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на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 03 гру, 2018 13:22 Итоги: Валюта 03.12.18



По состоянию на 07.35 Киева цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на $4,7, или на 0,38% - до $1230,7 за унцию.



Цена мартовского фьючерса на серебро повышалась на 1,1% - до $14,38 за унцию.



Индекс доллара USDX(курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 96,96 пункта.



Спрос на доллар как более надежный актив оказался под давлением после того, как лидерам США и Китая удалось достичь договоренностей, дающих дополнительное время для обсуждения полномасштабного торгового соглашения между странами. По итогам саммита G20 США согласились с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.



Профильные гуру заметили, что ослабление доллара является ключевым фактором, который подталкивает вверх стоимость золота, номинированную в этой валюте. При этом повышение интереса к рисковым активам ограничивает рост котировок металла.



Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник утром после того, как итоги встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 способствовали росту рисковых настроений и снижению спроса на более надежные активы.



По состоянию на 7.10 Киева курс евро к доллару рос до $1,1350 за евро с уровня предыдущего закрытия в $1,1317 за евро.



Курс доллара к иене снижался до ¥113,5 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,57 за доллар.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,33% до 96,95 пункта.



Спрос на более безопасные активы, к которым относится доллар, снижается в понедельник после того, как лидерам США и Китая удалось достичь временного перемирия в длительной торговой войне. В частности, по итогам саммита G20 США согласились не поднимать пошлины в отношении Китая с 10% до 25% с 1 января на товары из Китая объемом импорта в $200 миллиардов. Однако США предупредили, что если в следующие 90 дней не достигнут соглашения с КНР по некоторым торговым вопросам, пошлины увеличатся до 25%.



Торговое перемирие, определенно, является позитивным фактором для рисковых настроений. Трейдеры ожидают снижения покупок более надежного доллара и роста интереса к более рискованным активам.



Фьючерс на золото в пятницу снизился, на фоне дальнейшего укрепления доллара США, что привело к снижению цены за неделю, но рост цены за месяц сохранился, это второй месяц роста подряд.



Февральский фьючерс на золото снизился на $6,60, или на 0,5%, до $1223,80 за унцию. За неделю он снизился на 0,4%, за месяц вырос на 0,3%.



Мартовский фьючерс на серебро снизился на 24,2 цента, или на 1,7%, до $14,16 за унцию.



В четверг цены снизились вскоре после выхода протокола заседания FOMC в ноябре, который показал, что все члены комитета ожидают повышения ставок «довольно скоро».



Индекс доллара USDX в пятницу вырос на 0,4% до 97,16 пункта. Более сильный доллар обычно ослабляет инвестиционный спрос на сырьевые товары, цены на которые выражены в долларах. За неделю доллар вырос на 0,3%, но мало изменился на ноябрь.



Многие инвесторы сохраняют довольно «медвежий» взгляд на экономику США в целом, с ожиданием, что рецессия может наступить в 2019 или 2020 г., так как ФРС нацелена на нормализацию процентных ставок. Экономическое замедление в США и остальном мире также оказало давление на акции в США.



Индекс доллара USDX в пятницу вырос, рост спроса на доллары связывают с ожиданием результатов встречи президента США и председателя КНР во время заседания Большой двадцатки в Аргентине. Трамп заявил, что он не исключает возможности, что переговоры могут принести результаты. Он сказал, что ведется большая работа в этом направлении.



Торговый представитель США Лайтхайзер заявил, что он был бы весьма удивлен, если бы встреча Трампа и Си Дзиньпина не была успешной. Также официальный представитель китайской стороны заявил, что наблюдается устойчивое приближение к договоренностям.



Давление на курс евро оказывает снижение уровня инфляции в еврозоне и индекса ВВП в Италии. В то же время необходимо отметить неожиданный и значительный рост индекса деловой активности в Чикаго. Отмечается снижение официального индекса деловой активности в производственной сфере в Китае до ключевого уровня 50, что наблюдается впервые более чем за два года.



Фондовый индекс DAX в Германии снижается четыре месяца подряд, чего не наблюдалось с 2008 года. В частности, отмечается падение акций банка Deutsche Bank до рекордно низкого уровня вследствие скандала, связанного с отмыванием денег.



Ноябрьские падения цен на нефть и акций компании Apple являются самыми значительными с 2008 года. Доходность 10-летних облигаций в США упала сегодня на 0,020 пункта до уровня 3,010%. Фьючерс на легкую нефть в США опускался на 3% ниже уровня $49,95 за баррель, впоследствии цена скорректировалась и падение составило 1,5%.



Президент ЕС Туск заявил, что если парламент Великобритании проголосует против договора о Brexit, то либо выход из ЕС будет без договора, либо выхода не будет.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 03 декабря понизился на 24,14 коп. и составил 66,2921 RUB/USD.



Украина



Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 12,19 коп., на торгах пятницы повысился на 16,81 коп., оказавшись на уровне 28,2228 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 30-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 16,75 коп., составил 28,2311 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 30 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,30/28,33 UAH/USD виртуально, без сделок.



Около 10.04, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке упала в цене, составив 28,25/28,30, а спустя 14 минут, доллар, увеличив темп снижения, консолидировался на отметке 28,23/28,27 UAH/USD.



Динамичная коррекция цен безналичного «американца» уже в дебюте торгов с одной стороны стала пролонгацией послеобеденного отката курса СКВ на торгах 29-го, с другой, базировалась на очевидной перекупленности доллара случившейся на предыдущих сессиях последней недели ноября. Валютные спекулянты признали бесперспективным дальнейшее взвинчивание цен, решив зафиксировать прибыль. Подобному варианту сценария способствовало стартовавшее раньше снижение цен на наличном рынке.



Около 10.50 доллар на межбанке понизился к 28,21/28,23 UAH/USD, взяв с этого момента практически часовой тайм-аут в коррекции, возобновив снижение с 11.45 Киева до 28,185/28,205 UAH/USD.



Пополудни, на 12.20 «американец» упал до 28,175/28,185 UAH/USD, и это привлекло внимание регулятора, вскоре появившегося на рынке с выкупом заметного объема гривневой ликвидности с платформы Matching по 28,18 UAH/USD. Непосредственные участники торгов отмечают приличную сумму СКВ (более $20,0 млн.), переместившуюся с рынка в резервы регулятора, подчеркивая, что лишь значительной покупкой удалось остановить ставшим лавинообразным «медвежий» тренд рынка безналичного доллара на уровне 28,17/28,18 UAH/USD, который СКВ не покидала до 13.20 Киева.



Судя по тому, что с 13.20 до самого завершения пятничных торгов доллар на межбанке ограничился расширением спреда до 28,17/28,20 UAH/USD, действия НБУ оказались эффективными.



В районе этой отметки, на уровне 28,17/28,20 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка 30 ноября.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,2228 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,55% с 28,0672 UAH/USD до 28,2228 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 30 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 30 ноября, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, наблюдавшееся в течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен.

«Искусственность» этого подорожание подтвердилась пятничным стремительным падением цен, остановленным лишь вмешательством регулятора.



Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами скопилась заметная ликвидность СКВ, которая обрушился 30-го.



В-третьих, толчком для смены тренда послужила стартовавшая раньше коррекция доллара на наличном рынке.



В-четвертых, Казначейство перестало выбрасывать на рынок заметные объемы гривневой ликвидности компенсации НДС, давая формальный повод для «бычьего» тренда рынка доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 ноября выросли, имея для этого следующие причины.



Во-первых, на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.



Во-вторых, в пятницу наблюдались агрессивные продажи избыточной долларовой ликвидности, на которую находились покупатели в лице импортеров, у которых наступили сроки расчетов с зарубежными партнерами.



В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив долларовые излишки с платформы Matching в заметном объеме.



Наличный доллар, передав «медвежью» эстафету валютному межбанку, в течение пятницы продемонстрировал очень сдержанное, по сравнению с рынком «зеленого» безнала, снижение в паре доллар-гривня. Все очень просто: наличный рынок «переболел» «детской болезнью» завышенных цен раньше, вернувшись к реальным уровням как минимум двумя сутками ранее. Ему не было нужды «бежать впереди паровоза», дисконтируя свои курсы. К тому же излишний радикализм в этом вопросе таил в себе риски прекращения клиентского «приноса».



Нелишне добавить, что во второй половине 30-го выросла значимость пресловутого «пятничного синдрома», который, кстати, сыграл решающую роль на рынках Харькова и Днепра, с одной стороны решив проблему гривнедефицита, с другой, повысив итоговую ликвидность. После обеда на рынках этих городов активизировались покупки клиентов, привыкших комфортно и спокойно отдыхать в субботу-воскресенье, конвертировав свои активы в «старый надежный» доллар.



В остальном послеобеденная коррекция наличной пары доллар-гривня сдерживалась лишь рисками потерять клиентский «принос».



На большинстве рынков системных центров валютообменного бизнеса пятничная сессия завершилась итоговым равновесие покупок и продаж, которое, за исключением Харькова и Днепра, не спасло обороты от потерь.



Естественно, внутридневной сдержанной «медвежьей динамикой наличные доллар и евро обязаны заметному падению курса безналичного «американца» на межбанке.



В течение 30 ноября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-22,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «»неформального» «американца» упали на 10,0-20,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок столицы), позиция «предложение» понизилась на 13,0-19,0 коп.



Сдержанная внутридневная «медвежья» динамика наличной пары доллар-гривня в пятницу дает основание рассчитывать на замедление снижения средневзвешенного курса безналичного доллара в понедельник, 03 декабря. «Базовым» основанием для таких ожиданий является ограниченный приток экспортной выручки, традиционно наблюдавшийся в дебюте новой недели и месяца, а также вероятное появления на межбанке нерезидентов, у которых, как известно, в первых числах нового месяца стартует сезон репатриации дивидендов. Думаю, ожидать массовых покупок «варягами» доллара 03-го не стоит, хотя и первых единичных сделок на «тонком» по-понедельничному рынке будет достаточно для заметного замедления коррекции цен безналичного «американца».



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 30 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентских предложений валюты, спровоцированного динамичным откатом безналичного доллара на межбанке . Ситуация осложнялась ограниченным запасом у местных дилеров гривневой ликвидности.

С другой стороны радикально дисконтировать цены позиции спрос было нельзя. Поскольку тотчас падал клиентский «принос».

В подобном ключе местным дилерам пришлось «лавировать» в дополуденную часть сессии.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



После обеда страдающих от нехватки гривни дилеров «неформального» рынка Днепра выручили клиенты, предпочитающие отдыхать в субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе.



Их послеобеденный спрос на СКВ восполнил запасы нацвалюты у наших дилеров, позволив при этом не менять установившиеся в полдень цены.

Кроме того, покупки СКВ местных «перестраховщиков» выровняли рынок «естественным» образом в баланс спроса и предложения, в свою очередь обеспечившим прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного сегмента рынка наличных Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.



В течение 30 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Более заметное снижение позиции «предложение» - следствие попыток дилеров розницы реанимировать клиентские покупки СКВ в условиях «медвежьего» рынка и нехватки гривни. Как, собственно, и накануне.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,15/28,250 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в условиях преобладания клиентского предложения на фоне ощутимой нехватки гривневого ресурса. С другой стороны, «отвечать» на агрессивный клиентский «принос» радикальным дисконтированием цен было нельзя из-за рисков потерять офера клиентов.



Все-таки дисконтировав к полудню действующие цены, «неформалы» оптового сегмента Днепра постарались достичь компромисса, более заметно понизив офера, что не осталось без внимания потенциальных покупателей СКВ.



По состоянию на 12.12 на оптовом «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения. Сбалансированности удалось достичь более заметным снижением оферов, что стимулировало клиентские покупки СКВ.



В дальнейшем, после обеда, у оптовиков Днепра уже не было нужды продолжать снижение действующих цен – на рынке появились игроки, которые предпочитали отдыхать в выходные дни, предварительно обезопасив свои активы конвертацией их в доллар. Это сразу сняло с повестки дня несколько вопросов: у оптовиков появилась клиентская гривня; во-вторых, установилась ценовая стабильность, поддерживаемая равновесием покупок и продаж, а последнее за собой потянуло рост оборотов.

Ликвидность, заслужив от дилеров оптового сегмента рынка наличных Днепра «четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



На протяжении 30 ноября биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Акцентирование коррекции цен в оферах – признак проблем с гривневой ликвидностью – оптовики подобным образом пытались «заставить» клиентов приобретать доллар.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 ноября уровнями 32,00/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 15,0 коп., офера упали на 20,0 коп.



Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка приходилось решать проблемы с гривневой ликвидностью. Непростая задача в условиях «медвежьего» рынка в паре доллар-гривня.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 30-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшей после 14.00 Киева динамичной коррекции пары евро-доллар на мировом рынке forex, вернувшей ее в непосредственную близость к концептуальнозначимой отметке $1,1300.



Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.



Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1391 к $1,1322, прибавив в течение этого промежутка времени изрядные 69 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизившие позицию предложение наличного евро, учли эту потерю, проявив при этом сдержанность, поскольку основной процент отката пары евро-доллар «в миру» произошел под занавес украинских торгов.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 30 ноября на азиатской сессии форекса с уровня $1,1390, пара евро-доллар до 09.30 Киева не покидала этот район, инициировав со стартом европейской сессии форекса вначале неспешную, а после 16.10 Киева более динамичную коррекцию, которая затянулась до 20.00 Киева, исчерпавшись консолидацией пары евро-доллар в диапазоне $1,1306-1,1315, который она не покидала до 21.40 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс евро к доллару США снижается в пятницу на данных о замедлении темпов инфляции в еврозоне.



Пара евро-доллар около 15.00 Киева торгуется на уровне $1,1369 по сравнению с $1,1393 на закрытие предыдущей сессии.



Согласно предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в ноябре 2018 года выросли на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,2% в октябре.

Ноябрьский показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, свидетельствуют данные Trading Economics.



Уровень инфляции в еврозоне является ключевым ориентиром для политики Евроцентробанка. Эксперты опасаются, что ослабление инфляции вынудит ЕЦБ отложить первое за долгое время повышение базовой процентной ставки, пишет Dow Jones. Ранее ЕЦБ дал понять, что намерен сохранять ставку на нынешнем уровне, по крайней мере, до конца лета 2019 года.



Индекс доллара USDX, отслеживающий динамику доллара США относительно шести основных мировых валют, прибавляет 0,2% на торгах в пятницу.



Курс доллара относительно иены поднялся незначительно - до ¥113,53 против ¥113,48 накануне, стоимость американской валюты к фунту стерлингов выросла до $1,2760 за фунт с $1,2791.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥129,07 по сравнению с ¥129,3 на закрытие предыдущей сессии.



В центре внимания инвесторов - открывшийся в пятницу саммит G20 в Буэнос-Айресе. В первую очередь участников рынка интересует встреча лидеров Китая и США и прогресс в их торговых переговорах. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его устраивает и текущий вариант отношений с Пекином, но он готов и «что-то предпринять».



Все внимание инвесторов сосредоточено на результатах предстоящей на этих выходных встречи президентов США и Китая, на которой будут обсуждаться вопросы торговой политики.



Представитель ФРС США Кашкари заявил, что определить нейтральное положение уровня основных процентных ставок крайне сложно, именно поэтому пристально отслеживаются фундаментальные показатели экономики. Кашкари отметил, что значительное повышение ставок может спровоцировать экономический спад.



На торгах в Европе американская валюта торгуется в «плюсе» к большинству основных валют. Курс евро завалился на $1,1358, курс фунта — на $1,2744.



Продавцы стали выкупать доллар США в ожидании встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе. Также давление на евро исходит от опубликованного отчета ЕЦБ по финансовой стабильности.



В нем регулятор предупредил рынки об усилении понижательных рисков для мировой экономики и ослаблении финансового сектора. Сохраняется неопределенность вокруг Италии. Как будто решение по санкциям специально придерживается для удобного случая, чтобы усилить или ослабить зародившееся движение.



Фунт находится под давлением, так как спекулянты и инвесторы опасаются того, что парламент Великобритании не проголосует по соглашению Brexit. Тереза Мэй 30-го заявила, что оппозиционная лейбористская партия пытается помешать правительству осуществить процесс выхода страны из ЕС.



Пара евро-доллар по состоянию на 16.10 Киева находится на линии баланса $1,1366. Учитывая, что часовые индикаторы уже пребывают в зоне продаж, возросли понижательные риски снижения цены до 1,1322. Если уровень 1,1320 не устоит, то падение возобновится до 1,1300.



Наконец-то около 20.00 удалось войти в ситуативную полосу стабильности на более низких уровнях против доллара США. Он торгуется в узком диапазоне между $1,1300 и $1,1320.



В настоящее время важным событием для доллара будет саммит G20, который рассматривается как поворотный для ожиданий по дальнейшей внешнеторговой политике (президента США) Трампа. Ослабление доллара США может возобновиться, далее если президент Трамп сигнализирует о какой-то форме торгового перемирия с Китаем.



Напротив, если не будет прорыва на переговорах с президентом Си, участники рынка будут подразумевать, что торговые противоречия продолжат усиливаться.

Угроза США ввести тарифы на автомобили появилась снова. При неблагоприятном сценарии, доллар США может начать разворачивать недавние потери, особенно против евро, учитывая, что ослабление европейской экономики может быть особенно чувствительным к автомобильным тарифам. Иначе говоря, будет реализован сценарий, изложенный в нашем предыдущем обзоре, предполагающий довольно быстрое возвращение пары евро-доллар под уровень $1,13 и обновление минимумов года уже на следующей неделе.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,00/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.



Торги рублем 30 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся с закрытия четверга на 15,0 коп. спросу и упавшему на 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 ноября по спросу и по предложению не изменились.



Похоже, в последний день осени на участников валютного межбанка снизошло всеобщее «просветление» - ранее игравшие на повышение пары доллар-гривня игроки «вдруг» осознали «перекупленность» доллара, инициировав его масштабные продажи и обвалив цены «американца».

Собственно, признаки разворота тренда на рынке «зеленого» безнала появились еще в четверг, после 11.15 Киева, когда участники торгов увидели отсутствие перспектив в дальнейшей пролонгации взвинчивания долларовых цен.



Полагаю, в этом «просветлении» немалая заслуга наличного рынка, инициировавшего коррекцию пары доллар-гривня раньше под давлением клиентов, отказывавшихся приобретать СКВ по завышенным ценам. Не исключено, в подобном ключе действовала и часть импортеров на межбанке.



Последовавшее обвальное падение долларовых цен на валютном межбанке подтвердило исключительно спекулянтский характер предшествовавшего пятнице роста курса безналичного доллара, не имевшего ничего общего с рыночными реалиями.



Полагаю, пятничное вмешательство регулятора в торги может служить сигналом «согласии» НБУ на консолидацию текущих цен безналичного «американца» на уровнях вблизи отметки 28,00 UAH/USD или чуть выше. Есть вероятность, что остановить возможную коррекцию безналичного доллара в этом районе на ближайших торгах межбанка помогут покупки СКВ нерезидентов, у которых в первых числах декабря начнется сезон репатриации дивидендов. С другой стороны играть на стороне «зеленых медведей» будет терминация периода компенсации НДС Казначейством, который чрезмерно затянулся, являясь дополнительным источником дискомфорта на межбанке.



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.

Не исключено, в этом снижении поучаствовал регулятор, продав 30 ноября свои депосертификаты на 10,345 млрд. грн.



Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,18/28,23 UAH/USD.



Подтверждая попытку разворота рынка безналичного доллара вверх, котировки «американца» на межбанке около 10.16 снова приподнялись к 28,19/28,23 UAH/USD.



Похоже, утреннее непродолжительное «зеленое» ралли оказалось неуверенной попыткой спекулянтов превентивно поднять цену «американца», чтобы подороже его продать. К 10.41 Киева цены СКВ вернулись на уровни открытия (28,17/28,20 UAH/USD) стараниями появившихся продаж доллара.



Это предположение о превентивности действий валютных спекулянтов нашло еще одно подтверждение около 11.01 Киева, когда цена «американца» на межбанке , продолжая снижение, оказалась на отметке 28,16/28,18 UAH/USD.



По состоянию на 11.23 доллар на межбанке , приостановив снижение, замер на цифре 28,16/28,18 UAH/USD. В паре доллар-гривня относительное равновесие спроса и предложения.



Утреннее «зеленое» ралли, спровоцированное спекулянтами для последующей продажи СКВ по завешенной цене, прерванное объемными оферами доллара после 10.40 Киева, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.55 Киева котировки безналичного доллара на межбанке , воспользовавшись равновесием спроса и предложения, заметно сузили спред, консолидировались на уровне 28,165/28,175 UAH/USD.



Около 12.16 котировки безналичного доллара на межбанке , прекратив снижение и немного отскочив, обосновались на отметке 28,17/28,18 UAH/USD.



Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 5,44 коп., составив 28,1767 UAH/USD.



По состоянию на 12.56 на межбанке котировки доллара вернулись к цифре 28,165/28,175 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж.



На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 декабря с уровней: доллар – 28,00/28,35 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 15,0 коп.



Евро по сравнению с 30 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 ноября по спросу не изменился, по предложению понизился на 20 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1340, повысившись до $1,1373 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1377 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 03 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 03 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.



На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.



По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра двусторонняя торговля розничными партиями валюты сменилась оптовым клиентским «приносом», и цены в паре доллар-гривня немного понизились: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,30 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,422 UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,21 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,21 UAH/USD, евро (опт) 32,00/32,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,00/32,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,35 UAH/USD, евро – 31,80/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/26,25 UAH/USD, розница – 28,15/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,28 UAH/USD; евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://mycredit.in.ua/ , https://ubr.ua/news , http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Золото растет в цене в понедельник утром на фоне ослабления доллара к мировым валютам после объявления временного перемирия в торговой войне США и Китая.Курс доллара снижается по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник утром после того, как итоги встречи лидеров США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина в рамках саммита G20 способствовали росту рисковых настроений и снижению спроса на более надежные активы.Фьючерс на золото в пятницу снизился, на фоне дальнейшего укрепления доллара США, что привело к снижению цены за неделю, но рост цены за месяц сохранился, это второй месяц роста подряд.Индекс доллара USDX в пятницу вырос, рост спроса на доллары связывают с ожиданием результатов встречи президента США и председателя КНР во время заседания Большой двадцатки в Аргентине. Трамп заявил, что он не исключает возможности, что переговоры могут принести результаты. Он сказал, что ведется большая работа в этом направлении.Торговый представитель США Лайтхайзер заявил, что он был бы весьма удивлен, если бы встреча Трампа и Си Дзиньпина не была успешной. Также официальный представитель китайской стороны заявил, что наблюдается устойчивое приближение к договоренностям.Давление на курс евро оказывает снижение уровня инфляции в еврозоне и индекса ВВП в Италии. В то же время необходимо отметить неожиданный и значительный рост индекса деловой активности в Чикаго. Отмечается снижение официального индекса деловой активности в производственной сфере в Китае до ключевого уровня 50, что наблюдается впервые более чем за два года.Фондовый индекс DAX в Германии снижается четыре месяца подряд, чего не наблюдалось с 2008 года. 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Фьючерс на легкую нефть в США опускался на 3% ниже уровня $49,95 за баррель, впоследствии цена скорректировалась и падение составило 1,5%.Президент ЕС Туск заявил, что если парламент Великобритании проголосует против договора о Brexit, то либо выход из ЕС будет без договора, либо выхода не будет.С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,55% с 28,0672 UAH/USD до 28,2228 UAH/USD.Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.На Depo рынке 30 ноября гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.11 Киева - 16,50/18,00 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 30 ноября, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, наблюдавшееся в течение 26-29 ноября подорожание «американца» на межбанка имело значительную спекулятивную составляющую, базировалось на желании заработать на необоснованном взвинчивании цен.«Искусственность» этого подорожание подтвердилась пятничным стремительным падением цен, остановленным лишь вмешательством регулятора.Во-вторых, на рынке из-за придержек валюты спекулятивно настроенными экспортерами скопилась заметная ликвидность СКВ, которая обрушился 30-го.В-третьих, толчком для смены тренда послужила стартовавшая раньше коррекция доллара на наличном рынке.В-четвертых, Казначейство перестало выбрасывать на рынок заметные объемы гривневой ликвидности компенсации НДС, давая формальный повод для «бычьего» тренда рынка доллара.Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 30 ноября выросли, имея для этого следующие причины.Во-первых, на рынке безналичного доллара произошла смена тренда с «бычьего» на «медвежий», что, как известно, приводит к росту ликвидности.Во-вторых, в пятницу наблюдались агрессивные продажи избыточной долларовой ликвидности, на которую находились покупатели в лице импортеров, у которых наступили сроки расчетов с зарубежными партнерами.В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности внес регулятор, выкупив долларовые излишки с платформы Matching в заметном объеме.Наличный доллар, передав «медвежью» эстафету валютному межбанку, в течение пятницы продемонстрировал очень сдержанное, по сравнению с рынком «зеленого» безнала, снижение в паре доллар-гривня. Все очень просто: наличный рынок «переболел» «детской болезнью» завышенных цен раньше, вернувшись к реальным уровням как минимум двумя сутками ранее. Ему не было нужды «бежать впереди паровоза», дисконтируя свои курсы. К тому же излишний радикализм в этом вопросе таил в себе риски прекращения клиентского «приноса».Нелишне добавить, что во второй половине 30-го выросла значимость пресловутого «пятничного синдрома», который, кстати, сыграл решающую роль на рынках Харькова и Днепра, с одной стороны решив проблему гривнедефицита, с другой, повысив итоговую ликвидность. После обеда на рынках этих городов активизировались покупки клиентов, привыкших комфортно и спокойно отдыхать в субботу-воскресенье, конвертировав свои активы в «старый надежный» доллар.В остальном послеобеденная коррекция наличной пары доллар-гривня сдерживалась лишь рисками потерять клиентский «принос».На большинстве рынков системных центров валютообменного бизнеса пятничная сессия завершилась итоговым равновесие покупок и продаж, которое, за исключением Харькова и Днепра, не спасло обороты от потерь.Естественно, внутридневной сдержанной «медвежьей динамикой наличные доллар и евро обязаны заметному падению курса безналичного «американца» на межбанке.В течение 30 ноября позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 5,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-22,0 коп. (лидировал в откате рынок столицы).По сравнению с закрытием четверга биды наличного «»неформального» «американца» упали на 10,0-20,0 коп. (лидерство в снижении за собой сохранил рынок столицы), позиция «предложение» понизилась на 13,0-19,0 коп.Сдержанная внутридневная «медвежья» динамика наличной пары доллар-гривня в пятницу дает основание рассчитывать на замедление снижения средневзвешенного курса безналичного доллара в понедельник, 03 декабря. «Базовым» основанием для таких ожиданий является ограниченный приток экспортной выручки, традиционно наблюдавшийся в дебюте новой недели и месяца, а также вероятное появления на межбанке нерезидентов, у которых, как известно, в первых числах нового месяца стартует сезон репатриации дивидендов. Думаю, ожидать массовых покупок «варягами» доллара 03-го не стоит, хотя и первых единичных сделок на «тонком» по-понедельничному рынке будет достаточно для заметного замедления коррекции цен безналичного «американца».Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 30 ноября в общих чертах отражает картину пятницы на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 30 ноября в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль – 0,415/0,435 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентских предложений валюты, спровоцированного динамичным откатом безналичного доллара на межбанке . Ситуация осложнялась ограниченным запасом у местных дилеров гривневой ликвидности.С другой стороны радикально дисконтировать цены позиции спрос было нельзя. Поскольку тотчас падал клиентский «принос».В подобном ключе местным дилерам пришлось «лавировать» в дополуденную часть сессии.Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.После обеда страдающих от нехватки гривни дилеров «неформального» рынка Днепра выручили клиенты, предпочитающие отдыхать в субботу-воскресенье, пребывая в «старом надежном» долларе.Их послеобеденный спрос на СКВ восполнил запасы нацвалюты у наших дилеров, позволив при этом не менять установившиеся в полдень цены.Кроме того, покупки СКВ местных «перестраховщиков» выровняли рынок «естественным» образом в баланс спроса и предложения, в свою очередь обеспечившим прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от дилеров мелкооптового и розничного сегмента рынка наличных Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.В течение 30 ноября биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Более заметное снижение позиции «предложение» - следствие попыток дилеров розницы реанимировать клиентские покупки СКВ в условиях «медвежьего» рынка и нехватки гривни. Как, собственно, и накануне.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги пятницы в котором завершились уровнями 28,15/28,250 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 30-го в условиях преобладания клиентского предложения на фоне ощутимой нехватки гривневого ресурса. С другой стороны, «отвечать» на агрессивный клиентский «принос» радикальным дисконтированием цен было нельзя из-за рисков потерять офера клиентов.Все-таки дисконтировав к полудню действующие цены, «неформалы» оптового сегмента Днепра постарались достичь компромисса, более заметно понизив офера, что не осталось без внимания потенциальных покупателей СКВ.По состоянию на 12.12 на оптовом «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения. Сбалансированности удалось достичь более заметным снижением оферов, что стимулировало клиентские покупки СКВ.В дальнейшем, после обеда, у оптовиков Днепра уже не было нужды продолжать снижение действующих цен – на рынке появились игроки, которые предпочитали отдыхать в выходные дни, предварительно обезопасив свои активы конвертацией их в доллар. Это сразу сняло с повестки дня несколько вопросов: у оптовиков появилась клиентская гривня; во-вторых, установилась ценовая стабильность, поддерживаемая равновесием покупок и продаж, а последнее за собой потянуло рост оборотов.Ликвидность, заслужив от дилеров оптового сегмента рынка наличных Днепра «четверку», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.На протяжении 30 ноября биды наличного «неформального» оптового доллара в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 8,0 коп. Акцентирование коррекции цен в оферах – признак проблем с гривневой ликвидностью – оптовики подобным образом пытались «заставить» клиентов приобретать доллар.Меж тем, по сравнению с закрытием четверга биды и офера наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 15,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 30 ноября уровнями 32,00/32,20 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.По сравнению с закрытием четверга биды оптового наличного евро в Днепре просели на 15,0 коп., офера упали на 20,0 коп.Как и прежде, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 30-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с настроениями клиентов. При этом дилерам наличного рынка приходилось решать проблемы с гривневой ликвидностью. Непростая задача в условиях «медвежьего» рынка в паре доллар-гривня.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 30-го практически перестал интересовать клиентов. И дело даже не в стартовавшей после 14.00 Киева динамичной коррекции пары евро-доллар на мировом рынке forex, вернувшей ее в непосредственную близость к концептуальнозначимой отметке $1,1300.Укажем, что, как и ранее, высокая волатильность в паре евро-доллар на мировом рынке forex удерживала как дилеров наличного рынка, так и их клиентов от объемных операций с наличным евро. Иначе говоря, клиенты наличного рынка, как, впрочем, и дилеры избегали объемных операций с этой «неспокойной» валютой.Понятно, что с такой валютой никто связываться не станет. Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги пятницы уровнями 32,00/32,20 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение пятницы по обеим позициям.Торги рублем 30 ноября в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,415/0,435 UAH/RUB.По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 30 ноября, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «четверку», улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по понизившемуся с закрытия четверга на 15,0 коп. спросу и упавшему на 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 29 ноября по спросу и по предложению не изменились.Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,17/28,20 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки сжатия гривневой ликвидности. На это указало заметное снижение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 56 949,4 млн. грн. к отметке 50 773,6 млн. грн.Не исключено, в этом снижении поучаствовал регулятор, продав 30 ноября свои депосертификаты на 10,345 млрд. грн.Около 10.07 котировки безналичного доллара, рынок которого вышел около 10.05 в реальную сферу, выросли до 28,18/28,23 UAH/USD.Подтверждая попытку разворота рынка безналичного доллара вверх, котировки «американца» на межбанке около 10.16 снова приподнялись к 28,19/28,23 UAH/USD.Похоже, утреннее непродолжительное «зеленое» ралли оказалось неуверенной попыткой спекулянтов превентивно поднять цену «американца», чтобы подороже его продать. К 10.41 Киева цены СКВ вернулись на уровни открытия (28,17/28,20 UAH/USD) стараниями появившихся продаж доллара.Это предположение о превентивности действий валютных спекулянтов нашло еще одно подтверждение около 11.01 Киева, когда цена «американца» на межбанке , продолжая снижение, оказалась на отметке 28,16/28,18 UAH/USD.По состоянию на 11.23 доллар на межбанке , приостановив снижение, замер на цифре 28,16/28,18 UAH/USD. В паре доллар-гривня относительное равновесие спроса и предложения.Утреннее «зеленое» ралли, спровоцированное спекулянтами для последующей продажи СКВ по завешенной цене, прерванное объемными оферами доллара после 10.40 Киева, сопровождалось признаками стабильности на рынке гривневого ресурса, на которые указывала неизменность ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, не тронувшихся с отметки 16,50/18,00% годовых. Эта стабильность не согласуется с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.Около 11.55 Киева котировки безналичного доллара на межбанке , воспользовавшись равновесием спроса и предложения, заметно сузили спред, консолидировались на уровне 28,165/28,175 UAH/USD.Около 12.16 котировки безналичного доллара на межбанке , прекратив снижение и немного отскочив, обосновались на отметке 28,17/28,18 UAH/USD.Тем временем пополудни стал известен справочный курс безналичного доллара, который понизившись на 5,44 коп., составив 28,1767 UAH/USD.По состоянию на 12.56 на межбанке котировки доллара вернулись к цифре 28,165/28,175 UAH/USD, в сопровождении равновесия покупок и продаж.На этой отметке участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 декабря с уровней: доллар – 28,00/28,35 UAH/USD, евро – 31,70/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,392/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв по предложению 15,0 коп.Евро по сравнению с 30 ноября по спросу просел на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 30 ноября по спросу не изменился, по предложению понизился на 20 пунктов.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1340, повысившись до $1,1373 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1377 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 декабря показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 03 декабря в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалась сбалансированная торговля при низких оборотах.Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18/28,27 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., предложение потеряло 6,0 коп.,), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 ноября спрос не изменился, офера потеряли 10,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 03 декабря в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось равновесие спроса и оферов редких поутру оптовых сделок.На 12.11 столичные валютчики-оптовики «неформалы» немного понизили цены открытия к отметкам: доллар - 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 30,00/32,15 UAH/EUR. На моменте в столице равновесная работа, хотя и низколиквидная торговля.По состоянию на 12.25 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о «медвежьих» переменах в действующих ценах: наблюдавшаяся с утра двусторонняя торговля розничными партиями валюты сменилась оптовым клиентским «приносом», и цены в паре доллар-гривня немного понизились: 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,90/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,23 UAH/USD, евро – 31,95/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 03 декабря по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 28,25/28,30 UAH/USD, евро – 32,05/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,419/0,422 UAH/RUB, Киев опт 28,17/28,21 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 28,17/28,21 UAH/USD, евро (опт) 32,00/32,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,00/32,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 28,10/28,35 UAH/USD, евро – 31,80/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 28,20/26,25 UAH/USD, розница – 28,15/28,30 UAH/USD; Запорожье – 28,15/28,28 UAH/USD; евро – 31,90/32,35 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,423 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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