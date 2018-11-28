Итоги: Прогнозы 28.11.18

Все будет зависеть от данных, а именно: как снижение безработицы повлияет на усиление инфляционного давления.
Заместитель председателя Федерального резерва Ричард Кларида сказал, что постепенный подъем процентных ставок центральным банком продолжится, приближая денежно-кредитную политику США к ее долгосрочной цели.
«По мере приближения экономики к обоим целям, обозначенным в мандате ФРС, риски становятся более симметричными и менее искаженными в сторону экономического спада, как это было три года назад в момент старта монетарного ужесточения», - заявил Кларида на Ежегодной конференции в The Clearing House and Bank в Нью-Йорке во вторник.
Постепенное повышение ставок позволяет ФРС «накапливать больше информации о достижении конечной цели нашей политики: снижения уровня безработицы и повышения инфляции до 2-процентной цели», - сказал он. Столкнувшись с замедлением роста мировой экономики, некоторые экономические субъекты сокращают деловые инвестиции и вложения в недвижимость. На этом фоне чиновники ФРС пытаются сообщить, как выходящие экономические данные будут определять путь денежно-кредитной политики на протяжении следующего года. Председатель ФРС Джером Пауэлл планируется выступить в Нью-Йорке в среду.
В своих замечаниях Кларида сказала, что ФРС по мере поступления новых данных будет корректировать свои оценки нейтральной процентной ставки с учетом того, как низкий уровень безработицы согласуется со стабильными ценами. Тем не менее, ставки сейчас «намного ближе к области» нейтральных, чем в декабре 2015 года, когда ФРС начала цикл повышения ставок.
Подъем ставок ФРС был предсказуемым процессом в минувшие годы: они повышались один раз в квартал с декабря 2017 года. Центральный банк США повысит базовую кредитную ставку в четвертый раз в этом году, когда соберется 18-19 декабря, согласно рынкам фьючерсов, которые допускают 76-процентный шанс этого.
Однако инвесторы скептически относятся к дальнейшему повышению ставок, которое прогнозирует ФРС, согласно сентябрьской точечной диаграмме. Это прогноз предполагает три дополнительных подъема в 2019 году.
В речи Клариды говорилось, что поступающие экономические отчеты будут иметь решающее значение для определения темпов ужесточения политики ФРС на следующий год. Так что сентябрьский прогноз действительно может выглядеть слишком оптимистичным.
В то время как крупнейшая экономика в мире остается сильной по большинству индикаторов, в последнее время появились некоторые признаки замедления, в том числе более слабый рынок жилья и капитальные затраты, которые ранее в этом году способствовали росту. Промышленные заказы в США на товары длительного пользования, исключая военные и заказы самолетов, сокращались в октябре на протяжении третьего месяца подряд. Кларида присоединился к коллегам по ФРС в сентябре, озвучив осторожность в связи с замедлением роста объема инвестиций в оборудование и программное обеспечение в III квартале.
«Один отчет не создает тенденцию, но улучшение деловых инвестиций необходимо, чтобы поддержать высокий рост производительности труда последних кварталов», - сказал он.
Комментарии Клариды пришлись на время, когда рост цен приближается к таргету ФРС по инфляции.
«Хотя мой базовый сценарий заключается в сохранении этой модели, важно следить за показателями инфляционных ожиданий, чтобы подтвердить, что домохозяйства и компании ожидают стабильности цен», - сказал он.
Кларида сказал, что инфляционные ожидания в опросе Университета Мичигана находятся в пределах, соответствующих стабильности цен, но в его нижней части, и что рыночный показатель - предпочтительный ценовой показатель ФРС (дефлятор потребительских расходов PCE) - находится «на уровне чуть ниже 2%».
США: Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в сентябре вырос на 5,5% г/г.
Индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller в сентябре вырос на 5,5% г/г против 5,7% в августе. В течение последних двух лет цены на жилье растут быстрее доходов и инфляции. Цены на жилье стали расти медленнее на фоне повышения процентных ставок и увеличения предложения домов. Индекс цен для 10 крупных городах в сентябре вырос на 4,8% г/г после роста на 5,2%. Индекс для 20 мегаполисов вырос на 5,1%. Цены на жилье в Лас-Вегасе росли быстрее всего на 13,5% г/г, в Сан-Франциско недвижимость подорожала на 9,9% г/г, в Сиэтле на 8,4%.
Скандал с Украиной путает карты российскому ЦБ.
Инцидент между Россией и Украиной на этой неделе усилил неопределенность вокруг решения по процентной ставке в следующем месяце, которое и так очень трудно предсказать.
Всплеск напряженности в Керченском проливе вызвал новый скачок волатильности рубля, когда тот только начал стабилизироваться после распродажи ранее в этом году. Дальнейшее ослабление валюты может склонить центробанк в пользу еще одного повышения ставки в попытке отразить инфляционные риски, как это произошло в сентябре.
«Направление ставок на данный момент довольно неясно - вы увидите, что некоторые ждут повышения, некоторые снижения, некоторые сохранения, - говорит Лиза Ермоленко, экономист Barclays Capital в Лондоне. - Банку России действительно нравится удивлять рынок, так как это позволяет ему оказывать большее влияние на валюту».
Собственные сигналы центробанка усилили неопределенность: монетарные власти настаивают на том, что Россия не находится в цикле ужесточения, но также предупреждают, что инфляционные риски могут привести к новым повышениям ставки. Инвесторы и аналитики могут получить больше подсказок от председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая выступит в среду в Москве.
Они также будут внимательно следить за любыми намеками о возобновлении покупок иностранной валюты на миллиарды долларов, сигнал по которым Набиуллина обещала предоставить до конца года. Покупки валюты были приостановлена в августе, чтобы помочь остановить падение рубля. Еще один непредвиденный фактор - это падение цен на нефть, которое до сих пор не оказало большого влияния на валюту крупнейшего в мире энергоэкспортера, но может это сделать, если снижение продолжится.
Три экономиста в опросе Bloomberg ожидают ужесточения в декабре, в то время как семь прогнозируют, что ставка остается на уровне 7,5%. Ожидается, что инфляция вырастет примерно до 4% в этом году и может достичь пика в 6 процентов в первой половине следующего года, говорит центробанк.
«Я не вижу необходимости в дальнейших повышениях, - сказал Виктор Сабо, управляющий Aberdeen Standard Investments в Лондоне, который инвестирует в российские облигации. - Самое главное - это сказать рынку, что они не нервничают по поводу курса рубля».
Крупный бизнес не поверил в план ускорения российской экономики.
Объявленный правительством план ускорения российской экономики, которая с 2008 года находится в зоне стагнации, отставая как развитых, так и от развивающихся стран, останется на бумаге.
Такое мнение высказали 70% представителей крупнейших российских компаний, принявших участие в опросе PwC.
Исследование, охватившее более тысячи топ-менеджеров, показало, что именно государство, по мнению бизнеса, является тормозом для экономического развития.
60% респондентов заявили, что не доверяют действиям правительства, 88% сообщили, что вести бизнес в стране «сложно» или «очень сложно», каждый четвертый пожаловался, что ситуация за последние годы не претерпела изменений в лучшую сторону.
Основным препятствием для развития бизнес называет чрезмерное налогообложение» - эту проблему на первое место поставили 19% респондентов.
Еще 12% пожаловались на «административные барьеры», 11% - на общую «политику государства в отношении бизнеса».
При этом почти половина топ-менеджеров считают, что поставленная Путиным задача - увеличить ВВП на душу населения в 1,5 раза за 6 лет - выполнима.
Для этого требуется реформа госуправления. Однако в ее реалистичность верит меньшинство. 60% опрошенных считают, что эффективных изменений в системе не будет.
59% не верят также, что состоится сколь-нибудь значимая реформа образования и здравоохранения, которые также объявлены в качестве приоритетов на ближайший 6-летний срок.
70% топ-менеджеров жалуются на коррупцию, при этом практически каждый четвертый (23%) говорит, что за последние годы она выросла.
«Главные проблемы, похоже, не меняются годами, - резюмирует итоги опроса управляющий партнер PwC в России Игорь Лютаков. - Это жалобы на чрезмерное налогообложение, административные барьеры/бюрократию, постоянные изменения в законодательстве, коррупцию».
«Большинство руководителей компаний убеждены, что темпы роста ВВП России будут ниже среднемировых показателей и через год, и через три, и через шесть лет», - констатирует он: число тех респондентов, которые рассчитывают, что темпы роста российского ВВП будут опережать среднемировые, ни в одном из случаев не превышает 10%.
Россия попросила в Европе валюту, опасаясь скорых санкций.
На фоне обострения конфликта с Украиной и угрозы дальнейшего ужесточения санкций Запада правительство России неожиданно решило выйти на рынок внешних займов.
Во вторник Минфин впервые за 5 лет предложил инвесторам суверенные облигации в евро. Размещение проходило со скоростью спецоперации: без предварительной «рекламы» в виде road show около 10.00 Киева Минфин открыл книгу заявок на бумаги с погашением в декабре 2025 года, ориентируя потенциальных покупателей на доходность 2,875-3% годовых.
Вечером ведомство отчиталось о результатах: удалось занять Є1 млрд. под 3% годовых. Единственным организатором размещения выступал «ВТБ Капитал».
«Все было сделано очень быстро», - констатирует аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
«Покупатели приобретали долг без ажиотажа», - добавляет она: Є1 млрд. не «самая весомая сумма», а ставка, которую придется платить, оказалась максимально возможной из предложенного Минфином диапазона.
Всего три недели назад замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Россия в принципе не планирует до конца года снова возвращаться к внешним займам. Но сменить позицию и поторопиться Минфин, вероятно, заставила угроза санкций, которые в случае введения полностью отрежут его от возможности привлекать долг в валюте.
«Возможно, решили не ждать дополнительных санкций, которые наверняка будут, но пока отложились», - сказал Bloomberg трейдер BCS Global Markets в Лондоне Алексей Черницер.
С учетом того, как прошла сделка, - ее скорость и наличие всего одного организатора, вызывает вопросы как рыночный характер размещения, так и широта спроса, пишут аналитики Росбанка.
«Тестовое размещение прошло не самым лучшим образом, спрос небольшой, и при внезапной потребности в деньгах выйти на рынок суверенного долга можно, но придется давать приличный дисконт», - резюмирует Бодрова из «Альпари».
В последний раз Россия размещала семилетние облигации, номинированные в евро в 2013 году. Ставка купона по ним составляет 3,625%, бумага торгуется выше номинала с Z-спредом, близким к своему историческому минимуму. При этом доходность долларовых бондов России с погашением в 2047 году превышает 6%, достигла рекордного уровня с момента размещения в июне прошлого года.
Как и предполагалось, рост курса безналичного доллара на торгах отечественного валютного межбанка начал терять темп. При этом стоит подчеркнуть очевидное снижение объема проводимых долларовых интервенция с платформы Matching. Если накануне регулятор «с присными» добавил на рынок до $90,0 млн., нынче затраты казенных банков, которые первые начали продажи, и НБУ, подключившегося после 11.30 Киева, были заметно ниже.
Наличный рынок, продемонстрировавший накануне очень динамичную коррекцию, в среду по сути «топтался» на месте, сопровождаясь преимущественно равновесной торговлей на достигнутых ко вторничному закрытию уровнях. Иначе говоря, «наличка» вошла в боковой тренд, ожидая там валютный межбанк, которому не дают покоя военное положение, рост гривневой ликвидности и попытки непоседливых спекулянтов еще раз «качнуть» рынок.
Думаю, замедление роста курса безналичного доллара будет продолжено в сопровождении снижения объема долларовых интервенций до начала нового месяца. Если раньше заметным «бычьим» драйвером для безналичного доллара был его «наличный «родственник», нынче этот вопрос снят с повестки дня, давая шанс на постепенное втягивание безналичной пары доллар-гривня в полосу относительной стабильности.
А в первых числах декабря следует ожидать активизации покупок СКВ нерезидентами.
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