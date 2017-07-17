Про це повідомила представниця президента в парламенті Ірина Луценко.
Дивися повний текст \"МВФ готовий виділити гроші\" - Луценко.
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Додано: Вів 04 гру, 2018 13:14
"МВФ готовий виділити гроші" - Луценко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"МВФ готовий виділити гроші\" - Луценко.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:15
Луценко, в данном случае Ирина - депутат, хоть и представитель Президента в парламенте. Но у нас Луценко Юрий - генеральный прокурор. Я считаю, что на таком портале следует корректно писать как минимум в подобных случаях имя и фамилию, особенно в заголовках.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:17
При чем тут Луценко к кредиту МВФ? Об этом больше некому говорить? И кто отдавать будет?
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:28
Наверно муж должен оплатить что взяла в долг жена... Она так про кредит часто рассказывает, что вероятно это она его и брала (кредит ) ...
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:29
Нужно чтобы слово луценко как можно больше вещалось в сми.
По поводу денег, классик давным давно все объяснил.
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:32
Наша песня хороша,
Начинай сначала!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 04 гру, 2018 13:33
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