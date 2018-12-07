Итоги: Прогнозы 07.12.18

Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:01

США: Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 4000.Количество первичных заявок на пособие по безработице упало на 4000 до 231 000, по данным Министерства труда. Экономисты прогнозировали рост заявок до 224 000. Данные могут быть искажены, так как 22 ноября праздновался День Благодарения. Скользящая средняя заявок за 4 недели выросла на 4250 до 228 000.Число первичных заявок на пособие по безработице упало до 49-летнего минимума до 202 000.Уровень безработицы в октябре составил 3,7%. Число повторных заявок на пособие по безработице снизилось на 74 000 до 1631000.Высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла.- Рынок труда очень сильный по многим показателям;- Создание рабочих мест сильное;- Зарплаты постепенно растут;- Экономика в целом находится в очень хорошем состоянии;- Уровень безработицы наиболее низкий с 1969 г.- Более высокая доля экономически активного населения — другое позитивное изменение.Глава ФРС дал сигнал на дальнейшее ужесточение.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал оптимистичную оценку экономике и рынку труда США перед выходом ноябрьских данных о занятости.«Наша экономика в настоящее время в целом функционирует очень хорошо, рабочие места активно создаются, а зарплаты постепенно растут, - говорится в тексте выступления Пауэлла на конференции по рынку жилья в Вашингтоне в четверг. - На самом деле, по многим индикаторам национального уровня, наш рынок труда в очень хорошей форме».По прогнозам экономистов, статистика Министерства труда, которая будет опубликована в 15.30 Киева в пятницу, будет свидетельствовать о более умеренных, но устойчивых темпах роста числа рабочих мест вопреки ряду данных по рынку труда на этой неделе, выявивших возможность замедления.Это последнее запланированное публичное выступление Пауэлла до наступления периода тишины перед намеченным на 18-19 декабря заседанием ФРС по ставке, на котором, как ожидается, регулятор в четвертый раз в этом году повысит ставку на четверть процентного пункта.Инвесторы при этом сократили ставки на повышение стоимости заимствований в 2019 году на фоне снижения фондового рынка и обострившихся опасений по поводу торговой войны между США и Китаем. Фьючерсы на ставку федерального финансирования свидетельствуют о том, что вероятность ужесточения монетарной политики в следующем году снизилась до менее чем одного повышения на четверть пункта.Пятничная сессия украинского валютного межбанка продемонстрировала явное стремление рынка безналичной пары доллар-гривня войти как минимум, в полосу стабильности.Это стало очевидным из-за символического участия регулятора в сессии 07-го – НБУ «с ленцой» выкупал мизерные порции лишнего доллара.Во-вторых, справочный курс безналичного доллара также индицировал заметное снижение темпов отката «американца».Полагаю, безналичный доллар стал заметно ближе к боковому тренду. Не исключено, он вплотную подойдет к стабильности уже в дебюте новой недели. При поддержке привычного по понедельникам снижения объема притока экспортной выручки из-за рубежа.Судя по всему, участникам валютного межбанка с грехом пополам и немалыми потерями удалось «рассовать» сформировавшуюся из-за страха на введении военного положения избыточную долларовую ликвидность, понизив агрессивность предложения СКВ на торгах межбанка.Не исключено, посильную помощь в этом рынку «зеленого» межбанка оказал наличный рынок, уже «переболевший» долларовой перекупленностью раньше.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv