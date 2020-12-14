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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 чер, 2026 11:46
я тут викладав(Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
), що нарешті закінчив свій ремонт. Меблі втикнули, телек, кровать, тумби, стол, столья.... Взагалі вийшло як на мене - ЗБС.
Виставив на ОЛХ за 15К\міс+к.п.. Ввечері вже дивилася мама дівчини, яка тікала з Київа, жила там з хлопаком, а того ТЦК спіймали.... Дівчина через тиждень приїхала та заселилася. перший+останній місяць на ФОП. Все по договору аренди. Кропивницький.
ПС. в розмові казали, що одні бабушатніки в аренді, немає ничого нормального, де можна жити.... Тобто грощі є в інший ЦА... але тре таки вкластися....
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Додано: Вів 23 чер, 2026 13:01
boshetyn написав:
карочі виїхали квартиранти з останньої купленої хати.
я такий - ок. зараз три лдні і свіжі жити заїдуть.... ага...
ці квартиранти за півроку застрали хату (після косметики+меблі), розвели тарганів.
короче тиждень шоп найняти клінінг, трохи потравити фіксиків.
Остання хвиля квартирантів-біженців, з 2022 і донині - просто капець. Люди з сіл, з містечок, рівень культури
. Вони засирають орендні квартири буквально за пару місяців. В провінції, в невеликих населенних пунктах, люди перестали здавати квартири в оренду понаїзжим. Київ ще тримається, але схоже, що орендодавцям потрібно збільшувати страхову суму в 2-3 рази. В ідеалі - слід здавати порожні квартири без меблів, як в Європі та США
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Додано: Вів 23 чер, 2026 13:05
boshetyn написав:
моніторинг цін довколо показав шо аренда подешевшала.
я про це писав на початку року, що в цілому ситуація не айс.
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 23 чер, 2026 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 23 чер, 2026 13:09
boshetyn написав:
і снова драссє.
карочі виїхали квартиранти з останньої купленої хати.
я такий - ок. зараз три лдні і свіжі жити заїдуть.... ага...
ці квартиранти за півроку застрали хату (після косметики+меблі), розвели тарганів.
короче тиждень шоп найняти клінінг, трохи потравити фіксиків.
виставив на олх.
тутже фотки вкрали ріелтори, перевиставили від себе.
ажіатажу - нуль.
через тиждень знайшлись якісь бєдолагі,я кі працюють на автомийці (так, стрьомний сегмент), які заплатили за аренду +50%"залогу"
моніторинг цін довколо показав шо аренда подешевшала. все ще домінують совкобабушатнікі, які висять на сдачу місяцями.
ітого:
2024й, початок 25 року: аренда бабушатніка 9к, бабушатнік для мамкиних лендлордів 25к-бкс
літо 25 року аренда бабушатніка після косметики 8500, сам бабшатнік з ремонтіком став 32
літо 26 - бабушатніки без ремонту 32-40, з ремонтом 36+кбкс, аренда 8к. спісіба якшо 8,5-9
ітого: покишо цінопаду невидно. та і здача в аренду таке собі заняття.
*вся ситуація по одному мікрорайончику на околиці києва в 5ти зупинках від метро.
Что это за бабушатник за 8 тысяч?? По цене паркинга?
Там полы хоть есть?
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