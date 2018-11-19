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В КГГА розповіли, де з'являться
перехоплюючі паркінги

В КГГА розповіли, де з'являться перехоплюючі паркінги
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:57

В КГГА розповіли, де з'являться перехоплюючі паркінги

Пропонуємо до обговорення:
Депутати Київради врегулювали порядок функціонування платних місць для паркування на території столиці

Дивися повний текст В КГГА розповіли, де з'являться перехоплюючі паркінги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:57

Bingo! Ще б сказали коли вони з'являться...
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