Итоги: Прогнозы 29.11.18

Центральным событием должна стать выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в Экономическом клубе Нью-Йорка в 19.00 Киева, и пресс-конференция после. В комментариях главы ЦБ рынки будут искать намеки на то, что в декабре ФРС не будет менять ставку. ВВП США показал рост на 3,5% годовых, сообщили в среду в Министерстве торговли США. Прибыли американских компаний после уплаты налогов выросли на 3,3% г/г.
Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла.
- ФРС нужны оценки потенциала экономики, они не точные;
- Оценки нейтральной процентной ставки и максимальной занятости очень неопределенные;
- Постепенное повышение ставок является целесообразным при экономической неопределенности;
- При неопределенности, мы двигались постепенно и учимся по мере движения;
- Денежная политика не имеет идеального инструмента для действий с финансовыми дисбалансами;
- Лучше всего разбираться с рисками для финансовой стабильности с помощью политики регулирования;
- Не следует возлагать задачу поддержания финансовой стабильности на денежную политику;
- Не рассматривает финансовые уязвимости как повышенные;
- Расширение не продлится вечно, если Вы не в Австралии, где 27 год
расширения;
- Не знает, какое событие может повлечь следующее снижение экономики;
- ФРС должна думать о финансовой стабильности, принимая решения по ставкам;
- Риски для финансовой стабильности находятся на умеренном уровне;
- Крупные банки США обладают достаточным капиталом и ликвидностью на случай резкого сокращения кредитования бизнеса;
- Финансовые организации и рынки сейчас более устойчивы, чем до кризиса;
- Долг домохозяйств, скорее всего, не будет угрозой в случае ухудшения экономической ситуации;
- Есть причины для беспокойства в отношении долга корпоративного сектора;
- Наиболее закредитованные компании сильнее всего увеличили долговые обязательства;
- Задолженность корпоративного сектора пока вряд ли представляет опасность для финансовой системы.
- Процентные ставки только немного ниже нейтрального диапазона;
- Нет заранее установленной траектории денежной политики;
- Влияние повышений ставок неопределенное, может потребоваться год или более, чтобы это увидеть;
- Постепенный темп означает балансировать риски слишком быстрого или слишком медленного повышения;
- Процентные ставки по-прежнему низкие по историческим стандартам;
- Постепенные повышения балансируют риски для прогноза;
- Очень понравится экономическая перспектива США;
- Ожидает крепкого экономического роста США, низкой занятости и инфляции около целевого уровня;
- Уделяют очень пристальное внимание экономическим данным;
- Обеспокоены корпоративными заимствованиями с плечом, что может усугубить экономический спад;
- Нет опасных эксцессов на фондовом рынке.
Глава ФРС намекнул на паузу в ужесточении политики.
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что процентные ставки находятся «чуть ниже» так называемого нейтрального диапазона, смягчив свои предыдущие комментарии, которые, как казалось, предполагали более отдаленную перспективу, и вызвав предположения о том, что центробанк все больше открыт для паузы в ужесточении в следующем году.
Уолл-стрит встретила эту новость ростом казначейских облигаций и максимальным подъемом основных фондовых индексов США с марта. Ремарка «чуть ниже» смягчила комментарии прошлого месяца, которые рынки восприняли как сигнал более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Выступая 3 октября, Пауэлл сказал, что «мы можем превысить нейтральный уровень. Но на данный момент мы, возможно, слишком далеки от нейтральности».
В своем выступлении в среду в Экономическом клубе Нью-Йорка Пауэлл сказал, что ставка ФРС находится «чуть ниже широкого диапазона оценок того уровня, который был бы нейтральным для экономики, то есть не ускорял и не замедлял рост».
Если ставки близки к уровню, который монетарные власти в итоге определяют как нейтральный, то это может сигнализировать о том, что ФРС будет действовать менее активно, чем прогнозировалось ранее. Евро-долларовые фьючерсы отреагировали на комментарий Пауэлла усилением ожиданий, что ФРС повысит ставку только один раз в следующем году.
Комментарии Пауэлла по поводу экономики и денежно-кредитной политики были расценены как подтверждение курса на повышение ставки в декабре с текущих 2-2,25%. Однако в них было мало явных подсказок о том, сколько именно повышений, по его мнению, потребуется в 2019 году. Пауэлл повторил свою точку зрения, что ФРС должна будет особенно чутко реагировать на поступающие экономические данные.
«Мы также знаем, что экономические последствия нашего постепенного повышения ставок неопределенны, и может потребоваться год или больше, чтобы они полностью реализовались», - сказал он. «Хотя прогнозы участников FOMC основаны на наших лучших оценках перспектив, нет никакой заранее установленной траектории монетарной политики», - сказал Пауэлл, имея в виду Федеральный комитет по открытым рынкам, который устанавливает процентные ставки.
USD: выступление Пауэлла не такое «мягкое» по тону, как, кажется, воспринял рынок, - CIBC.
В CIBC Research комментируют реакцию на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла: «Председатель ФРС дал немного комфорта тем, что считает, что ставка по федеральным фондам 4% была бы слишком высокой, сказав, что ставки сейчас «только немного ниже» нейтральных, и подчеркнув, что нет заранее заданной траектории.
Но помните, что последнее сообщение FOMC утверждало, что ставки должны стать выше нейтральной для достижения в итоге неинфляционного уровня занятости, который, как они полагают, выше, чем текущий уровень безработицы. Он по-прежнему видит много похожего в отношении перспективы экономики США, сообщение, которое соответствовало бы новому повышению ставки в декабре. Более того, он не использовал эту возможность, чтобы указать на признаки замедления (экономики) ни в США, ни во всем мире.
Таким образом, хотя наш прогноз — только 2 повышения ставки в следующем году (значительно ниже последнего прогноза членов FOMC), и смягчение политики в 2020 г., мы не рассматриваем его выступление как столько «мягкое» по тону, как рынок, кажется, его воспринял. Большая часть его комментарием была сфокусирована на финансовой стабильности, при том, что ФРС видит, что финансовый сектор имеет крепкую базу, цены активов выглядят разумными, но выражены некоторые опасения в отношении качества долга корпораций.»
Перекупленность безналичного доллара на украинском межбанковском валютном рынке сыграла с держателями СКВ злую шутку. Под давлением «зеленых медведей» наличного рынка, энтузиазм которых поддерживался дефицитом гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), а также установившихся по состоянию на 11.15 Киева максимальных котировок «зеленой» СКВ, которая стала после этого «никому не интересной», в безналичной паре доллар-гривня случился разворот тренда, триггером которого стала мизерная, судя по всему, «анонимная» долларовая интервенция регулятора. Это спровоцировало лавинообразный процесс снижения цен «зеленого» безнала агрессивными предложениями боявшихся потерь на курсе экспортеров, у которых прежде из-за широкого гривневого ресурса не было необходимости продавать СКВ помимо обязательных сделок. Энтузиазм вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» был настолько высок, что цена «зеленого» безнала обвалилась ниже котировок наличного доллара.
Мы не исключаем терминацию стартовавшей 29 ноября коррекции безналичного доллара или, как минимум, ее замедление. На поверхности лежат две основные причины этого варианта развития сюжета: «пятничный синдром», предписывающий вхождение заметной части игроков накануне выходных в «старый надежный» доллара и высоковероятное начало уже на новой неделе, в первых числах декабря, сезона репатриации дивидендов нерезидентами.
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