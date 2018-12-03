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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 03 гру, 2018 13:23 Итоги: Прогнозы 03.12.18



Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.

В заявлении Белого дома, опубликованном чуть позже, говорится, что мораторий на введение повышенных тарифов продлится 90 дней, и это время будет использовано для двусторонних переговоров.

Америка приостановит дальнейший рост пошлин на китайский экспорт, а Китай в ответ согласился закупить произведенную в США сельскохозяйственную и промышленную продукцию «в очень существенных объемах» (сколько именно, не уточняется).



Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в субботу длилась более двух часов - это больше, чем планировалось.

Хотя переговоры состоялись уже после окончания саммита G20 в Аргентине, они стали центральным событием встречи «большой двадцатки»: от торговой войны между крупнейшими экономиками мира могут пострадать все.



«Китайско-американские отношения идут не так гладко, как это нужно для хорошего состояния дел в мире, - заявила накануне на саммите канцлер Германии Ангела Меркель. - Косвенно это отражается на всех нас».



В июле Трамп подписал указ о резком повышении тарифов на китайские товары и сырье, поставляемые в США. Объем экспорта, затронутого «драконовскими» пошлинами, составил $250 млрд. - это половина всего экспорта из КНР в США,

В ответ Пекин ввел новые пошлины на американские поставки (но их объем заметно меньше - $110 млрд.).



Напряженность нарастала: с 1 января 2019 года Трамп грозился обложить повышенными налогами и остальной китайский экспорт - с 10% тарифы должны были повыситься до 25%. Сейчас эта мера заморожена, говорится в сообщении Белого дома, но если за 90 дней соглашения между Китаем и США достичь не удастся, она вступит в действие.

Перед переговорами президент США подчеркивал, что у них с Си Цзиньпином очень хорошие отношения.

«Думаю, в первую очередь по этой причине мы, вероятно, в конце концов сойдемся на том, что будет хорошо для Китая и хорошо для Соединенных Штатов», - говорил Трамп.



Переговоры в Аргентине были совмещены с обедом: в меню был стейк «сирлойн», блинчики с карамелью и аргентинское вино.



Сразу после завершения встречи с китайским лидером Трамп улетел в США, не рассказав прессе о результатах. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал журналистам, что все прошло «очень хорошо».

Спустя несколько часов государственное телевидение Китая сообщило об итогах: «Дополнительных тарифов после 1 января вводиться не будет, и переговоры между двумя сторонами будут продолжены».

По сообщению официального новостного агентства Синьхуа, во время рабочего обеда председатель КНР подчеркнул, что сотрудничество - лучший выбор для обеих стран.



США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение, которое придет на смену действующему с 1994 года Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Договор, который получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), в пятницу, 30 ноября, подписали на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп, уходящий президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Соглашение вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран. В США ратификацию будет проводить новый состав Конгресса, в котором после промежуточных выборов расстановка сил изменилась в пользу демократов. Лидер демократов в сенате Чак Шумер предупредил, что администрации Трампа придется пойти на некоторые компромиссы, если она хочет, чтобы соглашение прошло через Конгресс. Он отметил, что ряд положений, касающихся сферы труда и окружающей среды, «слишком слабы».

Сложности с ратификацией соглашения могут возникнуть также и в Мексике. Оно подписано в последний день на посту президента Ньето. Партии нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора «Движение национального возрождения» принадлежит большинство в мексиканском сенате. Эта партия может потребовать изменения в соглашении, отмечает Bloomberg.



Договор охватывает регион с населением в 500 миллионов человек и совокупным ВВП в $23 триллиона в год. Среди прочего, он предусматривает повсеместное введение минимальной оплаты труда. Автомобили и комплектующие к ним на 75% должны производиться в странах соглашения, при этом на 40% рабочими, имеющими определенный уровень зарплаты. Кроме того, новое соглашение впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.



В отношениях между США и Канадой в рамках USMCA американские фермеры получат более широкий доступ к канадскому молочному рынку. В то же время в этом документе сохранятся некоторые положения NAFTA, вызывавшие недовольство у США. Речь идет, в частности, о спорной процедуре, обеспечивающей защиту Канаде в том случае, если Трамп решит ввести штрафные пошлины на канадские автомобили, грузовики и автомобильные запчасти.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его «одной из худших торговых сделок».



Фонд из США сбросил российские акции накануне отмены встречи Путин-Трамп.



Российский фондовый рынок пережил новую волну оттока зарубежного капитала на неделе, которая должна была венчаться саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа, а закончилась новым холодным душем для российской внешней политики.

Суммарно нерезиденты вывели из акций и облигаций РФ $180 млн. - вдвое больше, чем неделю назад, сообщает «БКС Глобал Маркетс» со ссылкой на данные EPFR Global.

Инициатором распродажи стал один из крупнейших фондов, инвестирующий в развивающиеся страны Европы, отмечает стратег БКС Вячеслава Смольянинова.

Emerging Europe Fund под управлением BlackRock - фонда-гиганта, глобальные активы которого втрое превышают российский ВВП, за неделю вывел из России $150 млн.

Это 17% активов фонда и треть суммы, которую он держал в российских бумагах на начало ноября.

Крупнейшие инвестиции фонда - это «Газпром» (9,42%), «Лукойл» (9,11%), Сбербанк (7,34%) и «Роснефть» (6,07%).



Отношение зарубежных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.



«Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства», - рассказывает аналитик «Атона» Александр Корнилов.



Западные «инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США», которые считают неизбежными», однако «не ожидают, что пострадают публичные «титаны», такие как Сбербанк и ВТБ», продолжает он: «Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении».



По данным etf.com, из крупнейшего американского биржевого фонда из числа инвестирующих в Россию, - VanEck Vectors Russia ETF - с начала года инвесторы вывели $321,3 млн.

Фонд iShares MSCI Russia ETF лишился $145,17 млн., из акций малой капитализации (VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF) утекло $10,4 млн.



Бизнес ВТБ в Лондоне пошел ко дну.



Группа ВТБ, находящаяся под санкциями США с 2014 года, планирует еще сильнее сократить штат своего лондонского подразделения, сообщил в интервью Bloomberg первый заместитель председателя правления банка Юрий Соловьев.



По его словам, проблемы компании усугубляют опасения по поводу Brexit.

VTB Capital Plc планирует к концу следующего года сократить штат до 140 сотрудников с более чем 500 на пике перед введением санкций, а капитал с нынешних $1,4 млрд. урезать примерно в 4 раза.



«Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим», - сказал Соловьев в интервью на форуме «Россия зовет!» в Москве. Одна из причин - неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, отметил он.



Банк переводит активы в Россию и во Франкфурт, отметил Соловьев.

Штат ВТБ в Лондоне насчитывал примерно 250 человек еще в мае, когда председатель правления Андрей Костин объявил о планах сократить треть сотрудников, поскольку санкции осложнили ведение бизнеса.

ВТБ отказался от кредитного бизнеса в Лондоне, не сумев наладить привлечение местного фондирования, сказал Соловьев.

По его словам, банк продолжит осуществлять операции в области инфраструктурного финансирования, слияний и поглощений, продаж инструментов с фиксированной доходностью и акций, синдикатов.



Как и предполагалось, в начале декабря, на первых торгах новой недели, курс безналичной пары доллар-гривня ощутимо замедлил свою коррекцию. Нисходящий тренд безналичного «американца» сходит на нет, «предвкушая» скорое появление на валютном межбанке нерезидентов у которых стартует сезон репатриации дивидендов.

Последний в контексте введения Киевом военного положения в десяти приграничных областях, обещает быть «интересным».



Как мы указывали ранее, фондовый рынок значительнее, чем валюта, реагирует на всевозможные обострения. Акции считаются рисковым активом, а облигации страны, которая ввела ВП, становятся мишенью спекулянтов, шантажирующих Минфин уровнем доходности.



Так или иначе, смена тренда на рынке безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий» в секторе доллара высоковероятна, хотя, представляется, все произойдет без особого «надрыва» и резких курсовых скачков.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились отложить торговую войну.Государственное телевидение КНР в воскресенье объявило, что на рабочей встрече лидеров США и Китая в Буэнос-Айресе было решено не вводить новых взаимных торговых пошлин после 1 января 2019 года.В заявлении Белого дома, опубликованном чуть позже, говорится, что мораторий на введение повышенных тарифов продлится 90 дней, и это время будет использовано для двусторонних переговоров.Америка приостановит дальнейший рост пошлин на китайский экспорт, а Китай в ответ согласился закупить произведенную в США сельскохозяйственную и промышленную продукцию «в очень существенных объемах» (сколько именно, не уточняется).Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в субботу длилась более двух часов - это больше, чем планировалось.Хотя переговоры состоялись уже после окончания саммита G20 в Аргентине, они стали центральным событием встречи «большой двадцатки»: от торговой войны между крупнейшими экономиками мира могут пострадать все.«Китайско-американские отношения идут не так гладко, как это нужно для хорошего состояния дел в мире, - заявила накануне на саммите канцлер Германии Ангела Меркель. - Косвенно это отражается на всех нас».В июле Трамп подписал указ о резком повышении тарифов на китайские товары и сырье, поставляемые в США. Объем экспорта, затронутого «драконовскими» пошлинами, составил $250 млрд. - это половина всего экспорта из КНР в США,В ответ Пекин ввел новые пошлины на американские поставки (но их объем заметно меньше - $110 млрд.).Напряженность нарастала: с 1 января 2019 года Трамп грозился обложить повышенными налогами и остальной китайский экспорт - с 10% тарифы должны были повыситься до 25%. Сейчас эта мера заморожена, говорится в сообщении Белого дома, но если за 90 дней соглашения между Китаем и США достичь не удастся, она вступит в действие.Перед переговорами президент США подчеркивал, что у них с Си Цзиньпином очень хорошие отношения.«Думаю, в первую очередь по этой причине мы, вероятно, в конце концов сойдемся на том, что будет хорошо для Китая и хорошо для Соединенных Штатов», - говорил Трамп.Переговоры в Аргентине были совмещены с обедом: в меню был стейк «сирлойн», блинчики с карамелью и аргентинское вино.Сразу после завершения встречи с китайским лидером Трамп улетел в США, не рассказав прессе о результатах. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сказал журналистам, что все прошло «очень хорошо».Спустя несколько часов государственное телевидение Китая сообщило об итогах: «Дополнительных тарифов после 1 января вводиться не будет, и переговоры между двумя сторонами будут продолжены».По сообщению официального новостного агентства Синьхуа, во время рабочего обеда председатель КНР подчеркнул, что сотрудничество - лучший выбор для обеих стран.США, Канада и Мексика подписали новое торговое соглашение, которое придет на смену действующему с 1994 года Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Договор, который получил название USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement), в пятницу, 30 ноября, подписали на полях саммита G20 президент США Дональд Трамп, уходящий президент Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.Соглашение вступит в силу после его ратификации в парламентах трех стран. В США ратификацию будет проводить новый состав Конгресса, в котором после промежуточных выборов расстановка сил изменилась в пользу демократов. Лидер демократов в сенате Чак Шумер предупредил, что администрации Трампа придется пойти на некоторые компромиссы, если она хочет, чтобы соглашение прошло через Конгресс. Он отметил, что ряд положений, касающихся сферы труда и окружающей среды, «слишком слабы».Сложности с ратификацией соглашения могут возникнуть также и в Мексике. Оно подписано в последний день на посту президента Ньето. Партии нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора «Движение национального возрождения» принадлежит большинство в мексиканском сенате. Эта партия может потребовать изменения в соглашении, отмечает Bloomberg.Договор охватывает регион с населением в 500 миллионов человек и совокупным ВВП в $23 триллиона в год. Среди прочего, он предусматривает повсеместное введение минимальной оплаты труда. Автомобили и комплектующие к ним на 75% должны производиться в странах соглашения, при этом на 40% рабочими, имеющими определенный уровень зарплаты. Кроме того, новое соглашение впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.В отношениях между США и Канадой в рамках USMCA американские фермеры получат более широкий доступ к канадскому молочному рынку. В то же время в этом документе сохранятся некоторые положения NAFTA, вызывавшие недовольство у США. Речь идет, в частности, о спорной процедуре, обеспечивающей защиту Канаде в том случае, если Трамп решит ввести штрафные пошлины на канадские автомобили, грузовики и автомобильные запчасти.Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его «одной из худших торговых сделок».Фонд из США сбросил российские акции накануне отмены встречи Путин-Трамп.Российский фондовый рынок пережил новую волну оттока зарубежного капитала на неделе, которая должна была венчаться саммитом Владимира Путина и Дональда Трампа, а закончилась новым холодным душем для российской внешней политики.Суммарно нерезиденты вывели из акций и облигаций РФ $180 млн. - вдвое больше, чем неделю назад, сообщает «БКС Глобал Маркетс» со ссылкой на данные EPFR Global.Инициатором распродажи стал один из крупнейших фондов, инвестирующий в развивающиеся страны Европы, отмечает стратег БКС Вячеслава Смольянинова.Emerging Europe Fund под управлением BlackRock - фонда-гиганта, глобальные активы которого втрое превышают российский ВВП, за неделю вывел из России $150 млн.Это 17% активов фонда и треть суммы, которую он держал в российских бумагах на начало ноября.Крупнейшие инвестиции фонда - это «Газпром» (9,42%), «Лукойл» (9,11%), Сбербанк (7,34%) и «Роснефть» (6,07%).Отношение зарубежных инвесторов к российскому рынку сейчас в лучшем случае нейтральное, а в худшем - «умеренно пессимистичное», пишут аналитики «Атона» по итогам встреч с клиентами в Вене, Стокгольме и Хельсинки.«Все признают, что российский рынок очень дешев на текущих уровнях, политические моменты остаются серьезным поводом для беспокойства», - рассказывает аналитик «Атона» Александр Корнилов.Западные «инвесторы ожидают новую волну ослабления рубля в свете грядущих санкций США», которые считают неизбежными», однако «не ожидают, что пострадают публичные «титаны», такие как Сбербанк и ВТБ», продолжает он: «Большинство клиентов рассказали, что существенного притока средств в фонды под управлением не наблюдалось, и они показали неизменную динамику или немного снизились в годовом сопоставлении».По данным etf.com, из крупнейшего американского биржевого фонда из числа инвестирующих в Россию, - VanEck Vectors Russia ETF - с начала года инвесторы вывели $321,3 млн.Фонд iShares MSCI Russia ETF лишился $145,17 млн., из акций малой капитализации (VanEck Vectors Russia Small-Cap ETF) утекло $10,4 млн.Бизнес ВТБ в Лондоне пошел ко дну.Группа ВТБ, находящаяся под санкциями США с 2014 года, планирует еще сильнее сократить штат своего лондонского подразделения, сообщил в интервью Bloomberg первый заместитель председателя правления банка Юрий Соловьев.По его словам, проблемы компании усугубляют опасения по поводу Brexit.VTB Capital Plc планирует к концу следующего года сократить штат до 140 сотрудников с более чем 500 на пике перед введением санкций, а капитал с нынешних $1,4 млрд. урезать примерно в 4 раза.«Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим», - сказал Соловьев в интервью на форуме «Россия зовет!» в Москве. Одна из причин - неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза, отметил он.Банк переводит активы в Россию и во Франкфурт, отметил Соловьев.Штат ВТБ в Лондоне насчитывал примерно 250 человек еще в мае, когда председатель правления Андрей Костин объявил о планах сократить треть сотрудников, поскольку санкции осложнили ведение бизнеса.ВТБ отказался от кредитного бизнеса в Лондоне, не сумев наладить привлечение местного фондирования, сказал Соловьев.По его словам, банк продолжит осуществлять операции в области инфраструктурного финансирования, слияний и поглощений, продаж инструментов с фиксированной доходностью и акций, синдикатов.Как и предполагалось, в начале декабря, на первых торгах новой недели, курс безналичной пары доллар-гривня ощутимо замедлил свою коррекцию. Нисходящий тренд безналичного «американца» сходит на нет, «предвкушая» скорое появление на валютном межбанке нерезидентов у которых стартует сезон репатриации дивидендов.Последний в контексте введения Киевом военного положения в десяти приграничных областях, обещает быть «интересным».Как мы указывали ранее, фондовый рынок значительнее, чем валюта, реагирует на всевозможные обострения. Акции считаются рисковым активом, а облигации страны, которая ввела ВП, становятся мишенью спекулянтов, шантажирующих Минфин уровнем доходности.Так или иначе, смена тренда на рынке безналичного доллара с «медвежьего» на «бычий» в секторе доллара высоковероятна, хотя, представляется, все произойдет без особого «надрыва» и резких курсовых скачков.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69137 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4421 раз. Подякували: 7993 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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