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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3350335133523353 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 159 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 159 Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:49 detroytred написав: flyman написав: в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так якНа Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))



Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.

Которые потом поставили на должность президента Янека.



Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.

Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.

Ну да)))Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.Которые потом поставили на должность президента Янека.Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.



Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.



Это все делал кто-то другой, да? Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.Это все делал кто-то другой, да? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4307 З нами з: 07.04.17 Подякував: 415 раз. Подякували: 531 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:50 zРадио

А ведь всего лишь в 2012-м на Евро2012 жители Донбасса вовсю размахивали украинскими флагами... detroytred

Повідомлень: 21939 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:54 Sommer написав: detroytred написав: flyman написав: в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так як



На Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.



що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра" в Донбасi ситуацiя склася ще гiрше, так якНа Донбассе было сотни тысяч расконвоированных зеков (и не расконвоированных тоже),которых выпускали условно-не дальше шахты. Сотни тысяч "химиков",которым уехать и уволится было нельзя.Короче,собрали все кацапское отребье. Все обкомы просто гребли и отправляли на Донбасс преступный элемент со всего САЮСА долбанного. Анжанеры и товариСЧи начальники часто ходили между работой и домом в сопровождении пары автоматчиков.що спочатку вибрали президента зека, а потiм захотiли манни небесноi у виглядi "руськава мiра"

Ну да)))



Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.

Которые потом поставили на должность президента Янека.



Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.

Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.

Ну да)))Сначала украинские элиты позволили становлению РЛА и Ко.Которые потом поставили на должность президента Янека.Всё, что происходило на Донбассе, было прямым следствием преступной бездеятельности Киева.Отдали Донбасс (да и Харьков и т.п.) феодалам, а теперь ответственность вешают на углекопа.



Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.



Это все делал кто-то другой, да? Ужас, конечно. Ведь углекоп ни в чем виноват, он не размахивал власовским флагом, не кричал "Путен, введи", не откапывал в шахтах БТРы и тяжелое вооружение.Это все делал кто-то другой, да?

Это уже было следствием.

И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.



Речь была о причине.



Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.

Абы потроллить? Это уже было следствием.И естественно ответственность с пересичного за это никто не снимает.Речь была о причине.Вы ключевое слово - *сначала* специально проигнорировали.Абы потроллить? detroytred

Повідомлень: 21939 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:55 Sommer написав:

Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Список_организаторов_голодомора_(СБУ) Двойка и по истории и по умению гуглить. Вот тебе список виновников:Список_организаторов_голодомора_(СБУ)



Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!



2. Винокуров - украинец (Днепр)

4. Балицкий - украинец (Днепр)

5. Прокофьев - украинец (Киев)

9. Миронов - украинец (Пирятин)

13. Каминский - украинец (Николаев)

16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский) Молодец! 6 из 19 организаторов голодомора по данным СБУ устроили его на своей же родине!2. Винокуров - украинец (Днепр)4. Балицкий - украинец (Днепр)5. Прокофьев - украинец (Киев)9. Миронов - украинец (Пирятин)13. Каминский - украинец (Николаев)16. Бушкпан - украинец (Могилев-Подольский) zРадио

Повідомлень: 2686 З нами з: 02.05.18 Подякував: 729 раз. Подякували: 1685 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3350335133523353 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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