этом стоит подчеркнуть очевидное снижение объема проводимых долларовых интервенция с платформы Matching. Если накануне регулятор «с присными» добавил на рынок до $90,0 млн., нынче затраты казенных банков, которые первые начали продажи, и НБУ, подключившегося после 11.30 Киева, были заметно ниже.Наличный рынок, продемонстрировавший накануне очень динамичную коррекцию, в среду по сути «топтался» на месте, сопровождаясь преимущественно равновесной торговлей на достигнутых ко вторничному закрытию уровнях. Иначе говоря, «наличка» вошла в боковой тренд, ожидая там валютный межбанк, которому не дают покоя военное положение, рост гривневой ликвидности и попытки непоседливых спекулянтов еще раз «качнуть» рынок.Думаю, замедление роста курса безналичного доллара будет продолжено в сопровождении снижения объема долларовых интервенций до начала нового месяца. Если раньше заметным «бычьим» драйвером для безналичного доллара был его «наличный «родственник», нынче этот вопрос снят с повестки дня, давая шанс на постепенное втягивание безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.А в первых числах декабря следует ожидать активизации покупок СКВ нерезидентами.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 68999 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4405 раз. Подякували: 7976 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 27.11.18

дядя Caша » Вів 27 лис, 2018 13:45 0 129

дядя Caша Вів 27 лис, 2018 13:45 Итоги: Прогнозы 26.11.18

дядя Caша » Пон 26 лис, 2018 13:39 0 138

дядя Caша Пон 26 лис, 2018 13:39 Итоги: Прогнозы 23.11.18

дядя Caша » П'ят 23 лис, 2018 13:15 0 353

дядя Caша П'ят 23 лис, 2018 13:15