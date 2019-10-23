Додано: Сер 23 жов, 2019 20:35

pesikot написав: kalinavalera1 написав: 3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили . 3. Я помню времена "советской оккупации". Просто так никого не убивали. И даже кормили .

я просто это выделю ... комментировать не буду ... я просто это выделю ... комментировать не буду ...

А что вы можете сказать ? Вы считаете , что лучше , когда не кормят , не платят за труд и посылают цвет нации умирать ? При "Советская оккупация" украинцев родилось очень много, нас стало на 100 % больше, и были достижения научные, в промышленности , в экономике, в космосе. Мы сейчас все живем в домах построенных "оккупантами". Украинцы имели бесплатное образование и очень высокого качества. Украинцы былм под моральным давлением ? Да! Но "моральное давление" есть всегда и вообще жизнь не совершенна. На нас всегда давят, и не только морально, - и не только русские, но и на работе, члены семьи, и еще куча враждебных факторов, в том числе природных и экологических, на нас давит даже физиология, я не стану перечислять конкретно криминал и аварии, поломки, проблемы со здоровьем. Нам нужно выбрать между не совершенной жизнью и уничтожением нации ? Жизнь никогда не бывает совершенна и свободна. Это такие условия существования человека. При освободившейся Украине - численность Украины сокращается не по дням , а по часам. Нас стало уже на 100% меньше. Такими темпами лет через 60 нас не останется. Любая нация - что бы СУЩЕСТВОВАТЬ - должна развивать промышленность , работать - народ нужно кормить , лечить и даже обогревать в холода - что бы люди оставался живыми могли рождать и воспитывать следующие поколения, детей. Вам не нравится , что мы были сыты ? Вам больше нравится держать украинцев голодными ? И посылать на смерть ? Ради чего ?Ответ тут простой - те кто хочет войны - наживаются на ней. И прекрасно себя чувствуют. И реально - они стремятся к уничтожению нас.Запомните, как только человек начинает говорить что он патриот, и любит нашу землю - это значит он хочет нашу землю продать. А любит он только свой карман. Тот кто реально патриот - любит украинцев и заботится , что бы они хорошо и благополучно жили. Да! Именно сыто ели и были в тепле, имели образование и тп.