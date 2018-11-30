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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:40 Итоги: Валюта 30.11.18



По состоянию на 07.45 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex сохранялась на уровне предыдущего закрытия в $1230,4 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро слабо снижалась - на 0,08%, до $14,39 за унцию.



Основным фактором, который влияет на стоимость драгоценного металла в пятницу, остается курс доллара.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,01%, до 96,77 пункта. При этом ранее в пятницу он сохранялся на уровне закрытия предыдущего дня в 97,78 пункта.

Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках начинающегося саммита G20 в Аргентине и их переговоров по торговым вопросам.

«Участники рынка золота будут пристально следить за событиями на саммите G20 в эти выходные», - сказала аналитик Religare Securities Ltd. Сугандха Сахдева.



Курс доллара почти не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в пятницу утром, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед запланированной встречей лидеров США и Китая в рамках саммита G20.



По состоянию на 07.25 Киева курс евро к доллару рос до $1,1394 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1393 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥113,38 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,48 за доллар.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) сохранялся на отметке 96,78 пункта.



Участники торгов ждут встречи лидеров США и Китая в рамках двухдневного саммита G20 в Аргентине, который начинается в пятницу. Инвесторы надеются на положительный исход переговоров, способствующий разрешению торговых противоречий межу странами.



В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов в год.

В январе они должны увеличиться до 25%. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках встречи на саммите. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал «маловероятным», что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с 10% до 25%.



«Если пошлины останутся на уровне 10%, то вероятно ослабление доллара на фоне подъема рисковых настроений», - сказал главный операционный директор Rakuten Securities Ник Твидейл.



Золото в четверг немного восстановилось.

Цены на золото показали скромный прирост в четверг, поскольку индекс доллара США стабилизировался, а фондовые индексы США откатились через день после того, как индекс Dow Jones Industrial Average показал свою лучшую динамику за восемь месяцев.



По итогам торгов на СОМЕХ золото с февральской поставкой прибавило 60 центов, или 0,05%, до $1 230,40 за унцию. Оно выросло на 0,8% в среду.



В электронной торговле в четверг фьючерсные цены упали до $1 228,70, вскоре после того, как в течение нескольких минут после выход протоколов заседания Комитета по открытым рынкам выяснилось, что каждый член комитета согласен с повышением процентных ставок «довольно скоро».

«Как обычно, председатель ФРС представил« сбалансированный »анализ экономики США и заявил, что уязвимость финансовой системы не повышается», - сказал Крис Гаффни из TIAA Bank.



«Хотя инвесторы до сих пор рассматривали комментарии как долговечные, повышение ставок в декабре по-прежнему не подрывает ситуацию, и все указывает на то, что ФРС готова повысить ставки еще как минимум дважды в 2019 году», - сказал он. «Мы все еще не видели никаких указаний, что они остановятся в ближайшем будущем».



Это означает, что недавнее ралли золота может быть недолгим, сказал Гаффни.



Мартовское серебро упало на 5,3 цента, или 0,4%, до $14,402 доллара за унцию.

Январская платина потеряла почти 0,7% к $820,90 за унцию. Мартовский палладий потерял 50 центов до $1 151,40 за унцию



Американский доллар стабилизировался в четверг после волатильности, вызванной мягкой речью главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.



Индекс доллара США USDX слабо изменился, закрывшись на цифре 96,816 пункта.



Некоторая слабость доллара привела к тому, что его конкуренты подросли, особенно чувствительные к риску валюты и валюты развивающихся стран.

Снижение доллара в среду, которое было самым худшим однодневным процентным снижением с 1 ноября, было ответом на выступление главы ФРС Пауэлла, который сказал, что процентные ставки были «чуть ниже» нейтральных, что многие инвесторы восприняли как сигнал о том, что цикл повышения ставок может быть ближе к концу, чем ранее считалось.



Протоколы последнего заседания FOMC, опубликованного в четверг днем, показали, что члены FOMC уверены, что процентные ставки будут повышены в четвертый раз в этом году в декабре, но вот курс денежно-кредитной политики на 2019 год был менее определенным.



Британский фунт «потерял свой ранний рост из-за опасений, что предстоящее голосование по Brexit не пройдет парламент», - отмечает Дин Попплвелл из OANDA. Фунт снизился на $1,278 с $1,2824 в среду.



Евро скромно укрепился до $1,1384 против $1,1367 в конце среды.



Против японской иены доллар торговался вечером четверга на цифре ¥113,43 против ¥113,61 на предыдущем закрытии.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 30 ноября понизился на 10,07 коп. и составил 66,5335 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в среду относительно доллара на 16,37 коп., на торгах четверга понизился на 12,19 коп., оказавшись на уровне 28,3909 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 29-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 9,94 коп., составил 28,3606 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 29 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.01, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке выросла в цене, составив 28,39/28,42, а спустя 11 минут, доллар, сбавив темп роста, консолидировался на отметке 28,37/28,40 UAH/USD. Замедление роста СКВ уже на старте сессии стало следствием очевидной ее «перекупленности». Нереальные цены, поднятые спекулянтами не находили покупателей.

Тем не менее, спекулянты не оставляли попыток продать доллар по более высокому курсу, и это привело к касанию СКВ около 11.19 Киева отметки 28,40/28,41 UAH/USD. Очевидно, это переполнило чашу терпения НБУ, который провел долларовую интервенцию с платформы Matching по цене 28,39 UAH/USD, оказавшуюся триггером разворота тренда рынка «зеленого» безнала к динамичному снижению.

Действия НБУ дали понять спекулянтам, что рассчитывать на пролонгацию роста не стоит, а надо поторопиться с обязательными продажами, чтобы не потерять на курсе. С 11.50, с уровня 28,37/28,39 UAH/USD стартовала динамичная коррекция цен безналичного доллара на межбанке при поддержке «медвежьего» тренда на наличном рынке.



Поэтапное снижение курса безналичного «американца» привело его цену по состоянию на 13.10 к цифре 28,33/28,36 UAH/USD.



В районе этой отметки, на уровне 28,30/28,33 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 29 ноября.



Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,3909 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 28,3909 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 29 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 29 ноября, преломив тренд, все-таки вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, выросла значимость спекулятивной составляющей. До 11.30 экспортеры придерживали валюту дожидаясь максимума ее котировок, инициировав лишь после этого момента свои продажи. Иначе говоря, дефицита валюты на рынке не наблюдается, а ее подорожание в четверг стало следствием действий недобросовестных спекулянтов.



Во-вторых, до финиша месяца осталось мало времени, поэтому импортеры появлялись на межбанке с покупками СКВ для расчетов по своим контрактам.



В-третьих, на рынке стараниями Казначейства, компенсировавшего миллиардные суммы НДС, сформировалось гривневое изобилие, исключавшее продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды.



В-третьих, на игроков межбанка все еще оказывает психологическое давление военного положения в приграничных областях страны, а также не спадающая напряженность в районе Азова.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, с 11.30 на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.



Во-вторых, к четвергу на рынке скопился стараниями спекулянтов изрядный объем непроданной валюты, которую начали реализовывать высоким темпом после точечной интервенции регулятора.



В-третьих, приличная гривневая ликвидность давала возможность импортерам интенсивно приобретать СКВ уже на падающем ее курсе. Мы не исключаем, что в покупках участвовали и нерезиденты, у которых с новой недели стартует сезон репатриации дивидендов.



В-четвертых, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным: если накануне средневзвешенный курс «американца» вырос на 16,37 коп., нынче его «привес» составил 12,19 коп.



В-пятых, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, проведя СКВ-интервенцию с платформы Matching общим объемом до $40,0 млн.



Наличный рынок в течение четверга констатировал коррекцию в паре доллар-гривня еще более высоким темпом, чем «зеленый» безнал после 11.15. Никакой сенсации в этом нет, поскольку у наличного доллара на один «медвежий» дайвер больше. Во-первых. Наличного «американца» вниз толкали клиенты рынка, «впечатлившись» баксопадом» на валютном межбанке, а во вторых «зеленую» «наличку» просаживала нехватка гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). Как мы указывали ранее, во время ажиотажного спроса на наличный доллар в первые дни текущей недели обыватели и часть бизнеса вложились в долларовый кэш, приобретя его по запредельной цене. Эта цена в комплекте с паникой «вымыли» с рынка гривневую ликвидность. С одной стороны заставив скупившихся втридорога клиентов нынче «сдавать валюту» «по чем придется», усугубляя ее нисходящий тренд, с другой, экспансия гривнедефицита заставляла дилеров-неформалов заметно снижать действующие цены, экономя каждую гривню.



За исключением рынка столицы, констатировавшего по итогам четверга прогресс на участке ликвидности, остальные представители этого финансового бизнеса были вынуждены признать сохранение оборотов на «посредственном» уровне, как и накануне. Мы склонны винить в этом «застое» вышеупомянутую нехватку гривневого инструмента, значимость которой была настолько высока, что перевесила «позитив» от «медвежьего» тренда наличной пары доллар-гривня в течение 29 ноября.



Как водится, рынок Запорожья снова оказался «белой вороной» - по итогам дня на нем сформировалось некоторое преобладание клиентских оферов валюты. На рынках остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) наблюдалось итоговое равновесие покупок и продаж. Преимущественно в паре доллар-гривня.

Однако, как мы уже указали выше, эта сбалансированность не порадовала тружеников наличного валютного рынка бонусами на участке ликвидности.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-20,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), офера доллара в четверг упали на 13,0-22,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Харькова).



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального «американца» упали на 13,0-20,0 коп. (снова лидировал в снижении Харьков), позиция «предложение» стала ниже на 17,0-22,0 коп.



Пришло время оценить объективность «прогноза» наличного «неформального» рынка для ближайших торгов валютного межбанка. Полагаю, несмотря на то, что условия в которых пребывают межбанк и наличный рынок разительно отличаются (первый гривневым безналом с завидной регулярностью «подкармливает» Казначейство и отчасти Минфин, в то время как «наличка» варится в собственном соку, перманентно пребывая на гривневой диете), на сей раз, представляется, можно с заметным «доверием» отнестись к изрядному падению наличной пары доллар-гривня в течение 29-го, рассчитывая на экспансию этого настроения (пусть и в усеченной форме) на рынок «зеленого» безнала.

Нелишне указать на дополнительные аргументы нашего «доверия» к «прогнозу» наличного рынка. Во-первых, финишная стадия торгов «зеленым» безналом была лишена пресловутого «подскока дохлой кошки», валюта США даже в условиях упавшей ликвидности торгов 29-го теряла в цене, свидетельствуя об отказе спекулянтов играть на повышение.



Во-вторых, если накануне регулятор с присными потратил на СКВ-интервенции $90,0 млн., нынче для инициации разворота тренда к снижению понадобилось «всего лишь» $40,0 млн. В этом контексте, полагаю, нелишне уточнить очевидный факт, опровергающий мнение некоторых наших гуру, что именно долларовая интервенция НБУ обратила безналичный доллар к снижению. Думаю, точечная интервенция или интервенции НБУ стали теми самыми каплями, переполнившими чашу перекупленного к четвергу рынка безналичного доллара. Рынок безналичной пары доллар-гривня безусловно созрел для перемен, для которых было достаточно небольшого по нынешним временам толчка.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 29 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 29 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,30/28,40 UAH/USD, евро – 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня. Изначальное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня позволило местным дилерам в течение дополуденной части торгов ограничиться сужением спреда котировок наличного доллара. При этом откат на рынке безналичного доллара обеспечивал аналогичные настроения в наличной паре доллар-гривня.



Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,35-38/28,47-50 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра текущий нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня стал более «жестким» - коррекция цен катализировалась нехваткой гривневого ресурса в городе, стимулируя клиентский принос и дисконтирование действующих цен.



Дилеры Днепра успевали ценовыми ревизиями за рынком, сохранив итоговое равновесие покупок и продаж, однако дефицит нацвалюты и динамичная коррекция котировок не дали поднятья итоговой ликвидности выше уровня среды – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение 29 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре просели на 10,0-13,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп. Столь заметное снижение позиции «предложение» - следствие попыток дилеров розницы реанимировать клиентские покупки СКВ в условиях «медвежьего» рынка и нехватки гривни. Как, собственно, и накануне.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 13,0 коп., офера обвалились на 17,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,30/28,40 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 29-го в условиях равновесия покупок и продаж, которое с 11.15 из-за начала коррекции безналичного доллара, нуждалось в ценовой поддержке. То есть, дисконтировании. В снижении цен также нуждались мероприятия по выравнивания рынка, а также необходимость экономить каждую гривню из-за нехватки нацвалюты в городе.



Около 12.15 в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,35-38/28,47-50 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра текущий нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня стал более «жестким» - коррекция цен катализировалась нехваткой гривневого ресурса в городе, стимулируя клиентский принос и дисконтирование действующих цен.



Снижая действующие цены в послеобеденную часть сессии, оптовики-«неформалы» Днепра сумели сберечь равновесие покупок и продаж. Однако, как и накануне, это не смогло обеспечить прогресс на участке ликвидности - дефицит нацвалюты и динамичная коррекция котировок не дали поднятья итоговой ликвидности выше «посредственного» уровня – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 29 ноября биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 10,0-13,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп. Акцентирование коррекции цен в оферах – признак проблем с гривневой ликвидностью – оптовики подобным образом пытались «заставить» клиентов приобретать доллар.



Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 13,0 коп., офера стали ниже на 17,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 ноября уровнями 32,15/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 298-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка приходилось решать проблемы с гривневой ликвидностью. Непростая задача в условиях «медвежьего2 рынка в паре доллар-гривня.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 29-го практически перестал интересовать клиентов. Несмотря на случившийся накануне отскок пары евро-доллар на мировом рынке forex выше концептуальнозначимой отметки $1,1360.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.







Полагаю, наши дилеры, несколько понизившие обе позиции наличного евро, учли этот «привес», хотя в большей степени «впечатлились» внутридневной изрядной коррекцией наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 29 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1367, пара евро-доллар до 09.00 Киева медленно росла в цене, оказавшись на старте европейской сессии форекса на цифре $1,1385. Начало европейских торгов пары «ознаменовалось» традиционным всплеском волатильности и хаотической, по сути, курсовой динамикой, главной валютной пары, которая то пыталась дотронуться до уровня $1,1400 около 11.00 и в 15.30 Киева, то проваливался по состоянию на 13.00 к цифре $1,1355. Лишь после 19.10 Киева пара евро-доллар успокоилась, вернувшись в достаточно узкий диапазон $1,1372-1,1378, который не покидала до 21.10 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США опускается в ходе торгов в четверг относительно евро и иены, инвесторы оценивают статданные из США и еврозоны и продолжают реагировать на заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.



Евро торгуется к 16.00 в районе $1,1370 против $1,1367 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится к указанному времени в районе ¥128,89 по сравнению со ¥129,21 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥113,31 против ¥113,68 в среду.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.



Как заявил в среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, базовая процентная ставка ФРС находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. Причем ранее он отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.



Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.



Возможно, он действительно дезавуирует этим свои предыдущие, более резкие комментарии, потому что, наконец, решил, что материализуются такие риски, которые требуют большей осторожности после декабрьского поднятия ставки.



Кроме того, его описание политики стало гораздо менее прямым, чем обычно, отчасти напоминая «туманные» комментарии «великого и Ужасного» Алана Гринспена.

Есть предположение, что Дж.Пауэлл начинает менять стиль поведения из-за давления, вызванного заявлением Трампа о неудовлетворенности «жесткостью» ФРС.



Кроме того, участники валютного рынка оценивают статданные из США, где доходы населения в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы подскочили на 0,6%, продемонстрировав самый значительный подъем с марта.

Аналитики ожидали повышения обоих показателей на 0,4%.

Тем временем рост потребительских цен в Германии в ноябре замедлился до 2,2% в годовом выражении по сравнению с октябрьским ростом на 2,4%, рекордным за шесть лет.



Стало быть, пара евро-доллар заметно отскочила вверх после выступления главы ФРС США Пауэлла в среду (текст речи был опубликован новостными агентствами в еще в 19.00 Киева, дав возможность трейдерам форекса подготовиться к «баксопаду»).



В начале выступления главы Федрезерва, он заявил о том, что процентные ставки в США находятся «чуть ниже» нейтрального уровня, и у ФРС нет «заранее определенной траектории» повышения ставок.

Это было рассмотрено рынками как смягчение риторики ФРС, в результате чего доллар заметно упал по отношению ко всем системным валютам.



Пара евро-доллар подскочила от $1,1285 до $1,1385 после выступления и уже утром в четверг обновила локальный максимум, показав отметку $1,1396.

Такая реакция на выступление Пауэлла на рынке, впрочем, была вполне ожидаема, и мы также предупреждали о том, что доллар может упасть на выступлении, но рассматривали и рассматриваем это движение исключительно как краткосрочную коррекцию.



Строго говоря, Пауэлл, во-первых, не сказал ничего нового, во-вторых, фьючерсы на ставки ФРС отреагировали на его слова весьма сдержанно.

Вероятность повышения ставки на заседании в декабре даже выросла до 79,7%.

Вероятность достижения ставкой целевого диапазона 2,75-3,00% до конца 2019 года, (т.е. двух и более повышений ставки), впрочем, упала с 72% на этой неделе до 67,6%.



Однако в действительности рынок в последние месяцы все время закладывал только одно повышение ставки на 2019 год (если условно предполагать предрешенным повышение ставки в декабре). Так, например, вероятность достижения ставкой целевого диапазона 2,75-3,00% в 2019 году на 15 октября составляла лишь 59%, а на 14 сентября составляла лишь 55,4%.



То, что рынок фьючерсов на ставки не верит «прогнозным точкам» ФРС, в последние годы было обычным явлением.

Для того, чтобы понять, насколько действительно изменилась позиция ФРС, нужно дождаться «прогнозных точек» от заседания 19 декабря.



Нелишне также отметить те фразы Пауэлла, на которые аналитические ленты не захотели ставить акцент: «постепенная траектория означает балансирование рисков слишком медленного и слишком быстрого повышения», «слишком медленное повышение создает риск более высокой инфляции, дисбалансов», «я и FOMC ожидаем продолжения устойчивого роста экономики».



Это дает основание считать, что де-факто никакой сколь-нибудь заметной смены риторики ФРС не произошло.

Как мы полушутя заметили на профильном форуме «Валютный рынок в контексте» (

Но к текущему моменту пара евро-доллар уже откатилась к $1,1350. Аналитические ленты могут объяснить это движение данными по инфляции в Германии, поскольку в некоторых регионах Германии в ноябре наблюдалась дефляция.



В целом по Германии данные вышли на следующий день в 15.00 Киева, а спустя полчаса – цифры по индексам цен личного потребления в США за октябрь, и в 21.00 будут обнародованы протоколы последнего заседания FOMC ФРС, а также пять президентов федеральных резервных банков будут выступать на конференции ФРБ Бостона.



Все это вместе вполне способно обеспечить возврат пары поближе к $1,1350, а спустя еще какое-то время обратно, под $1,13 и обновление минимумов года уже на следующей неделе. Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1386 к $1,1387, прибавив в течение этого промежутка времени лишь 1 пункт.Полагаю, наши дилеры, несколько понизившие обе позиции наличного евро, учли этот «привес», хотя в большей степени «впечатлились» внутридневной изрядной коррекцией наличной пары доллар-гривня.Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 29 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1367, пара евро-доллар до 09.00 Киева медленно росла в цене, оказавшись на старте европейской сессии форекса на цифре $1,1385. Начало европейских торгов пары «ознаменовалось» традиционным всплеском волатильности и хаотической, по сути, курсовой динамикой, главной валютной пары, которая то пыталась дотронуться до уровня $1,1400 около 11.00 и в 15.30 Киева, то проваливался по состоянию на 13.00 к цифре $1,1355. Лишь после 19.10 Киева пара евро-доллар успокоилась, вернувшись в достаточно узкий диапазон $1,1372-1,1378, который не покидала до 21.10 Киева…Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс доллара США опускается в ходе торгов в четверг относительно евро и иены, инвесторы оценивают статданные из США и еврозоны и продолжают реагировать на заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла.Евро торгуется к 16.00 в районе $1,1370 против $1,1367 на закрытие прошлой сессии.Курс евро находится к указанному времени в районе ¥128,89 по сравнению со ¥129,21 в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет ¥113,31 против ¥113,68 в среду.Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,11%.Как заявил в среду председатель Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на заседании Экономического клуба Нью-Йорка, базовая процентная ставка ФРС находится чуть ниже уровня, который можно считать нейтральным. Причем ранее он отмечал, что до нейтрального уровня базовой ставки еще далеко.Также Дж.Пауэлл заявил, что дальнейший курс денежно-кредитной политики не предопределен и будет зависеть от макроэкономических показателей.Возможно, он действительно дезавуирует этим свои предыдущие, более резкие комментарии, потому что, наконец, решил, что материализуются такие риски, которые требуют большей осторожности после декабрьского поднятия ставки.Кроме того, его описание политики стало гораздо менее прямым, чем обычно, отчасти напоминая «туманные» комментарии «великого и Ужасного» Алана Гринспена.Есть предположение, что Дж.Пауэлл начинает менять стиль поведения из-за давления, вызванного заявлением Трампа о неудовлетворенности «жесткостью» ФРС.Кроме того, участники валютного рынка оценивают статданные из США, где доходы населения в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы подскочили на 0,6%, продемонстрировав самый значительный подъем с марта.Аналитики ожидали повышения обоих показателей на 0,4%.Тем временем рост потребительских цен в Германии в ноябре замедлился до 2,2% в годовом выражении по сравнению с октябрьским ростом на 2,4%, рекордным за шесть лет.Стало быть, пара евро-доллар заметно отскочила вверх после выступления главы ФРС США Пауэлла в среду (текст речи был опубликован новостными агентствами в еще в 19.00 Киева, дав возможность трейдерам форекса подготовиться к «баксопаду»).В начале выступления главы Федрезерва, он заявил о том, что процентные ставки в США находятся «чуть ниже» нейтрального уровня, и у ФРС нет «заранее определенной траектории» повышения ставок.Это было рассмотрено рынками как смягчение риторики ФРС, в результате чего доллар заметно упал по отношению ко всем системным валютам.Пара евро-доллар подскочила от $1,1285 до $1,1385 после выступления и уже утром в четверг обновила локальный максимум, показав отметку $1,1396.Такая реакция на выступление Пауэлла на рынке, впрочем, была вполне ожидаема, и мы также предупреждали о том, что доллар может упасть на выступлении, но рассматривали и рассматриваем это движение исключительно как краткосрочную коррекцию.Строго говоря, Пауэлл, во-первых, не сказал ничего нового, во-вторых, фьючерсы на ставки ФРС отреагировали на его слова весьма сдержанно.Вероятность повышения ставки на заседании в декабре даже выросла до 79,7%.Вероятность достижения ставкой целевого диапазона 2,75-3,00% до конца 2019 года, (т.е. двух и более повышений ставки), впрочем, упала с 72% на этой неделе до 67,6%.Однако в действительности рынок в последние месяцы все время закладывал только одно повышение ставки на 2019 год (если условно предполагать предрешенным повышение ставки в декабре). Так, например, вероятность достижения ставкой целевого диапазона 2,75-3,00% в 2019 году на 15 октября составляла лишь 59%, а на 14 сентября составляла лишь 55,4%.То, что рынок фьючерсов на ставки не верит «прогнозным точкам» ФРС, в последние годы было обычным явлением.Для того, чтобы понять, насколько действительно изменилась позиция ФРС, нужно дождаться «прогнозных точек» от заседания 19 декабря.Нелишне также отметить те фразы Пауэлла, на которые аналитические ленты не захотели ставить акцент: «постепенная траектория означает балансирование рисков слишком медленного и слишком быстрого повышения», «слишком медленное повышение создает риск более высокой инфляции, дисбалансов», «я и FOMC ожидаем продолжения устойчивого роста экономики».Это дает основание считать, что де-факто никакой сколь-нибудь заметной смены риторики ФРС не произошло.Как мы полушутя заметили на профильном форуме «Валютный рынок в контексте» ( Валютный рынок в контексте ), скорее всего, выступление Пауэлла просто было использовано крупными игроками, чтобы в очередной раз двинуть рынки за стопами спекулянтов, которые начали играть на рост доллара, увидев локальный понижательный тренд на паре с 20 по 28 ноября (за это время пара евро-доллар упала с максимума на $1,1470 до минимума на $1,1268).Но к текущему моменту пара евро-доллар уже откатилась к $1,1350. Аналитические ленты могут объяснить это движение данными по инфляции в Германии, поскольку в некоторых регионах Германии в ноябре наблюдалась дефляция.В целом по Германии данные вышли на следующий день в 15.00 Киева, а спустя полчаса – цифры по индексам цен личного потребления в США за октябрь, и в 21.00 будут обнародованы протоколы последнего заседания FOMC ФРС, а также пять президентов федеральных резервных банков будут выступать на конференции ФРБ Бостона.Все это вместе вполне способно обеспечить возврат пары поближе к $1,1350, а спустя еще какое-то время обратно, под $1,13 и обновление минимумов года уже на следующей неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,15/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.



Торги рублем 29 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 5,0 коп. спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Перекупленность безналичного доллара на украинском межбанковском валютном рынке сыграла с держателями СКВ злую шутку. Под давлением «зеленых медведей» наличного рынка, энтузиазм которых поддерживался дефицитом гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), а также установившихся по состоянию на 11.15 Киева максимальных котировок «зеленой» СКВ, которая стала после этого «никому не интересной», в безналичной паре доллар-гривня случился разворот тренда, триггером которого стала мизерная, судя по всему, «анонимная» долларовая интервенция регулятора.

Это спровоцировало лавинообразный процесс снижения цен «зеленого» безнала агрессивными предложениями боявшихся потерь на курсе экспортеров, у которых прежде из-за широкого гривневого ресурса не было необходимости продавать СКВ помимо обязательных сделок. Энтузиазм вернувшихся на межбанк «зеленых медведей» был настолько высок, что цена «зеленого» безнала обвалилась ниже котировок наличного доллара.



Мы не исключаем терминацию стартовавшей 29 ноября коррекции безналичного доллара или, как минимум, ее замедление.



На поверхности лежат две основные причины этого варианта развития сюжета: «пятничный синдром», предписывающий вхождение заметной части игроков накануне выходных в «старый надежный» доллара и высоковероятное начало уже на новой неделе, в первых числах декабря, сезона репатриации дивидендов нерезидентами.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности. На это указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 335,2 млн. грн. к отметке 56 949,4 млн. грн.



Около 10.04 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.02 в реальную сферу, упали до 28,25/28,30 UAH/USD.



Подтверждая разворот рынка безналичного доллара вниз, котировки «американца» на межбанке около 10.20 снова просели к 28,23/28,27 UAH/USD.



К 10.51 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 28,21/28,23 UAH/USD. «Полагаю, рынок доллара наконец то осознал свою перекупленность, инициировав возвращение с небес на землю», - резюмировал наш консультант.



Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.



Утренняя динамичная коррекция безналичного «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки

16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с некоторым ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.



По состоянию на 11.46 безналичный «американец», возобновив нисходящий тренд, опустился к 28,195/28,205 UAH/USD.



Около 12.20 котировки безналичного доллара на межбанке , пролонгировав снижение, обосновались на отметке 28,175/28,185 UAH/USD. «Регулятора с долларовым пылесосом на рынке пока не видно. По пятницам НБУ тяжел на подъем….Опять же, неформальный день банкира», - не отказал себе в шутке наш гуру.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 12,95 коп., составив 28,2311 UAH/USD.



Около 12.40 регулятор все-таки не устоял перед соблазнами валютного межбанка и выкупил с платформы Matching толику лишней, по его мнению, валюты по 28,1800 UAH/USD.



Рынок отреагировал на эту покупки НБУ котировками доллара на межбанке , упавшими к 28,17/28,18 UAH/USD.



По состоянию на 13.05 на межбанке котировки доллара установились на цифре 28,17/28,18 UAH/USD, сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Со слов непосредственных участников торгов, регулятор выкупил приличный объем валюты, лишь масштабной гривневой интервенцией можно было приостановить лавинообразный «медвежий» процесс в безналичной паре доллар-гривня.



Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,80/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,427 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по

10,0 коп.



Евро по сравнению с 29 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 29 ноября по спросу упал на 370 пунктов, не изменившись по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу поднялось до отметки $1,1390, понизившись до $1,1389 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав к $1,1385 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».



На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 30,20/32,28-30 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра «односторонняя» торговля с доминированием оптового клиентского предложения, правда, сохранилась, а вот цены понизились: 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,35 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,423 UAH/RUB, Киев опт 28,20/28,40 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,20/28,40 UAH/USD, евро (опт) 32,10/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,40 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/26,33 UAH/USD, розница – 28,15/28,40 UAH/USD; Запорожье – 28,20/28,35 UAH/USD; евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Цена на золото в пятницу утром не меняется, как и курс доллара к большинству мировых валют, - рынки замерли в ожидании встречи лидеров США и Китая на саммите G20.Курс доллара почти не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в пятницу утром, поскольку инвесторы заняли выжидательную позицию перед запланированной встречей лидеров США и Китая в рамках саммита G20.Золото в четверг немного восстановилось.Цены на золото показали скромный прирост в четверг, поскольку индекс доллара США стабилизировался, а фондовые индексы США откатились через день после того, как индекс Dow Jones Industrial Average показал свою лучшую динамику за восемь месяцев.Американский доллар стабилизировался в четверг после волатильности, вызванной мягкой речью главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.Индекс доллара США USDX слабо изменился, закрывшись на цифре 96,816 пункта.Некоторая слабость доллара привела к тому, что его конкуренты подросли, особенно чувствительные к риску валюты и валюты развивающихся стран.Снижение доллара в среду, которое было самым худшим однодневным процентным снижением с 1 ноября, было ответом на выступление главы ФРС Пауэлла, который сказал, что процентные ставки были «чуть ниже» нейтральных, что многие инвесторы восприняли как сигнал о том, что цикл повышения ставок может быть ближе к концу, чем ранее считалось.Протоколы последнего заседания FOMC, опубликованного в четверг днем, показали, что члены FOMC уверены, что процентные ставки будут повышены в четвертый раз в этом году в декабре, но вот курс денежно-кредитной политики на 2019 год был менее определенным.Британский фунт «потерял свой ранний рост из-за опасений, что предстоящее голосование по Brexit не пройдет парламент», - отмечает Дин Попплвелл из OANDA. Фунт снизился на $1,278 с $1,2824 в среду.Евро скромно укрепился до $1,1384 против $1,1367 в конце среды.Против японской иены доллар торговался вечером четверга на цифре ¥113,43 против ¥113,61 на предыдущем закрытии.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 1,15% с 28,0672 UAH/USD до 28,3909 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 29 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 29 ноября, преломив тренд, все-таки вырос в цене по следующим причинам.Во-первых, выросла значимость спекулятивной составляющей. До 11.30 экспортеры придерживали валюту дожидаясь максимума ее котировок, инициировав лишь после этого момента свои продажи. Иначе говоря, дефицита валюты на рынке не наблюдается, а ее подорожание в четверг стало следствием действий недобросовестных спекулянтов.Во-вторых, до финиша месяца осталось мало времени, поэтому импортеры появлялись на межбанке с покупками СКВ для расчетов по своим контрактам.В-третьих, на рынке стараниями Казначейства, компенсировавшего миллиардные суммы НДС, сформировалось гривневое изобилие, исключавшее продажи СКВ экспортерами ради нацвалюты на текущие нужды.В-третьих, на игроков межбанка все еще оказывает психологическое давление военного положения в приграничных областях страны, а также не спадающая напряженность в районе Азова.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 29 ноября выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, с 11.30 на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.Во-вторых, к четвергу на рынке скопился стараниями спекулянтов изрядный объем непроданной валюты, которую начали реализовывать высоким темпом после точечной интервенции регулятора.В-третьих, приличная гривневая ликвидность давала возможность импортерам интенсивно приобретать СКВ уже на падающем ее курсе. Мы не исключаем, что в покупках участвовали и нерезиденты, у которых с новой недели стартует сезон репатриации дивидендов.В-четвертых, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным: если накануне средневзвешенный курс «американца» вырос на 16,37 коп., нынче его «привес» составил 12,19 коп.В-пятых, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, проведя СКВ-интервенцию с платформы Matching общим объемом до $40,0 млн.Наличный рынок в течение четверга констатировал коррекцию в паре доллар-гривня еще более высоким темпом, чем «зеленый» безнал после 11.15. Никакой сенсации в этом нет, поскольку у наличного доллара на один «медвежий» дайвер больше. Во-первых. Наличного «американца» вниз толкали клиенты рынка, «впечатлившись» баксопадом» на валютном межбанке, а во вторых «зеленую» «наличку» просаживала нехватка гривни (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков). Как мы указывали ранее, во время ажиотажного спроса на наличный доллар в первые дни текущей недели обыватели и часть бизнеса вложились в долларовый кэш, приобретя его по запредельной цене. Эта цена в комплекте с паникой «вымыли» с рынка гривневую ликвидность. С одной стороны заставив скупившихся втридорога клиентов нынче «сдавать валюту» «по чем придется», усугубляя ее нисходящий тренд, с другой, экспансия гривнедефицита заставляла дилеров-неформалов заметно снижать действующие цены, экономя каждую гривню.За исключением рынка столицы, констатировавшего по итогам четверга прогресс на участке ликвидности, остальные представители этого финансового бизнеса были вынуждены признать сохранение оборотов на «посредственном» уровне, как и накануне. Мы склонны винить в этом «застое» вышеупомянутую нехватку гривневого инструмента, значимость которой была настолько высока, что перевесила «позитив» от «медвежьего» тренда наличной пары доллар-гривня в течение 29 ноября.Как водится, рынок Запорожья снова оказался «белой вороной» - по итогам дня на нем сформировалось некоторое преобладание клиентских оферов валюты. На рынках остальных системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) наблюдалось итоговое равновесие покупок и продаж. Преимущественно в паре доллар-гривня.Однако, как мы уже указали выше, эта сбалансированность не порадовала тружеников наличного валютного рынка бонусами на участке ликвидности.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 10,0-20,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), офера доллара в четверг упали на 13,0-22,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок Харькова).По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального «американца» упали на 13,0-20,0 коп. (снова лидировал в снижении Харьков), позиция «предложение» стала ниже на 17,0-22,0 коп.Пришло время оценить объективность «прогноза» наличного «неформального» рынка для ближайших торгов валютного межбанка. Полагаю, несмотря на то, что условия в которых пребывают межбанк и наличный рынок разительно отличаются (первый гривневым безналом с завидной регулярностью «подкармливает» Казначейство и отчасти Минфин, в то время как «наличка» варится в собственном соку, перманентно пребывая на гривневой диете), на сей раз, представляется, можно с заметным «доверием» отнестись к изрядному падению наличной пары доллар-гривня в течение 29-го, рассчитывая на экспансию этого настроения (пусть и в усеченной форме) на рынок «зеленого» безнала.Нелишне указать на дополнительные аргументы нашего «доверия» к «прогнозу» наличного рынка. Во-первых, финишная стадия торгов «зеленым» безналом была лишена пресловутого «подскока дохлой кошки», валюта США даже в условиях упавшей ликвидности торгов 29-го теряла в цене, свидетельствуя об отказе спекулянтов играть на повышение.Во-вторых, если накануне регулятор с присными потратил на СКВ-интервенции $90,0 млн., нынче для инициации разворота тренда к снижению понадобилось «всего лишь» $40,0 млн. В этом контексте, полагаю, нелишне уточнить очевидный факт, опровергающий мнение некоторых наших гуру, что именно долларовая интервенция НБУ обратила безналичный доллар к снижению. Думаю, точечная интервенция или интервенции НБУ стали теми самыми каплями, переполнившими чашу перекупленного к четвергу рынка безналичного доллара. Рынок безналичной пары доллар-гривня безусловно созрел для перемен, для которых было достаточно небольшого по нынешним временам толчка.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 29 ноября в общих чертах отражает картину четверга на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 29 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,30/28,40 UAH/USD, евро – 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня. Изначальное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня позволило местным дилерам в течение дополуденной части торгов ограничиться сужением спреда котировок наличного доллара. При этом откат на рынке безналичного доллара обеспечивал аналогичные настроения в наличной паре доллар-гривня.Около 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,35-38/28,47-50 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра текущий нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня стал более «жестким» - коррекция цен катализировалась нехваткой гривневого ресурса в городе, стимулируя клиентский принос и дисконтирование действующих цен.Дилеры Днепра успевали ценовыми ревизиями за рынком, сохранив итоговое равновесие покупок и продаж, однако дефицит нацвалюты и динамичная коррекция котировок не дали поднятья итоговой ликвидности выше уровня среды – обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.В течение 29 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре просели на 10,0-13,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп. Столь заметное снижение позиции «предложение» - следствие попыток дилеров розницы реанимировать клиентские покупки СКВ в условиях «медвежьего» рынка и нехватки гривни. Как, собственно, и накануне.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 13,0 коп., офера обвалились на 17,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 28,30/28,40 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 29-го в условиях равновесия покупок и продаж, которое с 11.15 из-за начала коррекции безналичного доллара, нуждалось в ценовой поддержке. То есть, дисконтировании. В снижении цен также нуждались мероприятия по выравнивания рынка, а также необходимость экономить каждую гривню из-за нехватки нацвалюты в городе.Около 12.15 в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,35-38/28,47-50 UAH/USD, евро – 32,15-20/32,43-47 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра текущий нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня стал более «жестким» - коррекция цен катализировалась нехваткой гривневого ресурса в городе, стимулируя клиентский принос и дисконтирование действующих цен.Снижая действующие цены в послеобеденную часть сессии, оптовики-«неформалы» Днепра сумели сберечь равновесие покупок и продаж. Однако, как и накануне, это не смогло обеспечить прогресс на участке ликвидности - дефицит нацвалюты и динамичная коррекция котировок не дали поднятья итоговой ликвидности выше «посредственного» уровня – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», повторили показатели предыдущей сессии.На протяжении 29 ноября биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 10,0-13,0 коп., офера потеряли 13,0-15,0 коп. Акцентирование коррекции цен в оферах – признак проблем с гривневой ликвидностью – оптовики подобным образом пытались «заставить» клиентов приобретать доллар.Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре просели на 13,0 коп., офера стали ниже на 17,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 29 ноября уровнями 32,15/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение четверга пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 298-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка приходилось решать проблемы с гривневой ликвидностью. Непростая задача в условиях «медвежьего2 рынка в паре доллар-гривня.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 29-го практически перестал интересовать клиентов. Несмотря на случившийся накануне отскок пары евро-доллар на мировом рынке forex выше концептуальнозначимой отметки $1,1360.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,15/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга по обеим позициям.Торги рублем 29 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 29 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему с закрытия среды на 5,0 коп. спросу и упавшему на 10,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 ноября по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки некоторого расширения гривневой ликвидности. На это указал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 335,2 млн. грн. к отметке 56 949,4 млн. грн.Около 10.04 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.02 в реальную сферу, упали до 28,25/28,30 UAH/USD.Подтверждая разворот рынка безналичного доллара вниз, котировки «американца» на межбанке около 10.20 снова просели к 28,23/28,27 UAH/USD.К 10.51 котировки безналичного доллара, сохранив нисходящий тренд, понизились до 28,21/28,23 UAH/USD. «Полагаю, рынок доллара наконец то осознал свою перекупленность, инициировав возвращение с небес на землю», - резюмировал наш консультант.Около 11.11 котировки безналичного доллара на межбанке , приостановив снижение, консолидировались на уровне 28,21/28,23 UAH/USD.Утренняя динамичная коррекция безналичного «американца» сопровождалась признаками стабильности на рынке гривневого ресурса. Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с отметки16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с некоторым ростом гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.По состоянию на 11.46 безналичный «американец», возобновив нисходящий тренд, опустился к 28,195/28,205 UAH/USD.Около 12.20 котировки безналичного доллара на межбанке , пролонгировав снижение, обосновались на отметке 28,175/28,185 UAH/USD. «Регулятора с долларовым пылесосом на рынке пока не видно. По пятницам НБУ тяжел на подъем….Опять же, неформальный день банкира», - не отказал себе в шутке наш гуру.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 12,95 коп., составив 28,2311 UAH/USD.Около 12.40 регулятор все-таки не устоял перед соблазнами валютного межбанка и выкупил с платформы Matching толику лишней, по его мнению, валюты по 28,1800 UAH/USD.Рынок отреагировал на эту покупки НБУ котировками доллара на межбанке , упавшими к 28,17/28,18 UAH/USD.По состоянию на 13.05 на межбанке котировки доллара установились на цифре 28,17/28,18 UAH/USD, сопровождении равновесия покупок и продаж.На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Со слов непосредственных участников торгов, регулятор выкупил приличный объем валюты, лишь масштабной гривневой интервенцией можно было приостановить лавинообразный «медвежий» процесс в безналичной паре доллар-гривня.Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,80/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,427 UAH/RUB.По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по10,0 коп.Евро по сравнению с 29 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 29 ноября по спросу упал на 370 пунктов, не изменившись по предложению.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу поднялось до отметки $1,1390, понизившись до $1,1389 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав к $1,1385 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».На 11.55 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,22 UAH/USD, евро – 30,20/32,28-30 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля. В городе не хватает гривни.По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра «односторонняя» торговля с доминированием оптового клиентского предложения, правда, сохранилась, а вот цены понизились: 28,15/28,30 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 30 ноября по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,35 UAH/USD, евро – 32,10/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,421/0,423 UAH/RUB, Киев опт 28,20/28,40 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,20/28,40 UAH/USD, евро (опт) 32,10/32,40 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,10/32,40 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,20/28,40 UAH/USD, евро – 31,90/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/26,33 UAH/USD, розница – 28,15/28,40 UAH/USD; Запорожье – 28,20/28,35 UAH/USD; евро – 32,00/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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