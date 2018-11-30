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та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 30.11.18 Итоги: Прогнозы 30.11.18 + Додати

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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:36 Итоги: Прогнозы 30.11.18



- Почти все руководители денежной политики сказали, что повышение ставки обоснованно «очень скоро», если данные по занятости и инфляции в США будут соответствовать или быть более сильными, чем текущие ожидания;

- Обсуждали изменения выражений по «дальнейшим постепенным» повышениям;

- Несколько руководителей выразили опасения в отношении момента повышений ставок;

- Многие сказали, что может быть уместно на нескольких предстоящих заседаниях начать уделять больше внимания оценки поступающих (экономических) данных;

- Обсуждали долгосрочную структуру для денежной политики, включая изменение на таргетирование ставки фондирования банков overnight, а не эффективной ставки по федеральным фондам;

- Почти все официальные лица ФРС сказали, что постепенные повышения ставки соответствуют целям;

- Несколько сказали, что процентные ставки могут уже быть около нейтрального уровня;

- Несколько выразили опасения в отношении низкой инфляции;

- Разошлись во мнениях о потенциале дальнейшего роста доли экономически активного населения;

- Многие считают, что рост зарплат соответствует тенденциям (изменения) производительности и инфляции;

- Несколько отметили рост неопределённости в отношении перспективы экономики;

- Некоторые считают, что более высокий курс доллара представляет риск в сторону снижения для экономики и инфляции в США;

- Несколько руководителей обеспокоены высокой долговой нагрузкой компаний;

- Согласны, что перспективы экономики в целом сбалансированы;

- Финансовые условия стали более жесткими с момента предыдущего заседания;

- Прогноз экономистов ФРС по росту ВВП в 2018 г. почти не изменился;

- Экономисты ФРС прогнозируют немного более медленный роста ВВП во второй половине 2018 г.;

- Экономисты ФРС ожидают более медленного роста ВВП в среднесрочной перспективе;

- Прогнозы экономистов ФРС по безработице и инфляции существенно не изменились;

- Экономисты ФРС считают, что риски для прогнозов в ВВП, безработице, инфляции в целом сбалансированы.



Согласно данным протокола заседания Комитета открытого рынка ФРС США, началось обсуждение того, когда будет приостановлен процесс повышения ставок. В то же время большинство членов комитета согласны с тем, что следующее повышение произойдет достаточно скоро.



Согласно данным CME Group's FedWatch, в следующем году ожидается лишь одно повышение ставок в США. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.010 пункта до уровня 2,040%.



Вероятность повышения ставки в еврозоне к концу 2019 года также снизилась со 100% в начале месяца до примерно 70%. Вслед за снижением доходности в США доходность 10-летних бумаг в Германии упала до минимума за три месяца. Отмечается снижение доходности и в Италии.



В четверг необходимо отметить неожиданное увеличение числа заявлений на пособие и снижение чистого ценового индекса личного потребления в США. Вчера количество продаж новых домов упало до минимума за два с половиной года. Эти данные после вчерашних заявлений Пауэлла увеличивают вероятность того, что процесс повышения ставок может замедлиться.



Президент США Трамп заявил, что потребуется еще много времени для того, чтобы договориться о торговых отношениях с Китаем. Он призвал американские компании производить товары дома, чтобы не зависеть от ввозных тарифов.



Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 2,3% до отметки $51,45 за баррель. Рост индексов Dow Jones и S&P 500 в среду стал самым значительным в процентном отношении за последние восемь месяцев.



В пятницу и в субботу в Аргентине пройдет встреча Большой двадцатки, во время которой должна состояться встреча президента США и председателя КНР.



Повышение ставок и перспективы доллара – MUFG.



Аналитики MUFG Research обсуждают перспективы доллара США в свете комментариев ФРС Пауэлла в среду, которые послали доллар США резко вниз на фоне его четкого сигнала о том, что ФРС становится более осторожным в отношении дальнейшего повышения ставок.

«Это очевидный сдвиг в оценках, учитывая, что ФРС не скорректировала денежно-кредитную политику за этот период. В обновленном решении говорится, что ужесточение ФРС может не пойти дальше, и это могло бы подготовить участников рынка к потенциальной паузе в цикле повышения ставок после того, как в декабре будет еще одно повышение. Повышение ставки в декабре по-прежнему рассматривается как почти свершившийся факт, но его можно будет рассмотреть как смягчающее повышение, если обновленные прогнозы ФРС понизят число запланированных повышений на следующий год с 3 в настоящее время до 2. В целом, ясный голубиный сдвиг тона ФРС должен помочь снизить повышательные риски для уже завышенного доллара США, что поддерживает наш прогноз об изменении динамики доллара США в предстоящем году», - считают в MUFG.



США: Личные расходы в октябре +0,6% м/м.



Личные расходы американцев в октябре показали рост на 0,6% м/м - максимум с марта. Личные доходы американцев до уплаты налогов выросли на 0,5% м/м - самый значительный рост с января. Экономисты ждали роста расходов и доходов на 0,4%. Доля личных сбережений в октябре была 6,2% с 6,3% в сентябре. Показатели расходов домохозяйств получают поддержку благодаря доходам и низкой безработице.



США: Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 10 000 до 234 000.



Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 10 000 до 234 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок будет 220 000. Среднее число заявок за четыре недели выросла на 4750 до 223 250.



Хотя число заявок было максимальным с мая, данные могут быть искажены празднованием Дня Благодарения или недавними лесными пожарами в Калифорнии. Число заявок выросло после касания минимума за 49 лет 202000 в середине сентября, рост спровоцировали ураганы на юге США. В целом на рынке труда спроса значительно превышает предложение. Поэтому компании не хотят увольнять работников. В октябре безработица составляла 3,7%, оставаясь на самом низком уровне почти за полвека. Число повторных заявок выросло на 50 000 до 1 710 000.



Доверие компаний еврозоны в ноябре осталось на высоких уровнях.



Доверие компаний еврозоны в ноябре осталось на высоких уровнях. Только в Италии из-за разногласий по проекту бюджета на 2019 год выросла стоимость заимствований для компаний. Введение нового налога на топливо во Франции не отразилось на настроениях.



Беспокойство вызывает выход Великобритании из ЕС в 2019 году без нового торгового соглашения. Индекс настроений в экономике еврозоны в ноябре упал до 109,5 с 109,7 в октябре. Экономисты прогнозировали падение показателя до 109,0.

Индекс настроений в экономике еврозоны в намного выше долгосрочного среднего значения, хотя и ниже, чем год назад. Настроения в секторе услуг и сфере строительства без изменений, в настроения компаний производственного сектора и сектора розничной торговли улучшились.



Президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний готов ввести новые пошлины на импорт автомобилей.



Гармонизированный индекс потребительских цен Германии в ноябре вырос на 2,2%.



Гармонизированный индекс потребительских цен Германии в ноябре вырос на 2,2% после роста на 2,4% в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 2,3% в ноябре. Рост цен в энергетическом секторе на 9,3% г/г, годовой рост цен на продукты питания и услуги в ноябре снизился до 1,4% и 1,5% соответственно.



Рынок труда Германии остается сильным/



Рынок труда Германии остается сильным, так число заявок на пособие по безработице упала сильнее прогнозов до нового минимума, что стимулирует частное потребление и увеличивает налоговые поступления. Число заявок на пособие по безработице в Германии в ноябре сократилось на 16 000. Экономисты ждали падения на 10 000. Уровень безработицы в ноябре упал до 5,0% - минимум с января 1992 года. Сильный спрос на рабочую силу показатель увеличения числа вакансий по сравнению на 35 000 за год до 807 000. Число безработных в ноябре без коррекции 2 186 000 с 2 204 000.



Каждый десятый рубль пенсионных накоплений россиян сгинул в «токсичных» активах.



Практически десятый рубль пенсионных накоплений россиян, вложенных в систему негосударственных пенсионных фондов, был инвестирован в активы низкого качества.



Об этом в четверг сообщил ЦБ РФ в обзоре финансовой стабильности за II - III кварталы. По данным центробанка, доля низкокачественных активов в портфелях пенсионных накоплений на 30 сентября составляла 9%, а в портфеле пенсионных резервов достигла 28%.



Такую часть средств НПФ инвестировали в активы без рейтинга и с повышенным риском. В начале 2018 года фондам пришлось признать крупные убытки по ряду таких сделок. Произошла с «реализация кредитного риска», констатирует ЦБ: некоторые вложения обесценились, другие пришлось полностью списать.

Это ударило по результатам НПФ. За первое полугодие доходность инвестирования накоплений населения упала с 6,3% до 4,3% и едва оказалась ниже инфляции, которая к ноябрю, согласно Росстату, достигла 3,9%.



При этом в среднем кредитное качество портфелей пенсионных накоплений улучшилось, отметил ЦБ. Это произошло за счет роста вложений в государственный сектор (за 9 месяцев 2018 г. - с 24,3% до 37,5%), что было обусловлено привлекательной доходностью ОФЗ, а также необходимостью прохождения фондами стресс-тестов.



В результате впервые за все время доля вложений пенсионных накоплений в госсектор превысила долю вложений в финансовый сектор (по состоянию на 30 сентября доли составили 37,5% и 27,4% соответственно), говорится в обзоре регулятора.



Похоже, в последний день осени на участников валютного межбанка снизошло всеобщее «просветление» - ранее игравшие на повышение пары доллар-гривня игроки «вдруг» осознали «перекупленность» доллара, инициировав его масштабные продажи и обвалив цены «американца».

Собственно, признаки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала появились еще в четверг, после 11.15 Киева, когда участники торгов увидели отсутствие перспектив в дальнейшей пролонгации взвинчивания долларовых цен.



Полагаю, в этом «просветлении» немалая заслуга наличного рынка, инициировавшего коррекцию пары доллар-гривня раньше под давлением клиентов, отказывавшихся приобретать СКВ по завышенным ценам. Не исключено, в подобном ключе действовала и часть импортеров на межбанке.



Последовавшее обвальное падение долларовых цен на валютном межбанке подтвердило исключительно спекулянтский характер предшествовавшего пятнице роста курса безналичного доллара, не имевшего ничего общего с рыночными реалиями.



Полагаю, пятничное вмешательство регулятора в торги может служить сигналом «согласии» НБУ на консолидацию текущих цен безналичного «американца» на уровнях вблизи отметки 28,00 UAH/USD или чуть выше. Есть вероятность, что остановить возможную коррекцию безналичного доллара в этом районе на ближайших торгах межбанка помогут покупки СКВ нерезиденты, у которых в первых числах декабря начнется сезон репатриации дивидендов. С другой стороны играть на стороне «зеленых медведей» будет терминация периода компенсации НДС Казначейством, который чрезмерно затянулся, являясь дополнительным источником дискомфорта на межбанке.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Вышел протокол заседания FOMC США 8 ноября.- Почти все руководители денежной политики сказали, что повышение ставки обоснованно «очень скоро», если данные по занятости и инфляции в США будут соответствовать или быть более сильными, чем текущие ожидания;- Обсуждали изменения выражений по «дальнейшим постепенным» повышениям;- Несколько руководителей выразили опасения в отношении момента повышений ставок;- Многие сказали, что может быть уместно на нескольких предстоящих заседаниях начать уделять больше внимания оценки поступающих (экономических) данных;- Обсуждали долгосрочную структуру для денежной политики, включая изменение на таргетирование ставки фондирования банков overnight, а не эффективной ставки по федеральным фондам;- Почти все официальные лица ФРС сказали, что постепенные повышения ставки соответствуют целям;- Несколько сказали, что процентные ставки могут уже быть около нейтрального уровня;- Несколько выразили опасения в отношении низкой инфляции;- Разошлись во мнениях о потенциале дальнейшего роста доли экономически активного населения;- Многие считают, что рост зарплат соответствует тенденциям (изменения) производительности и инфляции;- Несколько отметили рост неопределённости в отношении перспективы экономики;- Некоторые считают, что более высокий курс доллара представляет риск в сторону снижения для экономики и инфляции в США;- Несколько руководителей обеспокоены высокой долговой нагрузкой компаний;- Согласны, что перспективы экономики в целом сбалансированы;- Финансовые условия стали более жесткими с момента предыдущего заседания;- Прогноз экономистов ФРС по росту ВВП в 2018 г. почти не изменился;- Экономисты ФРС прогнозируют немного более медленный роста ВВП во второй половине 2018 г.;- Экономисты ФРС ожидают более медленного роста ВВП в среднесрочной перспективе;- Прогнозы экономистов ФРС по безработице и инфляции существенно не изменились;- Экономисты ФРС считают, что риски для прогнозов в ВВП, безработице, инфляции в целом сбалансированы.Согласно данным протокола заседания Комитета открытого рынка ФРС США, началось обсуждение того, когда будет приостановлен процесс повышения ставок. В то же время большинство членов комитета согласны с тем, что следующее повышение произойдет достаточно скоро.Согласно данным CME Group's FedWatch, в следующем году ожидается лишь одно повышение ставок в США. Доходность 10-летних облигаций в США упала на 0.010 пункта до уровня 2,040%.Вероятность повышения ставки в еврозоне к концу 2019 года также снизилась со 100% в начале месяца до примерно 70%. Вслед за снижением доходности в США доходность 10-летних бумаг в Германии упала до минимума за три месяца. Отмечается снижение доходности и в Италии.В четверг необходимо отметить неожиданное увеличение числа заявлений на пособие и снижение чистого ценового индекса личного потребления в США. Вчера количество продаж новых домов упало до минимума за два с половиной года. Эти данные после вчерашних заявлений Пауэлла увеличивают вероятность того, что процесс повышения ставок может замедлиться.Президент США Трамп заявил, что потребуется еще много времени для того, чтобы договориться о торговых отношениях с Китаем. Он призвал американские компании производить товары дома, чтобы не зависеть от ввозных тарифов.Фьючерс на легкую нефть в США вырос на 2,3% до отметки $51,45 за баррель. Рост индексов Dow Jones и S&P 500 в среду стал самым значительным в процентном отношении за последние восемь месяцев.В пятницу и в субботу в Аргентине пройдет встреча Большой двадцатки, во время которой должна состояться встреча президента США и председателя КНР.Повышение ставок и перспективы доллара – MUFG.Аналитики MUFG Research обсуждают перспективы доллара США в свете комментариев ФРС Пауэлла в среду, которые послали доллар США резко вниз на фоне его четкого сигнала о том, что ФРС становится более осторожным в отношении дальнейшего повышения ставок.«Это очевидный сдвиг в оценках, учитывая, что ФРС не скорректировала денежно-кредитную политику за этот период. В обновленном решении говорится, что ужесточение ФРС может не пойти дальше, и это могло бы подготовить участников рынка к потенциальной паузе в цикле повышения ставок после того, как в декабре будет еще одно повышение. Повышение ставки в декабре по-прежнему рассматривается как почти свершившийся факт, но его можно будет рассмотреть как смягчающее повышение, если обновленные прогнозы ФРС понизят число запланированных повышений на следующий год с 3 в настоящее время до 2. В целом, ясный голубиный сдвиг тона ФРС должен помочь снизить повышательные риски для уже завышенного доллара США, что поддерживает наш прогноз об изменении динамики доллара США в предстоящем году», - считают в MUFG.США: Личные расходы в октябре +0,6% м/м.Личные расходы американцев в октябре показали рост на 0,6% м/м - максимум с марта. Личные доходы американцев до уплаты налогов выросли на 0,5% м/м - самый значительный рост с января. Экономисты ждали роста расходов и доходов на 0,4%. Доля личных сбережений в октябре была 6,2% с 6,3% в сентябре. Показатели расходов домохозяйств получают поддержку благодаря доходам и низкой безработице.США: Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 10 000 до 234 000.Число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 10 000 до 234 000, сообщило Министерство труда США. Экономисты прогнозировали, что число первичных заявок будет 220 000. Среднее число заявок за четыре недели выросла на 4750 до 223 250.Хотя число заявок было максимальным с мая, данные могут быть искажены празднованием Дня Благодарения или недавними лесными пожарами в Калифорнии. Число заявок выросло после касания минимума за 49 лет 202000 в середине сентября, рост спровоцировали ураганы на юге США. В целом на рынке труда спроса значительно превышает предложение. Поэтому компании не хотят увольнять работников. В октябре безработица составляла 3,7%, оставаясь на самом низком уровне почти за полвека. Число повторных заявок выросло на 50 000 до 1 710 000.Доверие компаний еврозоны в ноябре осталось на высоких уровнях.Доверие компаний еврозоны в ноябре осталось на высоких уровнях. Только в Италии из-за разногласий по проекту бюджета на 2019 год выросла стоимость заимствований для компаний. Введение нового налога на топливо во Франции не отразилось на настроениях.Беспокойство вызывает выход Великобритании из ЕС в 2019 году без нового торгового соглашения. Индекс настроений в экономике еврозоны в ноябре упал до 109,5 с 109,7 в октябре. Экономисты прогнозировали падение показателя до 109,0.Индекс настроений в экономике еврозоны в намного выше долгосрочного среднего значения, хотя и ниже, чем год назад. Настроения в секторе услуг и сфере строительства без изменений, в настроения компаний производственного сектора и сектора розничной торговли улучшились.Президент США Дональд Трамп заявил, что без колебаний готов ввести новые пошлины на импорт автомобилей.Гармонизированный индекс потребительских цен Германии в ноябре вырос на 2,2%.Гармонизированный индекс потребительских цен Германии в ноябре вырос на 2,2% после роста на 2,4% в октябре. Экономисты прогнозировали рост на 2,3% в ноябре. Рост цен в энергетическом секторе на 9,3% г/г, годовой рост цен на продукты питания и услуги в ноябре снизился до 1,4% и 1,5% соответственно.Рынок труда Германии остается сильным/Рынок труда Германии остается сильным, так число заявок на пособие по безработице упала сильнее прогнозов до нового минимума, что стимулирует частное потребление и увеличивает налоговые поступления. Число заявок на пособие по безработице в Германии в ноябре сократилось на 16 000. Экономисты ждали падения на 10 000. Уровень безработицы в ноябре упал до 5,0% - минимум с января 1992 года. Сильный спрос на рабочую силу показатель увеличения числа вакансий по сравнению на 35 000 за год до 807 000. Число безработных в ноябре без коррекции 2 186 000 с 2 204 000.Каждый десятый рубль пенсионных накоплений россиян сгинул в «токсичных» активах.Практически десятый рубль пенсионных накоплений россиян, вложенных в систему негосударственных пенсионных фондов, был инвестирован в активы низкого качества.Об этом в четверг сообщил ЦБ РФ в обзоре финансовой стабильности за II - III кварталы. По данным центробанка, доля низкокачественных активов в портфелях пенсионных накоплений на 30 сентября составляла 9%, а в портфеле пенсионных резервов достигла 28%.Такую часть средств НПФ инвестировали в активы без рейтинга и с повышенным риском. В начале 2018 года фондам пришлось признать крупные убытки по ряду таких сделок. Произошла с «реализация кредитного риска», констатирует ЦБ: некоторые вложения обесценились, другие пришлось полностью списать.Это ударило по результатам НПФ. За первое полугодие доходность инвестирования накоплений населения упала с 6,3% до 4,3% и едва оказалась ниже инфляции, которая к ноябрю, согласно Росстату, достигла 3,9%.При этом в среднем кредитное качество портфелей пенсионных накоплений улучшилось, отметил ЦБ. Это произошло за счет роста вложений в государственный сектор (за 9 месяцев 2018 г. - с 24,3% до 37,5%), что было обусловлено привлекательной доходностью ОФЗ, а также необходимостью прохождения фондами стресс-тестов.В результате впервые за все время доля вложений пенсионных накоплений в госсектор превысила долю вложений в финансовый сектор (по состоянию на 30 сентября доли составили 37,5% и 27,4% соответственно), говорится в обзоре регулятора.Похоже, в последний день осени на участников валютного межбанка снизошло всеобщее «просветление» - ранее игравшие на повышение пары доллар-гривня игроки «вдруг» осознали «перекупленность» доллара, инициировав его масштабные продажи и обвалив цены «американца».Собственно, признаки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала появились еще в четверг, после 11.15 Киева, когда участники торгов увидели отсутствие перспектив в дальнейшей пролонгации взвинчивания долларовых цен.Полагаю, в этом «просветлении» немалая заслуга наличного рынка, инициировавшего коррекцию пары доллар-гривня раньше под давлением клиентов, отказывавшихся приобретать СКВ по завышенным ценам. Не исключено, в подобном ключе действовала и часть импортеров на межбанке.Последовавшее обвальное падение долларовых цен на валютном межбанке подтвердило исключительно спекулянтский характер предшествовавшего пятнице роста курса безналичного доллара, не имевшего ничего общего с рыночными реалиями.Полагаю, пятничное вмешательство регулятора в торги может служить сигналом «согласии» НБУ на консолидацию текущих цен безналичного «американца» на уровнях вблизи отметки 28,00 UAH/USD или чуть выше. Есть вероятность, что остановить возможную коррекцию безналичного доллара в этом районе на ближайших торгах межбанка помогут покупки СКВ нерезиденты, у которых в первых числах декабря начнется сезон репатриации дивидендов. С другой стороны играть на стороне «зеленых медведей» будет терминация периода компенсации НДС Казначейством, который чрезмерно затянулся, являясь дополнительным источником дискомфорта на межбанке.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69094 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4415 раз. Подякували: 7983 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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