Итоги: Мировой фондовый рынок 30.11.18

Фондовые индексы США завершили торги небольшим снижением. Индекс S&P500 упал на 0,2% до 2 738 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял около 28 пунктов, или 0,1%, до 25 339 пункта. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,3%, закрывшись около 7 273 пункта.
Снижение прервало трехдневный рост индексов.
Фондовый рынок отыграл небольшое снижение, начав рост в середине торгов после выхода протокола заседания ФРС в ноябре. Фондовые индексы выросли в среду после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с довольной мягкой речью, которая привела к снижению ожиданий инвесторов относительно будущих темпов повышения ставок центральным банком.
Согласно протоколам, члены комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако заявили о намерении осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого.
Меж тем, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 ноября, увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 221 тысячи.
Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках саммита «Большой двадцатки», который начнется уже в пятницу. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал «маловероятным», что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с 10% до 25%.
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,11% до уровня 25 338,84 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,22%, до 2 737,76 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «минусе» на 0,25% до 7 273,08 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в четверг вырос.
Европейский фондовый рынок вырос после того, как все банки из FTSE 100 прошли стресс-тест Банка Англии со сценарием Brexit. Однако рейд в Deutsche Bank, связанный с расследованием отмывания денег, ограничил рост.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,20%, после малого изменения в среду.
Пара фунт-доллар снизилась на 0,3%, пара евро-доллар выросла на 0,1%.
Однако Банк Англии дал тусклый сценарий для экономики Великобритании при сценарии Brexit без соглашения, и предупредил, что «неупорядоченный» Brexit может повлечь больше ущерба для экономики Великобритании, чем мировой финансовый кризис.
Рост фондового рынка США в среду после выступления председателя ФРС Пауэлла был благоприятным фоном для европейского рынка.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,20%, после малого изменения в среду.
Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,49% и составил 7 038,95 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,01% до 11 298,23 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 0,46% — на отметке 5 006,26 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи увеличился на 0,73% - до 2398,56 пункта, а РТС - на 2,5%, до 1141,3 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне подросла на 1,2%, до $59,5 за баррель.
По состоянию на 18.10 Киева курс доллара на торгах Мосбиржи составил 66,02 RUB/USD, а курс евро - 75,2 RUB/EUR.
Бумаги Сбербанка подорожали на 2,92%, «Газпрома» — снизились на 0,36%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,03%, «АЛРОСы» — на 1,97%, Московской биржи — на 0,08%.
Индекс Мосбиржи в четверг все-таки пробил 2 400 пунктов, хотя такой бурный позитив смотрится сейчас несколько странно.
Во-первых, отстают акции нефтяников, которые рвались вверх накануне.
Во-вторых, внутренних импульсов для продолжения покупок почти нет, а внешние могут меняться слишком быстро.
Рублевый индикатор в конце недели способен консолидироваться в области 2 365—2 410 пунктов, индекс РТС — в коридоре 1 125—1 149 пунктов. Однако для последнего диапазон 1 110—1 135 пунктов смотрится наиболее комфортным.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в среду 29 ноября повысился на 1,54 пункта или на 0,27% до уровня 579,56 пунктов.
Объем торгов за день составил 298,794 млн. грн., акциями наторговали 0,74 млн. грн.
Как сообщалось, в среду 28 ноября ПФТС-индекс повысился на 1,64 пункта или на 0,28% до уровня 578,02 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,53 пунктов или на 83,96% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% - до 2608,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1357,74 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% - до 26646,37 пункта, южнокорейский KOSPI - повышался на 0,61%, до 2121,71 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,37% - до 5746,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,76%, до 22346,41 пункта.
Участники торгов в Азии с оптимизмом отметили, что американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
Глава американского регулятора выразил мнение о том, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным. Это привело инвесторов к мысли о том, что ФРС может в 2019 году сделать в паузу в процессе ужесточения денежной политики.
Фондовые рынки получили поддержку, поскольку Пауэлл намекнул на то, что количество повышений ставки может быть меньше, чем планировалось, при том, что экономика США по-прежнему чувствует себя хорошо.
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг повысился на 0,27% - до 579,56 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 298,794 млн. грн, в том числе акциями - 0,74 млн. грн.
В «индексной корзине» подорожали бумаги Райффайзен Банка Аваль (-0,57%), Центрэнерго (+0,41%) и Донбассэнерго (-0,15%).
Снизились в цене акции Турбоатома (-0,37%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» по итогам торгов остался неизменным на уровне 1738,25 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,48% - до 443,85 пункта при объеме торгов 5,3 млн. злотых (почти 39 млн. грн.).
По итогам дня подорожали акции «Астарты» (+2,57%) и «Кернела» (+0,19%).
Отрицательную динамику показали акции «Агротона» (-1,64%) и агрохолдинга ИМК (-1,58%).
К полудню пятницы, 30 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,23% - до 2573,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,09%, до 1324,28 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% - до 26633,88 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,23%, до 2109,3 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,25% - до 5686,3 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,42% - до 22356,93 пункта.
В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.
Аналитики National Australia Bank отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.
Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промпроизводство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.
Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом аналитики полагали, что показатель в ноябре не изменится.
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