Автомобілі з Америки штрафують за невідповідність...
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В Україні активно поширюється привід штрафів водіїв автомобілів, які не відповідають нормам сигнальних вогнів, прописаних в стандартах сертифікації. Так, власника Tesla Model S оштрафували за те, що машина подавала сигнали про поворот червоним світлом замість жовтого.