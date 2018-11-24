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З Дніпра в Баку тепер можна
буде дістатися поїздом

З Дніпра в Баку тепер можна буде дістатися поїздом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:26

З Дніпра в Баку тепер можна буде дістатися поїздом

Пропонуємо до обговорення:
«Згідно з новим графіком, в складі пасажирського поїзда Баку-Київ-Баку буде курсувати безпересадочний плацкартний вагон Баку-Дніпро-Баку.

Дивися повний текст З Дніпра в Баку тепер можна буде дістатися поїздом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 10:26

Нет чтоб в Европу-в Баку. Плацкартом. Круто,перемога.
LuckyG
 
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