Додано: Нед 20 жов, 2019 10:04

, спасибо за ссылку на Ланькова. Интересно было почитать. Но мне больше понравилась серия его статей об истории КНДР.В частности, "Дом, который построил Ким" -. Кое в чем напоминает нас.Понравилась "денежная реформа".На том же сайте серия статей к 20-летию власти Путина - на мой взгляд, самая интересная Милова. Тоже есть некоторые вещи, важные и для нас.Что касается Зе, мне кажется, что, с одной стороны, Вы всё же торопитесь.А, с другой стороны, Вы считаете, что, если бы остался По, было бы лучше? Что было бы лучше, а что хуже, на Ваш взгляд?Конечно, трудно судить "что было бы, если бы", но мне кажется, что если Вы спокойно ответите на эти вопросы, то не будете сильно раскаиваться в своем выборе.Посмотрим, что будет дальг, но мне кажется, что Зе пытается что-то изменить, не поставив страну раком (или на дыбы).