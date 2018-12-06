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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 06 гру, 2018 13:52 Итоги: Прогнозы 06.12.18



«Валютные рынки переживают временную отсрочку от реальности, на наш взгляд, полагая, что ФРС может быть ближе к концу своего цикла походов и что другие экономики могут подняться на фоне замедления американской экономики

Мы видим вероятность того, что более высокая керри-трейд, вероятно, может помочь развивающимся валютам временно вырасти, и некоторые валюты G10 могут присоединиться к этому росту. Но к началу нового года мы ожидаем, что реальность устойчивой дивергенции США будет оценена, усиливая торговлю долларом США по сравнению с валютами G10 и рост доллара по сравнению с развивающимися валютами.



На этом фоне евро сталкивается с риском снижения. Йена, вероятно, подрастет, а прогноз по фунту становится все более двухсторонним», - утверждают в Barclays.



В Credit Suisse обсуждают прогноз по фунту и выделяют уровни £0,91 для пары евро-фунт и $1,25 для пары фунт-доллар в качестве следующих вероятных целей.



«Дебаты по предложению правительства состоятся в парламенте в течение ближайших нескольких дней с голосованием по предлагаемым изменениям и, в конечном счете, по поводу сделки, во вторник, 11 декабря. Саммит ЕС состоится 13-14 декабря: цель саммита, как сообщается, заключается в том, чтобы завершить соглашение по Brexit, но наиболее вероятный сценарий, как говорится, заключается в том, что премьер-министр Май появится на саммите с пустыми руками, потерпев поражение в голосовании 11 декабря.



Все это связано с значительной неопределенностью и будет продолжаться, давая, на наш взгляд, рынкам причины не исключать исход «без сделки».



Мы считаем, что это создает потенциал для дальнейшего снижения курса фунта в ближайшие недели, уровни £0,91 для пары евро-фунт и $1,25 для пары фунт-доллар в выступают качестве следующих вероятных целей».



Аналитики Wells Fargo ожидают, что в среднесрочной перспективе ожидается умеренное укрепление иены, хотя темпы ужесточения денежно-кредитной политики от других развитых центральных банков также окажут важное влияние на путь йены. Они считают, что Банк Японии вносит дальнейшие коррективы в сторону менее приемлемой политики раньше, чем рынки в настоящее время ожидают.



«Одной из ключевых тем в 2019 году, скорее всего, будет конвергенция денежно-кредитной политики. Мы считаем, что центральные банки развитых стран будут и впредь терять аккомодационные позиции в области денежно-кредитной политики и в конечном итоге следовать пути Федеральной резервной системы к повышению процентных ставок. В июле этого года Банк Японии ввел скромные корректировки в свою структуру денежно-кредитной политики, что позволило расширить диапазон торгов по доходности по японским государственным облигациям (JGB). Хотя мы полагаем, что Банк Японии продолжит свою денежно-кредитную политику, мы ожидаем, что он сделает дальнейшие корректировки в сторону менее аккомодационной политики раньше, чем рынки в настоящее время ожидают».



«С устойчивостью экономики Японии, наряду с целью центрального банка обеспечить финансовую стабильность, мы прогнозируем, что Банк Японии повысит свою ставку до 0% с -0,10%, а также увеличит диапазон допустимых ставок до +/- 30 б.п. по 10-летним облигациям уже во втором квартале 2019 года».



«Поскольку Федеральная резервная система и другие развитые центральные банки во всем мире рассчитывают на повышение ставок в 2019 году, разница в процентных ставках будет по-прежнему определять краткосрочный путь йены. В настоящее время мы прогнозируем три повышения ставок со стороны ФРС, в то время как мы также ожидаем дальнейших мер ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Канады и Банка Англии, в то время как ЕЦБ начнет ужесточать свою денежно-кредитную политику в 2019 году».



«Даже с менее аккомодационной политикой со стороны Банка Японии японские доходности, вероятно, останутся на низком уровне, что предполагает низкую динамику японской валюты. Мы ожидаем некоторое усиление йены в среднесрочной перспективе, хотя мы считаем это скорее отражением общей слабости доллара США, а не независимой силой иены».



Вышла «Бежевая книга» ФРС.



- Большинство округов имели умеренный рост в промышленности;

- Рынок труда сужается далее по многим показателям;

- Объёмы кредитования немного выросли, отмечается некоторое замедление;

- В целом, расходы потребителей удерживались устойчивыми;

- Сообщения о вызванных тарифами росте издержек были распространёнными;

- Тарифы остаются предметом опасений производителей;

- Рост занятости замедлился, частично из-за нехватки работников;

- Несколько округов отметили снижение цен на нефть и топливо вместе с ростом стоимости перевозок;

- Рост издержек, связанный с тарифами, расширился сильнее от производителей и подрядчиков до розничных торговцев и ресторанов;

- Закупочные цены выросли быстрее, чем цены на готовые товары;

- В целом цены росли небольшим темпом в большинстве округов;

- В дополнение к росту зарплат, большинство округов отмечает, что фирмы повышают незарплатные выгоды;

- Даллас, Филадельфия сообщили о более медленном экономическом росте.



США: Fitch прогнозирует три повышения ставки ФРС в 2019 году.



Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, может трижды повысить базовую процентную ставку в 2019 году. Такой прогноз содержится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.



По мнению агентства, повышению ставки будет способствовать активный рынок труда в США, а также увеличение государственных расходов.



В последний раз ФРС повышала ставку 26 сентября 2018 года - до 2-2,25%. С учетом этого, за текущий год ставка была повышена трижды. В 2017 году ФРС также поднимала ставку три раза.



Политику резервной системы по повышению ставки ранее раскритиковал президент США Дональд Трамп.



В октябре 2018 года розничные продажи в еврозоне +0,3% м/м.



В октябре 2018 года розничные продажи в еврозоне с коррекцией на сезонность выросли на 0,3%, и на 0,1% в ЕС, по данным Евростата, против +0,5%м/м и 0,3% в сентябре, соответственно. За год рост продаж составил 1,7% в еврозоне и 2,1% в Евросоюзе, куда входит 28 стран.



В еврозоне в октябре отмечен рост продаж автомобильного топлива на 1,0% и продуктов питания, включая табачные изделия, продажи промышленных товаров увеличились на 0,1%.



В странах Евросоюза продажи автомобильного топлива +0,8%, продуктов питания +0,5%, промтоваров +0,3% м/м. Самый значительный рост розничных продаж был в Словении (+7,9%), Португалии(+2,3%) и Австрии (+1,6%), а падение в Финляндии (-2,0%), Дании (-1,2%), Швеции (-1,2%).



В еврозону входит 19 стран: Австрия, Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греции, Испании, Франция, Италия, Кипр, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения, Словакия, Финляндия, В Европейский Союз также Болгария, Чехия, Дания, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния, Швеция и Великобритания (до марта 2019 года).



Китай объявил России инвестиционный бойкот.



Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после аннексии Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.

Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги.



За январь-июнь общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%, сообщил в ЦБ в среду.



По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд., а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.



Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн.) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.



В целом Китай активно наращивает инвестиции за рубеж: по данным Минкоммерции, за январь-июль китайские компании вложили $65 млрд. в 4 тысячи иностранных предприятий в 152 странах и регионах мира, что на 14% больше показателя за прошлый год.



Но России из этих средств не досталось ничего. По данным ЦБ, отток китайских инвестиций продолжается четвертый квартал подряд, а их текущий объем на треть меньше, чем был до аннексии Крыма ($4,542 млрд.).



В общей структуре иностранных инвестиций в РФ на Китай приходится меньше 1%. А общая сумма вложений в 49 раз меньше, чем у Кипра ($148 млрд.) и 6 раз меньше, чем у Германии ($18 млрд.).



Крупные российско-китайские инвестиционные проекты, которые анонсировались с помпой, пока заканчивались ничем. Идея продать китайской CEFC долю в «Роснефти» сорвалась после ареста главы компании Йе Яньминя, обвиненного в экономических преступлениях.

Проект высокоскоростной железной дороги «Евразия» - из Пекина через Москву в Берлин - был признан нерентабельным.



Попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых ОФЗ, который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявил в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.



Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в июне, когда Путин посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Циньдао. По его итогам было принято подготовить технико-экономическое обоснование торгового договора с КНР, который должен стать аналогом Транстихоокеанского партнерства. Готовить ТЭО планируется 2,5 года, сроки реальных инвестиций не ясны.



Технико-экономическое обоснование - это лишь меморандум, указывает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: таких ни к чему не обязывающих документов чиновники ежегодно подписывают на ВЭФ на несколько триллионов рублей.

Китай готов инвестировать в российскую экономику только на определенных условиях и из-за санкций сможет теперь навязывать их Москве, говорит старший научный сотрудник Института Гайдара Юрий Зайцев.



Хроники торгов отечественного валютного межбанка последних двух дней дают основание констатировать формирование некоторого симбиоза, состоящего из регулятор, экспортеров и достаточно редких в последнее время покупателей валюты. В дебюте сессии на основании нехватки гривни игроки межбанка продают СКВ, просаживая ее курс. Затем на межбанке появляется регулятор, выкупая «лишнее» и останавливая «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня и, не забывая о себе, пополняет свои резервы долларом. Дождавшись этого момента и убедившись, что снижение курса СКВ уже не будет, на рынке появляются покупатели, приобретением доллара, уже «рыночным» манером выравнивают спрос и предложение. Наиболее терпеливые или опоздавшие к началу отката экспортеры, реализуют толику СКВ импортерам.

Таким образом, все стороны этой валютной «Антанты» получают свое: НБУ пополнение своих закромов «рыночной» валютой, экспортеры отсутствие провального падения курса безналичного «американца», а импортеры – валюту, по цене более низкой, чем накануне.



Как мы указывали выше, формальным поводом для сохранения «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня является насыщенной рынка валютой, накопленной игроками с введением военного положения на фоне нехватки гривни.



Ликвидация этих перекосов приведет украинский валютный межбанк к стабилизации в зеленом» секторе.



В отношении проблем с гривневой ликвидностью укажем на важное препятствие для преодоления тамошнего кризиса. Дело в том, что в отличие от предыдущего года объем гривневых трансферов из Киева «на места» ожидается едва ли не втрое более низким, формируя дефицит гривни, особенно неприятный в последний месяц года. Так что, говорить об исчерпании «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня пока преждевременно.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , https://mycredit.in.ua/ , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Аналитики Barclays Research обсуждают нынешнюю ситуацию на валютных рынках и перспективы следующего года.«Валютные рынки переживают временную отсрочку от реальности, на наш взгляд, полагая, что ФРС может быть ближе к концу своего цикла походов и что другие экономики могут подняться на фоне замедления американской экономикиМы видим вероятность того, что более высокая керри-трейд, вероятно, может помочь развивающимся валютам временно вырасти, и некоторые валюты G10 могут присоединиться к этому росту. Но к началу нового года мы ожидаем, что реальность устойчивой дивергенции США будет оценена, усиливая торговлю долларом США по сравнению с валютами G10 и рост доллара по сравнению с развивающимися валютами.На этом фоне евро сталкивается с риском снижения. Йена, вероятно, подрастет, а прогноз по фунту становится все более двухсторонним», - утверждают в Barclays.В Credit Suisse обсуждают прогноз по фунту и выделяют уровни £0,91 для пары евро-фунт и $1,25 для пары фунт-доллар в качестве следующих вероятных целей.«Дебаты по предложению правительства состоятся в парламенте в течение ближайших нескольких дней с голосованием по предлагаемым изменениям и, в конечном счете, по поводу сделки, во вторник, 11 декабря. Саммит ЕС состоится 13-14 декабря: цель саммита, как сообщается, заключается в том, чтобы завершить соглашение по Brexit, но наиболее вероятный сценарий, как говорится, заключается в том, что премьер-министр Май появится на саммите с пустыми руками, потерпев поражение в голосовании 11 декабря.Все это связано с значительной неопределенностью и будет продолжаться, давая, на наш взгляд, рынкам причины не исключать исход «без сделки».Мы считаем, что это создает потенциал для дальнейшего снижения курса фунта в ближайшие недели, уровни £0,91 для пары евро-фунт и $1,25 для пары фунт-доллар в выступают качестве следующих вероятных целей».Аналитики Wells Fargo ожидают, что в среднесрочной перспективе ожидается умеренное укрепление иены, хотя темпы ужесточения денежно-кредитной политики от других развитых центральных банков также окажут важное влияние на путь йены. Они считают, что Банк Японии вносит дальнейшие коррективы в сторону менее приемлемой политики раньше, чем рынки в настоящее время ожидают.«Одной из ключевых тем в 2019 году, скорее всего, будет конвергенция денежно-кредитной политики. Мы считаем, что центральные банки развитых стран будут и впредь терять аккомодационные позиции в области денежно-кредитной политики и в конечном итоге следовать пути Федеральной резервной системы к повышению процентных ставок. В июле этого года Банк Японии ввел скромные корректировки в свою структуру денежно-кредитной политики, что позволило расширить диапазон торгов по доходности по японским государственным облигациям (JGB). Хотя мы полагаем, что Банк Японии продолжит свою денежно-кредитную политику, мы ожидаем, что он сделает дальнейшие корректировки в сторону менее аккомодационной политики раньше, чем рынки в настоящее время ожидают».«С устойчивостью экономики Японии, наряду с целью центрального банка обеспечить финансовую стабильность, мы прогнозируем, что Банк Японии повысит свою ставку до 0% с -0,10%, а также увеличит диапазон допустимых ставок до +/- 30 б.п. по 10-летним облигациям уже во втором квартале 2019 года».«Поскольку Федеральная резервная система и другие развитые центральные банки во всем мире рассчитывают на повышение ставок в 2019 году, разница в процентных ставках будет по-прежнему определять краткосрочный путь йены. В настоящее время мы прогнозируем три повышения ставок со стороны ФРС, в то время как мы также ожидаем дальнейших мер ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Банка Канады и Банка Англии, в то время как ЕЦБ начнет ужесточать свою денежно-кредитную политику в 2019 году».«Даже с менее аккомодационной политикой со стороны Банка Японии японские доходности, вероятно, останутся на низком уровне, что предполагает низкую динамику японской валюты. Мы ожидаем некоторое усиление йены в среднесрочной перспективе, хотя мы считаем это скорее отражением общей слабости доллара США, а не независимой силой иены».Вышла «Бежевая книга» ФРС.- Большинство округов имели умеренный рост в промышленности;- Рынок труда сужается далее по многим показателям;- Объёмы кредитования немного выросли, отмечается некоторое замедление;- В целом, расходы потребителей удерживались устойчивыми;- Сообщения о вызванных тарифами росте издержек были распространёнными;- Тарифы остаются предметом опасений производителей;- Рост занятости замедлился, частично из-за нехватки работников;- Несколько округов отметили снижение цен на нефть и топливо вместе с ростом стоимости перевозок;- Рост издержек, связанный с тарифами, расширился сильнее от производителей и подрядчиков до розничных торговцев и ресторанов;- Закупочные цены выросли быстрее, чем цены на готовые товары;- В целом цены росли небольшим темпом в большинстве округов;- В дополнение к росту зарплат, большинство округов отмечает, что фирмы повышают незарплатные выгоды;- Даллас, Филадельфия сообщили о более медленном экономическом росте.США: Fitch прогнозирует три повышения ставки ФРС в 2019 году.Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка, может трижды повысить базовую процентную ставку в 2019 году. Такой прогноз содержится в обзоре международного рейтингового агентства Fitch.По мнению агентства, повышению ставки будет способствовать активный рынок труда в США, а также увеличение государственных расходов.В последний раз ФРС повышала ставку 26 сентября 2018 года - до 2-2,25%. С учетом этого, за текущий год ставка была повышена трижды. В 2017 году ФРС также поднимала ставку три раза.Политику резервной системы по повышению ставки ранее раскритиковал президент США Дональд Трамп.В октябре 2018 года розничные продажи в еврозоне +0,3% м/м.В октябре 2018 года розничные продажи в еврозоне с коррекцией на сезонность выросли на 0,3%, и на 0,1% в ЕС, по данным Евростата, против +0,5%м/м и 0,3% в сентябре, соответственно. За год рост продаж составил 1,7% в еврозоне и 2,1% в Евросоюзе, куда входит 28 стран.В еврозоне в октябре отмечен рост продаж автомобильного топлива на 1,0% и продуктов питания, включая табачные изделия, продажи промышленных товаров увеличились на 0,1%.В странах Евросоюза продажи автомобильного топлива +0,8%, продуктов питания +0,5%, промтоваров +0,3% м/м. Самый значительный рост розничных продаж был в Словении (+7,9%), Португалии(+2,3%) и Австрии (+1,6%), а падение в Финляндии (-2,0%), Дании (-1,2%), Швеции (-1,2%).В еврозону входит 19 стран: Австрия, Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греции, Испании, Франция, Италия, Кипр, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения, Словакия, Финляндия, В Европейский Союз также Болгария, Чехия, Дания, Хорватия, Венгрия, Польша, Румыния, Швеция и Великобритания (до марта 2019 года).Китай объявил России инвестиционный бойкот.Поворот российской экономической политики на Восток, анонсированный после аннексии Крыма и начала санкционной войны с Западом, зашел в тупик.Несмотря на многочисленные призывы российского руководства, китайские компании отказываются инвестировать в реальный сектор экономики России и вслед за западным бизнесом выводят деньги.За январь-июнь общий объем прямых иностранных инвестиций из Китая в РФ сократился на 24%, сообщил в ЦБ в среду.По итогам полугодия китайские инвесторы забрали $1,005 млрд., а общий объем их вложений упал до $3,184 млрд.Почти весь отток был связан с непосредственным сокращением присутствия в России: 92% суммы ($921 млн.) бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.В целом Китай активно наращивает инвестиции за рубеж: по данным Минкоммерции, за январь-июль китайские компании вложили $65 млрд. в 4 тысячи иностранных предприятий в 152 странах и регионах мира, что на 14% больше показателя за прошлый год.Но России из этих средств не досталось ничего. По данным ЦБ, отток китайских инвестиций продолжается четвертый квартал подряд, а их текущий объем на треть меньше, чем был до аннексии Крыма ($4,542 млрд.).В общей структуре иностранных инвестиций в РФ на Китай приходится меньше 1%. А общая сумма вложений в 49 раз меньше, чем у Кипра ($148 млрд.) и 6 раз меньше, чем у Германии ($18 млрд.).Крупные российско-китайские инвестиционные проекты, которые анонсировались с помпой, пока заканчивались ничем. Идея продать китайской CEFC долю в «Роснефти» сорвалась после ареста главы компании Йе Яньминя, обвиненного в экономических преступлениях.Проект высокоскоростной железной дороги «Евразия» - из Пекина через Москву в Берлин - был признан нерентабельным.Попытка Минфина России выйти на китайский рынок и начать занимать в юанях также остается подвешенной в воздухе больше четырех лет. Выпуск юаневых ОФЗ, который изначально планировали на 2016-й год, затем перенесли на 2017-й, до сих пор не получил окончательного согласования властями Китая, заявил в октябре замглавы Минфина Сергей Сторчак.Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в июне, когда Путин посетил саммит Шанхайской организации сотрудничества в Циньдао. По его итогам было принято подготовить технико-экономическое обоснование торгового договора с КНР, который должен стать аналогом Транстихоокеанского партнерства. Готовить ТЭО планируется 2,5 года, сроки реальных инвестиций не ясны.Технико-экономическое обоснование - это лишь меморандум, указывает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель: таких ни к чему не обязывающих документов чиновники ежегодно подписывают на ВЭФ на несколько триллионов рублей.Китай готов инвестировать в российскую экономику только на определенных условиях и из-за санкций сможет теперь навязывать их Москве, говорит старший научный сотрудник Института Гайдара Юрий Зайцев.Хроники торгов отечественного валютного межбанка последних двух дней дают основание констатировать формирование некоторого симбиоза, состоящего из регулятор, экспортеров и достаточно редких в последнее время покупателей валюты. В дебюте сессии на основании нехватки гривни игроки межбанка продают СКВ, просаживая ее курс. Затем на межбанке появляется регулятор, выкупая «лишнее» и останавливая «медвежий» тренд безналичной пары доллар-гривня и, не забывая о себе, пополняет свои резервы долларом. Дождавшись этого момента и убедившись, что снижение курса СКВ уже не будет, на рынке появляются покупатели, приобретением доллара, уже «рыночным» манером выравнивают спрос и предложение. Наиболее терпеливые или опоздавшие к началу отката экспортеры, реализуют толику СКВ импортерам.Таким образом, все стороны этой валютной «Антанты» получают свое: НБУ пополнение своих закромов «рыночной» валютой, экспортеры отсутствие провального падения курса безналичного «американца», а импортеры – валюту, по цене более низкой, чем накануне.Как мы указывали выше, формальным поводом для сохранения «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня является насыщенной рынка валютой, накопленной игроками с введением военного положения на фоне нехватки гривни.Ликвидация этих перекосов приведет украинский валютный межбанк к стабилизации в зеленом» секторе.В отношении проблем с гривневой ликвидностью укажем на важное препятствие для преодоления тамошнего кризиса. Дело в том, что в отличие от предыдущего года объем гривневых трансферов из Киева «на места» ожидается едва ли не втрое более низким, формируя дефицит гривни, особенно неприятный в последний месяц года. Так что, говорить об исчерпании «медвежьего» тренда безналичной пары доллар-гривня пока преждевременно.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 69265 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4436 раз. Подякували: 8005 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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