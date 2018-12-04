Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: прогнози / Итоги: Прогнозы 04.12.18 Итоги: Прогнозы 04.12.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 04 гру, 2018 13:37 Итоги: Прогнозы 04.12.18



Министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду на подписание торговой сделки между США и КНР в течение 90 дней после встречи президентов двух стран на саммите G-20 в Аргентине. Об этом он заявил в своем интервью в понедельник, добавив, что стороны активизировали работу в этом направлении.



В минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 договорились в течение 90 дней предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения. При этом американский лидер согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в$ 200 млрд. с 10% до 25%.



«Я питаю большие надежды, что мы сможем превратить это в настоящий договор. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что в настоящее время стороны взяли паузу, но если мы не подпишем настоящее соглашение, тарифы будут повышаться, а он может всегда придумать что-то еще. Но со стороны председателя КНР Си Цзиньпина Трампу было сделано очень искреннее предложение открыть китайский рынок американским компаниям. Это станет огромной возможностью для обеспечения экономического роста для американских компаний и для американских рабочих», - поделился ожиданиями глава минфина США.



По мнению Мнучина, во время рабочего ужина, который продлился около трех часов, лидеры США и Китая впервые очень предметно обсудили торговые отношения между странами. «Мы абсолютно точно должны прийти к чему-то конкретному за эти 90 дней. И оба лидера взяли серьезные обязательства по тому, что нужно сделать за 90 дней и дали инструкции обеим командам вести переговоры, чтобы превратить это в реальное соглашение», - добавил он, назвав переговоры в Буэнос-Айресе «прорывом».



«Мы будем отчитываться перед Трампом по прогрессу еженедельно, если не ежедневно», - отметил Мнучин, говоря о начавшейся работе по подготовке торгового договора.

«Это первый раз, когда я отчетливо вижу путь по сокращению торгового дефицита в американо-китайской торговле до нуля в течение стратегического промежутка времени, который представляется реальным», - подчеркнул Мнучин. Он пояснил что переговоры с КНР касаются не только торговли, но и открытия китайского рынка компаниям США, а также защиты американских технологий и интеллектуальной собственности.



Российским банкам предсказали годы денежного голода.



У российских банков наблюдается нехватка долгосрочного финансирования из-за западных санкций, отрезавших финансовую систему от международных рынков капитала.

Такую оценку дает международное рейтинговое агентство S&P в опубликованном в понедельник обзоре «2019 Outlook For Global Banks».

Структурный дефицит долгосрочных ресурсов сказывает не только на самих банках, но на их возможности кредитовать проекты с длинным циклом, отмечает S&P. Это в конечном итоге сужает перспективы развития экономики, которая стагнирует с долей инвестиций в ВВП вдвое ниже среднемировой.



Санкции значительно ограничивают потоки капитала и возможность банков занимать средства за рубежом, говорит в обзоре: в отличие от корпораций, которые до апрельского раунда санкций имели возможность рефинансировать внешний долг, банки были вынуждены гасить его практически без пауз.



С начала 2017 года они вернули $28 млрд. западным кредиторам, сократившим свои инвестиции в банковскую систему РФ до минимума с 2012 года.

В этих условиях финансовая система останется замкнута сама на себя: главным источником долгосрочного финансирования останутся средства населения, отмечает S&P.



По данным ЦБ, на 1 ноября население хранило в банках на вкладах 27,07 трлн. рублей - на треть больше, чем корпорации, чьи депозиты составляли 20,9 трлн. рублей.



Около 6 трлн. рублей приходилось на госвливания в банковскую систему в виде кредитов от ЦБ, депозитов Минфина и средств бюджетов всех уровней. Крупнейшим получателем этих денег была группа ВТБ, которой государство выделило 2 трлн. рублей.



Еще 1,3 трлн. получили в сумме Газпромбанк и РСХБ.

Ситуацию для банков усугубляет «слабый уровень доверия» на рынке, констатирует S&P: за последние 5 лет каждый четвертый банк лишился лицензии, а на поддержку остальных государству пришлось выделить 3,7 трлн. рублей, включая более триллиона на спасение группы «Открытие», национализированной вместе с Промсвязьбанком и Бинбанком в прошлом году.



На 1 сентября, по оценке Fitch, ЦБ продолжал держать в санируемых банках 1,7 трлн. рублей в виде депозитов. До 2020-го года ВЭБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк получат из бюджета еще 600 млрд. рублей.



Правительство РФ не может заставить банки идти в Крым – Лавров.



Правительство России не может заставить российские банки идти в регионы, подверженные западными санкциями. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Международного форума добровольцев.

«Правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно не справедливым санкциям, - сказал он. - Крымчан и севастопольцев еще и лишают шенгенских виз. Мы эти вопросы каждый раз поднимаем».

«Я полностью поддерживаю необходимость добиваться того, чтобы вы (крымчане и севастопольцы) жили абсолютно комфортно, как и все другие граждане РФ», - добавил министр.

В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании («Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть»). Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование.



Ожидавшийся большинством экспертов «визит» нерезидентов на украинский валютный межбанк для конвертации дивидендной гривни в более надежную валюты с последующим выводом на родину, не состоялся в этот вторник. Разочарованные «вероломством» «варягов» наши спекулянты, предвкушавшие приличный профит на продажах СКВ нерезидентам, которые, как правило, скупая доллар, не скупятся на цену, были вынуждены распродавать заготовленную СКВ по рыночному курсу, который из-за массовых продаж, заметно пошел вниз. Коррекция была остановлена регулятором, выкупившим долларовые излишки по 28,09 UAH/USD.



Мы не исключаем, что не появление во вторник на рынке нерезидентов, могло оказаться «домашней заготовкой» банков с западным капиталом, цель которой, возможность скупиться на следующий день но уже по более низкому курсу доллара. Резонность этой отсрочки подтверждается традиционным ростом притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу. Очевидно, нерезиденты рассчитывают на демпинговые цены «американца», благодаря этой «календарной» поддержке.



Стало быть, визит «варяги» отложили, оставив рынку и тамошним спекулянтам на свое появление за долларом в ближайшее время. Повторимся, напомнив, что репатриация дивидендов из страны, объявившей военное положение, таит в себе много неожиданностей. Не исключено, рынок 04-го столкнулся с одной из них, оставляя надежду на другие сюрпризы.



В этом контексте обращаем внимание на очевидную сдержанность наличного рынка, который не торопится резко снижать действующие цены. С одной стороны из-за рисков потерять клиентский «принос», с другой, все-таки рассчитывая на скорый визит «варягов» за долларом.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ США: Минфин надеется на заключение торговой сделки с Китаем в течение 90 дней.Министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду на подписание торговой сделки между США и КНР в течение 90 дней после встречи президентов двух стран на саммите G-20 в Аргентине. Об этом он заявил в своем интервью в понедельник, добавив, что стороны активизировали работу в этом направлении.В минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 договорились в течение 90 дней предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения. При этом американский лидер согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в$ 200 млрд. с 10% до 25%.«Я питаю большие надежды, что мы сможем превратить это в настоящий договор. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что в настоящее время стороны взяли паузу, но если мы не подпишем настоящее соглашение, тарифы будут повышаться, а он может всегда придумать что-то еще. Но со стороны председателя КНР Си Цзиньпина Трампу было сделано очень искреннее предложение открыть китайский рынок американским компаниям. Это станет огромной возможностью для обеспечения экономического роста для американских компаний и для американских рабочих», - поделился ожиданиями глава минфина США.По мнению Мнучина, во время рабочего ужина, который продлился около трех часов, лидеры США и Китая впервые очень предметно обсудили торговые отношения между странами. «Мы абсолютно точно должны прийти к чему-то конкретному за эти 90 дней. И оба лидера взяли серьезные обязательства по тому, что нужно сделать за 90 дней и дали инструкции обеим командам вести переговоры, чтобы превратить это в реальное соглашение», - добавил он, назвав переговоры в Буэнос-Айресе «прорывом».«Мы будем отчитываться перед Трампом по прогрессу еженедельно, если не ежедневно», - отметил Мнучин, говоря о начавшейся работе по подготовке торгового договора.«Это первый раз, когда я отчетливо вижу путь по сокращению торгового дефицита в американо-китайской торговле до нуля в течение стратегического промежутка времени, который представляется реальным», - подчеркнул Мнучин. Он пояснил что переговоры с КНР касаются не только торговли, но и открытия китайского рынка компаниям США, а также защиты американских технологий и интеллектуальной собственности.Российским банкам предсказали годы денежного голода.У российских банков наблюдается нехватка долгосрочного финансирования из-за западных санкций, отрезавших финансовую систему от международных рынков капитала.Такую оценку дает международное рейтинговое агентство S&P в опубликованном в понедельник обзоре «2019 Outlook For Global Banks».Структурный дефицит долгосрочных ресурсов сказывает не только на самих банках, но на их возможности кредитовать проекты с длинным циклом, отмечает S&P. Это в конечном итоге сужает перспективы развития экономики, которая стагнирует с долей инвестиций в ВВП вдвое ниже среднемировой.Санкции значительно ограничивают потоки капитала и возможность банков занимать средства за рубежом, говорит в обзоре: в отличие от корпораций, которые до апрельского раунда санкций имели возможность рефинансировать внешний долг, банки были вынуждены гасить его практически без пауз.С начала 2017 года они вернули $28 млрд. западным кредиторам, сократившим свои инвестиции в банковскую систему РФ до минимума с 2012 года.В этих условиях финансовая система останется замкнута сама на себя: главным источником долгосрочного финансирования останутся средства населения, отмечает S&P.По данным ЦБ, на 1 ноября население хранило в банках на вкладах 27,07 трлн. рублей - на треть больше, чем корпорации, чьи депозиты составляли 20,9 трлн. рублей.Около 6 трлн. рублей приходилось на госвливания в банковскую систему в виде кредитов от ЦБ, депозитов Минфина и средств бюджетов всех уровней. Крупнейшим получателем этих денег была группа ВТБ, которой государство выделило 2 трлн. рублей.Еще 1,3 трлн. получили в сумме Газпромбанк и РСХБ.Ситуацию для банков усугубляет «слабый уровень доверия» на рынке, констатирует S&P: за последние 5 лет каждый четвертый банк лишился лицензии, а на поддержку остальных государству пришлось выделить 3,7 трлн. рублей, включая более триллиона на спасение группы «Открытие», национализированной вместе с Промсвязьбанком и Бинбанком в прошлом году.На 1 сентября, по оценке Fitch, ЦБ продолжал держать в санируемых банках 1,7 трлн. рублей в виде депозитов. До 2020-го года ВЭБ, Россельхозбанк и Промсвязьбанк получат из бюджета еще 600 млрд. рублей.Правительство РФ не может заставить банки идти в Крым – Лавров.Правительство России не может заставить российские банки идти в регионы, подверженные западными санкциями. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на сессии Международного форума добровольцев.«Правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно не справедливым санкциям, - сказал он. - Крымчан и севастопольцев еще и лишают шенгенских виз. Мы эти вопросы каждый раз поднимаем».«Я полностью поддерживаю необходимость добиваться того, чтобы вы (крымчане и севастопольцы) жили абсолютно комфортно, как и все другие граждане РФ», - добавил министр.В июле 2014 года Евросоюз ввел секторальные экономические санкции против России в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. Санкции коснулись предприятий оборонного, энергетического и финансового секторов. Под санкции, в частности, попали банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ) и крупные нефтегазовые компании («Роснефть», «Газпром нефть», «Транснефть»). Европейским резидентам запрещено предоставлять этим банкам средне- и долгосрочное финансирование.Ожидавшийся большинством экспертов «визит» нерезидентов на украинский валютный межбанк для конвертации дивидендной гривни в более надежную валюты с последующим выводом на родину, не состоялся в этот вторник. Разочарованные «вероломством» «варягов» наши спекулянты, предвкушавшие приличный профит на продажах СКВ нерезидентам, которые, как правило, скупая доллар, не скупятся на цену, были вынуждены распродавать заготовленную СКВ по рыночному курсу, который из-за массовых продаж, заметно пошел вниз. Коррекция была остановлена регулятором, выкупившим долларовые излишки по 28,09 UAH/USD.Мы не исключаем, что не появление во вторник на рынке нерезидентов, могло оказаться «домашней заготовкой» банков с западным капиталом, цель которой, возможность скупиться на следующий день но уже по более низкому курсу доллара. Резонность этой отсрочки подтверждается традиционным ростом притока экспортной выручки из-за рубежа к среде-четвергу. Очевидно, нерезиденты рассчитывают на демпинговые цены «американца», благодаря этой «календарной» поддержке.Стало быть, визит «варяги» отложили, оставив рынку и тамошним спекулянтам на свое появление за долларом в ближайшее время. Повторимся, напомнив, что репатриация дивидендов из страны, объявившей военное положение, таит в себе много неожиданностей. Не исключено, рынок 04-го столкнулся с одной из них, оставляя надежду на другие сюрпризы.В этом контексте обращаем внимание на очевидную сдержанность наличного рынка, который не торопится резко снижать действующие цены. С одной стороны из-за рисков потерять клиентский «принос», с другой, все-таки рассчитывая на скорый визит «варягов» за долларом.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69182 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4426 раз. Подякували: 7999 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Прогнозы 03.12.18

дядя Caша » Пон 03 гру, 2018 13:23 0 196

дядя Caша Пон 03 гру, 2018 13:23 Итоги: Прогнозы 30.11.18

дядя Caша » П'ят 30 лис, 2018 13:36 0 405

дядя Caша П'ят 30 лис, 2018 13:36 Итоги: Прогнозы 29.11.18

дядя Caша » Чет 29 лис, 2018 13:42 0 243

дядя Caша Чет 29 лис, 2018 13:42