Итоги: Мировой фондовый рынок 30.11.18

Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:45

Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут в четверг, поддерживая оптимизм на рынках США днем ранее.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,28% - до 2608,99 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,17%, до 1357,74 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,13% - до 26646,37 пункта, южнокорейский KOSPI - повышался на 0,61%, до 2121,71 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,37% - до 5746,3 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,76%, до 22346,41 пункта.



Участники торгов в Азии с оптимизмом отметили, что американские фондовые индексы завершили торги в среду ростом на фоне выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.



Глава американского регулятора выразил мнение о том, что экономические перспективы США остаются довольно хорошими, но необходимо время для того, чтобы оценить последствия повышений ставки. При этом он добавил, что сейчас ставка приближена к уровню, который регулятор считает нейтральным. Это привело инвесторов к мысли о том, что ФРС может в 2019 году сделать в паузу в процессе ужесточения денежной политики.



Фондовые рынки получили поддержку, поскольку Пауэлл намекнул на то, что количество повышений ставки может быть меньше, чем планировалось, при том, что экономика США по-прежнему чувствует себя хорошо.



Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу торгуются без единой динамики в ожидании встречи лидеров США и Китая на начинающемся в Аргентине саммите G20.



По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,23% - до 2573,41 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - снижался на 0,09%, до 1324,28 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,69% - до 26633,88 пункта, южнокорейский KOSPI - снижался на 0,23%, до 2109,3 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижался на 1,25% - до 5686,3 пункта, японский Nikkei 225 поднимался на 0,42% - до 22356,93 пункта.



В центре внимания инвесторов находится двухдневный саммит G20, открывающийся в пятницу в Аргентине. На нем ожидается встреча лидеров США и Китая. Инвесторы надеются, что стороны достигнут договоренностей, которые помогут в дальнейшем разрешить затянувшийся торговый конфликт межу Вашингтоном и Пекином.

Аналитики National Australia Bank отмечают, что инвесторы сохраняют осторожность в своих действиях на рынке в ожидании исхода встречи.



Участники торгов в пятницу также отыгрывают внутреннюю статистику региона. Согласно официальным данным, уровень безработицы в Японии в октябре вырос до 2,4% с 2,3% месяцем ранее, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших сохранения сентябрьской отметки без изменений. При этом промпроизводство в стране выросло в октябре на 2,9% в месячном исчислении после снижения на 0,4% в сентябре.



Кроме того, государственное статистическое управление Китая сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в промышленности Китая в ноябре снизился до 50 пунктов с 50,2 пункта в октябре. При этом аналитики полагали, что показатель в ноябре не изменится.



Фондовые индексы США завершили торги небольшим снижением. Индекс S&P500 упал на 0,2% до 2 738 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял около 28 пунктов, или 0,1%, до 25 339 пункта. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,3%, закрывшись около 7 273 пункта.Снижение прервало трехдневный рост индексов.Фондовый рынок отыграл небольшое снижение, начав рост в середине торгов после выхода протокола заседания ФРС в ноябре. Фондовые индексы выросли в среду после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл выступил с довольной мягкой речью, которая привела к снижению ожиданий инвесторов относительно будущих темпов повышения ставок центральным банком.Согласно протоколам, члены комитета по открытым рынкам ФРС США на встрече 7-8 ноября подтвердили готовность повысить ставку в декабре, однако заявили о намерении осторожно проходить к ужесточению монетарной политики после этого.Меж тем, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 24 ноября, увеличилось на 10 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя до 221 тысячи.Инвесторы ждут встречи лидеров США и Китая в рамках саммита «Большой двадцатки», который начнется уже в пятницу. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи. Однако позднее в интервью The Wall Street Journal он назвал «маловероятным», что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с 10% до 25%.Европейский фондовый рынок в четверг вырос.Европейский фондовый рынок вырос после того, как все банки из FTSE 100 прошли стресс-тест Банка Англии со сценарием Brexit. Однако рейд в Deutsche Bank, связанный с расследованием отмывания денег, ограничил рост.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,20%, после малого изменения в среду.Пара фунт-доллар снизилась на 0,3%, пара евро-доллар выросла на 0,1%.Однако Банк Англии дал тусклый сценарий для экономики Великобритании при сценарии Brexit без соглашения, и предупредил, что «неупорядоченный» Brexit может повлечь больше ущерба для экономики Великобритании, чем мировой финансовый кризис.Рост фондового рынка США в среду после выступления председателя ФРС Пауэлла был благоприятным фоном для европейского рынка.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2019 г. на бирже ICE в Лондоне подросла на 1,2%, до $59,5 за баррель.По состоянию на 18.10 Киева курс доллара на торгах Мосбиржи составил 66,02 RUB/USD, а курс евро - 75,2 RUB/EUR.Бумаги Сбербанка подорожали на 2,92%, «Газпрома» — снизились на 0,36%, «ЛУКОЙЛа» — выросли на 1,03%, «АЛРОСы» — на 1,97%, Московской биржи — на 0,08%.Индекс Мосбиржи в четверг все-таки пробил 2 400 пунктов, хотя такой бурный позитив смотрится сейчас несколько странно.Во-первых, отстают акции нефтяников, которые рвались вверх накануне.Во-вторых, внутренних импульсов для продолжения покупок почти нет, а внешние могут меняться слишком быстро.Рублевый индикатор в конце недели способен консолидироваться в области 2 365—2 410 пунктов, индекс РТС — в коридоре 1 125—1 149 пунктов. Однако для последнего диапазон 1 110—1 135 пунктов смотрится наиболее комфортным.Как сообщалось, в среду 28 ноября ПФТС-индекс повысился на 1,64 пункта или на 0,28% до уровня 578,02 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 264,53 пунктов или на 83,96% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 ноября, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 30 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: