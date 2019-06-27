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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3350335133523353

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:49

  detroytred написав:
  flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як

На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.

що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))

Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.
Которые потом поставили на должность президента Янека.

Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.
Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.


Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.

Это все делал кто-то другой, да?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:50

zРадио
А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:54

  Sommer написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як

На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.

що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))

Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.
Которые потом поставили на должность президента Янека.

Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.
Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.


Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.

Это все делал кто-то другой, да?

Это уже было следствием.
И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.

Речь была о причине.

Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.
Абы потроллить?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:55

  Sommer написав:
Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_организаторов_голодомора_(СБУ)


Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!

2. Винокуров - украинец (Днепр)
4. Балицкий - украинец (Днепр)
5. Прокофьев - украинец (Киев)
9. Миронов - украинец (Пирятин)
13. Каминский - украинец (Николаев)
16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский)
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