Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:12

Faceless написав: Alex2006 написав: yanyura написав: То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского. То, что таких назвал Гриценко, так на них не обращают внимания, понимая, что Гриценко на 99,9% непроходной, в отличие от Зеленского.



Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу Посмотрите на этого "на 99,9% непроходного", когда Садовой и Бессмертный снимутся в его пользу Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры.

Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный Садовой и Бессмертный вместе дай бог чтобы хотя бы 2% набрали, а если они снимут свои кандидатуры в чью-то пользу, это совершенно не значит, что все их %% уйдут тому, в чью пользу они снимут кандидатуры.Для меня Гриценко обнулил свой рейтинг своими выступлениями во время Майдана - пустомеля бесформенный

Будет еще больше. В реальных соц-опросах через неделю после снятия Садового ожидаю у Гриценка 10-11%, а дальше этот рейтинг будет нарастать за счет не определившихся на сейчас. Кто там "пустомеля" - это оценка субъективная, на сейчас он грамотный и образованный политик, которого поддерживают достойные люди. Сейчас только 2 кандидата могут переломить реванш коррупционеров в стране - это Зеленский и Гриценко. Но только при втором это будет кардинально быстро и эффективно.Про Зеленского и Коломойского добавил бы, что не считаю его зависимым от Коломойского. Скорее Коломойский пришел к нему сам с предложением его продвигать просто чтобы победил не его враг Порошенко.