Итоги: Прогнозы 03.12.18

Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.
В заявлении Белого дома, опубликованном чуть позже, говорится, что мораторий на введение повышенных тарифов продлится 90 дней, и это время будет использовано для двусторонних переговоров.
Америка приостановит дальнейший рост пошлин на китайский экспорт, а Китай в ответ согласился закупить произведенную в США сельскохозяйственную и промышленную продукцию «в очень существенных объемах» (сколько именно, не уточняется).
Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в субботу длилась более двух часов - это больше, чем планировалось.
Хотя переговоры состоялись уже после окончания саммита G20 в Аргентине, они стали центральным событием встречи «большой двадцатки»: от торговой войны между крупнейшими экономиками мира могут пострадать все.
«Китайско-американские отношения идут не так гладко, как это нужно для хорошего состояния дел в мире, - заявила накануне на саммите канцлер Германии Ангела Меркель. - Косвенно это отражается на всех нас».
В июле Трамп подписал указ о резком повышении тарифов на китайские товары и сырье, поставляемые в США. Объем экспорта, затронутого «драконовскими» пошлинами, составил $250 млрд. - это половина всего экспорта из КНР в США,
В ответ Пекин ввел новые пошлины на американские поставки (но их объем заметно меньше - $110 млрд.).
Напряженность нарастала: с 1 января 2019 года Трамп грозился обложить повышенными налогами и остальной китайский экспорт - с 10% тарифы должны были повыситься до 25%. Сейчас эта мера заморожена, говорится в сообщении Белого дома, но если за 90 дней соглашения между Китаем и США достичь не удастся, она вступит в действие.
Перед переговорами президент США подчеркивал, что у них с Си Цзиньпином очень хорошие отношения.
«Думаю, в первую очередь по этой причине мы, вероятно, в конце концов сойдемся на том, что будет хорошо для Китая и хорошо для Соединенных Штатов», - говорил Трамп.
Переговоры в Аргентине были совмещены с обедом: в меню был стейк «сирлойн», блинчики с карамелью и аргентинское вино.
Сразу после завершения встречи с китайским лидером Трамп улетел в США, не рассказав прессе о результатах. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал журналистам, что все прошло «очень хорошо».
Спустя несколько часов государственное телевидение Китая сообщило об итогах: «Дополнительных тарифов после 1 января вводиться не будет, и переговоры между двумя сторонами будут продолжены».
По сообщению официального новостного агентства Синьхуа, во время рабочего обеда председатель КНР подчеркнул, что сотрудничество - лучший выбор для обеих стран.
США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение, которое придет на смену действующему с 1994 года Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Договор, который получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), в пятницу, 30 ноября, подписали на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп, уходящий президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Соглашение вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран. В США ратификацию будет проводить новый состав Конгресса, в котором после промежуточных выборов расстановка сил изменилась в пользу демократов. Лидер демократов в сенате Чак Шумер предупредил, что администрации Трампа придется пойти на некоторые компромиссы, если она хочет, чтобы соглашение прошло через Конгресс. Он отметил, что ряд положений, касающихся сферы труда и окружающей среды, «слишком слабы».
Сложности с ратификацией соглашения могут возникнуть также и в Мексике. Оно подписано в последний день на посту президента Ньето. Партии нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора «Движение национального возрождения» принадлежит большинство в мексиканском сенате. Эта партия может потребовать изменения в соглашении, отмечает Bloomberg.
Договор охватывает регион с населением в 500 миллионов человек и совокупным ВВП в $23 триллиона в год. Среди прочего, он предусматривает повсеместное введение минимальной оплаты труда. Автомобили и комплектующие к ним на 75% должны производиться в странах соглашения, при этом на 40% рабочими, имеющими определенный уровень зарплаты. Кроме того, новое соглашение впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.
В отношениях между США и Канадой в рамках USMCA американские фермеры получат более широкий доступ к канадскому молочному рынку. В то же время в этом документе сохранятся некоторые положения NAFTA, вызывавшие недовольство у США. Речь идет, в частности, о спорной процедуре, обеспечивающей защиту Канаде в том случае, если Трамп решит ввести штрафные пошлины на канадские автомобили, грузовики и автомобильные запчасти.
Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его «одной из худших торговых сделок».
Фонд из США сбросил российские акции накануне отмены встречи Путин-Трамп.
Российский фондовый рынок пережил новую волну оттока зарубежного капитала на неделе, которая должна была венчаться саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа, а закончилась новым холодным душем для российской внешней политики.
Суммарно нерезиденты вывели из акций и облигаций РФ $180 млн. - вдвое больше, чем неделю назад, сообщает «БКС Глобал Маркетс» со ссылкой на данные EPFR Global.
Инициатором распродажи стал один из крупнейших фондов, инвестирующий в развивающиеся страны Европы, отмечает стратег БКС Вячеслава Смольянинова.
Emerging Europe Fund под управлением BlackRock - фонда-гиганта, глобальные активы которого втрое превышают российский ВВП, за неделю вывел из России $150 млн.
Это 17% активов фонда и треть суммы, которую он держал в российских бумагах на начало ноября.
Крупнейшие инвестиции фонда - это «Газпром» (9,42%), «Лукойл» (9,11%), Сбербанк (7,34%) и «Роснефть» (6,07%).
Отношение зарубежных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.
«Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства», - рассказывает аналитик «Атона» Александр Корнилов.
Западные «инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США», которые считают неизбежными», однако «не ожидают, что пострадают публичные «титаны», такие как Сбербанк и ВТБ», продолжает он: «Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении».
По данным etf.com, из крупнейшего американского биржевого фонда из числа инвестирующих в Россию, - VanEck Vectors Russia ETF - с начала года инвесторы вывели $321,3 млн.
Фонд iShares MSCI Russia ETF лишился $145,17 млн., из акций малой капитализации (VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF) утекло $10,4 млн.
Бизнес ВТБ в Лондоне пошел ко дну.
Группа ВТБ, находящаяся под санкциями США с 2014 года, планирует еще сильнее сократить штат своего лондонского подразделения, сообщил в интервью Bloomberg первый заместитель председателя правления банка Юрий Соловьев.
По его словам, проблемы компании усугубляют опасения по поводу Brexit.
VTB Capital Plc планирует к концу следующего года сократить штат до 140 сотрудников с более чем 500 на пике перед введением санкций, а капитал с нынешних $1,4 млрд. урезать примерно в 4 раза.
«Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим», - сказал Соловьев в интервью на форуме «Россия зовет!» в Москве. Одна из причин - неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, отметил он.
Банк переводит активы в Россию и во Франкфурт, отметил Соловьев.
Штат ВТБ в Лондоне насчитывал примерно 250 человек еще в мае, когда председатель правления Андрей Костин объявил о планах сократить треть сотрудников, поскольку санкции осложнили ведение бизнеса.
ВТБ отказался от кредитного бизнеса в Лондоне, не сумев наладить привлечение местного фондирования, сказал Соловьев.
По его словам, банк продолжит осуществлять операции в области инфраструктурного финансирования, слияний и поглощений, продаж инструментов с фиксированной доходностью и акций, синдикатов.
Как и предполагалось, в начале декабря, на первых торгах новой недели, курс безналичной пары доллар-гривня ощутимо замедлил свою коррекцию. Нисходящий тренд безналичного «американца» сходит на нет, «предвкушая» скорое появление на валютном межбанке нерезидентов у которых стартует сезон репатриации дивидендов.
Последний в контексте введения Киевом военного положения в десяти приграничных областях, обещает быть «интересным».
Как мы указывали ранее, фондовый рынок значительнее, чем валюта, реагирует на всевозможные обострения. Акции считаются рисковым активом, а облигации страны, которая ввела ВП, становятся мишенью спекулянтов, шантажирующих Минфин уровнем доходности.
Так или иначе, смена тренда на рынке безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий» в секторе доллара высоковероятна, хотя, представляется, все произойдет без особого «надрыва» и резких курсовых скачков.
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