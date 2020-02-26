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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5643564456455646 Додано: Сер 26 лют, 2020 23:00 lapay написав: freeze написав: В Австрии есть улицы освободителей Вены от нацизма - советских. И памятники советским воинам есть. И никто не парится.

У нас тоже никто не настаивает на улицах Гитлера и Сталина. В Австрии есть улицы освободителей Вены от нацизма - советских. И памятники советским воинам есть. И никто не парится.У нас тоже никто не настаивает на улицах Гитлера и Сталина.

Так і в нас є пам'ятнки Бандері і Шухевичу, бо окупанти і борці з ними інші. Дзеркальна в нас ситуація, дзеркальна. Так і в нас є пам'ятнки Бандері і Шухевичу, бо окупанти і борці з ними інші. Дзеркальна в нас ситуація, дзеркальна.

Ну это Ваше мнение.

Не думаю, что большинство народа его поддержит. Ну это Ваше мнение.Не думаю, что большинство народа его поддержит. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4316 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 23:08 Re: Політичні дискусії Сьогодні дивився інтерв'ю з Бабіковим, який першим передбачив перемогу Зеленського. Поки все йде так, як він казав - плавний спад, на протязі двох років, рейтингу Зеленського.

Із сьогоднішнього:

В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших.

До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків.

Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10069 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 23:09 ЛАД написав: lapay написав: freeze написав: В Австрии есть улицы освободителей Вены от нацизма - советских. И памятники советским воинам есть. И никто не парится.

У нас тоже никто не настаивает на улицах Гитлера и Сталина. В Австрии есть улицы освободителей Вены от нацизма - советских. И памятники советским воинам есть. И никто не парится.У нас тоже никто не настаивает на улицах Гитлера и Сталина.

Так і в нас є пам'ятнки Бандері і Шухевичу, бо окупанти і борці з ними інші. Дзеркальна в нас ситуація, дзеркальна. Так і в нас є пам'ятнки Бандері і Шухевичу, бо окупанти і борці з ними інші. Дзеркальна в нас ситуація, дзеркальна.

Ну это Ваше мнение.

Не думаю, что большинство народа его поддержит. Ну это Ваше мнение.Не думаю, что большинство народа его поддержит.

Ця звістка від ножа гостріша –

Знов настає лихий момент –

В козацькім краї, Запоріжжі,

Воздвигнуть Кобі монумент.



Нащадку хана Тохтамиша,

Що закував ім’я у сталь,

Тому, хто дух козацький нищив,

Начхав на совість і мораль.



В голодоморах і у війнах,

В Сибіру і на Соловках

Катюга лютий, лиховійний

Мільйони душ стоптав у прах.



Його раби і досі плачуть,

Бо нібито червоний кхмер

Не мав ні хати, ані дачі,

В юхтових чоботях помер.



Їм я по-доброму пораю:

Не нийте, то вже його хрест,

Бо пси і босими вмирають,

Та їм за це – собача честь!



Найбільше скиглять ті, хто в діток

Останню крихту видирав,

Хто у війну був замполітом,

Хто в спину воїнам стріляв...



Шалійте ж у тупій хворобі!

(Як носить вас свята земля?)

Та знайте – встане Сталін з гробу,

Він вас також перестріля!





Байка...





Пес Бровко з цепка зірвався

І побіг уздовж хатин.

Цвітом-садом чарувався,

Ногу задирав на тин...

По дворах – собачий лемент.

Валували всі підряд:



- Гав! На волі цей нікчема?! –

Розривавсь бульдог Пірат.

- Як посмів ланцюг порвати?! -

Шавка голос подала.

- В кліть його! Мерщій за ґрати! -

Завелась вівчарка зла.



- Гав! Ганьба! – гнівилась Лайка.

- Хам він! – рявкнув дог Фідель.

- Ловелас! Джиґун! Гуляйко! -

Підпрягався спанієль…

Досі гавкіт цей лунає.



________



Та не тільки псяча рать

Всіх, хто волю здобуває,

Ладна в шмаття розідрать. Ця звістка від ножа гостріша –Знов настає лихий момент –В козацькім краї, Запоріжжі,Воздвигнуть Кобі монумент.Нащадку хана Тохтамиша,Що закував ім’я у сталь,Тому, хто дух козацький нищив,Начхав на совість і мораль.В голодоморах і у війнах,В Сибіру і на СоловкахКатюга лютий, лиховійнийМільйони душ стоптав у прах.Його раби і досі плачуть,Бо нібито червоний кхмерНе мав ні хати, ані дачі,В юхтових чоботях помер.Їм я по-доброму пораю:Не нийте, то вже його хрест,Бо пси і босими вмирають,Та їм за це – собача честь!Найбільше скиглять ті, хто в дітокОстанню крихту видирав,Хто у війну був замполітом,Хто в спину воїнам стріляв...Шалійте ж у тупій хворобі!(Як носить вас свята земля?)Та знайте – встане Сталін з гробу,Він вас також перестріля!Байка...Пес Бровко з цепка зірвавсяІ побіг уздовж хатин.Цвітом-садом чарувався,Ногу задирав на тин...По дворах – собачий лемент.Валували всі підряд:- Гав! На волі цей нікчема?! –Розривавсь бульдог Пірат.- Як посмів ланцюг порвати?! -Шавка голос подала.- В кліть його! Мерщій за ґрати! -Завелась вівчарка зла.- Гав! Ганьба! – гнівилась Лайка.- Хам він! – рявкнув дог Фідель.- Ловелас! Джиґун! Гуляйко! -Підпрягався спанієль…Досі гавкіт цей лунає.________Та не тільки псяча ратьВсіх, хто волю здобуває,Ладна в шмаття розідрать. Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 26 лют, 2020 23:20, всього редагувалось 4 разів. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27817 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1903 раз. Подякували: 2084 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 23:14 lapay написав: Сьогодні дивився інтерв'ю з Бабіковим, який першим передбачив перемогу Зеленського. Поки все йде так, як він казав - плавний спад, на протязі двох років, рейтингу Зеленського.

Із сьогоднішнього:

В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших.

До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків.

Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи. Сьогодні дивився інтерв'ю з Бабіковим, який першим передбачив перемогу Зеленського. Поки все йде так, як він казав - плавний спад, на протязі двох років, рейтингу Зеленського.Із сьогоднішнього:В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших.До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків.Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи.



Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный. Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15395 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3970 раз. Подякували: 6117 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 23:17 Re: Політичні дискусії freeze написав: Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный. Тигипко большой прохвост и жулик, но он имеет опыт управления. По сравнению с полудурком Гончаруком, это как доктор наук и первоклассник малограмотный.

Можу закластися, що в нього будуть протиріччя зі Смолієм, хоч вони обидва банкіри. Як то кажуть - точка сидіння визначає точку зору. Можу закластися, що в нього будуть протиріччя зі Смолієм, хоч вони обидва банкіри. Як то кажуть - точка сидіння визначає точку зору. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10069 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1109 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 23:20 lapay написав: Сьогодні дивився інтерв'ю з Бабіковим, який першим передбачив перемогу Зеленського. Поки все йде так, як він казав - плавний спад, на протязі двох років, рейтингу Зеленського.

Із сьогоднішнього:

В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших.

До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків.

Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи. Сьогодні дивився інтерв'ю з Бабіковим, який першим передбачив перемогу Зеленського. Поки все йде так, як він казав - плавний спад, на протязі двох років, рейтингу Зеленського.Із сьогоднішнього:В Зеленського немає нічого, крім рейтингу. Коли він сильно впаде, Зеленський вже нікому не буде цікавий, його повноваження обмежать до конституційних, або менших.До осіні його рейтинг буде 30%, наступної весни впаде до традиційного українського рівня, але більше, ніж в Порошенко, бо в артистів лавка фанатів більша, ніж в політиків.Тигіпко нічого не змінить, тільки введе в управління традиційний пул олігархів (Ахметова). Коли Зеленський ослабне, Тигипко об'єднається з Разумковим, бо в них були спільні справи ще з регіональних часів, і так повинно бути в парламентсько-президентській республіці, а парламент (зелених) поділять олігархи.

Одна из версий причины, по которой была поддержка проекта *ЗЕ*, --- попробовать для Украины более реальную парламентскую модель. Одна из версий причины, по которой была поддержка проекта *ЗЕ*, --- попробовать для Украины более реальную парламентскую модель. detroytred

Повідомлень: 23149 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 23:27 freeze написав: Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу.

Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.



Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах. Ребята, давайте сбавим обороты по еврейскому вопросу.Нечего обсуждать антисемитизм, когда президент, избранный 73 процентами чистокровный еврей, серый кардинал Офиса президента чистокровный еврей, половину олигархов евреи, главный кукловод слуг народа - Сорос тоже еврей.Если два-три процента полудурков педалируют еврейский вопрос, так это есть во всех, даже самых толерантных странах.

Тут проблема не совсем в "еврейском вопросе".

shapo, в общем-то, поднимает вопросы, касающиеся Украины, с лёгким оттенком "еврейского". Но сами вопросы носят гораздо более общий характер. А его начинают задрачивать то жизнью в Казахстане, то Израилем.

Начинают переводить стрелки на "еврейский вопрос" и Израиль.

У Израиля своя история. Весьма нелёгкая. 70 лет находиться в реально враждебном окружении, причём в окружении, многократно превосходящем численно и настроенном не на присоединение или ещё что, а именно на уничтожение. И не только государства, но и населения. Это не может не накладывать свой отпечаток.

Но проблемы Израиля это проблемы Израиля, не нам их решать. Об этом пусть болит голова у израильтян.

Нам надо решать свои проблемы. А не переводить разговор на "А у вас негров линчуют!" Тут проблема не совсем в "еврейском вопросе"., в общем-то, поднимает вопросы, касающиеся Украины, с лёгким оттенком "еврейского". Но сами вопросы носят гораздо более общий характер. А его начинают задрачивать то жизнью в Казахстане, то Израилем.Начинают переводить стрелки на "еврейский вопрос" и Израиль.У Израиля своя история. Весьма нелёгкая. 70 лет находиться в реально враждебном окружении, причём в окружении, многократно превосходящем численно и настроенном не на присоединение или ещё что, а именно на уничтожение. И не только государства, но и населения. Это не может не накладывать свой отпечаток.Но проблемы Израиля это проблемы Израиля, не нам их решать. Об этом пусть болит голова у израильтян.Нам надо решать свои проблемы. А не переводить разговор на "А у вас негров линчуют!" Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4316 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 лют, 2020 00:02 Козак-характерник

Ну и кто искажает и превратно толкует слова оппонентов?

Если противника Бандеры (ОУН-УПА) выставлять сторонником Сталина и противником свободы Украины ...

Это исключительно по христиански.



Puente, может быть после этого поста (К-х Вам будет понятно, почему, говоря о Жукове-Григоренко, я вспомнил о Бандере. Ну и кто искажает и превратно толкует слова оппонентов?Если противника Бандеры (ОУН-УПА) выставлять сторонником Сталина и противником свободы Украины ...Это исключительно по христиански., может быть после этого поста ( viewtopic.php?p=4881451#p4881451 Вам будет понятно, почему, говоря о Жукове-Григоренко, я вспомнил о Бандере. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15492 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4316 раз. Подякували: 4018 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5643564456455646 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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