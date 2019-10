Додано: Чет 17 жов, 2019 20:44

zРадио написав: pesikot написав: Ты в 90-е, в лучшем случае, в школу ходил. И это в России такой мем "лихие 90-е", откуда ты тащишь свои "познания".

имхо, в Украине ж*** была в 1992-1994 г.г. Потом стало получше. Следующий провал, вторая половина 1998 и 1999 г.г, но здесь уже причина в кризисе в РФ.

Так что, не пиши о том, чего ты не понимаешь

Написал глупой отсебятины, и обвинил оппонента в непонимании... Узнаю песикота



Дно днищенское - это 1995-1999, а не 1992-1994. В первые годы независимости экономика еще хоть как то держалась на старой инфраструктуре и контрактах. Новая заработала лишь с началом 2000-х.



Напомню тебе, знающему о 90-х по рассказам родителей, что в 1994-м не было еще ни Конституции, ни гривны!



Ну а по поводу кризиса 1998-го - это вообще перл. Он даже название носил "Asian Financial Crisis", тинейджер ты наш Последствия одинаково тяжело затронули Украину, РФ и 2 десятка других развивающихся стран... А началось все с Тайланда!



ВВП на душу по ППС

роблю висновок,в Україні ти не жив,

картину життя склав по графічках,

однозначно з ольгіно.



